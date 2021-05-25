Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Интервью
Партнеры

Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии

Интервью
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова
Важнейший экономический регион Германии — Северный Рейн-Вестфалия — предлагает молодым российским компаниям оптимальные условия для роста. Выход на этот рынок уже стал фактором успеха для многих компаний. Феликс Нойгарт, управляющий директор государственного агентства внешнеэкономической деятельности NRW.Global Business, рассказывает об особенностях региона.
Регион цифровых технологий: как развивать бизнес в Северном Рейне-Вестфалии

 


Феликс Нойгарт

Фото: NRW.Global Business

Почему федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия особенно интересна российскому предпринимателю?

— Северный Рейн-Вестфалия — это сердце немецкой экономики и международный хаб. На этот регион приходится более 20% ВВП Германии, и он лидирует по инвестиционной привлекательности для иностранных компаний. Здесь насчитывается уже более 20.000 фирм с зарубежным участием, около 250 из них — российские.

Компании выигрывают не только от локации в самом центре Европы, но и от инновационной перспективной экосистемы. Северный Рейн-Вестфалия играет ключевую роль в цифровой трансформации Германии. Мы сочетаем традиционные промышленные компании с сильным сектором информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это обеспечивает оптимальные условия для дигитализации производственных и логистических процессов, открывает интересные перспективы для международных компаний из сферы цифровой экономики.

Похоже, что в Северном Рейне-Вестфалии есть целый ряд возможностей, в том числе для российских стартапов. Как вы считаете?

— На рынке Северного Рейна-Вестфалии прекрасные шансы для молодых компаний с инновационными технологиями. Во-первых, нигде больше в Европе нет такой плотности населения: в радиусе 500 км от Дюссельдорфа проживает более 160 млн человек. Во-вторых, в регионе зарегистрировано 700 тыс малых и средних компаний и более трети концернов Германии. А это означает большое количество B2B-клиентов и потенциальных партнеров для сотрудничества. Разумеется, цифровая трансформация имеет первостепенное значение, особенно для малого и среднего бизнеса — они пользуются технологиями международных стартапов.

Фото: Roland Abel/Adobe Stock

 

Что Северный Рейн-Вестфалия может предложить стартапам?

— Помимо близости к клиентам мы располагаем отличными рабочими кадрами. В 68 высших учебных заведениях региона обучается около 770 тыс. студентов, и с каждым годом количество студентов и выпускников растет.

Есть надежные инструменты поддержки для молодых компаний. Акселераторы — такие, как Startplatz, xdeck или Startport — оказывают содействие в виде менторства, предоставления рабочего пространства и мер по повышению квалификации. Пять региональных цифровых хабов DWNRW Hubs и инициативы Digital Hub Cologne, Founders Foundation или garage33 помогают стартапам найти клиентов среди МСП и крупных промышленных компаний. DigitalHub.Logistics в Дортмунде и InsurLab Germany в Кельне также ориентированы на конкретные отрасли логистики и страхования. Крупные бизнес-игроки тоже активны в этой сфере: например, «Metro», «T-Mobile», «Vodafone», «Evonik» и «eon» проводят свои программы акселерации и сотрудничества, инвестируют в инновационные технологии и бизнес-модели. 

Фото: Axel Schulten

Для создания комьюнити и, прежде всего, для контактов с инвесторами существуют различные нетворкинговые платформы, такие как startups.nrw или Matchmaker Ruhr. Всех участников рынка объединяют мероприятия — например, крупнейшая в мире выставка цифрового маркетинга dmexco или Pirate Summit, StartupCon, RuhrSummit, Digital Demo Day или Hinterland of Things. Еще одним важным контактом выступает ассоциация стартапов NRWalley, помогающая международным стартапам с эффективным нетворкингом.

Какие российские стартапы уже успешно работают в Северном Рейне-Вестфалии?

— NRW.Global Business уже несколько лет успешно поддерживает российские стартапы, приходящие в регион. Один из них — «GetFaster», стартап, который за счет сети dark stores доставляет продукты питания в кратчайшие сроки. Высококонкурентная отрасль во времена пандемии! «GetFaster» удалось зарекомендовать себя в Дюссельдорфе в конце 2020 года, и компания уже планирует дальнейший рост с новыми распределительными центрами в регионе. Другой пример — «Wowworks», цифровая B2B-платформа для обслуживания розничных магазинов. Стартап запустили при нашей поддержке в 2018 году, и в период пандемии он продолжил развиваться.

Фото: Digital Demo Day

Северный Рейн-Вестфалия — идеальная отправная точка для выхода на международный рынок. Сейчас мы сопровождаем стартап «Standfit» — производителя наклонных рабочих мест, который планирует выйти на европейский рынок и как раз занимается созданием компании у нас.

Как NRW.Global Business поддерживает стартапы при выходе на международный рынок?

— NRW.Global Business поддерживает стартапы при создании компаний или реализации проектов в Северном Рейне-Вестфалии. Мы сопровождаем на конфиденциальной основе проекты на протяжении всего процесса. Благодаря нашим офисам в Москве и Санкт-Петербурге мы включаемся в процесс с самого начала. Еще на этапе анализа и планирования предоставляем экспертизу и нетворкинг из области бизнеса, науки, политики и администрации. Это гарантирует хороший старт в Северном Рейне-Вестфалии.

Фото на обложке: imageBROKER / Alamy Stock Photo

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 На конференции Startup Village обсудили космические технологии
  2. 2 «Доступно новое обновление»: как «Лаборатория Касперского» выводит малый бизнес на следующий уровень
  3. 3 «Лаборатория Касперского» отберет стартапы по направлениям финтеха, гейминга и «умного» дома
  4. 4 Ультразвук и никакой термообработки: как стартап Sound Nutrition производит протеиновые батончики
  5. 5 Российский гибрид Clubhouse и Tinder привлек инвестиции от компании экс-министра связи РФ
Стажировка в IT
Гринатом зовет студентов и начинающих специалистов на программу Greenlab
Узнать больше

ВОЗМОЖНОСТИ

25 мая 2021

Конкурс социальных проектов с применением цифровых технологий Social Idea 2021

26 мая 2021

Неформальная встреча стартапов и инвесторов в Екатеринбурге

27 мая 2021

Акселератор LegalTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ