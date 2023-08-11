8 российских сервисов на замену Trello и Jira

RB собрал доступные аналоги досок и систем планирования для командной работы. Все сервисы, которые мы перечислили, — российские, оплатить дополнительные функции в них можно картой российского банка.

В начале марта 2022 года австралийская компания Atlassian, поставщик программ для планирования работы, начала постепенный уход из России и Беларуси. А 8 августа 2023 года стала рассылать пользователям из этих стран письма о блокировке аккаунтов в течение 30 дней.

Содержание:

Интерфейс простой, но это плюс: разобраться легко даже пользователю, который раньше не работал с досками

Минималистичный трекер по системе Agile, где помимо отслеживания задач можно переписываться в чате и обмениваться документами. Для одного аккаунта можно выбирать несколько разных компаний, не выходя из профиля: доска будет удобна для фрилансеров.

Более цветастый и разнообразный сервис, работает достаточно быстро

Планировщик с широким набором функций: задачи можно представить на доске, списком, в календаре и на графиках. Также данные выгружаются в Excel-отчет. В платной версии доступен учет рабочего времени и запуск на собственном сервере. Можно перенести доски из Trello. Планировщик с широким набором функций: задачи можно представить на доске, списком, в календаре и на графиках. Также данные выгружаются в Excel-отчет. В платной версии доступен учет рабочего времени и запуск на собственном сервере. Можно перенести доски из Trello.

Обновленный «Битрикс24» выглядит симпатичнее, чем старые версии

Не отдельный трекер, а многофункциональный сервис для команды: работает медленнее, чем обычные доски, но возможностей гораздо больше. Задачи можно описать очень подробно.

Из дополнительных функций есть учет рабочего времени, CRM, конструктор сайтов и интернет-магазинов, возможность переписываться, созваниваться с коллегами в системе и делиться файлами. Как отмечают пользователи, интерфейс за последнее время стал дружелюбнее.

Облако нацелено на Agile-приверженцев

Создает облако для работы над задачами, больше подойдет для IT-специалистов или крупных компаний, нацелен на работу с кодом. В трекере можно настроить документооборот, организовать работу команды разработчиков по Agile.

Система для автоматизации предприятий (ERP), больше подходит для крупных компаний и требует длительного погружения сотрудников.

Сейчас, помимо бухгалтерии, в сервис входит управление процессами, постановка задач и комплексное ведение дел бизнеса. Большинство функций доступны в платной версии, бесплатная подойдет для обучения.

Интерфейс достаточно яркий, но восприятию это не мешает

Доска с возможностью посчитать зарплаты сотрудников и выгрузить отчеты. Бесплатная для небольших команд до 5 человек. В сервисе также можно сделать календарь и график загруженности каждого сотрудника.

Классический приятный трекер

Доска с удобным отображением задач: списком, табличкой и по проектам. В Weeek можно импортировать доски из Trello и Jira. Также есть подробное обучение по работе с сервисом. Доска с удобным отображением задач: списком, табличкой и по проектам. В Weeek можно импортировать доски из Trello и Jira. Также есть подробное обучение по работе с сервисом.

Идея с разными досками выглядит симпатично, но в использовании не всегда удобна

Стартап с досками, которые можно использовать совместно при онлайн-общении с командой. Преимущество сервиса в том, что на свой экран можно добавлять разные доски — от канбана до SWOT-анализа или учебных шаблонов.

Так что сервис подойдет, например, не только для созвонов с коллегами, но и обучения в любом формате. Пока работу с сервисом сложно назвать удобной, но компания планирует доработать технический функционал благодаря недавним инвестициям.

Фото: скриншоты с сайтов представленных сервисов

Фото на обложке: сайт «Битрикс24»