Сладко жить не запретишь: кто производит шоколад в России
Редакция RB составила список российских производителей конфет и шоколада за 2022 год в преддверии зимних праздников.
Компании отбирали по:
- выручке от реализации продукции,
- чистой прибыли,
- активам компании,
- объемам продаж на маркетплейсах,
- рейтингу продукции на сайтах маркетплейсов,
- покупательским предпочтениям, собранным на ресурсе Otzovik.com,
- безопасности состава по данным Росконтроля.
Информацию брали из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, сайта Росконтроля, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.
Содержание:
- Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
- Кондитерский концерн «Бабаевский»
- Кондитерская фабрика «Рот Фронт»
- «Одинцовская Кондитерская фабрика»
- Кондитерское объединение «Славянка»
- «Кондитерская фабрика имени Крупской»
- Кондитерская фабрика «Победа»
- Кондитерская фабрика «Акконд»
- Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»
- «Воронежская кондитерская фабрика»
1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
Фабрика «Красный Октябрь» – один из лидеров кондитерской отрасли. Компания возглавляет Холдинг «Объединенные кондитеры».
Фабрику создал в середине XIX века кондитер из Пруссии Теодор Фердинанд фон Эйнем. Сначала «Эйнем» был небольшим магазинчиком со сладостями, но впоследствие вырос в крупное предприятие. А хозяина фабрики стали называть на русский манер — Федор Карлович.
После 1917 года национализированное предприятие стало называться «Государственная кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнем». Легендарное название «Красный Октябрь» фабрика носит с 1922 года. А кондитерская продукция стала популярной не только на территории бывшего СССР, но и во многих других странах.
Сегодня это самое крупное кондитерское предприятие в России: ежегодно фабрика выпускает более 64 млн тонн продукции. Основное производство сосредоточено в Москве, но кроме этого продукция производится в Коломне, Рязани и Егорьевске.
Конфеты, уже ставшие самостоятельными брендами, выпускаются именно фабрикой «Красный Октябрь»: «Мишка на Севере», «Кара-кум», «Красная шапочка», «Раковые шейки», «Мишка косолапый». Кстати, у кондитеров сохранился оригинальный рецепт «Мишки косолапого» — со времен фон Эймана. Такие конфеты можно попробовать во время экскурсии по фабрике.
Самые популярные шоколадки этой кондитерской – «Красный Октябрь 80% какао», «Аленка», «Сказки Пушкина».
2. Кондитерский концерн «Бабаевский»
Это еще один знаменитый игрок, который входит в Холдинг «Объединенные кондитеры».
История фабрики связана с абрикосами. Московский крестьянин-кондитер Степан Николаев любил добавлять абрикосы во все свои конфеты. За это горожане ему дали фамилию Абрикосов.
Внук Степана, Алексей, продолжил дело дедушки. И в 1830-е годы семейная фабрика Абрикосовых стала лидером в России среди производителей ириса и карамели. После национализации в годы СССР завод «Абрикосовых» получил привычное название «Бабаевский», в честь коммуниста Петра Бабаева.
Концерн «Бабаевский» выпускает более 120 видов кондитерских изделий, которые известны как на российском, так и на мировом рынке. Наиболее популярны конфеты «Миндальное пралине», «Бабаевская белочка», «Venezuela», «Uganda».
3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт»
«Птичье молоко», «Грильяж в шоколаде», «Дюшес», «Коровка», «Вечерний звон», «Осенний вальс», «Москва», «Кремлевские», «Барбарис» — эти конфеты выпускает еще одна крупная и старая кондитерская фабрика России «Рот Фронт».
В 2022 году предприятию исполнилось 196 лет. В маленькой лавке, созданной в 1826 году купцами Леоновыми, продавались только леденцы и помадка. К ХIХ веку, благодаря усилиям потомков, лавка выросла до уровня крупного предприятия. Позже ее также национализировали, а с 1931 года фабрика стала называться «Рот Фронт».
Именно фабрика «Рот Фронт» стала первым производителем жевательной резинки в Советском Союзе. Ее выпустили специально для Олимпиады 1980 года, и жвачка сразу стала очень популярна.
Сегодня ассортимент фабрики «Рот Фронт» еще шире: от конфет и шоколада до муссов, кремов, вафель, халвы.
Ежегодно на фабрике производится более 70 тыс. тонн кондитерских изделий, которые продаются в собственной сети «Аленка» и всех магазинах страны, а также отправляется на экспорт.
4. «Одинцовская Кондитерская фабрика»
История «Одинцовской кондитерской фабрики» связана с брендом «А. Коркунов».
Андрей Коркунов — амбициозный предприниматель, который открыл собственную фабрику в 1997 году. Позже он принимает решение строить большое кондитерское производство в Одинцовском районе Московской области, где и начнется производство шоколадной продукции под брендом «А. Коркунов».
В 2006 году Коркунов продал свой бизнес американской компании Wm. Wrigley Jr. Company за $300 млн. (сейчас входит в корпорацию Mars. — RB). А производство конфет находится в «Одинцовской кондитерской фабрике», продажи происходят преимущественно в России.
Сейчас «Одинцовская кондитерская фабрика» — один из крупнейших отечественных производителей шоколадных конфет класса «премиум» — как фабричного производства, так и ручного. На фабрике изготавливают конфеты: «Шампань», «Арриеро», «Монти», «Доминго», «Морелия», «Золотое сердце», «Снежное сердце», «Олений лес», «Речной край», «Линия Россо», «Ирландский кофе», «Валенсо» и другие.
Временно на «Одинцовской фабрике» делали шоколад «Риттер Спорт».
По данным самой фабрики, в Москве продукция занимает 5-7% рынка фасованных конфет, в регионах — 2-10%.
5. Кондитерское объединение «Славянка»
Группа компаний «Славянка» — еще один из старейших участников кондитерского рынка России.
Но компания популярна и за пределами страны. Фабрика входит в мировой рейтинг топ-50 и производит более 1 млн тонн кондитерских изделий.
Сначала, в 70-е годы XIX века, в здании будущей фабрики в Старом Осколе находился маслобойный завод. Здесь делали конопляное и ореховое масло. Но через несколько лет на площадке запустили производство сладкой продукции: пряники, мармелад, джем.
Сама кондитерская фабрика появилась в XIX веке и сразу прославилась конфетами «Раковые шейки». В советские годы эту фабрику национализировали, присвоив название «Фабрика имени Первого Мая». Тогда, в советское время, фабрика производила около 10 тыс. тонн кондитерских изделий в год.
В январе 1997 года Старооскольская кондитерская фабрика получает новое имя — «Славянка». В 2015 году в состав компании «Славянка» вошли несколько кондитерских предприятий: «Конфи» в Екатеринбурге, «Волжанка» в Ульяновске и «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» в Санкт-Петербурге.
Сегодня у «Славянки» — своя фирменная торговая сеть из более чем 160 магазинов во всех регионах России.
6. «Кондитерская фабрика имени Крупской»
«Кондитерская фабрика имени Крупской» — еще одна известная кондитерская фабрика, названная в честь Надежды Крупской. Производство находится в Санкт-Петербурге. А с 2015 года предприятие входит в кондитерский холдинг «Славянка».
Основана фабрика была в 1938 году — по указу Народного комитета пищевой промышленности СССР.
Даже во время ВОВ фабрика не прекращала работу, продолжая поставлять изделия на фронт. С 1941 по 1943 годы было выпущено более 3 тыс. тонн конфет «Мишка на Севере», которые позже станут самым знаменитым брендом фабрики.
С 2006 году три четверти акций кондитерской фабрики принадлежали норвежской фирме Orkla. Позже «Фабрика Крупской» объединилась с фабрикой «СладКо». А в 2015 году российский холдинг «Славянка» выкупил у норвежской компании все 100% акций.
Шоколад «Крупской» приобрел популярность как на российском, так и на зарубежном кондитерском рынке. Среди известных изделий: конфеты «Белочка», «Мишка на Севере», «Вернисаж», Estet, шоколад «Особый».
7. Кондитерская фабрика «Победа»
И уже в 2000 году все получилось: супруги открыли свое производство. Первыми изделиями были шоколадные конфеты «Соната» и «Мишки в лесу». Потом на фабрике начали выпускать «Горький шоколад 72% какао», который стал отдельным брендом — и трюфели «Победа вкуса».
Еще на фабрике производят мармеладные конфеты «Шмелькино брюшко», «Все и сразу», трюфели с марципаном, конфеты «Птица счастья» и «Мишки в лесу».
В своих интервью Ольга Муравьева говорит, что решила начать кондитерский бизнес, когда осуществила детскую мечту: купила 20 шоколадок сразу — со своей первой стипендии. Сейчас «Победа» — одна из крупнейших российских фабрик.
8. Кондитерская фабрика «Акконд»
Кондитерская фабрика «Акконд» находится в городе Чебоксары Чувашской республики. Ее история также начиналась в Советском союзе в 1943 году — с небольшого производства сладостей для нужд фронта и тыла во время ВОВ.
В те годы производство было кустарным: например, вытяжку карамели делали вручную. Сегодня же «Акконд» — один из крупнейших российских производителей конфет. Фабрика выпускает вафли, десерты, конфеты и печенье.
Конфеты «Птица дивная», «Болетто», «Адель», «Орешко», «Трио, Love Story, шоколад «Маккондо», вафли «Хуторок» — это все продукция российского кондитера «Акконда».
Сегодня фабрика производит более 70 тыс тонн печенья и шоколадной продукции. Это почти 300 тонн ежедневно. «Акконд» представлен в 80 регионах России и 30 странах.
9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»
Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино» – крупнейшая кузбасская компания, которая производит печенье, вафли, вафельные торты, трубочки, рулеты.
Фабрика начала работу на пищевом комбинате в поселке Яшкино Кемеровской области в 1946 году. В 1997 году комбинат был продан томской компании «КДВ Групп» (Кондитерский дом «Восток»).
Развитие компании происходило в тяжелые перестроечные времена, и дефолт существенно повлиял на производство. Многие контракты оказались разорваны, и не все сделки состоялись. Но бизнес удалось не просто спасти, но и вывести в лидеры кондитерской отрасли.
Бренд «Яшкинские вафли» стал почти именем нарицательным, наряду, например, с тульским пряником. Также на фабрике есть и другие популярные конфеты: «Итальяна», «Ярче!», «Крокант», «Яшкинская картошка», «Желейные», NotaBoom, «Фэнси», «Джаззи», «Му-Муйка, «Река-Молока», «Глэйс», Super.
10. «Воронежская кондитерская фабрика»
Замыкает рейтинг производителей конфет и шоколада одно из крупнейших российских предприятий — «Воронежская кондитерская фабрика». Конфеты «Воронежские» и «Песни Кольцова» стали визитной карточкой не только самой фабрики, но и города Воронеж.
Популярны и другие изделия: «Фруктик», «Солнышко»,«Лакомка», «Сорока-белобока» и вафли «Попрыгунья-стрекоза» и «Автогонки».
Несмотря на то, что первые конфеты фабрика выпустила в 1934 году, ее история началась раньше. Недалеко от Воронежа (в Рамони) в середине ХIХ века был основан сахарный завод, которым впоследствии стали управлять принц и принцесса Ольденбургские.
Именно принцессой Евгенией Максимилиановной в 1900 году была основная конфетная фабрика. Принцесса лично следила за составом конфет и контролировала процесс производства. А знаменитые упаковки воронежских конфет разрабатывал художник Бенуа. Сегодня это уже корпорация, известная далеко за пределами города. С 2003 года фабрика входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры».
Здание, в котором сейчас находится «Воронежская кондитерская фабрика», разработано специально по проекту московских архитекторов в 1934 году. Именно с этого периода продукция фабрики стала ориентироваться на широкого потребителя, в то время как конфеты принцессы Ольденбургской предназначались только для высших сословий.
Территория распространения кондитерской продукции — от местного кондитерского рынка Воронежской области до регионов Поволжья, Урала, Ростовской, Самарской, Волгоградской областей. Также продукция пользуется спросом за рубежом.
|Выручка, млрд руб
|Чистая прибыль, руб
|по итогам 6 месяцев 2022 года
|по итогам 2021 года
|по итогам 6 месяцев 2022 года по итогам 2021 года
|
по итогам
2021 года
|1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
|6,77
|13,1
|585,19 млн
|1,3 млрд
|2. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»
|5,5
|9,7
|-202,6 млн
|-255 млн
|3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт»
|16,9
|949,53 млн
|4. ООО «Одинцовская Кондитерская фабрика»
|3,92
|-291,6 млн
|5. ООО Кондитерское объединение «Славянка»
|10,3
|130 млн
|6. «Кондитерская фабрика имени Крупской»
|0,8
|-2,4 млн
|7. Кондитерская фабрика «Победа»
|5,25
|105,25 млн
|8. Кондитерская фабрика «Акконд»
|12,1
|1,7 млрд
|9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»
|18,4
|11 млн
|10. ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
|3,16
|3,7
|170,1 млн
|-59 млн
|Месячный оборот на Wildberries, руб
|Месячный оборот на OZON, руб
|1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»
|10 930 393
|4 267 078
|2. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский»
|3 778 164
|706 643
|3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт»
|8 150 601
|1 268 904
|4. ООО «Одинцовская Кондитерская фабрика»
|839 390
|1 975 087
|5. ООО Кондитерское объединение «Славянка»
|6 084 847
|1 759 410
|6. «Кондитерская фабрика имени Крупской»
|1 224 849
|588 132
|7. Кондитерская фабрика «Победа»
|13 611 166
|нет данных
|8. Кондитерская фабрика «Акконд»
|19 572 119
|2 018 764
|9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»
|2 427 168
|4 596 866
|10. ОАО «Воронежская кондитерская фабрика»
|27 922
|67 439
Текст: Виктория Кутузова
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