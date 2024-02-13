Партнерская программа: что учесть при ее составлении

условия заработка с вендором (сколько может заработать партнер на внедрении и технической поддержке продуктов);

(сколько может заработать партнер на внедрении и технической поддержке продуктов); юридические аспекты, которые необходимо учитывать при ведении совместного бизнеса;

которые необходимо учитывать при ведении совместного бизнеса; каналы, через которые партнер может регулярно получать информацию о продукте и разных изменениях.

В партнерской программе обязательно должны быть описаны:Это основные разделы, которые потом раскладываются на более детальные, то есть шаги, которые необходимо пройти партнеру для работы с клиентами. Например, первый шаг — выделить людей, которые будут вовлечены в этот процесс. Второй — понять структуру потенциального бизнеса: сколько можно зарабатывать на продаже вендорских решений — это ключевой аспект сотрудничества.Дальше идут обучающие и маркетинговые материалы — у партнера всегда должен быть доступ к этой информации.В отдельном разделе описываем инструменты поддержки — то есть, что мы будем поддерживать партнера и в пресейле, и в клиентских встречах, и в защите проектов у заказчиков, и в обосновании бюджетов, и в проведении пилотных проектов и совместных маркетинговых мероприятий. Таким образом партнер будет понимать, что он не один, что у него за спиной стоит вендор с огромным желанием помочь довести первое касание с клиентом до сделки, проекта, внедрения.Специально для партнеров мы разработали портал, где они могут зайти в личный кабинет и получить всю информацию, которая нужна для взаимодействия с нами как с вендором. Это подписанные договоры, текущие сделки, актуальные презентационные материалы, техническая документация по продукту, контактные данные.Мало кто из вендоров так глубоко прорабатывает все этапы взаимодействия. Но мы считаем это важным условием эффективной и прозрачной коммуникации.