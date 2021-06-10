Международный сертификат для проектных руководителей — что необходимо знать о сертификации 4LС IPMA

Возможность сертификации IPMA — главный приз в рамках конкурса «Проектный руководитель». Мероприятие направлено на выявление и поддержку лучших проектных руководителей, а также развитие проектной культуры в организациях России.

Президент Ассоциации управления проектами «Совнет» и председатель жюри всероссийского конкурса «Проектный руководитель» Александр Товб поделился главными особенностями осуществляемой Ассоциацией «Совнет» международной сертификации профессионалов управления проектами 4LC IPMA и преимуществами ее прохождения для специалистов и руководителей.

Что из себя представляет сертификация IPMA?

International Project Management Association (IPMA) — основанная в 1965 году старейшая профессиональная международная организация, в которую входят национальные ассоциации 72 стран мира, со всех континентов. В России IPMA представлена Ассоциацией управления проектами «Совнет», основанной в 1991 году.

В зависимости от профессионального опыта и компетентности кандидат может претендовать на соответствие одному из четырех уровней сертификации:

Уровень D. Подходит для начинающих специалистов и требует только наличия высшего образования (бакалавриат) и профессиональных знаний, соответствующих стандарту «Требования IPMA к компетентности профессионалов в управлении проектами, программами и портфелями, 4-я версия». Прежде проводилось письменное тестирование, сейчас в большинстве случаев сертификация проходит онлайн из любой точки мира. Успешно прошедшие тестирование получают международные сертификаты специалиста по управлению проектами.

Уровень С. Предназначен для специалистов с не менее чем 3-летним опытом управления проектами ограниченной сложности. Сертификация начинается с экзамена, после чего специалисты представляют отчеты по собственным проектам и участвуют в отработке кейса в формате деловой игры. На заключительном этапе каждый кандидат проходит индивидуальное собеседование с асессорами. Успешно прошедшие все этапы кандидаты получают сертификат руководителя проектов ограниченной сложности.

Уровень В. Указывает на квалификацию специалистов, которые управляют сложными многофункциональными проектами. Этапы этого уровня такие же, как и у уровня С, однако получить B-сертификат могут только руководители комплексных проектов с опытом от 5 лет.

Уровень А. Для руководителей особо крупных и сложных проектов, программ, портфелей проектов и программ и организаций. Оценка кандидатов такого уровня происходит индивидуально. Технические навыки в случае сертификации отходят на второй план, поскольку главное доказательство профессионализма — отчет о проекте, программе проектов, портфеле проектов и программ или о руководстве проектной деятельностью организации. Важнейшее значение имеет интервью с асессорами. На этом уровне оценивается опыт, управленческие навыки, инновации в методах и личностные характеристики.

Срок действия сертификата IPMA — 5 лет.

Какие преимущества дает сертификат IPMA?

Наличие международного сертификата IPMA — конкурентное преимущество в профессиональной среде, поскольку сертификат подтверждает компетентность специалиста.

Соискателям с сертификатом IPMA легче найти работу, поскольку в большинстве случаев крупные компании требуют, чтобы специалисты по управлению проектами были сертифицированы. Высокий уровень компетентности членов команды повышает эффективность работы в проекте:

специалисты с сертификацией говорят на одном языке, у них общее понятийное поле, поэтому они легче решают проектные вопросы;

команда сертифицированных специалистов — залог успеха, так как специалистам легче объединиться, благодаря общей культуре управления проектами;

в команде сертифицированных специалистов легче поддерживать и повышать профессионалинализм членов.

За более чем 20 лет проведения международной сертификации IPMA в России сертифицированы более 6,2 тыс. человек. Существуют отрасли и организации, в которых аттестация специалистов по управлению проектами стала элементом современной деловой культуры: это банковская, атомная сфера, ИТ-предприятия, в которых руководство поощряет наличие у сотрудников международного сертификата.

К примеру, в Сбербанке в 2014-2015 годах действовало строгое правило: каждый руководитель проекта или программы обязан иметь сертификат IPMA. Пока требование сохранялось, более 2,5 тыс. сотрудников компании прошли сертификацию. В «Росатоме» такого строгого требования не существует, однако культура проектного управления очень сильна — к настоящему времени сертифицированы более 1 тыс. сотрудников.

Проектные команды этих компаний достигают масштабных успехов — на международном конкурсе IPMA Project Excellence Award они получали золото, серебро и бронзу. Победы в авторитетных мировых профессиональны конкурсах, среди других факторов, помогли Сбербанку и «Росатому» стать серьезными игроками на мировых рынках.

Существуют ли аналоги для аттестации проектных руководителей?

Безусловно, помимо IPMA существуют другие международные организации по управлению проектами:

Сертификация от американского Института управления проектами (PMI). Организован по стандарту PMBOK («Руководство к своду знаний по управлению проектами») и используется в странах Северной Америки. Оценивание происходит посредством 180 экзаменационных вопросов по трем направлениям: люди — 42%, процессы — 50%, бизнес-среда — 8%. Около половины вопросов посвящено предиктивным подходам к управлению проектами, а остальные касаются гибких (agile) или гибридных подходов;

Сертификация PRINCE2, разработанная по заказу правительства Великобритании — проводит компания Axelos. Основной стандарт управления проектами в правительственных организациях Великобритании, странах Евросоюза и в подразделениях ООН. Метод PRINCE2 состоит из четырех интегрированных элементов: принципов, тем, процессов и подходов к адаптации. Аттестация проходит посредством экзамена, состоящего из 75 вопросов, благодаря которым оценочный комитет определяет компетентность специалистов.

У каждой из этих сертификаций есть свои преимущества и зоны для улучшения. Но главное преимущество сертификации IPMA — гармоничное сочетание единой системы и ее реализации национальными сертификационными центрами при регулярном контроле и валидации сертификационных центров национальных ассоциаций со стороны IPMA на соответствие всем необходимым стандартам.

Каждые 2,5 года комиссия из международной ассоциации детально проверяет сертификационный центр по более чем 600 вопросам. Также они общаются с сертифицированными специалистами и организациями-заказчиками профессиональной сертификации специалистов.

Только после проверки мы получаем право проводить сертификацию IPMA, и такое качество поддерживается по всему миру.

Как связаны конкурс «Проектный руководитель» и IPMA?

Победители во всех номинациях конкурса получают приз — ваучер на бесплатное прохождение сертификации IPMA в Ассоциации «Совнет». Они заслуживают уважения, как финалисты такого сложного конкурса, но во время сертификационных испытаний никаких поблажек не будет — сертификацию IPMA победители конкурса будут проходить на равных условиях со всеми.

Я уверен, что финалисты конкурса соответствуют стандартам уровня IPMA, поскольку все кандидаты образованные и профессиональные. Как председатель жюри скажу, что главная проблема — выделить одного победителя, поскольку очного этапа достигают действительно лидеры своих направлений.

Однако, несмотря на уровень конкурсантов, мы порекомендуем пройти специальную подготовку всем аттестуемым — самостоятельно либо на курсах. Во время сертификации оцениваются навыки и личностные качества по определенным стандартам, а на конкурсе условия более свободные. Поэтому подготовка поможет усилить необходимые знания и подготовиться к формату тестирования.

Финалисты «Проектного руководителя — 2021» примут участие в очном этапе конкурса с 9 по 11 июня в Казани. 28 специалистов поборются за ваучер для сертификации IPMA и звание лучшего проектного менеджера. Мероприятие проходит при поддержке правительства Татарстана. Подробнее узнать о конкурсе можно на сайте: проектныйруководитель.рф.

Фото на обложке: Africa Studio / Shutterstock