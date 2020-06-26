15 приложений для медитации: список и лайфхаки от предпринимателей

Я занимаюсь кундалини-йогой два-три раза в неделю и каждый день стараюсь медитировать. У меня есть особые ритуалы, которые создают необходимую атмосферу: я зажигаю Пало Санто (благовония) или ароматические свечи, усаживаюсь на специальную подушку в позу полулотоса и включаю спокойную музыку, мантры или голосовое сопровождение (guided meditations).

Мне нравятся два приложения: Glo и Insight Timer. И в том, и в другом есть разной продолжительности медитации для любых целей. Например, антистресс-сессии перед важными переговорами или практики благодарности.

Утром я обычно делаю десятиминутную медитацию, которая мягко настраивает меня на день и заряжает энергией. В середине дня идеальна небольшая медитация для фокуса, которая позволит сохранить продуктивность. Перед сном лучше всего сделать хотя бы тридцатиминутную или часовую медитацию под бинауральные ритмы или звуки дождя. Это помогает заснуть и быстрее восстановиться.

Тем, у кого уже есть навык медитации, достаточно просто оказаться в тишине, сесть в удобную позу, сконцентрироваться на дыхании и позволить мыслям просто быть. Но не всегда в больших городах удается найти тихое место и сделать так, чтобы никто не отвлекал, поэтому наушники и мобильные приложения — удобное решение.