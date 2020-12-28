«Никогда нельзя сдаваться». Как команда бренда IMOU сохранила бизнес в пандемию

Ксения Кузина, ведущий бренд-менеджер IMOU

Головной офис вашей компании находится в Китае. Как быстро вы поняли серьезность ситуации с эпидемией?

К сожалению, не сразу. В январе, когда все шутили про коронавирус, мы не до конца понимали серьезность ситуации, но уже тогда переживали за своих коллег из Китая. Мои коллеги в начале года планировали встретить китайский Новый год в окружении родных и близких, но пандемия решила внести коррективы.

Сейчас конец декабря, мы переписываемся, созваниваемся с ними и знаем, что у них всё хорошо. Когда они вернутся? Никто не может ответить на этот вопрос. Может быть, ближе к осени 2021-го, но гарантий на это нет.

Весь год руководство компании ООО «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС» регулярно проводит тесты на SARS COVID-19, а сотрудники компании ответственно подходят к вопросу индивидуальной защиты и постоянно соблюдают перчаточно-масочный режим.

При переезде в новый офис мы установили и настроили тепловизионный комплекс измерения и контроля температуры тела человека, а также турникет с терминалом с распознаванием лиц производства Dahua Technology.

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Расскажите, на каком аспекте бизнеса пандемия сказалась сильнее всего?

Если говорить об эффективности, то на личностном общении и изменении условий труда. Невозможность лично встретиться с нашими партнерами для общения и обсуждения существенных условий контрактов первое время выбивало из колеи. Компания «ДАХУА ТЕКНОЛОДЖИ РУС» предпочитает общаться и договариваться лично, а не по телефону, Skype или в соцсетях. Съездить к клиенту — дорогого стоит.

Кто мог знать, что общаться и работать удаленно у себя дома окажется настолько сложно, особенно когда у кого-то на заднем плане кричат дети и питомцы? Но и к этим трудностям мы смогли привыкнуть и преодолеть их.

У нас были большие опасения относительно продаж в сегменте smb: во втором квартале спрос существенно снизился, у наших клиентов было меньше заказов и монтажей на объектах. Но мы не стали сидеть без дела, а сконцентрировались на онлайн-продвижении, нашли актуальную потребность в видеонаблюдении во время карантина: например, присмотреть за родственниками, которых стало нельзя посещать, за ребенком во дворе, пока родители работают на удаленке, и даже связь с близкими в больнице.

К концу года мы увидели рост запросов на наши камеры примерно в 3 раза по сравнению с январем.

Сильно ли вам пришлось оптимизировать расходы компании, сокращать штат?

К счастью, этого сделать не пришлось — и наш офис, и другие представительства обошлись без сокращений, более того, мы увеличили количество вакансий, чтобы нарастить объемы продаж, и смогли получить преимущественно над конкурентами.

Как у вас впервые появилась идея создать виртуальный офис? И чем вы пользовались до этого?

Важный момент при общении с клиентами — возможность продемонстрировать характеристики оборудования в действии. Вместо привычных презентаций прекрасно подходит наглядная демонстрация (например, на всех наших оффлайн мероприятиях мы собираем демо-стенд) или видеоролик. Показать работу оборудования онлайн намного сложнее. Перед нами стояла нетривиальная задача: в заполненном медиаполе сфокусировать внимание клиентов на наших ключевых технологиях и отраслевых решениях.

Мы сделали виртуальный офис для мероприятия с нашими партнерами, и реакция на него была грандиозная — ни у кого из наших конкурентов такого не было. Виртуальный офис Dahua — это трехмерная копия московского шоурума компании, в котором находятся стенды наших брендов, в том числе и IMOU. На стендах можно посмотреть видео, узнать о продуктах или обратиться в поддержку. Нам самим было интересно, что это такое — хотя обычно сотрудники особо интереса не проявляют к таким вещам, так как это обыденные вещи в нашей работе. Однако подача виртуального шоурума привела всех в восторг.

Был ли какой-то момент, когда ситуация казалась совсем мрачной? Как вы справлялись с этим сами? Как помогали команде?

Самый мрачный момент был в марте-апреле. Руки опускались постоянно, ничего не хотелось, обстановка накалялась и было неясно, что нас ждет впереди. Особенно тяжело было новому сотруднику из Китая, большая разница во времени с Москвой и невозможность общаться лично сильно осложняли взаимодействие внутри команды, но и с этим со временем мы справились. Наши партнеры не могли ездить к клиентам по России для выяснения пожеланий на месте, а знакомиться удаленно очень тяжело — мало кто согласится общаться с неизвестным человеком и еще доверять ему через экран монитора. Эти два месяца были самыми тяжелыми. Но мы все-таки команда, выручали друг друга, кризис преодолели.

2020 год научил разделять работу и дом. Первой проблемой на самоизоляции стала переработка рабочих часов. Дома у своего компьютера очень сложно остановиться и дать отдохнуть организму — поэтому накапливалась усталость. Руководству пришлось принимать меры, чтобы работники не перегружали себя. Но мы и сами научились четко определять задачи и по окончанию рабочего дня «отключаться» от бизнес-процессов и работы для отдыха.

Оставьте сделанную работу на работе и посвятите себя дому.

Был ли у вас какой-то план адаптации или приходилось действовать по наитию?

Приходилось действовать по наитию — да и сейчас иногда приходится. Мы до сих пор разделены — кто-то дома, кто-то в офисе, часть коллег в Китае. Не всегда все срабатывает идеально — у нас в компании очень много внутренних бизнес-процессов, многие из которых пришлось изменять под действующие реалии. За этот год наша команда — Dahua Rus — очень сплотилась. Все мы работаем по принципу «Добро с умом».

Пока остальные сокращают штат, мы его расширяем. И это очень здорово, это дает нам положительный настрой. Мы видим, что мы нужны и важны, что работаем не просто так. Напомню, что бренд IMOU появился на российском рынке не так давно: в октябре 2019 года и вовремя пандемии смог сложными и масштабными проектами заявить о себе.

Мы смогли поставить большое количество оборудования в государственные структуры для проведения региональных выборов; была расширена розничная торговля; отдельное внимание уделялось недопущению демпинга цен за счет гарантийных обязательств. Высокое качество, доступная цена, индивидуальный подход и четкое исполнение, принятых на себя обязательств позволили повысить узнаваемость бренда.

Расскажите, как поддерживали положительный настрой у себя и коллег?

Было сложно, мы все старались сконцентрироваться на взаимопонимании и общей цели — развитие бизнеса. Это помогло не только сохранить конструктив в общении, но и придумать новые способы взаимодействия с клиентами.

Например, в рамках онлайн-конференции для партнеров было невозможно одним выступлением на 5 минут продемонстрировать преимущества бренда IMOU и сохранить внимание аудитории. Поэтому мы попросили нашего партнера снять эффектный имиджевый видеоролик, а по окончанию устроили викторину с призами для слушателей конференции.

На годовщину бренда (в октябре бренду IMOU в России исполнился 1 год) мы отправили всем нашим партнерам эксклюзивные фирменные толстовки «Добро с Умом» и наградные стеллы, чтобы подчеркнуть важность нашего сотрудничества. Это была адресная доставка четко в день годовщины партнерам по всей России. Никто этого не ожидал и эффект от небольшой, но важной активности положительно сказался на усилении связи с клиентами.

Какие уроки вы вынесли из пандемии?

Нельзя сдаваться. Нельзя опускать руки.

А еще мы узнали, что можем быть лучше. Добрее. Самоотверженнее.

Можно сказать, что нам очень повезло — вокруг яркого бренда IMOU сплотились профессионалы в каждой области: продажи, маркетинг, инженеры. Уважая рабочий процесс каждого подразделения и привнося новые идеи («приумножив мудрость», как написали коллеги из штаб-квартиры) из своей области, мы сохранили рост выше рынка (что очень важно для молодого бренда).

Как работа компании изменилась после пандемии? Что из этих изменений вы планируете оставить? Что отмените?

«После пандемии» — еще рано говорить. Сейчас идет вторая волна и болезнь бьет рекорды. Что будет дальше? Посмотрим. Но мы надеемся, что сможем удержать высокую планку, несмотря на объективные проблемы.

Изменений за этот год было много, но прежде всего мы изменили отношение к работе, к дому, к себе и окружающим.

Какие у вас планы на следующий год?

Посмотрим, но бизнес, как спорт: Быстрее. Выше. Сильнее.