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Как взаимодействовать с партнерами

Чтобы сотрудничество с партнерами было продуктивным и удовлетворяло все стороны, вендору нужно выстроить с ними качественное взаимодействие с момента знакомства. Если этого не будет, то и партнерская сеть не заработает. Вендоры, входящие в группу компаний ЛАНИТ, рассказали, на что обратить внимание.
Быть гибкими
07
Обсудить совместное продвижение
06
Наладить коммуникацию
05
Провести обучение
04
Познакомить с партнерской программой
03
Обсудить план развития
02
Предложить зрелый актуальный продукт
01
Быть гибкими
07
Обсудить совместное продвижение
06
Наладить коммуникацию
05
Провести обучение
04
Познакомить с партнерской программой
03
Обсудить план развития
02
Предложить зрелый актуальный продукт
01
01
Предложить зрелый актуальный продукт
Продукт, который предлагает вендор, во-первых, должен попадать в экспертизу партнера. То есть если партнер занимается автоматизацией бухгалтерского учета, то к нему не нужно идти с решением для управления талантами. Во-вторых, иметь высокую степень готовности. Партнер так же, как и вендор, дорожит своей репутацией на рынке, поэтому у него не должно быть проблем с продажей вендорского продукта.
02
Обсудить план развития
Вендору и партнеру важно понять, что каждый из них получит от сотрудничества, какие есть перспективы. Со своей стороны вендор должен предоставить информацию о рынке, на котором работает, как этот рынок развивается, насколько платежеспособны целевые заказчики. Если партнер заинтересован, то стороны переходят к обсуждению потенциальных клиентов и продуктов, которые могут быть им интересны, к проработке совместной стратегии развития.
03
Познакомить с партнерской программой
Партнерская программа — своеобразный гайд, который описывает взаимодействие партнера с вендором на всем протяжении сотрудничества — от момента заключения партнерского соглашения до отгрузки лицензий, продвижения продуктов и реализации проектов. В этом гайде собраны ответы на все вопросы о том, как вести совместный бизнес и решать задачи, с которыми сталкиваются команды со стороны как вендора, так и партнера.
Провести обучение
К вопросу обучения партнеров вендоры подходят по-разному. Например, компания Goodt выпустила курс по BI-платформе Insight, ориентированный сразу и на партнеров, и на клиентов. К разработке привлекли компанию, специализирующуюся на создании обучающих материалов. Это помогло сделать программу эффективной с точки зрения учебного дизайна — упаковки материалов и проектирования взаимодействия с обучающимися. По словам коммерческого директора Goodt Романа Щапова, курс получил положительные отзывы от пользователей.

«Есть общие требования к учебным курсам по b2b-продуктам. В рамках программы должны освещаться базовые вещи и должен максимально полно описываться функционал продукта. Продумайте, чтобы слушателям были доступны не только лекции, но и вебинары: живое общение с экспертами обязательно. При этом курс нужно интегрировать в общую инфраструктуру поддержки клиентов. А также удостовериться, чтобы были ссылки на базу знаний о продукте и видео-инструкции. И еще один важный момент — дайте возможность „студентам“ сначала самостоятельно поискать ответы на вопросы, которые у них возникнут. Тогда онбординг пройдет естественно и без перегрузки службы поддержки. На выходе же мы получаем самостоятельного пользователя продукта, который быстро осваивается в новой для себя среде», — поделился он.

У компании «Консист Бизнес Групп», выпускающей продукты под брендом ТУРБО, разработаны курсы дистанционного обучения на платформе «Сетевой Академии ЛАНИТ». Доступ к обучающим программам предоставляется разработчикам, инженерам, администраторам и сейлз-менеджерам.

«В конце наших курсов есть тест. Чтобы получить сертификат, нужно набрать 70% и более правильных ответов. Сертификация — важная часть обучения, так как показывает нам, что обучающийся прошел курс вдумчиво, получил максимум информации, — рассказывает Владимир Ткаченко, директор по работе с партнерами „Консист Бизнес Групп“. — Если к заказчику придут внедрять наши решения специалисты, которые лишь бегло просмотрели презентации, то это серьезные риски для проекта».

В компании LDM обучение разделяют на коммерческое, где вендор рассказывает о продуктах, целевой аудитории и обо всем, что связано с продажами, и техническое: «Важно, чтобы партнер понимал, как продукт внедрять в инфраструктуру заказчика и как его можно адаптировать под бизнес-процессы, какие специалисты ему могут понадобиться и так далее. Чтобы проверить, насколько усвоился материал технической части, мы проводим ассессмент».

По мнению директора департамента партнерских продаж «ЛАНИТ Омни» Владимира Чанышева, обучающие курсы не могут помочь партнеру быстро обрести компетенции в определенных классах продуктов, поэтому «ЛАНИТ Омни» находит для сотрудничества компании, у которых уже есть экспертиза по внедрению бизнес-приложений.

«Такие экспертные команды обучаются быстро и самостоятельно, и сразу же переходят к сертификации. Наличие сертификата важно, так как в нашу техническую поддержку без него невозможно обратиться. Мы не готовы к сотрудничеству с людьми, у которых уровень подготовки ниже, чем установленный нашими базовыми стандартами, — рассказывает Владимир Чанышев. — Если говорить о компаниях с недостаточным опытом внедрения, то у них есть два варианта: либо они проходят обучение в нашей „Школе low-code“ — изучают видеоматериалы, документацию, проходят курсы по продуктам, специализированные корпоративные тренинги — либо нанимают людей с подходящей экспертизой».











04
Наладить коммуникацию
Вендор и партнер должны регулярно проводить бизнес-ревью, на которых происходит обсуждение клиентов и планов по продвижению продукта, трудностей, которые могут возникнуть, и того, как их преодолеть, а также совместные маркетинговые мероприятия. Поскольку продукты вендора развиваются, партнеры также должны вовремя узнавать о выходе нового релиза, появлении обновленного функционала, рекомендациях по работе с ним и так далее.

Для взаимодействия с партнерами в «ЛАНИТ Омни» помимо личного общения используют телеграм-канал, e-mail-рассылки, вебинары, ивенты, в том числе закрытые, на которые приглашают только топ-менеджмент со стороны вендора и партнера. Кроме того, компания ежегодно презентует дорожную карту развития платформы BPMSoft, благодаря чему партнеры могут найти ниши для разработки будущих решений.

В LDM много времени уделяется погружению партнеров в продукты. «Мы подробно рассказываем о новых релизах, знакомим с функционалом, маркетинговой программой, мероприятиями и новостями рынка в формате встреч-диалогов, — делится директор по развитию партнерской сети LDM Сергей Сухинин. — В ближайшее время планируем запустить дайджест с подборкой новостей, чтобы партнерам было ещё проще получать актуальную информацию».

Продуктовые команды Goodt — помимо прямой коммуникации через e-mail-рассылки и закрытые телеграм-каналы — организуют для партнеров ежемесячные митапы. На них эксперты разработчика рассказывают о новом функционале, демонстрируют демо-версии и отвечают на любые вопросы. Это позволяет партнерам оставаться в общем информационном поле и быть в курсе всех новостей о продуктах.

В выборе каналов коммуникаций с партнерами важна и специфика продукта. Так, для своей BI-платформы команда Goodt запустила отдельный сайт, ориентированный на сообщество разработчиков. На портале работает форум, публикуются статьи о продукте и обзоры релизов в двух вариантах: полноценные релиз-ноутс (часть документации программного обеспечения) и статьи, написанные доступным для конечного пользователя языком.







05
06
Обсудить совместное продвижение
Максимально вкладываться в продвижение продукта должен вендор, но партнер также заинтересован в том, чтобы о решении знала как можно более широкая аудитория, поэтому в этом направлении вендору и партнеру следует двигаться сообща. Один из самых эффективных инструментов совместного продвижения — мероприятия, будь то конференции, выставки, вебинары, митапы, в которых участвуют и заказчики.

В Goodt помимо классических вебинаров и демо-дней проводят партнерские конференции, чтобы демонстрировать профессиональным сообществам совместную экспертизу. Также маркетинговая команда Goodt активно использует форматы кросс-продвижения в новых и классических медиа: кросс-экспертные посты в телеграме, кейсы, колонки и пресс-релизы в профильных и деловых СМИ, а также выпускает совместные исследования. «Здесь нет жестких рамок — все зависит от общих целей и ограничено исключительно фантазией и готовностью партнера вкладываться в ко-маркетинг. А инструменты можно использовать самые разные», — подытожил Роман Щапов.

07
Быть гибкими
У всех компаний есть свой культурный код, поэтому, чтобы сработаться, вендору и партнеру нужно пройти через этап притирки, узнавания друг друга. С каждым партнером это индивидуальная история: с кем-то полное взаимопонимание происходит уже после первой сделки, с кем-то — позже.

Задача вендора — уметь слышать партнера, быть открытым и гибким, готовым менять свои подходы, смотреть с партнером в одном направлении, чтобы сотрудничество получилось долгосрочным, а не ограничилось одной сделкой.

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Прочитайте чек-лист о том, что должна включать партнерская программа.
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©RB.RU, 2024
Автор: Ирина Печёрская
Фото на обложке: Shutterstock / Master1305

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Наталия Рябцева
Как взаимодействовать с партнерами