Что такое бьюти-коворкинг для бизнеса? 20 площадок в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

В сентябре 2020 года «Сбербанк» заключил одну из крупнейших сделок на этом рынке — арендовал 4700 кв.м в бизнес-центре Poklonka Place — эксперты предположили, что общие расходы по аренде офиса за все время действия договора могут составить 937-994 млн рублей.

Крупные компании не отстают от тренда — «Альфа-банк» летом этого года открыл два таких пространства для своих работников в Сочи, «Почта России» 5 июля сообщила, что планирует отдать два этажа Главпочтамта под коворкинг в Екатеринбурге, а в Москве появилась первая «Пятерочка» с гибким рабочим офисом.

Для российского рынка коворкингов последние несколько лет были временем сумасшедшего роста. В 2019 году объем предложений вырос на 70%, и несмотря на «пандемический» 2020-й, в 2021 году эта сфера только продолжила развиваться. Так, по данным управляющей компании Maris, в Санкт-Петербурге количество коворкингов в первое полугодие выросло на 30%.

Чем гибкие офисы так привлекают компании — читайте в материале RB.ru

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Кадр из фильма «Блондинка в законе»

Однако модель коворкинга — это уже не просто симпатичное помещение с бесплатным вай-фаем и кофемашиной. Сейчас такие пространства открывают не только для офисных работников. Например, в начале зимы 2020 года в Москве запустилась сеть кулинарных коворкингов «Твое место». В этих помещениях нет конференц-зала или рабочих кабинетов, зато есть необходимое оборудование для готовки, холодильные камеры и камеры сухого хранения.

Пока только начинают развиваться в России медицинские коворкинги — в них частные компании могут проводить исследования в предоставляемых лабораториях, а врачи — использовать кабинеты для оказания услуг.

Бьюти-коворкинг — это еще один тип неформального гибкого офиса. Такие помещения полностью оборудованы под нужды парикмахеров, визажистов, нейл-мастеров, бровистов и косметологов. Схема работы почти не отличается от привычных коворкингов: мастера арендуют себе на время рабочее место, где вместо стола и компьютера — специальные кресла и другое профессиональное оборудование.

Бьюти-коворкинг — не новое явление для России, и они уже приносят своим владельцам прибыль. Елена Успенская, владелица сети бьюти-коворкингов и салонов красоты Laneka, приобрела подобный коворкинг в марте — за это время прибыль выросла в 1,5 раза.

Бьюти-коворкинг Laneka

Кирилл Пожидаев запустил свой бьюти-коворкинг Faces девять месяцев назад. Предприниматель рассказал, что такой бизнес окупается за два-три года. «Минимальный срок договора аренды, при котором имеет смысл вообще начинать этот бизнес — пять лет. Потому что два-три года (два по оптимистичным прогнозам, три — по реалистичным) уходят только на окупаемость. И нужно хотя бы еще два года, чтобы что-то заработать. В идеале это семь лет».

По словам Кирилла, на начальном этапе самым важным было получить стопроцентную заполняемость коворкинга. Этого удалось достичь за шесть месяцев.

При текущих показателях доходность на вложенные средства составляет где-то 37-38% годовых

Несмотря на то, что бьюти-коворкингов в Москве пока всего около двух десятков, уже можно говорить о конкуренции. Владелец Faces считает, что мастера выбирают часто именно дешевые помещения — это могут быть не специализированные коворкинги, а офисные помещения в привычном понимании, где с одной стороны кабинет юриста, с другой — балетная студия. Поэтому почасовые коворкинги конкурируют даже не между собой, а именно с такими «дешевыми» альтернативами.

Бьюти-коворкинг Faces

Владелица Laneca, наоборот, считает, что конкуренция довольно жесткая. По ее словам, уже сейчас есть крупные игроки — сетевые бьюти-коворкинги, которые «захватили» рынок. Однако Елена говорит, что ниша все равно загружена меньше, чем салонная, поэтому возможность для роста и развития есть.

Что такое бьюти-коворкинг?

Такие коворкинги — альтернатива работы «на дому», когда клиент приходит не в салон, а прямо домой к мастеру. С бьюти-пространствами у мастеров появилась возможность сохранять независимость от салонов, при этом предоставляя клиентам профессиональный уровень сервиса.

У желания работать «на себя» есть весомые причины — так, даже при довольно высокой зарплате (к примеру, средняя зарплата парикмахера на hh.ru составляет около 100 тыс. рублей) профессионал получает лишь 30-50 % от стоимости оказанной услуги.

Помимо этого, мастеров привлекает возможность самостоятельно планировать график работы, отсутствие конфликтов с начальством и необходимости мириться с «неадекватными» клиентами. Дополнительное преимущество — возможность работать только на тех материалах, которые специалист выберет сам, а не довольствоваться предоставленными.

Разумеется, минусы в таком формате работы тоже есть. К ним можно отнести необходимость самостоятельно искать клиентов и вести клиентскую базу, отслеживать и закупать материалы и расходники, а также отсутствие коллектива в привычном понимании.

Минусом может стать расположение бьюти-коворкинга — это явление относительно новое, и, скорее всего, найти пространство недалеко от дома не получится.

Кадр из сериала «Парикмахерская»

Кирилл Пожидаев рассказал, что, несмотря на плюсы новой бизнес-модели, далеко не все мастера в ней заинтересованы: «Если мастер будет снимать возле дома место, которое его устраивает, он, скорее всего, и не будет спешить куда-то переезжать. Несмотря на то, что коворкинг предоставляет гораздо больше услуг, все эти услуги не так значимы для большинства мастеров, чтобы что-то резко и кардинально менять».

Елена Успенская считает, что формат коворкинга более популярен среди молодых мастеров: «Люди с опытом, которые давно в этой индустрии, к такому не привыкли, а у многих нет ни сил, ни желания заниматься организационными моментами, которых действительно становится больше. Но молодые люди все чаще переходят на новый формат, они активно пользуются гаджетами, им проще рассказать о себе аудитории и найти клиентов».

Кирилл отметил, что у мастеров разного уровня разные ценности — у целевой аудитории новичка одни запросы, у более опытных, имеющих «поток» клиентов и собственных ассистентов, — принципиально другие нужды.

Тут вопрос: для кого мы делаем привлекательными коворкинги — это надо четко понимать

RB.ru составил список бьюти-коворкингов, в которых уже можно арендовать рабочее место.

Бьюти-коворкинги в Москве

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, барберы, нейл-сервис, визажисты, массажисты.

Стоимость: от 100 до 400 руб./час.

Бьюти-коворкинг Nordic. rent

В стоимость аренды включены напитки и Wi-Fi. В пространстве можно организовывать мастер-классы, так как есть возможность аренды до 16 рабочих мест. Также коворкинг предоставляет оборудование для стерилизации — сухожаровой шкаф, стерилизатор, ультрафиолетовую лампу и дезинфицирующий раствор. На ресепшн можно приобрести необходимые расходники.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, барберы, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: временный кабинет — 350 руб./час, постоянный кабинет — от 40 тыс. руб./мес.

Есть пробная бесплатная аренда на один час. В коворкинге представлено три типа аренды — постоянный кабинет (на срок от 1 месяца), временный кабинет и место в общем зале (аренда от 1 часа).

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: от 200 руб./час.

Бьюти-коворкинг INDI

INDI — сеть коворкингов, расположенных в Москве, Нижнем Новгороде, Омске, Твери, Санкт-Петербурге, Брянске, Барнауле, Казани и других городах. Из уникального — в сети помимо стандартных кабинетов с кушетками и массажными столами можно арендовать спа-кабинет. Также есть услуга бесплатного тест-драйва.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: общий зал — от 120 руб./час, отдельный кабинет — от 190 руб./час.

Первый час аренды бесплатно.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, барберы, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи.

Стоимость: от 250-300 руб./час.

One.beauty coworking

Коворкинг отличается тем, что каждое место обустроено собственным стерилизующим оборудованием. Например, нейл-мастерам предоставляют сухожаровой шкаф, UV-стерилизатор, УЗ-стерилизатор, фен-пылесборник, аламинол, стериллиум. Отдельные кабинеты есть не только для мастеров по ногтям и косметологов, но и для парикмахеров. Также можно арендовать лекторий на 40 мест.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, барберы, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: от 400 руб./час.

Коворкинг круглосуточный. Мастер может как работать в общем зале, так и выбрать, на сколько мест будет рассчитан его кабинет (сколько людей с ним будет работать). Кабинеты есть для косметологов, а также для нейл-мастеров и парикмахеров.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты.

Стоимость: от 125 руб./час.

Бьюти-коворкинг Sfera

Коворкинг расположен в арт-пространстве Flacon, что дает возможность делать фотографии своих работ не только в специальной фотозоне, но и на крыше бывшего завода. Само пространство выделяется своим «космическим» дизайном.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: от 2000 руб./сутки.

Коворкинг круглосуточный. Предоставляют целый спектр допуслуг: юридическая помощь при оформлении и ведении своего бизнеса, бухгалтерский учет, отчетность, оформление кассы и так далее.







Бьюти-коворкинги в Санкт-Петербурге

Большинство бьюти-коворкингов Петербурга предоставляют одинаковые услуги. При выборе стоит опираться на цену, местоположение и вкусовые предпочтения в дизайне интерьера.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры.

Стоимость: от 250 руб./час.

Бьюти-коворкинг Monloco

У коворкинга есть своя интернет-площадка. В личном кабинете мастера могут бронировать нужное время в коворкинге и самостоятельно вести запись, общаться с клиентами через внутренний мессенджер, следить за состоянием бонусного счета, контролировать доходы и расходы, пополнять свое портфолио.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты.

Стоимость: от 150-200 руб./час.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры, мастера эпиляции.

Стоимость: от 150-200 руб./час.

Бьюти-коворкинг Tropica

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, массажисты, косметологи, лешмейкеры, мастера эпиляции.

Стоимость: от 150-200 руб./час.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты

Стоимость: 150-250 руб./час.

Бьюти-коворкинг Glamy

Здесь в стоимость аренды входит не только рабочее место, но и основное оборудование для работы. Так, для нейл-мастеров предусмотрены аппараты для маникюра и лампа для сушки лака.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, лешмейкеры.

Стоимость: от 150-250 руб./час.

Коворкинг предоставляет мастерам одноразовые материалы. Для парикмахеров, например, это перчатки, маски, фольга, пеньюары, фартуки, воротнички, полотенца. Также мастера могут приобрести в коворкинге по оптовым ценам различные материалы — краску, осветлители, лаки и так далее.

Кому подходит: нейл-сервис, визажисты.

Стоимость: от 150 руб./час.

Бьюти-коворкинг Felicity

В стоимость аренды не входит стерилизация инструментов, за нее нужно доплачивать отдельно — 100 руб./полка.

Бьюти-коворкинги в Нижнем Новгороде

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, косметологи, лешмейкеры, мастера эпиляции.

Стоимость: от 100 руб./час.

Коворкинг предоставляет для мастеров оборудование — фен, плойки, стерилизатор инструментов, LED-лампы, сухожар, УФ/УЗ-мойки.

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, лешмейкеры.

Стоимость: от 160 руб./час.

Бьюти-коворкинг Beauty 52

В стоимость аренды коворкинга помимо привычных вещей входит PR-поддержка и клининг рабочего места.

Бьюти-коворкинги в Казани

Кому подходит: нейл-сервис, визажисты, бровисты, массажисты.

Стоимость: маникюрный стол — от 100 руб./час, пространство визажиста — от 100 руб./час, педикюрный кабинет, кабинет с кушеткой — от 150 руб./час.

ArtEl предоставляет отдельное оборудованное пространство для проведения курсов и мастер-классов, также есть услуга «бьюти-девичник».

Бьюти-коворкинги в Екатеринбурге

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, лешмейкеры, массажисты.

Стоимость: от 130-160 руб./час.

Бьюти-коворкинг ARTcraft

Кому подходит: парикмахеры-стилисты, нейл-сервис, визажисты, лешмейкеры, массажисты, мастера эпиляции.

Стоимость: от 150 руб./час.

Коворкинг не круглосуточный, но есть возможность работы с 6 утра до 3 ночи.



Все фотографии взяты с официальных сайтов коворкингов или их аккаунтов в соц сетях. Обложка: White bear studio/ Shutterstock

