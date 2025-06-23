Искусственный интеллект, «железо» и API: как Альфа-Банк строит цифровую платформу

Мы поговорили с Дамиром Баттулиным, директором департамента развития онлайн-каналов, старшим вице-президентом Альфа-Банка, и Сергеем Паршиковым, руководителем департамента развития цифровых каналов для юрлиц о том, как банк выбирает технологических лидеров, зачем переносит опыт госуслуг в бизнес-банкинг и почему самые прорывные кейсы часто возникают на стыке софта и железа.

Искусственный интеллект, персонализация, embedded finance и возвращение к «железу» — финтех меняется стремительно. Чтобы оставаться актуальным и способствовать развитию отрасли, Альфа-Банк не только развивает собственные цифровые сервисы, но и помогает рынку — в том числе через участие в премиях, например, RB Digital Awards.

Дамир Баттулин директор департамента развития онлайн-каналов, старший вице-президент Альфа-Банка





Сергей Паршиков

руководитель департамента цифровых каналов юридических лиц Альфа-Банка

— Альфа-Банк часто называют одним из самых технологичных банков в России. В чем, на ваш взгляд, сегодня проявляется эта технологичность?

Сергей: Раньше модно было запускать, скажем, транзакции через блокчейн — просто чтобы рассказать об этом в пресс-релизе, а не действительно использовать на практике. Мы стремимся к прагматичному подходу: технология должна решать конкретную задачу, делать жизнь клиента проще, а бизнес — эффективнее.

— Вы говорите, что предпочитаете прагматичный подход — но это не значит, что игнорируете тренды? Что модное, но актуальное для вас вы можете выделить?

Сергей: Искусственный интеллект. У нас ИИ и машинное обучение применяются в антифроде, в скорингах — от комплаенс до кредитного — и, конечно, в персонализации. Мы давно не подбираем предложения вручную — алгоритмы кластеризуют клиентов, определяют их склонности и выдают подходящие продукты.

Но в последнее время набирают популярность языковые модели. Сейчас мы активно работаем над тем, чтобы упростить взаимодействие бизнеса с банком. Один из наших проектов — создание умного поиска для интернет-банка. Это будет универсальное окно: ты пишешь туда запрос, а система ищет нужную информацию по всем разделам — от транзакций до справочных материалов. Если не находит — сразу подключает оператора. Это как умный помощник, объединяющий поиск, чат-бота и готовые сценарии. По клиентскому опыту похоже на Spotlight из macOS — и да, что стесняться, нам очень нравится робот Макс в «Госуслугах». Мы хотим сделать похожий клиентский опыт: он уже очевидно помогает большому количеству пользователей.

Дамир: Мы делаем ставку на цифровизацию, вкладывая в это направление значительные ресурсы. Команда Альфа-Банка активно развивает функциональность наших приложений как для розничных, так и для корпоративных клиентов, создавая максимально удобный и персонализированный клиентский опыт.

Искусственный интеллект помогает нам не только предлагать релевантные продукты, прогнозировать поведение и предотвращать мошенничество, но и выходить на новый уровень пользовательского взаимодействия.

В мобильном банке уже работают нейропомощники. На основе анализа предпочтений и поведения клиента они могут давать рекомендации по инвестициям, финансовому планированию и даже помогать с выбором отеля и ресторана.

Мы продолжим развивать наших виртуальных ассистентов как полноценный инструмент, способный на автоматизировать рутинные задачи, помочь с финансовыми операциями и предложить оптимальные банковские решения.

В цифровых каналах для корпоративных клиентов мы делаем упор на развитие API и платформенных решений. Мы значительно продвинулись в автоматизации и цифровизации процессов в сфере торгового финансирования: упростили документооборот и сократили время обработки транзакций. Это особенно актуально для корпоративных клиентов, которые проводят международные расчеты.

— Если говорить шире — как вы оцениваете уровень цифровизации и технологичности бизнеса в России сегодня?

Дамир: Цифровизация в России идет с разной скоростью: крупные компании активно инвестируют в технологии, а малый бизнес пока только осваивает этот путь.

Сергей: Да, все неоднородно. Есть компании, которые ушли далеко вперед, особенно в eCommerce, логистике, финансовых сервисах. А есть те, кто только начинают. Но общее движение наблюдается в сторону повышения зрелости. Причем важно, что сейчас цифровизация перестала быть «просто модной». Бизнес уже осознал, что это не опция, а необходимость.

— Вы говорите, что цифровизация становится не модой, а необходимостью. А как меняется само представление о том, что такое «быть цифровым» для банка? Банк обязательно должен существовать как отдельный интерфейс?

Сергей: Перспективное направление — встроенные финансы, embedded finance — когда не нужно специально идти в банк, чтобы получить услугу: она вшита в интерфейс, где ты уже находишься. Например, человек на маркетплейсе покупает товар и сразу получает рассрочку через наш сервис «Подели». Или переводит деньги прямо в мессенджере. Пока это все только развивается, но тренд очевиден.

— В этом году Альфа-Банк стал партнером премии RB Digital Awards и учредил специальную номинацию «Цифровой лидер». Расскажите, по каким критериям вы выбирали победителя?

Дамир: При выборе победителей мы руководствовались несколькими ключевыми критериями.

Во-первых, нас интересовал уровень инновационности решений. Не просто факт применения новых технологий, а насколько радикально и эффективно они решают существующие проблемы бизнеса, создают новые возможности или меняют пользовательский опыт. Мы искали проекты, которые демонстрируют нетривиальный подход, выходят за рамки стандартных решений.

Во-вторых, мы оценивали практическую ценность и реальную пользу решения: анализировали рост конверсии, улучшение показателей удовлетворенности клиентов,оптимизацию внутренних процессов.

В-третьих, мы обращали внимание на масштабируемость и потенциал для развития. Нам интересны проекты, которые могут быть успешно тиражированы и адаптированы к другим отраслям или рынкам. Способность к росту и развитию – важный показатель будущего успеха.

Наконец, мы учитывали социальную значимость проекта. Хотя это не всегда решающий фактор, мы отдавали предпочтение идеям, которые способствуют решению актуальных социальных проблем или улучшают качество жизни людей.

Сергей: Сначала мы хотели отдать приз самому массовому кейсу — решению, которое потенциально влияет на наибольшее число пользователей. Но в процессе поняли, что просто широкая охватность — не всегда главное. Да, такие проекты легко масштабируются, но часто и легко повторяются.

В итоге мы сделали выбор в пользу более сложного и технологически насыщенного проекта — программно-аппаратного комплекса. Это не только софт, но и «железо», и это, на мой взгляд, очень достойно. Сегодня бизнес слишком часто уходит в абстракцию: можно нарисовать красивую презентацию, упаковать идею и выдать за инновацию. А вот сделать реально работающий комплекс — с датчиками, автоматикой, программным обеспечением — это уже инженерная мысль.

— Можете рассказать, кто стал победителем?

Сергей: Победил проект АО «Росатом Инфраструктурные решения», связанный с автоматизацией систем электроснабжения для управления зданиями по всей стране. Это как раз тот случай, когда соединяются и технологии, и цифровой клиентский опыт, и физическая инфраструктура, и реальный экономический эффект. Нас впечатлило, что в проекте были и сенсоры, и контрольные борды, и элементы автономного принятия решений. Это уже не просто «цифра ради цифры», а полноценная цифровая трансформация.

— Почему для Альфа-Банка важно поддерживать такие проекты?

Сергей: Потому что мы верим: настоящие изменения происходят не только внутри банка, но и на стыке с внешним миром. Поддерживая сложные технологические решения, мы помогаем двигаться вперед всей отрасли. И чем больше таких качественных прорывов будет в других компаниях, тем сильнее станет рынок в целом.



— Давайте заглянем в будущее. Какие технологии, по вашему мнению, будут определять развитие бизнеса в ближайшие годы?

Сергей: Думаю, нас ждет большой сдвиг. Это проактивный искусственный интеллект. Не тот, к которому ты приходишь с вопросом — как пользователи сейчас работают с ChatGPT — а тот, который сам инициирует диалог. Прочитает твою почту, заметит, что тебе пришли анализы из лаборатории — и сам посоветует, что делать.

Например, кардинально новый софт для операционных систем, который понимает, в каком контексте ты находишься, и подсказывает тебе нужные действия. Microsoft уже работает в этом направлении: их co-piloit анализируют, что у тебя происходит на экране, и подсказывают, как действовать дальше. Это не отдельный сервис, а копилот, который живет с человеком в одном информационном пространстве.

Сайты тоже станут другими. Уже сейчас разработчики стараются угадывать пользовательские потребности и заранее давать нужную информацию — например, показывая всплывающие окна с краткими справками при наведении на тикер. Но скоро все это уйдет в прошлое: суммаризацию будет делать ИИ, встроенный в браузер или операционную систему. Пользователь наводит курсор — а его персональный ассистент уже подбирает релевантную информацию, адаптированную под конкретный запрос и контекст.

Это изменит и подход к разработке. Задача сайтов будет не в том, чтобы красиво и сложно все верстать, а в том, чтобы отдавать данные в понятном для ИИ формате. Возродится смысл фразы «открытые данные»: сайты станут AI Ready — пригодными для быстрого считывания и интерпретации. По сути, мы стоим на пороге новой архитектуры цифровой информации.

Дамир: Согласен с Сергеем. И хочу также выделить блокчейн-технологии: они повысят прозрачность и безопасность цепочек поставок, упростят документооборот и обеспечат достоверность данных. Особое внимание, на мой взгляд, будет уделяться развитию решений в области цифровых активов и токенизации. Развиваться будут также облачные технологии: они позволяют бизнесу снижать ИТ-затраты, повышать масштабируемость. Это особенно важно для МСП, которые не всегда могут позволить себе содержать собственную обширную ИТ-инфраструктуру.

Не менее важны Big Data и аналитика, позволяющие бизнесу получать ценные инсайты, принимать более обоснованные решения и повышать эффективность работы. Наконец, безопасность данных и кибербезопасность. Сейчас инвестиции в них — неотъемлемая часть стратегии цифровизации, ведь количество атак растет.

— Какие из этих инноваций сегодня кажутся вам по-настоящему прорывными, способными изменить привычные подходы в управлении бизнесом?

Сергей: Появление роботов-гуманоидов, которые будут выполнять различные роли: от домашних помощников или в сельском хозяйстве до роботов в «черных производствах». Только представьте: на заводе, на конвейерных лентах, даже не нужен будет свет, потому что не понадобится участие человека. Это дает огромный буст бизнесу в плане энергосбережения.

Еще одно важное направление — цифровые двойники. Когда ты можешь воспроизвести поведение типичного пользователя, директора, бухгалтера и, например, запускать автоматическое тестирование интерфейсов десятками или сотнями пользователей, аналогичные двойники могут моделировать работу целых заводов.

— Какие тренды, на ваш взгляд, смогут радикально перестроить бизнес-модели уже в ближайшие годы?

Сергей: Думаю, все, что связано с ИИ, Web3 и токенизацией. Мы уже движемся к новому интернету, где контент принадлежит пользователю. А значит — нужны децентрализованные системы хранения, новые принципы работы с данными, умные контракты. Представьте себе деньги, к которым можно прикрепить условия использования (например, потратить только на определенные категории товаров). Это следующий этап развития после наличных и электронных денег.

На мой взгляд, в ближайшем будущем мы увидим синергию между ИИ и блокчейн-технологиями. Уникальные токены, похожие по принципу на NFT (но не в смысле цифровых картинок, а как способ подтверждения авторства), станут инструментом для верификации пользователей и контента. Это поможет отличать материалы, созданные реальными людьми, от текста, сгенерированного ИИ. Ведь нас в ближайшее время ждет лавина ИИ-контента и, к сожалению, — ИИ-спама. Такие технологии могут стать основой доверия в новой цифровой среде, а сами токены — своего рода артефактами взаимодействия между цифровыми ассистентами.

Нас ждет интересная синергия открытых данных Open API, ИИ и блокчейн-технологий. Компаниям придется очень серьезно вкладываться в эти сферы, а мы, пользователи, совсем скоро станем наслаждаться будущим.

Фото в обложке: RB Digital Awards 2025