8 трендовых российских сериалов, которые стоит посмотреть на самоизоляции

Режиссер уходит на удаленку

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Режиссер — Александр Молочников

В ролях — Евгений Стычкин, Игорь Верник, Максим Матвеев, Аглая Тарасова , Кристина Асмус, Александр Молочников, Александра Ремизова, Людмила Хмельницкая и Григорий Верник





Фото: Кадр из сериала





Главный герой комедийного сериала Александра Молочникова «Беезумие», режиссер из Москвы (Молочников), готовится поставить новый спектакль. Всему мешает режим самоизоляции: его актеры сидят по домам, а сам режиссер вообще находится за границей. В итоге находчивый режиссер организует репетиции удаленно, чтобы не терять время и показать спектакль сразу после снятия ограничений. Конечно же, ситуация быстро выходит из-под контроля.

Создатели решили сделать комедию о жизни в условиях изоляции, обыгрывая различные бытовые ситуации и добавляя экспрессивность образу молодого режиссера. Актеры играют здесь самих себя, из-за чего стирается грань между их игрой и реальностью. По крайней мере, в одном из персонажей зритель точно узнает себя: кто-то не может найти себе места от скуки, кто-то не может справиться со стрессом, у кого-то вот-вот родится ребенок, а кто-то разделен со своей второй половинкой.

Всего в сериале восемь эпизодов. Уже вышли три серии, остальные будут появляться раз в неделю в онлайн-кинотеатре КиноПоиск HD.





Константин Богомолов достает скелеты из шкафов

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Режиссер — Константин Богомолов

В ролях — Любовь Аксенова, Игорь Миркурбанов, Никита Ефремов, Мария Шумакова, Александра Ребенок, Леонид Бичевин, Надежда Маркина, Сергей Сосновский





Фото: Кадр из сериала





Действие screenlife-сериала – формата, когда зрители следят за событиями слово через экран гаджетов героя – происходит во время самоизоляции. В основе сюжета истории пар. Так, Маша (Мария Шумакова) и Коля (Никита Ефремов) встречаются тайно от своих супругов, но на период изоляции они остались дома с семьями (Леонид Бичевин и Александра Ребенок). Остроты ситуации добавляет то, что семьи тесно общаются между собой, и герои вынуждены врать во время звонков.

Другие герои смогли, наконец, подумать о том, на что никогда не хватало времени. Так, третья пара — это девушка (Любовь Аксенова), которая смотрит вакансии в сети, но в итоге получает приглашение на виртуальную игру от мужчины в возрасте (Игорь Миркурбанов).

Особенность проекта в том, что артисты не знали, как будет развиваться сюжет. Константин Богомолов выдавал сценарий на один день, при этом он сам не присутствовал на съемочной площадке. Монтаж происходил сразу после записанных дублей. А главное – это то, что Богомолов выбрал не развлекательный формат, а решил пойти вопреки трендам и создать драматический проект, поднимающий философские вопросы.

Премьера состоялась 26 апреля. Всего запланировано восемь эпизодов продолжительностью по 25 минут, пока вышло 5 эпизодов.





Искусственный интеллект выходит на первый план

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Режиссер — Иван Петухов, Василиса Кузьмина

В ролях — Ирина Горбачева, Никита Кукушкин, Александр Филиппенко, Даниил Вахрушев, Евгений Егоров, Иван Дергачев, Владимир Любимцев, Михаил Горевой, Иван Колесников, Сергей Епишев, Данила Якушев, Александра Ревенко, Михаил Гавашели, Татьяна Шитова





Фото: Кадр из сериала





Сериал «Алиса» — это продолжение короткометражки «Алиса». В 2018 году фильм Василисы Кузьминой победил в конкурсе Medialab «Яндекс.Такси».

В центре сюжета мини-сериала — истории пяти таксистов и их пассажиров. Действие развивается на экране бортового компьютера, таким создатели представили голосовой помощник в недалеком будущем, что технически названо форматом screenlife — правда, весьма условно. За экран, на котором и должна происходить виртуальная «жизнь», здесь как бы отвечает панель навигатора в такси со встроенным голосовым помощником «Алиса».

Все серии уже доступны и посмотреть их можно в плейлисте Medialab на канале «Яндекс.Такси».





Вместе и далеко

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Режиссер — Виктория Кравченко

В ролях — Данила Якушев, Юлия Топольницкая, Рина Гришина, Даниил Вахрушев, Игорь Чехов, Илья Бледный





Фото: Кадр из сериала





«Все вместе» – комедийный сериал с элементами фантастики в стиле screenlife, созданный студией «Дикий Digital» и Okko Studios.

Во всем мире бушует вирус, меняя привычный уклад жизни и разделяя общество на паникеров, скептиков и устойчивых ко всем невзгодам людей.

В сериале речь идет о Гоше и Лере: они планируют собрать друзей на выходных у себя дома и радостно объявить о том, что они ждут ребенка. Но вечеринке не суждено сбыться, потому как массовые встречи оказываются под запретом, и единственным вариантом является присоединение к акции #stayhome.



Герои переносят мероприятие в удаленный формат, однако их друзьям не до веселья. Магазин комиксов их общего друга Пети почти разорен, Саша успела перейти на удаленку и рискует лишиться работы, а у скептика Рома налицо все симптомы заболевания. Теперь они часто устраивают видеовстречи и вместе пытаются пережить трудные времена.

История преподносится от третьего лица, сериал озвучивает таинственный закадровый голос.



Посмотреть сериал можно в Okko Studios, первая серия вышла 27 апреля.





Семейные драмы в самоизоляции

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Режиссер — Ольга Френкель

В ролях — Александр Робак, Анна Котова-Дерябина, Борис Дергачев, Олеся Железняк, Анна Михалкова, Юлия Александрова, Гоша Куценко, Михаил Кремер, Прохор Сумченко





Фото: Кадр из сериала





Screenlife-ситком повествует о предпринимателе, владеющем маленькой сетью хозяйственных магазинов, который пытается выжить в условиях самоизоляции. Геннадию Борисовичу Цветкову (Александр Робак) далеко не до шуток и Zoom-вечеринок — нужно спасать бизнес! Вот почему все свободное время он занят деловыми встречами в онлайне.

Проблема в том, что переговоры зачастую сводятся к обсуждению личной жизни и проблем коллег. Все они теперь товарищи по несчастью, ведь каждый на самоизоляции становится заложником своих прошлых поступков.

Жена Геннадия во время карантина застряла на Бали, но, кажется, совсем не расстроена. А бывшая жена (Анна Михалкова) собирается снова выйти замуж.

Один из сотрудников фирмы Серега Дергач (Гоши Куценко) проводит время на даче в компании, казалось бы, бесконечных бутылок с алкоголем и рассылает коллегам всевозможные фейки.

А Левашов (Борис Дергачев) — еще один сотрудник фирмы — выходит на связь с коллегами из шкафа. Только здесь он может побыть один.



О том, справятся ли герои с навалившимися на них проблемами, можно узнать на платформе ТНТ Premier. Сериал из восьми серий по 20 минут выходит с 14 апреля. Уже вышло 4 серии.





За стеклом и в четырех стенах

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Режиссер — Сарик Андреасян

В ролях — Дмитрий Нагиев, Нина Гогаева, Роман Хан, Екатерина Шубертова, Тимур Орагвелидзе, Виктор Пипа, Артем Суджян, Михаил Холин, Андрей Коник, Григорий Шариков





Фото: Кадр из сериала





Общей тенденции придерживается и любимый многими телеведущий — Дмитрий Нагиев. Адаптированный под новые условия российский сериал с Нагиевым в главной роли стартовал 30 апреля.



Дмитрий Нагиев предстает на экране как невероятно востребованный и занятой артист с жестким графиком и несоразмерным объемом работы – который резко выпадает из привычного ритма жизни и теперь вынужден как-то распоряжаться свободным временем. В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой все встречи с партнерами отменены, съемки и эфиры перенесены, а его новые реалии — ежедневные бытовые драмы. Но предприимчивый ведущий не теряется в домашней обстановке и находит для себя пусть и непривычные, но увлекательные занятия, которые позволяют ему взглянуть на мир под другим углом и переосмыслить жизненные ценности.



Проект показывает реальную жизнь Дмитрия — так, поклонники впервые увидят его младших детей, ведь герою придется помогать им с выполнением домашних заданий.

Сериал выходит в онлайн-кинотеатре Okko. Всего планируются десять серий хронометражем по 15-20 минут, серии выходят раз в неделю.





Танцы как способ жить

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Режиссер — Анастасия Соващенко

В ролях — Александр Тронов, Анна Дельцова, Ваня Сахнов, Юлия Рогозинская, Игорь Фирсов, Аня Тарасенко, Егор Гоген, Евгения Беглякова, Никита Орлов, Жанболат Толеген (Jackie), Гульнара Сильбаева, Настя Вядро, Даян Ахмедгалиев





Фото: Кадр из сериала





«Я дома, день 10-й» – это эксперимент арт-союза FIZIKA и продакшн-студии CULT, в котором герои демонстрируют жизнь в изоляции и свой личный опыт переживания пандемии с помощью танцев.

Сериал состоит из одиннадцати историй, в которых различаются условия и обстановка. Мини-представления разворачиваются в обычных местах для самоизоляции: квартира, дача или балкон.

Артисты FIZIKA расскажут о своем видении изоляции, о том, как все начиналось, а также предложат возможную развязку. Участники проекта – известные медийные личности: молодые актеры, хореографы, танцовщики. Сериал полностью снимается в дистанционном формате.

Каждый зритель наверняка найдет героя, который будет ему близок: для кого-то это парень, вынужденный находиться в изоляции с непонимающими его родителями, для кого-то – влюбленный, переживающий кризис, а для кого-то – герой с навязчивым желанием жить в чистоте.



Проект выходит с апреля на YouTube-канале FIZIKA, где все одиннадцать историй будут показаны в real time. Каждый видеоперформанс длится до 20 минут.





Вертикальный сериал, где эмоции играют роль

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Режиссер — Галия Фатхутдинова

В ролях — Дарья Румянцева, Юлия Хамитова, Сергей Козин, Владислав Третьяк, Анна Некрасова, Вадим Мичман, Яна Третьяк, Анна Капалева, Дмитрий Белов, Екатерина Ефимова, Павел Гончаров, Евгений Харитонов, Дарья Шагал, Алексей Зверев, Янина Лакоба, Марат Туктаров, Анастасия Рысева, Степан Абрамов, Сергей Сафронов, Любовь Рубцова





Фото: Кадр из сериала





Актеры проекта «Карантин Production» также время даром не теряли и первыми выпустили сериал на актуальную тему в вертикальном формате. Идея проекта пришла в голову режиссеру Галии Фатхутдиновой, которая сама столкнулась с трудностями изоляции — режиссер находилась в Китае в период пика заболевания.

«Изолированные» — сериал о героях, оказавшихся на несколько месяцев в изоляции из-за вируса, и их эмоциях. Каждый эпизод отличается от последующего сюжетной линией, жанром и действующими лицами, а связывает серии лишь одно обстоятельство – карантин.

Рекомендовано к просмотру на смартфонах. Сериал доступен на YouTube-канале «Карантин Production».





Использованы материалы Kinopoisk.ru, Kino-teatr.ru, а также официальные ресурсы проектов.