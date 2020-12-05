«Настало время проактивной поддержки стартапов»: чего ждать участникам акселератора Сбер500-2020

Сбер и известный акселератор 500 Startups уже в третий раз запускают совместный проект Сбep500 . Rusbase пообщался с Натальей Магидей, руководителем акселератора Сбер500, и узнал, чего ждать от этой волны, какие проекты интересуют Сбер и как пандемия повлияла на работу акселератора.

Наталья Магидей, руководитель акселератора Сбер500

Акселератор Сбера и 500 Startups проходит в третий раз. Расскажите о том, что изменится в 2020 году.

Этот год выдался очень сложным, особенно для небольших компаний, к которым относятся и технологические стартапы. Настало время их активной поддержки, даже не активной, а проактивной. Поэтому миссией акселератора Сбер500-2020 можно назвать покрытие программой как можно большего числа стартапов. Для этого мы, во-первых, расширяем географию программы: если раньше мы работали только с российскими стартапами, то сейчас добавили в список стран Казахстан, Белоруссию, Израиль, Эстонию, Литву и Латвию – именно там наибольшее число стартапов с русскоговорящими фаундерами или сотрудниками. А во-вторых, мы сделали базовую часть обучающей программы доступной для пяти сотен стартапов: именно столько проектов пройдут на двухнедельные образовательные буткэмпы, а из них смогут пройти в сам акселератор или получить приглашение о синергии с экосистемой Сбера по fast track – даже без акселератора.

Ну, и форматом программы, естественно, будет онлайн – до тех пор, пока не стабилизируется ситуация с пандемией.

Из каких отраслей ждете стартапы?

Прежде всего из отраслей, в которых развивается сама экосистема Сбера, потому что одно из главных ожиданий от стартапов акселератора – синергия с бизнес-заказчиками Сбера. И выражена она может быть в разном: в генерации дополнительного потока выручки, в оптимизации издержек, в привлечении новых сегментов клиентов или росте их лояльности.

Направлений индустрий более 20: это Process automatization, Logistics, MedTech, EduTech, Marketing & Advertising solutions и многие другие. Полный список индустрий и потребностей, под закрытие которых мы ищем стартапы, можно посмотреть на сайте акселератора (вставить ссылку на сайт).

Но также мы с удовольствием рассматриваем стартапы, синергичность которых на первый взгляд не очевидна, но которые помогут найти новые точки роста для Сбера или даже будут the next big thing.

Кого ждете в акселератор? Каковы критерии для подачи заявки и участия в акселераторе? На какой стадии должен быть стартап, чтобы попасть в акселератор?

В первую очередь для нас важно, чтобы у стартапа была начальная версия продукта с первыми продажами и было оформлено юридическое лицо – мы не работаем с индивидуальными предпринимателями, самозанятыми или командами, которые приходят только с идеей. Во-вторых, все обучение на программе предполагает владение английским языком, так как мы привлекаем международных менторов и экспертов. В-третьих, даже в условиях онлайн-формата мы рассчитываем на полную вовлеченность ключевых сотрудников стартап-команд и их готовность full-time работать над проектом. На всех предыдущих волнах у нас был большой приток заявок, из которых нужно было отобрать лучшие 25-30 стартапов – сейчас, в условиях масштабирования на несколько стран, наша задача только усложняется и нужно выбрать самых мотивированных и идейно перспективных. И конечно, мы будем учитывать потребности экосистемы Сбера, хотя, как я и говорила ранее, вполне допустимы исключения.

Расскажите об этапах акселератора. Кто попадет в первый отбор, а кто пройдет в основной акселератор? Что ожидает участников буткемпа и главной программы?

Первый этап – это два двухнедельных буткемпа, в каждом из которых примут участие 250 стартапов; критерии отбора я озвучила ранее. За время буткемпов команды проработают с менторами свое value proposition, узнают, как и когда выстраивать коммуникацию с разными целевыми сегментами, научатся стимулировать клиента к покупке. По итогу четырех недель обучения стартапов в буткэмпе команда акселератора вместе с менторами из Кремниевой долины выберут лучшие 25 проектов, которые пройдут в основную часть программы. Ключевой критерий отбора – качество работы команды за период буткемпа, ее достижения в развитии продукта и поиске клиентов или партнеров, а также дисциплина. 8-недельная программа акселератора нацелена на углубленное изучение рынка и детальную проработку продукта, поиск оптимальных маркетинговых решений и способов привлечения инвесторов. Закончится акселератор демо-днем, на котором финалисты представят свои проекты 500+ представителям крупнейших корпораций и фондов.

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Какие части программы будут проходить дистанционно, а какие очно? Как пандемия и ее последствия повлияли на отбор участников и прохождение программы?

В выборе формата обучения мы полностью отталкиваемся от эпидемиологической обстановки в мире. Поэтому на данный момент мы предполагаем, что все обучение пройдет онлайн. Если же риск распространения заболевания снизится и будут разрешены очные мероприятия, мы, конечно же, проведем второй этап в нашем коворкинге в Москве.

Сказалась ли пандемия на отборе участников? Нет. Однако дистанционный формат помогает командам из дальних регионов или других стран безболезненно проходить обучение и общаться с нами и с нашими менторами.

Что получат по итогам программы участники буткемпов?

Во время буткемпов менторы из 500 Startups и команда акселератора будут отслеживать трекшен каждой команды. Лучшие стартапы смогут пройти в базовый акселератор или через fast track – то есть без участия в акселерации – пообщаться с компаниями Сбера о возможной синергии – в том случае, если их продукт и их трекшен за время буткэмпа оценят представители экосистемы Сбера.

Какие возможности откроются для участников акселератора?

Ключевые ценности Сбер500 для стартапов – в экспертизе 500 Startups, лидеров на мировом рынке венчурного и IT-бизнеса, а также в выходе на 60+ компаний экосистемы Сбера и 20+ внешних компаний-партнеров акселератора. Кроме того, участники могут получить инвестиции от фонда ранних стадий Fort Ross Seed Fund и дюжины других венчурных фондов – условия сделки будут обсуждаться с каждым стартапом индивидуально.

Кто будет партнером акселератора на этот раз? Какие компании с вами уже не в первый раз? Чем объясняется их интерес?

Ежегодно мы сотрудничаем с десятками корпораций и фондов. С некоторыми работаем вот уже не один год подряд: например, «Билайн», «Макдоналдс». Думаю, интерес этих компаний в первую очередь связан с понимаем ценности инноваций и качеством тех решений, которые предлагают участники акселератора. За время двух прошедших волн стартапы заключили более 500 пилотных и полноценных контрактов с крупными российскими и зарубежными клиентами. В этом году, я уверена, качество проектов будет еще выше, а список партнеров будет продолжать расширяться в течение всей программы. Актуальный список партнеров размещен на сайте Сбер500.

Какие возможности инвестирования получат участники акселератора? Какие фонды и компании привлекает акселератор в качестве инвесторов?

В этом году мы намеренно отказались от единых инвестиционных условий для всех участников Сбер500, хоть и понимаем, что такой кастомный подход требует существенно больших человеко-затрат. Но с другой стороны, одинаковые условия отсекали некоторые сегменты стартапов: отпугивали те зрелые стартапы, которые оценивают себя выше предложенной акселератором оценки, и наоборот, вынужденно завышали оценку молодых команд, тем самым усложняя дальнейшее привлечение ими инвестиций. Поэтому мы решили применять индивидуальный подход, при котором фонд Fort Ross Seed Fund будет рассматривать инвестиционные условия каждого стартапа отдельно. Так же поступят и внешние фонды-партнеры Сбер500 – и мы уверены, что благодаря такому подходу еще больше стартапов смогут принять участие в акселераторе, так как каждый из них, в случае заинтересованности фондов, получит инвестиции по справедливой рыночной оценке.

В этом году вы ввели для стартапов опцию fast track в экосистему Сбера. Расскажите, что это за возможность и что она дает стартапу?

В Сбере поступательно развивается работа с внешними инновациями и интеграция решений стартапов в бизнес самого банка и компаний экосистемы. Для этого создана специальная команда – и с каждым годом количество бизнес-юнитов, готовых искать стартапы под свои потребности, растет, как растет и их вовлеченность. У Сбера огромный пул потребностей (на эту волну акселератора их больше 360, на сайте размещены агрегированные потребности), в закрытии которых могут помочь стартапы. Одновременно с этим мест в акселераторе строго ограниченное количество – 25, поэтому, безусловно, не все проекты, которые смогут работать с потребностями экосистемы, пройдут в Сбер500. Но это не отменяет того, что мы готовы предложить операционное сотрудничество (то есть коммерческие сделки) всем тем стартапам, интеграция с решениями которых позволит Сберу стать ближе к клиенту или эффективней в своей работе. Для этого и создан подход fast track: мы будем смотреть на развитие всех пяти сотен стартапов во время буткемпов, и если их продукты, а также трекшен за две недели интенсивного обучения и crush-тестирования окажутся на высоте, мы свяжемся с их фаундерами и предложим обсудить операционное сотрудничество. Условия такого сотрудничества будут индивидуальными и зависят от продукта, технологии, зрелости стартапа и прочих факторов. Но это, как правило, пилотный проект, который в случае хороших результатов перерастает в полноценный договор сотрудничества.