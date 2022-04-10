Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов

Основатели сервиса Brain.fm запатентовали технологию создания функциональной музыки — то есть такой, которая помогает достичь определенного состояния. Например, сфокусироваться, расслабиться или уснуть.

Доступ к сервису обойдется $6.99 в месяц или $49.99 в год. Чтобы ознакомиться с основными функциями, предусмотрен бесплатный период длиною в три дня. Как указано на официальном сайте, Brain.fm используют более 150 тысяч человек.

Стартовая страница Brain.fm

Сервис позволяет комбинировать распространенные фоновые шумы, например, звуки леса, костра, джунглей, кафе и другие.

Интерфейс интуитивно понятен — пользователю достаточно кликнуть на иконку шума и отрегулирвать громкость.

Базовая версия доступна бесплатно, премиум-подписка включает более редкие звуки, а также возможность составлять коллекции. Ее стоимость составляет $3 в месяц.

Интерфейс Defonic

Генератор фонового шума со встроенным таймером, который позволяет отмерять время сконцентрированной работы.

На базовые звуки кофейни или ресторана можно наложить спецэффекты — например, дождь за окном, ветер на веранде или легкий джаз.

Помимо веб-версии, доступно для скачивания приложение для Windows. Премиум-подписка стоимостью $3 в месяц открывает доступ к обширной библиотеке звуков.