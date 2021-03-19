Сегодня Россия переживает бум частных инвестиций. По данным Московской биржи, за последние три месяца более миллиона человек присоединились к торгам на фондовом рынке — это больше, чем совокупное число частных инвесторов в конце 2015 года.

Общее количество инвесторов на площадке составляет 10,3 млн человек, из которых 1,6 млн совершали сделки в феврале 2021 года.

Беспрецедентный интерес россиян к покупке ценных бумаг объясняется желанием сохранить и преумножить свои сбережения в ситуации нестабильности, ослабления рубля и снижения ставок по вкладам в крупнейших банках страны.

Среди самых популярных акций российских компаний в 2020 году — «Газпром», «Сбер», «Яндекс» и «Лукойл». Начинающие инвесторы находят их наиболее надежными и понятными. Между тем, на бирже торгуются десятки российских компаний, чьими продуктами мы пользуемся каждый день и чей бизнес растет.

RB.RU выбрал 50 компаний, за акциями которых стоит наблюдать — без нефтегаза и ресурсодобычи.

50 российских компаний, акции которых можно купить прямо сейчас