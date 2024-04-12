Как зарабатывать на нейросетях? 4 способа монетизировать ИИ

После того как первичное удивление и восхищение нейросетями в обществе прошло, многие люди перестали активно обсуждать ИИ, сочтя технологию новой нормой. Тем не менее еще рано говорить о том, что все научились пользоваться генеративными сервисами и нужды в специалистах в этой области нет. Рассказываем о четырех простых способах заработать на нейросетях.

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Как использовать нейросети для заработка?

Одно из направлений, в котором искусственный интеллект развивается особо стремительно, — это генерация контента. Нейросети умеют создавать реалистичные изображения, векторные иллюстрации и даже писать текстовые материалы. Правильно задав вопрос чат-боту, можно получить качественный результат, который реально монетизировать. Далее в этой статье мы поговорим о популярных площадках, которые принимают сгенерированный контент.

Другая сторона заработка на нейросетях — придумывание правильных вопросов. Те, кто понимает принципы работы моделей искусственного интеллекта, могут задавать более релевантные запросы компьютеру. Люди, которые специализируются на общении с нейросетями и доводят до максимума их эффективность, называются промпт-инженерами.

Почему выгодно зарабатывать на нейросетях?

Так как для работы с нейросетями нужен только доступ в интернет, этот способ заработка можно назвать относительно доступным. Более того, по сравнению с традиционными методами создания контента (фотосессия, работа над иллюстрацией или написание текста) генерация картинок и ИИ-копирайтинг требуют меньше усилий и времени.

Способы заработка на нейросетях

Писать тексты

Одним из способов заработка на нейросетях является написание текстов с использованием генеративных моделей. Собрав портфолио из нескольких таких статей, вы можете смело откликаться на должность копирайтера. Особенно хорошо нейросети справляются с короткими текстами вроде описаний товаров, новостных заметок и постов в социальные сети.

Генерация текстов позволяет сэкономить время и ресурсы копирайтера, на полностью его не заменяет. Из-за особенностей технологии языковые модели имеют склонность к текстовым галлюцинациям, поэтому все сгенерированные материалы лучше тщательно проверять на ошибки перед публикацией.

Зарабатывать на изображениях

Использование нейросетей для генерации изображений также открывает новые возможности для заработка. Пока одни фотостоки выступают против созданных искусственным интеллектом картинок, другие готовы платить за качественные генерации и продавать их от вашего лица.

В частности, размещать у себя сгенерированные изображения разрешают Shutterstock, Freepik и AdobeStock. Картинки публикуются на сайте с определенной пометкой о том, что они были созданы с помощью нейросети. Также не против ИИ-контента маркетплейс Unreal Engine, на котором продаются различные ресурсы (текстуры, фоны и тд.) для разработчиков игр.

Работать с дизайном

Дизайнеры могут использовать нейросети для создания логотипов, макетов сайтов и векторных иллюстраций. Продавать сгенерированные продукты можно на фриланс-биржах в качестве услуг или так же на фотостоках.

Одними из самых мощных инструментов в плане возможностей здесь остаются программы Adobe. В частности, не так давно компания добавила в Illustrator возможность создавать мокапы при помощи ИИ всего в несколько кликов, а Photoshop уже давно умеет ретушировать изображения нейросетями.

Стать промпт-менеджером

Как уже было сказано, промпт-менеджеры используют нейросети для оптимизации процессов. Эти специалисты могут пригодиться практически в любом отделе компании от маркетинга до разработки.

Работа промпт-менеджера требует понимания основ работы нейросетей, аналитических навыков и знания английского языка. Популярные онлайн-школы быстро подхватили тренд и уже начали запускать собственные курсы по этой профессии.

Какую работу можно автоматизировать с помощью ИИ?

Нейросети могут автоматизировать широкий спектр задач, включая обработку данных, создание контента, анализ рынка, и многое другое. Это позволяет компаниям сократить затраты на персонал и увеличить эффективность бизнеса. Важно, впрочем, чтобы нейросети использовались с умом и не вредили качеству итогового продукта.

Можно ли сделать работу с нейросетями профессией

Да, работа с нейросетями может стать полноценной профессией. Однако стоит понимать, что генерация картинок и рерайт текстов скорее подходят для дополнительного заработка и вряд ли смогут обеспечить полноценным доходом.

В свою очередь, специалисты по машинному обучению, промпт-инженеры и аналитики данных сейчас востребованы на рынке труда и могут рассчитывать на высокие зарплаты. Кроме того, с ростом популярности нейросетей появляются новые профессии, которые раньше было сложно представить.

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.