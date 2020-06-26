15 приложений для медитации: список и лайфхаки от предпринимателей
Из-за постоянных тревожных новостей уровень стресса может повышаться. Возможно, самое время задуматься о способах борьбы с ним. Один из вариантов — медитация.
Проект «Мы. Здесь. Сейчас» провел исследование и узнал, что почти половина тех, кто занимается медитацией, используют для этого приложения. Среди практикующих больше всего программистов, предпринимателей и дизайнеров, а главная цель занятий — разобраться в себе и уменьшить стресс. Мы поговорили с экспертами о приложениях для медитации и составили список из 15 популярных.
Содержание статьи:
- Бесплатные приложения для медитации
- Приложения для медитации на русском
- Приложение для медитации на iPhone
- Приложения для медитации на Android
- Зарубежные приложения для медитации
- Платные приложения для медитации
- Заключение
Я занимаюсь кундалини-йогой два-три раза в неделю и каждый день стараюсь медитировать. У меня есть особые ритуалы, которые создают необходимую атмосферу: я зажигаю Пало Санто (благовония) или ароматические свечи, усаживаюсь на специальную подушку в позу полулотоса и включаю спокойную музыку, мантры или голосовое сопровождение (guided meditations).
Мне нравятся два приложения: Glo и Insight Timer. И в том, и в другом есть разной продолжительности медитации для любых целей. Например, антистресс-сессии перед важными переговорами или практики благодарности.
Утром я обычно делаю десятиминутную медитацию, которая мягко настраивает меня на день и заряжает энергией. В середине дня идеальна небольшая медитация для фокуса, которая позволит сохранить продуктивность. Перед сном лучше всего сделать хотя бы тридцатиминутную или часовую медитацию под бинауральные ритмы или звуки дождя. Это помогает заснуть и быстрее восстановиться.
Тем, у кого уже есть навык медитации, достаточно просто оказаться в тишине, сесть в удобную позу, сконцентрироваться на дыхании и позволить мыслям просто быть. Но не всегда в больших городах удается найти тихое место и сделать так, чтобы никто не отвлекал, поэтому наушники и мобильные приложения — удобное решение.
Моя профессия вынуждает быть на связи 24/7, иметь стальные нервы и находиться в позитивном настроении. Я стала регулярно медитировать года два назад и сначала пользовалась guided meditations, которые «вели меня за руку» и помогали войти в поток.
Спустя год я осознала, что голос мне мешает, и стала медитировать в тишине. Кульминацией стали медитации на Шри-Ланке этой зимой — я медитировала по два раза в день и в прямом смысле парила над собой, находилась в полете. Лучшие мои медитации были во время digital detox, когда я пять дней не пользовалась телефоном и ни с кем не разговаривала.
Медитации научили меня спокойствию и здоровому безразличию к деталям, которые, казалось бы, должны портить настроение. Я научилась спокойнее воспринимать эмоции людей и не реагировать на них. Медитации помогают мне крепко спать (по секрету: у меня есть еще один помощник — магний B6).
Самое главное — медитации помогают осознать, что по-настоящему для меня важно, кто я на самом деле, чего я хочу и в каком направлении мне развиваться. Для меня медитации — это монолог души.
Что касается приложений, то сейчас я пользуюсь одним — Insight Timer и использую только функцию Timer. Устанавливаешь время медитации и звук гонга, а медитируешь в тишине.
Дина Мостовая
Бесплатные приложения для медитации
Большинство популярных приложений для медитации можно установить бесплатно и платить только за дополнительный контент/функции. Можете выбрать подходящее в зависимости от того, нужен ли вам контент на русском и есть ли версия для iOS или Android.
Приложения для медитации на русском
Начнем с двух популярных приложений, у которых есть русская версия.
Рейтинг в Google Play: 4.7
Рейтинг в App Store: 4.9
Рейтинг в Google Play: 4.4
Рейтинг в App Store: 4.8
Приложение для медитации на iPhone
Есть приложения, которые разработали российские специалисты. Пожалуй, самые известные — «Мо» и «Практика». Их главный минус в том, что пока они работают только на iOS.
Рейтинг в App Store: 4.7
«Мо» — «классическое» приложение для медитации. Главный раздел — библиотека аудиозаписей, которые помогают сосредоточиться и стать лучшей версией самого себя.
За год мы подготовили 19 курсов, примерно полтора новых сета каждый месяц. Самый популярный из них — базовый, следующие по порядку — про счастье, преодоление тревоги и внутренний баланс.
Отдельная часть приложения посвящена сну. Два набора медитаций помогают научиться им управлять, а 17 «Историй на ночь» — уснуть прямо сейчас. Каждая из них — это сказка, интересная в начале, но которая становится все скучнее и скучнее к концу. Самая короткая длится 14 минут, самая длинная — почти час. В отзывах нам пишут, что никогда не получается дослушать ее до конца, человек всегда засыпает раньше.
На этом приложение заканчивается. Конечно, есть дизайн, экраны, напоминания, но все это вторично. Пользователь закрывает глаза и остается один на один с контентом.
4. Практика
Рейтинг в App Store: 4.8
Есть тысяча способов научиться медитации. Можно читать книжки, смотреть уроки на YouTube, отправиться на ретрит в горный монастырь. Но у жителей больших городов очень мало времени, и записаться на «еще один курс» бывает трудно.
Приложение «Практика» предлагает медитации, которые подстраиваются под график пользователя. Они добавляют элементы осознанности, не разрушая привычного ритма жизни. Начать медитировать с «Практикой» можно по пути на работу, во время поездки, прогулки, на обеде или перед сном.
Минуты осознанности становятся полезной привычкой, а пользователь понимает ценность практики через опыт. Следующий шаг, такой же естественный и мягкий — выбрать более продвинутый курс в приложении. Можно попробовать разные виды медитации и выбрать ту, которая лучше всего подойдет.
Приложения для медитации на Android
У некоторых рускоязычных приложений есть версии только для Android.
5. Медитация для начинающих — практики осознанности
Рейтинг в Google Play: 4.4
6. Медитация, утренняя зарядка — практика от YouCan
Рейтинг в Google Play: 4.8
Зарубежные приложения для медитации
Если вы владеете иностранным языком, то обратите внимание на следующие приложения. В некоторых из них можно выбрать контент не только на английском, но и, например, на французском или испанском.
7. Headspace: Meditation & Mindfulness
Рейтинг в Google Play: 3.4
Рейтинг в App Store: 4.9
Рейтинг в Google Play: 2.5
Рейтинг в App Store: 4.9
9. Calm
Рейтинг в Google Play: 4.4
Рейтинг в App Store: 4.7
10. Simple Habit Sleep, Meditation
Рейтинг в Google Play: 4.7
Рейтинг в App Store: 4.8
Рейтинг в Google Play: 4.7
Рейтинг в App Store: 4.9
12. Omvana
Рейтинг в Google Play: 4.7
Рейтинг в App Store: 4.3
13. Sanvello for Stress & Anxiety
Рейтинг в Google Play: 4.6
Рейтинг в App Store: 4.8
Платные приложения для медитации
Среди платных приложений отметим два популярных.
14. Buddhify: meditation on the go
Стоимость в App Store: $4.99
Стоимость Google Play: 289 рублей
Рейтинг в App Store: 4.8
Рейтинг в Google Play: 4.0
15. Simply Being Guided Meditation
Стоимость: 149 рублей
Рейтинг в App Store: 5.0
Рейтинг в Google Play: 4.6
Андрей Молчанов
Заключение
Исследование «Мы. Здесь. Сейчас» говорит о том, что 45% опрошенных стали больше медитировать во время пандемии. Специальные приложения помогут этому научиться, разобраться в себе и чувствовать себя лучше.
Фото обложки: Unsplash.
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