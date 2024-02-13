Как взаимодействовать с партнерами

К вопросу обучения партнеров вендоры подходят по-разному. Например, компания Goodt выпустила курс по BI-платформе Insight, ориентированный сразу и на партнеров, и на клиентов. К разработке привлекли компанию, специализирующуюся на создании обучающих материалов. Это помогло сделать программу эффективной с точки зрения учебного дизайна — упаковки материалов и проектирования взаимодействия с обучающимися. По словам коммерческого директора Goodt Романа Щапова, курс получил положительные отзывы от пользователей.



«Есть общие требования к учебным курсам по b2b-продуктам. В рамках программы должны освещаться базовые вещи и должен максимально полно описываться функционал продукта. Продумайте, чтобы слушателям были доступны не только лекции, но и вебинары: живое общение с экспертами обязательно. При этом курс нужно интегрировать в общую инфраструктуру поддержки клиентов. А также удостовериться, чтобы были ссылки на базу знаний о продукте и видео-инструкции. И еще один важный момент — дайте возможность „студентам“ сначала самостоятельно поискать ответы на вопросы, которые у них возникнут. Тогда онбординг пройдет естественно и без перегрузки службы поддержки. На выходе же мы получаем самостоятельного пользователя продукта, который быстро осваивается в новой для себя среде», — поделился он.



У компании «Консист Бизнес Групп», выпускающей продукты под брендом ТУРБО, разработаны курсы дистанционного обучения на платформе «Сетевой Академии ЛАНИТ». Доступ к обучающим программам предоставляется разработчикам, инженерам, администраторам и сейлз-менеджерам.



«В конце наших курсов есть тест. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% и более правильных ответов. Сертификация — важная часть обучения, так как показывает нам, что обучающийся прошел курс вдумчиво, получил максимум информации, — рассказывает Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами „Консист Бизнес Групп“. — Если к заказчику придут внедрять наши решения специалисты, которые лишь бегло просмотрели презентации, то это серьезные риски для проекта».



В компании LDM обучение разделяют на коммерческое, где вендор рассказывает о продуктах, целевой аудитории и обо всем, что связано с продажами, и техническое: «Важно, чтобы партнер понимал, как продукт внедрять в инфраструктуру заказчика и как его можно адаптировать под бизнес-процессы, какие специалисты ему могут понадобиться и так далее. Чтобы проверить, насколько усвоился материал технической части, мы проводим ассессмент».



По мнению директора департамента партнерских продаж «ЛАНИТ Омни» Владимира Чанышева, обучающие курсы не могут помочь партнеру быстро обрести компетенции в определенных классах продуктов, поэтому «ЛАНИТ Омни» находит для сотрудничества компании, у которых уже есть экспертиза по внедрению бизнес-приложений.



«Такие экспертные команды обучаются быстро и самостоятельно, и сразу же переходят к сертификации. Наличие сертификата важно, так как в нашу техническую поддержку без него невозможно обратиться. Мы не готовы к сотрудничеству с людьми, у которых уровень подготовки ниже, чем установленный нашими базовыми стандартами, — рассказывает Владимир Чанышев. — Если говорить о компаниях с недостаточным опытом внедрения, то у них есть два варианта: либо они проходят обучение в нашей „Школе low-code“ — изучают видеоматериалы, документацию, проходят курсы по продуктам, специализированные корпоративные тренинги — либо нанимают людей с подходящей экспертизой».