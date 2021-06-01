21 сервис для эффективного кастдева

Существует немало компаний, которые предлагают взять на себя изучение рынка и аудитории. Однако переплачивать не обязательно — для тех предпринимателей, которые любят делать все «своими руками», RB.RU предлагает подборку из 21 сервиса для кастдева .

Кастдев или Customer development (сокращенно — custdev) — тестирование идеи или прототипа будущего продукта на потенциальных потребителях. Это важный этап бизнеса, забыв о котором, предприниматель рискует упустить аудиторию и провалиться.

Содержание:

Платформы для сбора отзывов о продукте

42 Sample — это сайт для дистанционного сэмплинга, то есть распространения образцов продукции среди потребителей. Пользователь сайта бесплатно получает тестовый образец, а затем оставляет на него отзыв. Обратная связь позволяет производителю улучшить свой товар.

Как работает 42 Sample

Компании также видят статистику по конкурентам и предпочтения потребителей по товарным категориям. Чтобы стать партнером сервиса, необходимо отправить запрос на электронную почту: [email protected]

BetaList — платформа, где первые пользователи могут узнать о предстоящих и недавно запущенных интернет-стартапах, а основатели стартапов — представить свой проект и получить раннюю обратную связь. Сервис подойдет только тем предпринимателям, которые ориентируются на англоязычную аудиторию.

Чтобы опубликовать информацию о своем стартапе, нужно подать заявку. Проект должен подходить под следующие критерии: технологичность, новизна (запущен пару дней назад или пока не доступен для пользователей), визуально понятная целевая страница. Участие бесплатно, оплата взимается за различные услуги, например, за публикацию без очереди.

Англоязычная платформа для получения обратной связи от потенциальных клиентов. Сервис позволяет проводить опросы, интервьюировать пользователей или просто общаться с ними в режиме реального времени.

На платформе можно организовывать живые интервью с целевыми клиентами — все разговоры остаются в записи, и программа автоматически определяет ключевые моменты.

Как работает платформа UserTesting

UserTesting также предоставляют возможность связаться с экспертами по маркетингу и исследованиям.







Сервисы для поиска и опроса респондентов

Сервис по подбору респондентов для интервью. Работает в три этапа: предприниматель заполняет бриф-портрет своей целевой аудитории в специальном телеграм-боте. В течение 15 минут приходит письмо с контактами респондентов, которые готовы участвовать в опросе. Дальше предприниматель самостоятельно согласовывает удобные место и время и проводит интервью.

Попробовать сервис можно бесплатно — после заполнения первой анкеты пользователю единоразово вышлют половину от необходимого количества контактов. Подписка на месяц с неограниченным количеством подборов контактов обойдется в 5 тыс. руб.

Сервис для подбора и опроса респондентов. Чтобы создать опрос, нужен аккаунт в «Яндексе». Сайт предлагает серию шаблонов, каждый можно адаптировать под конкретные задачи, если же ни один из шаблонов не подходит — можно создать анкету с нуля самостоятельно.

В одной анкете может содержаться максимум четыре вопроса. Есть ограничение по символам — длина вопроса максимум 68 символов, ответа — 40. В вопросах предусматривается только тестирование — то есть респондент выбирает из уже существующих вариантов ответов.

Опрос на «Яндекс.Взгляд»

Стоимость каждого опроса зависит от выбранной аудитории. Если предприниматель выбирает аудиторию по умолчанию (включает всех респондентов), стоимость одной анкеты составит 10 рублей. Если круг респондентов ограничен — 20 рублей. Аудиторию можно фильтровать как по демографическому признаку, так и по кругу интересов. Максимум можно получить две тысячи ответов на одну анкету, минимум — 100. Все ответы будут приходить на указанную почту предпринимателя.

Опрос завершится, когда будет набрано необходимое количество ответов. На каждый ответ будет доступна статистика.

«Анкетолог» предлагает 12 шаблонов анкет, базу респондентов из более 144 тыс. человек и полную статистику опроса с возможностью выгрузки данных.

В сервисе предусмотрено три тарифа: «Базовый» за 1090 рублей позволяет создать пять анкет на 500 ответов каждая, «Профи» за 2890 руб. дает возможность создавать бесконечное количество анкет на 10 000 ответов и «Эксперт» за 4700 руб. — бесконечное количество анкет и ответов.

Поиск респондентов также платный — один ответ будет стоить 30 руб. За каждый параметр выборки респондента нужно доплатить еще 10 руб.

Oprosso — платформа для проведения различных исследований, которая позволяет анализировать поведение клиентов, изучать клиентский опыт, собирать обратную связь на каждом этапе взаимодействия.

Пример опроса на Oprosso

На сервисе легко запустить сложные исследования продуктов и интерфейсов, такие как метод Кано, семантический дифференциал, карточная сортировка (открытая и закрытая), парное сравнение, тест первого клика, тест сценария (сайта).

Пользователь самостоятельно автоматизирует получение ответов респондентов в информационные системы. Также платформа предоставляет доступ к онлайн-панели респондентов с более чем миллионом пользователей.

Инструмент, созданный для измерения удовлетворенности клиентов. Подойдет предпринимателям, которые ориентируются на англоязычных пользователей.

Все опросы сохраняются, таким образом пользователь получает возможность отслеживать степень удовлетворенности клиентов в разные периоды.

Как заявляют разработчики, сервис идентифицирует клиентов, находящихся в группе риска, используя прошлые оценки и отраслевые данные. А затем отправляет уведомление по электронной почте предпринимателю.

Платформа Client heartbeat

На Client heartbeat также можно собирать отзывы от клиентов и публиковать их на своем сайте и в соцсетях. У предпринимателя есть возможность отслеживать, как оценка его компании отличается от других в отрасли.

Сервис предлагает 21-дневную бесплатную пробную версию. Базовый пакет обойдется в $29, но он рассчитан на одного пользователя и 50 контактов. Чем больше пользователей и контактов — тем выше цена. Есть пакеты за $59, $89 и $449 в месяц.

Автоматизированный сервис онлайн-опросов. Классический сервис с возможностью создать свой опрос и распространить его среди аудитории EnjoySurvey. Подойдет только для предпринимателей, ориентирующихся на целевую аудиторию стран СНГ. Как заверяет администрация сайта, сбор ответов займет от 10 минут и будет стоить от 1 250 руб.

Один активный опрос обойдется пользователю бесплатно, за 1 399 руб. количество доступных опросов станет безлимитным.

Конструкторы опросов

Англоязычный сервис для создания опросов. С помощью этой платформы можно создавать яркие и красочные анкеты, которые привлекут внимание респондента. Как утверждают разработчики, визуальное представление опроса влияет на качество ответов.

Сервис предлагает ряд уже готовых шаблонов, а также создание опроса с нуля. В каждый опрос можно добавить фото или видео из коллекции сервиса.

В режиме реального времени пользователю доступна статистика опроса, где отображается процент завершенности, количество респондентов и другое.

Пример опроса от Typeform

Сервис предлагает три пакета услуг разной стоимости. Базовый пакет для создания опросов обойдется пользователю в $35 долларов. Он включает тысячу ответов, неограниченное количество форм и вопросов и другие функции. Столько же стоит годовая подписка на сервис. Она включает пять тысяч ответов в месяц, а также возможность интеграции с рядом сервисов. Самый дорогой пакет — $70 ежемесячно (до 100 тысяч ответов).

Testograf предлагает пользователю широкий выбор опросов и тестов, а также возможность создавать нетипичные сценарии ответов. Сервис автоматически обрабатывает результаты анкетирования, также можно отслеживать статистику переходов. Разовая лицензия на создание одного опроса стоит 5 тыс. руб. Годовая лицензия на бесконечное количество опросов обойдется предпринимателю в 25 тыс. руб.

Сервис предоставляет ряд дополнительных услуг: поиск респондента — от 50 рублей за человека, совместная разработка опроса — 6,5 тыс., аналитический отчет по результатам опроса — от 15 тыс. руб.

Еще один сервис для создания опросов, в том числе телефонных, исследований и голосований. Пользователю предлагается три пакета ценой в 1 245 руб. (личный аккаунт), 1879 руб. (бизнес-аккаунт) и 5 тыс. руб. (безлимитный аккаунт).

Конструктор опросов и форм обратной связи. Можно отметить удобный интерфейс конструктора — например, нужные вопросы можно добавлять перетаскиванием.

Система фильтров отличается от большинства других сервисов: обычно респонденты подбираются по запросу, а в этом конструкторе фильтровать можно уже полученные ответы.

Бесплатно можно создать три опроса с сотней ответов. От 690 руб. в месяц количество опросов становится неограниченным.

Одна из самых популярных платформ для создания опросов. В Google forms бесплатно можно выбирать типы вопросов — от простых текстовых полей до сложных шкал и сеток, настраивать ветвление опроса, а также выбрать дизайн опроса на свой вкус. Статистика отображаются сразу в форме, а ответы респондентов — в автоматически созданной таблице.

Пример опроса от GoogleForms

Англоязычный инструмент для онлайн-опросов и программное обеспечение для анкетирования. Сервис удобен автоматизацией процессов исследования и отчетности благодаря интеграции с системами, привычными пользователю.

Survey lab предоставляет поддержку клиентам с учетом их потребностей. По запросу сервис предоставляет консультационные услуги, доступ к выборке онлайн-опросов, разработку программного обеспечения и обучение.

Пробный период бесплатный и длится две недели. Пакет Starter за 49 долларов дает доступ к неограниченному количеству контактов и создаваемых опросов и тестов. Предусмотрено еще два пакета стоимостью $99 и$ 249 соответственно. В основном их различия в доступе к специальным функциям в опросах (например, рандомный порядок вопросов).

Еще один сервис для создания опросов. Предлагает более 25 типов вопросов с такими функциями, как логика пропуска и конвейерная обработка. На сервисе также есть возможность приобрести необходимое количество ответов респондентов. Стоимость 100 ответов начинается от $200.

Пример опроса в Zoho

Базовое пользование сервисом бесплатно, включает неограниченное количество опросов. Стоимость пакета формируется от количества дополнительных функций в опросе, таких как добавление собственного логотипа, вопросы в случайном порядке, полная настройка дизайна опроса и так далее. Есть пакеты за $25 в месяц, $35 в год, и $75 в месяц.

Довольно популярный англоязычный сервис для создания опросов, которым пользуются такие компании как Nasa, Disney, Amazon и другие. SurveyPlanet предлагает большой набор бесплатных инструментов для разработки опроса, его публикации в интернете и просмотра результатов.

Пользование пакетом Pro позволяет с нуля создать свой дизайн опроса и добавлять к нему логотипы и изображения. Текст сервиса и опросов адаптирован к 20 языкам. Также на сервисе много шаблонов уже готовых вопросов для исследований, что упрощает запуск для пользователя.

Базовый пакет пользования сервисом бесплатный и включает неограниченное количество опросов. Pro стоит $20 в месяц.

Online Test Pad — сервис для проведения тестирования и обучения. Предлагает пользователю конструктор тестов, опросов и кроссвордов, а также систему дистанционного тестирования. Сервис бесплатен, но необходимо зарегистрироваться.

В конструкторе опросов предусмотрено большое количество различных настроек и 10 типов вопросов. Как уверяют разработчики, опросы адаптированы под все гаджеты и их удобно проходить как с телефона, так и с компьютера. На сайте также можно найти видеоурок по созданию опросов.

В конструкторе тестов предусмотрено 17 видов вопросов, среди них есть и ввод текста (есть далеко не во всех конструкторах). Также пользователю доступна «Профессиональная настройка шкал» теста, что дает возможность реализовать практически любую логику расчета результата.

В распоряжении пользователя более 30 типов вопросов с возможностью гибкой настройки — сервис содержит более 3 тыс. надстроек и функций. Тем не менее, разработчики уверяют, что интерфейс подойдет как новичкам, так и профессионалам.

Опрос адаптируется под разные языки, достаточно изначально указать их в настройках.

Есть как бесплатная версия с ограниченным количеством респондентов, так и платные пакеты за 1 999 руб. в месяц и 19 995 руб. в год.

Онлайн-конструктор веб-форм, опросов и калькуляторов для сайта. Сервис содержит встроенный дизайн форм, собственную систему статистики, возможность интеграции с внешними системами, а также приема онлайн-платежей с помощью созданных форм.

Инструмент для исследования ключевых слов в запросах пользователей. Это еще один способ оценить реальную востребованность продукта у аудитории.

пример работы Keywords everywhere

Вбив ключевое слово, можно узнать среднее значение общего числа поисков, выполненных людьми по этому ключевому слову в месяц за последние 12 месяцев. А также сумму, которую рекламодатели платят за один клик по этому ключевому слову в Google.

10 тысяч анализов по ключевым словам обойдутся пользователю в $10. За тысячу долларов можно проанализировать 10 миллионов ключевых слов.

В месяц можно создавать три формы бесплатно, а за 8 долларов в месяц количество форм становится безлимитным.

Все изображения взяты с официальных сайтов сервисов