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50 российских компаний, акции которых можно купить прямо сейчас

Списки и рейтинги
Елена Черкас
Елена Черкас

Редактор технологий

Елена Черкас

Сегодня Россия переживает бум частных инвестиций. По данным Московской биржи, за последние три месяца более миллиона человек присоединились к торгам на фондовом рынке — это больше, чем совокупное число частных инвесторов в конце 2015 года. 

Общее количество инвесторов на площадке составляет 10,3 млн человек, из которых 1,6 млн совершали сделки в феврале 2021 года. 

Беспрецедентный интерес россиян к покупке ценных бумаг объясняется желанием сохранить и преумножить свои сбережения в ситуации нестабильности, ослабления рубля и снижения ставок по вкладам в крупнейших банках страны.

Среди самых популярных акций российских компаний в 2020 году — «Газпром», «Сбер», «Яндекс» и «Лукойл». Начинающие инвесторы находят их наиболее надежными и понятными. Между тем, на бирже торгуются десятки российских компаний, чьими продуктами мы пользуемся каждый день и чей бизнес растет. 

RB.RU выбрал 50 компаний, за акциями которых стоит наблюдать — без нефтегаза и ресурсодобычи.

50 российских компаний, акции которых можно купить прямо сейчас

Информация в статье не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям (ожиданиям).

Максимальная стоимость акции указана на 18.03.2021 г.

 

Финансовые и инвестиционные компании

«СберБанк»

Один из крупнейших банков мира и самый дорогой российский бренд.

  • Капитализация компании: 6,3 трлн руб.
  • Максимальная стоимость акции: 285,5 руб.

«Тинькофф»

Финансовая экосистема, которая включает онлайн-банк, обслуживающий более 10 млн клиентов

  • Капитализация компании: 782 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 4 559 руб.

Банк «ВТБ»

Первый в России банк по числу клиентов-долларовых миллионеров. Обладает наивысшей оценкой рейтингового агентства «Эксперт РА» — «ruAAА», прогноз — «стабильный».

  • Капитализация компании: 487 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 0,03 руб.

Московская биржа

Крупнейшая биржевая группа в России, управляет рынками акций, облигаций, деривативов, иностранной валюты и другими.

  • Капитализация компании: 382 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 168 руб.

АФК «Система»

Финансовая корпорация, которая входит в число системообразующих предприятий России. Под ее управлением находятся «Медси», «МТС», Segezha Group и другие компании. Стоимость совокупных активов АФК «Система» составляет 1,3 трлн руб.

  • Капитализация компании: 332 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 35,6 руб.

«Московский кредитный банк»

Универсальный коммерческий банк, входит в число системно значимых банков России.

  • Капитализация компании: 207 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 6,9 руб.

Банк «Авангард»

Банк обслуживает более 120 тыс. корпоративных и более миллиона частных клиентов. Входит в топ-50 российских банков по размеру собственного капитала по данным 2019 года.

  • Капитализация компании: 85 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 1 055 руб.

«САФМАР»

Многоотраслевой конгломерат, в который входят финансовые, медийные, промышленные и другие активы

  • Капитализация компании: 56 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 510 руб.

Qiwi 

Провайдер платежей и финансовых сервисов с сетью из 117 тыс. терминалов, 19,7 млн электронных кошельков и 32 млн клиентов

  • Капитализация компании: 10 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 811 руб.

 

Ритейл и FMCG

Ozon 

Универсальная платформа электронной коммерции, входит в топ-5 самых дорогих интернет-компаний России по версии Forbes. На сайте Ozon размещено более 11 млн товаров от 20 тыс. активных продавцов. 

  • Капитализация компании: 769 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 4 328 руб.

X5 retail group

Розничноторговая компания, которая управляет сетями «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик». Занимает лидирующую позицию в российском ритейле. 

  • Капитализация компании: 709 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 2 634 руб.

FixPrice

Международная сеть магазинов с фиксированными ценами на товары. Сеть насчитывает более 4,3 тыс. точек в разных городах России, а также в Казахстане, Грузии, Беларуси, Латвии, Киргизии и Узбекистане. 

  • Капитализация компании: 616,8 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 716 руб.

«Магнит»

Сеть розничных магазинов, представленная в 3,7 тыс.населенных пунктов России. Входит в число крупнейших работодателей россии.

  • Капитализация компании: 546 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 5 454 руб.

«М.Видео»

Торговая сеть по продаже электроники и бытовой техники. Входит в число лидеров по объемам продаж среди ритейлеров, которые специализируются на непродовольственных товарах.

  • Капитализация компании: 129 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 729 руб.

«Лента»

Крупнейшая в России сеть гипермаркетов. Средняя площадь одного торгового зала составляет 5,5 тыс. кв.м. 

  • Капитализация компании: 128 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 274 руб.

Группа «Черкизово»

Крупнейший в России производитель мясной продукции. Группе принадлежат бренды «Петелинка», «Пава-Пава», «Черкизово», «Империя вкуса», «Мясная губерния» и другие. 

  • Капитализация компании: 107 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 2 444 руб.

«Детский мир»

Самая крупная в стране сеть детских магазинов, основанная в 1947 году. Насчитывает 200 точек «Детский мир», 27 магазинов «ELC – Центр раннего развития» и luxury-центр «Детская галерея “Якиманка”». 

  • Капитализация компании: 99 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 135 руб.

«АбрауДюрсо»

Производитель игристых вин, сидра и крепких алкогольных напитков, а также официальный дистрибьютор международных алкогольных брендов. В 2019 году совокупный объем продаж группы составил 43,3 млн бутылок.

  • Капитализация компании: 21 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 215 руб.

O’Key Group SA

Компания управляет розничной сетью под торговой маркой «О'КЕЙ», ей принадлежит 96 магазинов в различных городах России.

  • Капитализация компании: 16 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 58 руб.

«Красный октябрь»

Старейшее кондитерской предприятие в России, основано в 1849 году. Они из наиболее узнаваемых российских брендов. Выпускает конфеты «Мишка косолапый», «Аленка», «Раковые шейки», «Красная шапочка» и другие.

  • Капитализация компании: 4,9 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 482 руб.

«Обувь России»

Торговая платформа, которая объединяет маркетплейс westfalika.ru и сеть торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. Выручка компании в 2019 году составила 13,7 млрд рублей.

  • Капитализация компании: 2 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 29 руб.  

 

Телеком

«МТС»

Оператор сотовой связи, услугами которого пользуются 86,4 млн абонентов в России, Беларуси и Армении. В последние годы развивает сторонние сервисы, которые образуют экосистему МТС.

  • Капитализация компании: 632 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 318 руб.

«Мегафон»

Мобильный оператор, услугами которого пользуются более 76 млн абонентов.

  • Капитализация компании: 403 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 650 руб.

«Ростелеком»

Провайдер цифровых услуг, который охватывает различные сегменты рынка. Занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Выручка компании в 2020 году составила 546,9 млрд руб.

  • Капитализация компании: 297 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 110 руб.

VEON

Холдинговая компания, которая контролирует телекоммуникационные активы в России и СНГ, включая «ВымпелКом» (бренд «Билайн»).

  • Капитализация компании:231 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 140 руб.

«МГТС»

 Один из крупнейших операторов связи в Европе, основной телекоммуникационный партнер Москвы. Входит в группу «МТС».

  • Капитализация компании: 214 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 2 500 руб.

«Таттелеком»

Крупнейший оператор проводной электросвязи в республике Татарстан. Входит в топ-200 компаний России по капитализации.

  • Капитализация компании: 11 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 0,5 руб.

 

ИТ

«Яндекс»

Крупнейшая ИТ-компания России, которая развивает поисковую систему и экосистему сервисов, включая «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Еда», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Лавка» и другие.

  • Капитализация компании: 1,5 трлн руб.
  • Максимальная стоимость акции: 5 089 руб.

Mail.Ru Group

Технологическая корпорация, которая владеет социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтовым сервисом, мессенджерами, онлайн-играми, сервисом для заказа такси «Ситимобил», платформой для доставки еду Delivery Club и другими активами.

  • Капитализация компании: 376 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции : 1 822 руб.

HeadHunter

Один из крупнейших в мире сайтов по поиску работы и сотрудников. Собственная база резюме насчитывает 50 млн, каждый месяц сайт посещает 18 млн человек.

  • Капитализация компании: 124 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 2 743 руб.  

 

Биотехнологии, фарма и медицина

Аптечная сеть 36,6

Четвертая по размерам аптечная сеть в России с долей рынка в 4,1% и оборотом 48,3 млрд руб.

  • Капитализация компании: 91 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции : 13,8 руб.

MD Medical Group («Мать и дитя»)

Одна из лидирующих частных медицинских компаний, оказывающих услуги в области женского здоровья.

  • Капитализация компании: 34 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 517 руб.

ИСКЧ («Институт стволовых клеток человека»)

Компания ИСКЧ инвестирует в перспективные разработки, связанные с инновационными медицинскими препаратами, оборудованием и высокотехнологичными медицинскими услугами. В портфеле ИСКЧ находятся как стартапы, так и зрелые компании.

  • Капитализация компании: 2 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 34 руб.

«Фармсинтез»

Первая российская фармацевтическая компания, которая вышла на публичный рынок. Ведет разработку и производство препаратов, ориентированных на лечение социально-значимых заболеваний. 

  • Капитализация компании: 2 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 6,7 руб.

 

Авиация, логистика

«Совкомфлот»

Крупнейшая судоходная компания России, которая предоставляет клиентам услуги по транспортировке энергоресурсов.

  • Капитализация компании: 179 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 92 руб.

«Аэрофлот»

Крупнейший авиаперевозчик России и один из 20 крупнейших авиаперевозчиков в мире по числу пассажиров. Охватывает 340 регулярных направлений в 57 стран мира. Чистая прибыль в 2019 году составила 13,5 млрд руб., 2020 год компания закрыла с убытком в в 96,5 млрд руб.

  • Капитализация компании: 77 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 69,9 руб.

Globaltruck

Крупный автомобильный перевозчик, обслуживает компании Metro, IKEA, «Спортмастер», «ОКЕЙ» и другие.

  • Капитализация компании: 2,2 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 39 руб.  

 

Девелопмент

«ПИК»

Крупнейшая девелоперская компания России.

  • Капитализация компании: 499 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 754 руб.

ГК «Самолет»

Группа компаний «Самолет» объединяет ряд девелоперских предприятий полного цикла. Организация занимает второе место среди застройщиков Московского региона по объемам реализации.

  • Капитализация компании: 179 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 92 руб.

Группа «ЛСР»

Девелоперская компания, которая ввела в эксплуатацию более 830 тысяч кв. м. недвижимости.

  • Максимальная стоимость акции: 853 руб.

Ingrad

Инвестиционно-девелоперская компания, в портфеле которой 2,5 млн кв. м. жилой недвижимости.

  • Капитализация компании: 62 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 1 497 руб.

Etalon Group PLC

Девелопер, который специализируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, Москве и области.

  • Капитализация компании: 36 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 123 руб.

 

Промышленность

НЛМК

Международная корпорация с активами в России, США и странах Европы. Основной актив — Новолипецкий металлургический комбинат.

  • Капитализация компании: 1,3 трлн руб.
  • Максимальная стоимость акции: 217 руб.

«ФосАгро»

Один из ведущих в мире производителей фосфоросодержащих удобрений, осуществляет поставки в 102 страны под 50 торговыми марками.

  • Капитализация компании: 511 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 4 000 руб.

Акрон

Производитель высокоэффективных сложных удобрений, крупнейший работодатель Новгородской области. 

  • Капитализация компании:243 млрд  руб.
  • Максимальная стоимость акции: 6 002 руб.

ОАК

Одна из крупнейших в Европе авиастроительных корпораций.

  • Капитализация компании: 229 млрд  руб.
  • Максимальная стоимость акции: 0,46 руб.

Русагро

Агрохолдинг, который занимает лидирующие позиции в производстве сахара, растениеводстве, масложировом бизнесе. Продукция холдинга поставляется в 50 стран мира.

  • Капитализация компании: 76 млрд  руб.
  • Максимальная стоимость акции: 902 руб.

«Камаз»

Крупнейший российский и один из 20 ведущих производителей грузовых автомобилей в мире. ПАО «КАМАЗ» объединяет 109 компаний в России, СНГ и других странах.

  • Капитализация компании: 46 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 66 руб.

«Русская аквакультура»

Компания производит красную рыбу, объем продаж в 2019 году составил 18,1 тысяч тонн.

  • Капитализация компании: 23 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 279,5 руб.

«Соллерс»

Автомобилестроительная компания, которая участвует в совместных предприятиях с Ford, Mazda и другими производителями.

  • Капитализация компании: 8,7 млрд руб.
  • Максимальная стоимость акции: 259 руб.



Все фото: Unsplash

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