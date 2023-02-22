Где купить готовый бизнес: 18 площадок

Рассказываем, где искать актуальные предложения или, наоборот, — выставить свой бизнес на продажу.

В сети существует большое количество площадок, на которых выставлены объявления о продаже бизнеса разного масштаба и с разной прибылью — от гастропаба на окраине Москвы до форелевой фермы в Карачаево-Черкесии.

Покупка готового бизнеса — распространенная практика по всему миру. Предпринимателей, которые приобретают уже запущенный проект, привлекает ряд существенных плюсов: готовая идея и продукт, наличие аудитории, предсказуемые выручка и прибыль.

Содержание:

Универсальные доски объявлений

Подобные платформы не занимаются проверкой объявлений и продавцов. Это не означает, что там творится полная анархия — мошенников постоянно блокируют, а на подозрительное объявление можно подать жалобу. В «Авито», например, разработали собственную систему безопасности, которая оповещает пользователя о рискованных действиях.

Компании также не оказывают юридические услуги. Однако на некоторых платформах в разделе «Услуги» можно подобрать всех необходимых специалистов.

«Авито»

«Авито» — одна из крупнейших виртуальных досок объявлений в мире. Продаже бизнеса здесь посвящен целый раздел. Пользователь может структурировать поиск по категориям бизнеса, его стоимости и региону.

«Авито» не предоставляет консультационные услуги и не занимается проверкой объявлений.

«Циан»

«Циан» — платформа для продажи и аренды помещений различного назначения. На сайте размещены предложения о продаже офлайн-бизнеса: аптек, заведений общепита, салонов красоты.

Стоит отметить удобный интерфейс: объявления отображаются целиком, а изображения большего формата, чем на аналогичных площадках.

Также на «Циане» потенциальный покупатель может воспользоваться большим количеством фильтров. Среди них: площадь помещения, возможное назначение, наличие парковки и расстояние до метро.

«Яндекс.Недвижимость»

«Яндекс.Недвижимость» специализируется на продаже помещений, то есть в этом сервисе на продажу выставлены преимущественно офисы. В разделе «Коммерческая недвижимость» помещения на продажу и аренду распределены по назначению: «автосервис», «общепит», «гостиница», «офисное» или «складское» помещение и другие.

В разделе «Готовый бизнес» представлены помещения с действующими предпрятиями — пункты выдачи заказов, салоны красоты и многое другое.

В каждом объявлении пользователь может видеть финальную цену и рассчет стоимости 1 кв. м.

Общение с поддержкой и продавцами происходит прямо на сайте во встроенном мессенджере. Интерфейс устроен так, что для просмотра информации о слоте необходимо открыть каждое объявление отдельно.

«Юла»

«Юла» — доска бесплатных частных объявлений. Объявления о продаже бизнеса размещены в специальном разделе «Для бизнеса». Помимо готовых проектов, здесь можно приобрести услуги рекламщиков, юристов и других специалистов, а также необходимое оборудование для своего предприятия.

Здесь представлены 9 категорий готового бизнеса — автомойки и автосервисы, гостиницы, общепит, производство, салоны красоты, сельское хозяйство, строительство, торговля и онлайн-бизнес под категорией «Интернет».

Интерфейс «Юлы» не очень удобен — слоты не отображаются полностью, на начальной странице можно увидеть только название и цену.

Самый дорогой слот: Динозавры шоу за 111 млн рублей.

Специализированные маркетплейсы

«Бизторг» от РБК

На сайте публикуются объявления как от продавцов, так и от желающих приобрести бизнес. Помимо бизнес-слотов представлены предложения о продаже оборудования и франшиз, а также инвестиционные предложения.

Из объявления соискатель сразу может узнать получаемую долю, месячные выручку и прибыль, количество персонала, возраст бизнеса и так далее.

Площадка предоставляет услуги для авторов объявлений: размещение в базе предложений, на главной странице, реклама в еженедельной рассылке, а также в печатной версии газеты.

Размещение объявления платное, однако первый месяц для бизнеса стоимостью менее 3 млн рублей — бесплатный.

«Альтера Инвест»





На сайте «Альтера Инвест» пользователю доступна покупка готового бизнеса, франшизы и возможность проинвестировать в существующий проект. Самое большое количество предложений касается ресторанного бизнеса — таких объявлений практически 300 штук. Также популярностью пользуются предложения из сферы «Магазины и торговля» (250) и «Красота» (170).

Также покупатель может воспользоваться функцией сравнения предложений: она позволяет сопоставить все выбранные слоты по ряду параметров, включая потенциальную прибыль и период окупаемости.

Компания оказывает сопровождение сделки на всех этапах. За различную плату клиент выбирает необходимые ему услуги для заключения сделки: от нотариального оформления до полной проверки надежности оппонента.

Обратиться в компанию за подготовкой договора можно за 10 тысяч рублей, полная защита, в которую включена проверка оппонента, нотариальное оформление и договор, а также отчет с рекомендациями, обойдется предпринимателю в 55 тысяч.





На сайте размещены объявления о продаже бизнеса в разных регионах России, а также в Беларуси, Казахстане и других странах. Покупатель может указать параметры поиска: регион, категорию, цену и прибыль. В базе более 48 тысяч предложений, ежемесячная аудитория — 1,5 млн посетителей.

В каждой категории указано количество доступных предложений. Стоимость размещения объявления зависит от желаемой видимости — с минимальной видимостью разместить слот можно бесплатно.

«Бибосс»







«Бибосс» — это информационный портал для предпринимателей, где можно задать вопрос на форуме, изучить библиотеку бизнес-идей, выбрать франшизу или готовый бизнес для инвестиций или покупки.

На сервисе представлено более шести тысяч объявлений о продаже бизнеса не только по России, но и по Беларуси, Казахстану и Киргизии. Интересно и большое количество категорий — если на других площадках их в среднем около 10, то на «Бибосс» их 28.

Помимо этого, на портале опубликованы сотни бизнес-планов по популярным направлениям.

«Бизнес решение»

Портал «Бизнес решение» работает с 2014 года на рынках Москвы и Санкт-Петербурга — за это время его пользователи закрыли более семи тысяч сделок. В настоящий момент на сайте доступно более шести тысяч активных слотов. Под каждым слотом указана потенциальная чистая прибыль проекта.

Выгодные проекты помечены специальными плашками — «высокая прибыль» и «быстро окупается». По каждому слоту в объявлении прописана подробная статистика — выручка, расходы, сроки окупаемости, причина продажи, юридические данные и так далее.

«Ажиотаж»

«Ажиотаж» — это площадка-аукцион для покупки и продажи бизнеса. У слотов должны быть указаны показатели выручки и чистой прибыли, а также дебиторские и кредиторские задолженности, однако далеко не все участники заполняют эти графы.

Цена слота не окончательная — как и на любом аукционе, покупатель делает ставку, за которую готов приобрести бизнес. Для этого необходимо зарегистрироваться и вписать сумму ставки в специальное окно.

В отдельном разделе представлена информация о частных предпринимателях, которые разместили слоты на сайте.

«Бизнес-бюро»

Этот брокер работает только с бизнесом в Москве. На сайте представлена информация о предложениях, а также об уже состоявшихся сделках.

Помимо полного списка объявлений, покупателю доступны разделы «бизнес со скидкой» и «лучшее из каталога». В «лучшее» попадают объявления с высокой инвестиционной привлекательностью — ее оценивают сами пользователи, выставляя оценки от 1 до 5.

Компания гарантирует юридическую поддержку для покупателей и продавцов, а также сопровождение сделки на всех этапах. Продавец может получить бесплатную консультацию с оценкой бизнеса и подготовкой его к продаже.

«Оптима Инвест»

На сайте «Оптима Инвест» представлены объявления о продаже предприятий из самых крупных городов России. На момент написания материала на площадке доступно более 10 тысяч объектов.

В информации о слоте указана чистая прибыль, период окупаемости, правовая форма, возраст, доходность в процентах и другая базовая информация. Для покупателя доступна функция сравнения с другими объектами. Фильтры позволяют настроить желаемую стоимость и прибыль.

Этот бизнес-брокер работает с компаниями из Санкт-Петербурга. Функции платформы схожи с другими сервисами в подборке — поисковая строка, фильтры (по категории, прибыли, стоимости, окупаемости и местоположению) и актуальные предложения. На момент написания текста на платформе представлено более 6,5 тысяч предложений.

По каждому слоту пользователь может узнать основную информацию о бизнесе — расход, оборот, чистую прибыль и окупаемость. Также в описании есть отдельная графа «Отчет о проверке бизнеса» — которая подтвержает пункты, проверку которых прошло предприятие.

Для соискателя предусмотрена бесплатная функция «Получить полную проверку бизнеса» и возможность запланировать просмотр бизнеса.

Покупка бизнеса за рубежом

Business and Asset. Exchange







Business and Asset. Exchange — международная компания, специализирующаяся на продаже коммерческих активов в 220 странах мира. Головной офис расположен в Швейцарии.

На сайте представлены объявления о продаже и аренде бизнеса, а также разделы «франшизы», «оборудование» и «коммерческая недвижимость». На главной странице в режиме реального времени отображается количество посетителей за сегодняшний день и количество совершенных сделок за вчерашний.

Покупателю доступно около 100 фильтров по различным характеристикам, персоналу и условиям сделки.

На сайте действует выборочная модерация объявлений. Компания не оказывает консультационных услуг, но клиент может оставить заявку, и с ним свяжутся частные специалисты.

Платформа для продажи и покупки бизнеса с немного устаревшим интерфейсом. На сайте выставлены объявления от соискателей, каждое объявление стилизовано под аукицонный слот с уникальным номером. Для пользователя доступны фильтры по направленности бизнеса и по региону. Справа на странице сервиса можно прочесть новости о состоявщихся сделках.

Продавец и покупатель могут самостоятельно опубликовать свой слот или получить помощь специалиста. Портал предлагает консультационные услуги по подготовке бизнеса перед продажей. Для покупателей компания предоставляет юридические услуги по правовому аудиту, что делает сделку по приобретению прозрачнее.

Discount house

Discount House — это платформа для покупки инвестиционной недвижимости (как частной, так и коммерческой) за рубежом. Отдельным разделом здесь представлены объявления о продаже бизнеса.

На сайте Discount house публикуются объявления о срочной продаже, так называемые «горячие предложения», которые можно приобрести по выгодной цене. В режиме реального времени отображается количество актуальных предложений.

Неудобство для пользователей может вызвать полное отсутствие какой-либо навигации по предложениям, кроме возможности выбрать регион.

Компания сотрудничает со специалистами из разных стран, которые при необходимости свяжутся с потенциальным покупателем, чтобы оказать помощь в проведении сделки.





Prian — популярная русскоязычная платформа для приобретения недвижимости за рубежом. На отдельной странице сервиса представлена коммерческая недвижимость. Здесь слоты поделены на следующие категории: отели, магазины, офисы, доходные дома, кафе и рестораны, инвестпроекты и производство.

Важно отметить, что на этой платформе предусмотрен специальный фильтр, который отображает проекты, позволяющие получить ВНЖ и гражданство.

Самый дешевый слот: магазин в Финляндии за €6 тыс.;

Самый дорогой слот: отель в Дубае за €645 млн.

Home Overseas также известен широкому кругу пользователей как платформа для покупки недвижимости с целью получения гражданства или ВНЖ. На портале представлено более шести тысяч предложений коммерческой недвижимости. Категории практически совпадают с Prian, однако здесь также можно приобрести склад и номер в отеле.

Фильтров у сервиса немного — по местоположению и цене.

Обложка сгенерирована нейросетью Midjourney