Связаны одной сетью:
Резкий скачок спроса на отечественный софт привел вендоров к необходимости быстро развивать продукты и реализовывать большое количество проектов. В результате перед многими разработчиками встал стратегический вопрос: делегировать партнерам продажи, внедрения и техническое сопровождение решений или продолжить работать самостоятельно.
Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».
Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».
как вендору развивать бизнес с помощью партнеров
Резкий скачок спроса на отечественный софт привел вендоров к необходимости быстро развивать продукты и реализовывать большое количество проектов. В результате перед многими разработчиками встал стратегический вопрос: делегировать партнерам продажи, внедрения и техническое сопровождение решений или продолжить работать самостоятельно.
Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».
Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».
Связаны одной сетью:
как вендору развивать бизнес с помощью партнеров
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Фото на обложке: Shutterstock / Master1305
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ИНН 9701053053
erid: 4CQwVszH9pWvorXUgJj
Фото на обложке: Shutterstock / Master1305
Реклама ООО "ЛАНИТ-ХОЛДИНГ",
ИНН 9701053053
erid: 4CQwVszH9pWvorXUgJj
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Наталия Рябцева
Связаны одной сетью: как вендору развивать бизнес с помощью партнеровНаталия Рябцева