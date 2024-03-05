B2B-маркетплейсы, которые работают в России

В этой подборке мы перечислили площадки, которые помогают предпринимателям покупать и продавать товары оптом, а также решать бизнес-задачи корпоративных клиентов. Если вы хотите узнать больше об индустрии маркетплейсов, изучите интерактивную карту от RB.RU, объединяющую более 100 игроков в нескольких категориях.

B2B-маркетплейсы — это площадки, которые работают по модели «бизнес — бизнесу» (business-to-business). На них производители могут покупать товары напрямую у поставщиков в больших объемах и со всей необходимой документацией. Это не только упрощает рабочие процессы, но и сильно экономит время и средства. В этом материале мы собрали главные* B2B-маркетплейсы, доступные российским предпринимателям.

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Allbiz

Allbiz — один из старейших B2B-маркетплейсов в СНГ. Сервис позволяет налаживать контакты с оптовыми поставщиками по всему миру и заказывать продукты в том числе из Индии, Китая, Казахстана и Бразилии.

На сайте представлено более 18 млн карточек с товарами из различных категорий: от одежды и товаров для дома до химикатов и строительных материалов. Из особенностей площадки стоит отметить механизм взаимодействия покупателей с продавцами. Вместо того, чтобы брать логистику на себя, Allbiz выступает партнером только на первоначальном этапе сделки — после того, как стороны получили контакты друг друга, их общение и переговоры ведутся вне сайта.

«Пульс цен» — крупный B2B-маркетплейс, на котором размещаются товары более 800 тыс. компаний. Площадка зародилась еще в 1992 году в виде печатного издания и с тех пор дошла до отметки в 10,2 млн обработанных заказов в год. На сайте представлены такие категории как оборудование, транспорт, материалы, компьютеры, услуги и сельское хозяйство.

Из плюсов «Пульса цен» стоит отметить возможность автоматизировать некоторые бизнес-процессы, включая загрузку прайс-листа в каталог и обработку заказов в CRM-системе. Для продавцов на маркетплейсе предусмотрены платные тарифы, которые помогают в продвижении товаров.

Made-in-China — популярный маркетплейс для предпринимателей, которые ищут поставщиков в Китае. Сайт работает с 1996 года, и за это время ему удалось занять лидирующие позиции в сфере международных B2B-площадок.

На маркетплейсе представлены все основные категории товаров, начиная с материалов (сталь, полимеры, пластмасса) и заканчивая сложной электроникой (компьютеры, планшеты и смартфоны). Конкурентным преимуществом сайта Made-in-China можно считать наличие русскоязычной версии — переведены все страницы сайта, включая разделы FAQ и личный кабинет.

Alibaba

Alibaba — это международный B2B-маркетплейс, который также является материнской компанией популярной площадки AliExpress. На сайте размещено более 200 млн продуктов от более чем 200 тыс. поставщиков, что делает его одним из крупнейших игроков на рынке B2B.

Помимо оптовых закупок, Alibaba также предлагает пользователям ряд дополнительных услуг. В частности, на сайте маркетплейса говорится о помощи в таможенном оформлении товаров и страховании сделок с поставщиками.

Exporters India

Exporters India — это индийский аналог Alibaba, который открывает предпринимателям доступ к миллионам товаров из различных стран, включая Индию, ОАЭ, Малайзию, Сингапур и Оман.

Exporters India работает по тому же принципу, что и Allbiz — на сайте покупатели могут найти контакты поставщиков и связаться с ними, а все последующие коммуникации проходят вне площадки. Это позволяет договариваться с продавцом об индивидуальных расценках и вести бизнес на взаимовыгодных условиях.

IndiaMart

IndiaMART — индийский B2B-маркетплейс, на котором размещается более 104 млн товаров от 7,8 млн продавцов. Площадка работает как с крупными производствами, так и с индивидуальными предпринимателями.

Ежемесячно сайт посещает более 47 млн продавцов и покупателей, что делает его крупнейшим B2B-маркетплейсом для тех, кто хочет импортировать товары из Индии. На IndiaMART можно найти различные категории товаров, включая электронику, крупную технику, текстиль и химикаты.

В этой подборке мы перечислили площадки, которые помогают предпринимателям покупать и продавать товары оптом, а также решать бизнес-задачи корпоративных клиентов. Если вы хотите узнать больше об индустрии маркетплейсов, изучите интерактивную карту от RB.RU, объединяющую более 100 игроков в нескольких категориях.

*Под «Главные» в данном контексте понимаются сайты, у которых подтверждается наличие как минимум 800 тыс. посещений в месяц (использованы открытые данные Similarweb).

Изображение на обложке сгенерировала нейросеть Midjourney.