Как вендору найти партнеров

В партнерской сети Goodt – более 40 компаний. Говоря о взаимоотношениях с партнерами, Роман Щапов подчеркивает, что это не просто сотрудничество юридических лиц, а целая экосистема, в которой объекты взаимосвязаны и влияют друг на друга: партнер — на вендора и его продукт, вендор — на партнера.



Чтобы экосистема была жизнеспособной и процветала, вендору нужно с особой внимательностью ее наполнять. Однако быстро и безошибочно определить партнера, с которым получится построить долгосрочное сотрудничество, сложно, особенно если в этом мало опыта.



Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами «Консист Бизнес Групп» — компании, выпускающей продукты под брендом ТУРБО — советует выяснять цели и мотивацию будущего партнера. «Практически каждую неделю к нам приходят несколько новых компаний, которые рассматривают сценарий партнерства. У всех спрашиваем, что они хотят получить от сотрудничества. На этом этапе ответы всегда примерно одинаковые, поэтому нужно копать глубже: какие клиенты сейчас есть, из каких отраслей, какой софт используют, хотят ли его замещать и т.д. Если партнер не обсуждает эти вопросы — компания к партнерству не готова и, скорее всего, просто изучает варианты», — считает он.



Роман Щапов, общаясь с партнерами, обращает внимание на два важных критерия: «Первое — это открытость. При знакомстве с партнером сразу видно, насколько он заинтересован взаимодействовать с нами и вообще экспертен в нашей области. Второе — готовность к совместному бизнес-планированию. Это значит, что у партнера должно быть понимание, к каким клиентам идти и как вместе строить бизнес, а также готовность вкладываться в продвижение и проводить встречи с заказчиками. Если обе эти ценности для партнера актуальны, то он созрел для работы с вендором».



Признаком того, что партнер настроен играть вдолгую, Сергей Сухинин считает желание инвестировать в сотрудничество: «Если партнер принял осознанное решение вместе работать, выделил людей, ответственных за наше направление, и стремится повышать компетенцию в технических аспектах — как внедрять продукт, как его дорабатывать, как создавать собственные решения на его основе — то можно говорить о долгосрочном сотрудничестве».



По опыту Владимира Чанышева, не нужно забывать и о проверке благонадежности потенциальных партнеров службой безопасности. Если такого подразделения в компании нет, то можно самостоятельно проверить юрлицо в доступных информационно-аналитических системах.