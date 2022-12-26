Сладко жить не запретишь: кто производит шоколад в России

Информацию брали из бухгалтерской и финансовой отчетности компаний, собранной Росстатом и ФНС, сайта Росконтроля, использовали данные сервисов аналитики брендов на маркетплейсах.

Редакция RB составила список российских производителей конфет и шоколада за 2022 год в преддверии зимних праздников.

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1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь»

Фабрика «Красный Октябрь» – один из лидеров кондитерской отрасли. Компания возглавляет Холдинг «Объединенные кондитеры».

Фабрику создал в середине XIX века кондитер из Пруссии Теодор Фердинанд фон Эйнем. Сначала «Эйнем» был небольшим магазинчиком со сладостями, но впоследствие вырос в крупное предприятие. А хозяина фабрики стали называть на русский манер — Федор Карлович.

После 1917 года национализированное предприятие стало называться «Государственная кондитерская фабрика № 1, бывшая Эйнем». Легендарное название «Красный Октябрь» фабрика носит с 1922 года. А кондитерская продукция стала популярной не только на территории бывшего СССР, но и во многих других странах.

Сегодня это самое крупное кондитерское предприятие в России: ежегодно фабрика выпускает более 64 млн тонн продукции. Основное производство сосредоточено в Москве, но кроме этого продукция производится в Коломне, Рязани и Егорьевске.

Конфеты, уже ставшие самостоятельными брендами, выпускаются именно фабрикой «Красный Октябрь»: «Мишка на Севере», «Кара-кум», «Красная шапочка», «Раковые шейки», «Мишка косолапый». Кстати, у кондитеров сохранился оригинальный рецепт «Мишки косолапого» — со времен фон Эймана. Такие конфеты можно попробовать во время экскурсии по фабрике.

Самые популярные шоколадки этой кондитерской – «Красный Октябрь 80% какао», «Аленка», «Сказки Пушкина».

2. Кондитерский концерн «Бабаевский»

Это еще один знаменитый игрок, который входит в Холдинг «Объединенные кондитеры».

История фабрики связана с абрикосами. Московский крестьянин-кондитер Степан Николаев любил добавлять абрикосы во все свои конфеты. За это горожане ему дали фамилию Абрикосов.

Внук Степана, Алексей, продолжил дело дедушки. И в 1830-е годы семейная фабрика Абрикосовых стала лидером в России среди производителей ириса и карамели. После национализации в годы СССР завод «Абрикосовых» получил привычное название «Бабаевский», в честь коммуниста Петра Бабаева.

Концерн «Бабаевский» выпускает более 120 видов кондитерских изделий, которые известны как на российском, так и на мировом рынке. Наиболее популярны конфеты «Миндальное пралине», «Бабаевская белочка», «Venezuela», «Uganda».

3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт»

«Птичье молоко», «Грильяж в шоколаде», «Дюшес», «Коровка», «Вечерний звон», «Осенний вальс», «Москва», «Кремлевские», «Барбарис» — эти конфеты выпускает еще одна крупная и старая кондитерская фабрика России «Рот Фронт».

В 2022 году предприятию исполнилось 196 лет. В маленькой лавке, созданной в 1826 году купцами Леоновыми, продавались только леденцы и помадка. К ХIХ веку, благодаря усилиям потомков, лавка выросла до уровня крупного предприятия. Позже ее также национализировали, а с 1931 года фабрика стала называться «Рот Фронт».

Именно фабрика «Рот Фронт» стала первым производителем жевательной резинки в Советском Союзе. Ее выпустили специально для Олимпиады 1980 года, и жвачка сразу стала очень популярна.

Сегодня ассортимент фабрики «Рот Фронт» еще шире: от конфет и шоколада до муссов, кремов, вафель, халвы.

Ежегодно на фабрике производится более 70 тыс. тонн кондитерских изделий, которые продаются в собственной сети «Аленка» и всех магазинах страны, а также отправляется на экспорт.

4. «Одинцовская Кондитерская фабрика»

История «Одинцовской кондитерской фабрики» связана с брендом «А. Коркунов».

Андрей Коркунов — амбициозный предприниматель, который открыл собственную фабрику в 1997 году. Позже он принимает решение строить большое кондитерское производство в Одинцовском районе Московской области, где и начнется производство шоколадной продукции под брендом «А. Коркунов».

В 2006 году Коркунов продал свой бизнес американской компании Wm. Wrigley Jr. Company за $300 млн. (сейчас входит в корпорацию Mars. — RB). А производство конфет находится в «Одинцовской кондитерской фабрике», продажи происходят преимущественно в России.

Сейчас «Одинцовская кондитерская фабрика» — один из крупнейших отечественных производителей шоколадных конфет класса «премиум» — как фабричного производства, так и ручного. На фабрике изготавливают конфеты: «Шампань», «Арриеро», «Монти», «Доминго», «Морелия», «Золотое сердце», «Снежное сердце», «Олений лес», «Речной край», «Линия Россо», «Ирландский кофе», «Валенсо» и другие.

Временно на «Одинцовской фабрике» делали шоколад «Риттер Спорт».

По данным самой фабрики, в Москве продукция занимает 5-7% рынка фасованных конфет, в регионах — 2-10%.

5. Кондитерское объединение «Славянка»

Группа компаний «Славянка» — еще один из старейших участников кондитерского рынка России.

Но компания популярна и за пределами страны. Фабрика входит в мировой рейтинг топ-50 и производит более 1 млн тонн кондитерских изделий.

Сначала, в 70-е годы XIX века, в здании будущей фабрики в Старом Осколе находился маслобойный завод. Здесь делали конопляное и ореховое масло. Но через несколько лет на площадке запустили производство сладкой продукции: пряники, мармелад, джем.

Сама кондитерская фабрика появилась в XIX веке и сразу прославилась конфетами «Раковые шейки». В советские годы эту фабрику национализировали, присвоив название «Фабрика имени Первого Мая». Тогда, в советское время, фабрика производила около 10 тыс. тонн кондитерских изделий в год.

В январе 1997 года Старооскольская кондитерская фабрика получает новое имя — «Славянка». В 2015 году в состав компании «Славянка» вошли несколько кондитерских предприятий: «Конфи» в Екатеринбурге, «Волжанка» в Ульяновске и «Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» в Санкт-Петербурге.

Сегодня у «Славянки» — своя фирменная торговая сеть из более чем 160 магазинов во всех регионах России.

6. «Кондитерская фабрика имени Крупской»

«Кондитерская фабрика имени Крупской» — еще одна известная кондитерская фабрика, названная в честь Надежды Крупской. Производство находится в Санкт-Петербурге. А с 2015 года предприятие входит в кондитерский холдинг «Славянка».

Основана фабрика была в 1938 году — по указу Народного комитета пищевой промышленности СССР.

Даже во время ВОВ фабрика не прекращала работу, продолжая поставлять изделия на фронт. С 1941 по 1943 годы было выпущено более 3 тыс. тонн конфет «Мишка на Севере», которые позже станут самым знаменитым брендом фабрики.

С 2006 году три четверти акций кондитерской фабрики принадлежали норвежской фирме Orkla. Позже «Фабрика Крупской» объединилась с фабрикой «СладКо». А в 2015 году российский холдинг «Славянка» выкупил у норвежской компании все 100% акций.

Шоколад «Крупской» приобрел популярность как на российском, так и на зарубежном кондитерском рынке. Среди известных изделий: конфеты «Белочка», «Мишка на Севере», «Вернисаж», Estet, шоколад «Особый».

7. Кондитерская фабрика «Победа»

В 1999 году супруги Муравьевы решили открыть кондитерскую фабрику под названием «Победа». Под семейное дело они выбрали заброшенное здание ткацкой фабрики в Московской области

И уже в 2000 году все получилось: супруги открыли свое производство. Первыми изделиями были шоколадные конфеты «Соната» и «Мишки в лесу». Потом на фабрике начали выпускать «Горький шоколад 72% какао», который стал отдельным брендом — и трюфели «Победа вкуса».

Еще на фабрике производят мармеладные конфеты «Шмелькино брюшко», «Все и сразу», трюфели с марципаном, конфеты «Птица счастья» и «Мишки в лесу».

В своих интервью Ольга Муравьева говорит, что решила начать кондитерский бизнес, когда осуществила детскую мечту: купила 20 шоколадок сразу — со своей первой стипендии. Сейчас «Победа» — одна из крупнейших российских фабрик.

8. Кондитерская фабрика «Акконд»

Кондитерская фабрика «Акконд» находится в городе Чебоксары Чувашской республики. Ее история также начиналась в Советском союзе в 1943 году — с небольшого производства сладостей для нужд фронта и тыла во время ВОВ.

В те годы производство было кустарным: например, вытяжку карамели делали вручную. Сегодня же «Акконд» — один из крупнейших российских производителей конфет. Фабрика выпускает вафли, десерты, конфеты и печенье.

Конфеты «Птица дивная», «Болетто», «Адель», «Орешко», «Трио, Love Story, шоколад «Маккондо», вафли «Хуторок» — это все продукция российского кондитера «Акконда».

Сегодня фабрика производит более 70 тыс тонн печенья и шоколадной продукции. Это почти 300 тонн ежедневно. «Акконд» представлен в 80 регионах России и 30 странах.

9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино»

Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино» – крупнейшая кузбасская компания, которая производит печенье, вафли, вафельные торты, трубочки, рулеты.

Фабрика начала работу на пищевом комбинате в поселке Яшкино Кемеровской области в 1946 году. В 1997 году комбинат был продан томской компании «КДВ Групп» (Кондитерский дом «Восток»).

Развитие компании происходило в тяжелые перестроечные времена, и дефолт существенно повлиял на производство. Многие контракты оказались разорваны, и не все сделки состоялись. Но бизнес удалось не просто спасти, но и вывести в лидеры кондитерской отрасли.

Бренд «Яшкинские вафли» стал почти именем нарицательным, наряду, например, с тульским пряником. Также на фабрике есть и другие популярные конфеты: «Итальяна», «Ярче!», «Крокант», «Яшкинская картошка», «Желейные», NotaBoom, «Фэнси», «Джаззи», «Му-Муйка, «Река-Молока», «Глэйс», Super.

10. «Воронежская кондитерская фабрика»

Замыкает рейтинг производителей конфет и шоколада одно из крупнейших российских предприятий — «Воронежская кондитерская фабрика». Конфеты «Воронежские» и «Песни Кольцова» стали визитной карточкой не только самой фабрики, но и города Воронеж.

Популярны и другие изделия: «Фруктик», «Солнышко»,«Лакомка», «Сорока-белобока» и вафли «Попрыгунья-стрекоза» и «Автогонки».

Несмотря на то, что первые конфеты фабрика выпустила в 1934 году, ее история началась раньше. Недалеко от Воронежа (в Рамони) в середине ХIХ века был основан сахарный завод, которым впоследствии стали управлять принц и принцесса Ольденбургские.

Именно принцессой Евгенией Максимилиановной в 1900 году была основная конфетная фабрика. Принцесса лично следила за составом конфет и контролировала процесс производства. А знаменитые упаковки воронежских конфет разрабатывал художник Бенуа. Сегодня это уже корпорация, известная далеко за пределами города. С 2003 года фабрика входит в состав Холдинга «Объединенные кондитеры».

Здание, в котором сейчас находится «Воронежская кондитерская фабрика», разработано специально по проекту московских архитекторов в 1934 году. Именно с этого периода продукция фабрики стала ориентироваться на широкого потребителя, в то время как конфеты принцессы Ольденбургской предназначались только для высших сословий.

Территория распространения кондитерской продукции — от местного кондитерского рынка Воронежской области до регионов Поволжья, Урала, Ростовской, Самарской, Волгоградской областей. Также продукция пользуется спросом за рубежом.

Выручка, млрд руб Чистая прибыль, руб по итогам 6 месяцев 2022 года по итогам 2021 года по итогам 6 месяцев 2022 года по итогам 2021 года по итогам 2021 года





1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 6,77 13,1 585,19 млн 1,3 млрд 2. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» 5,5 9,7 -202,6 млн -255 млн 3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт» 16,9 949,53 млн 4. ООО «Одинцовская Кондитерская фабрика» 3,92 -291,6 млн 5. ООО Кондитерское объединение «Славянка» 10,3 130 млн 6. «Кондитерская фабрика имени Крупской» 0,8 -2,4 млн 7. Кондитерская фабрика «Победа» 5,25 105,25 млн 8. Кондитерская фабрика «Акконд» 12,1 1,7 млрд 9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино» 18,4 11 млн 10. ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 3,16 3,7 170,1 млн -59 млн

Месячный оборот на Wildberries, руб Месячный оборот на OZON, руб 1. Кондитерская фабрика «Красный Октябрь» 10 930 393 4 267 078 2. ОАО «Кондитерский концерн «Бабаевский» 3 778 164 706 643 3. Кондитерская фабрика «Рот Фронт» 8 150 601 1 268 904 4. ООО «Одинцовская Кондитерская фабрика» 839 390 1 975 087 5. ООО Кондитерское объединение «Славянка» 6 084 847 1 759 410 6. «Кондитерская фабрика имени Крупской» 1 224 849 588 132 7. Кондитерская фабрика «Победа» 13 611 166 нет данных 8. Кондитерская фабрика «Акконд» 19 572 119 2 018 764 9. Кондитерская фабрика «КДВ Яшкино» 2 427 168 4 596 866 10. ОАО «Воронежская кондитерская фабрика» 27 922 67 439

Текст: Виктория Кутузова