8 российских сервисов на замену Trello и Jira
В начале марта 2022 года австралийская компания Atlassian, поставщик программ для планирования работы, начала постепенный уход из России и Беларуси. А 8 августа 2023 года стала рассылать пользователям из этих стран письма о блокировке аккаунтов в течение 30 дней.
RB собрал доступные аналоги досок и систем планирования для командной работы. Все сервисы, которые мы перечислили, — российские, оплатить дополнительные функции в них можно картой российского банка.
Содержание:
Yougile
«Кайтен»
Планировщик с широким набором функций: задачи можно представить на доске, списком, в календаре и на графиках. Также данные выгружаются в Excel-отчет. В платной версии доступен учет рабочего времени и запуск на собственном сервере. Можно перенести доски из Trello.
«Битрикс24»
Не отдельный трекер, а многофункциональный сервис для команды: работает медленнее, чем обычные доски, но возможностей гораздо больше. Задачи можно описать очень подробно.
Из дополнительных функций есть учет рабочего времени, CRM, конструктор сайтов и интернет-магазинов, возможность переписываться, созваниваться с коллегами в системе и делиться файлами. Как отмечают пользователи, интерфейс за последнее время стал дружелюбнее.
«Яндекс.Трекер»
Создает облако для работы над задачами, больше подойдет для IT-специалистов или крупных компаний, нацелен на работу с кодом. В трекере можно настроить документооборот, организовать работу команды разработчиков по Agile.
1С
Система для автоматизации предприятий (ERP), больше подходит для крупных компаний и требует длительного погружения сотрудников.
Сейчас, помимо бухгалтерии, в сервис входит управление процессами, постановка задач и комплексное ведение дел бизнеса. Большинство функций доступны в платной версии, бесплатная подойдет для обучения.
Shtab
Интерфейс достаточно яркий, но восприятию это не мешает
Доска с возможностью посчитать зарплаты сотрудников и выгрузить отчеты. Бесплатная для небольших команд до 5 человек. В сервисе также можно сделать календарь и график загруженности каждого сотрудника.
Weeek
Доска с удобным отображением задач: списком, табличкой и по проектам. В Weeek можно импортировать доски из Trello и Jira. Также есть подробное обучение по работе с сервисом.
sBoard
Стартап с досками, которые можно использовать совместно при онлайн-общении с командой. Преимущество сервиса в том, что на свой экран можно добавлять разные доски — от канбана до SWOT-анализа или учебных шаблонов.
Так что сервис подойдет, например, не только для созвонов с коллегами, но и обучения в любом формате. Пока работу с сервисом сложно назвать удобной, но компания планирует доработать технический функционал благодаря недавним инвестициям.
Фото: скриншоты с сайтов представленных сервисов
Фото на обложке: сайт «Битрикс24»
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