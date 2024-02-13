Связаны одной сетью: как вендору развивать бизнес с помощью партнеров

Связаны одной сетью:

Резкий скачок спроса на отечественный софт привел вендоров к необходимости быстро развивать продукты и реализовывать большое количество проектов. В результате перед многими разработчиками встал стратегический вопрос: делегировать партнерам продажи, внедрения и техническое сопровождение решений или продолжить работать самостоятельно.



Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».