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Связаны одной сетью:

Резкий скачок спроса на отечественный софт привел вендоров к необходимости быстро развивать продукты и реализовывать большое количество проектов. В результате перед многими разработчиками встал стратегический вопрос: делегировать партнерам продажи, внедрения и техническое сопровождение решений или продолжить работать самостоятельно.

Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».

как вендору развивать бизнес с помощью партнеров

Резкий скачок спроса на отечественный софт привел вендоров к необходимости быстро развивать продукты и реализовывать большое количество проектов. В результате перед многими разработчиками встал стратегический вопрос: делегировать партнерам продажи, внедрения и техническое сопровождение решений или продолжить работать самостоятельно.

Вместе с экспертами группы ЛАНИТ разбираемся, как быть тем, кто пошел по первому пути — решил строить партнерскую сеть. В материалах — опыт Goodt, «ЛАНИТ Омни», LDM и «Консист Бизнес Групп».

Связаны одной сетью:

как вендору развивать бизнес с помощью партнеров

Чек-лист
Партнерская программа:
что учесть при ее составлении
Как взаимодействовать с партнерами
Гайд
Как вендору найти партнеров
Лонгрид
© RB.RU, 2024
Фото на обложке: Shutterstock / Master1305

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ИНН 9701053053
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Наталия Рябцева
Связаны одной сетью: как вендору развивать бизнес с помощью партнеров