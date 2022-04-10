Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов
Правильно подобранное музыкальное сопровождение может помочь сфокусироваться и повысить продуктивность. Рассказываем о некоторых популярных сервисах, которые решают эту задачу.
Brain.fm
Основатели сервиса Brain.fm запатентовали технологию создания функциональной музыки — то есть такой, которая помогает достичь определенного состояния. Например, сфокусироваться, расслабиться или уснуть.
Доступ к сервису обойдется $6.99 в месяц или $49.99 в год. Чтобы ознакомиться с основными функциями, предусмотрен бесплатный период длиною в три дня. Как указано на официальном сайте, Brain.fm используют более 150 тысяч человек.
Стартовая страница Brain.fm
Defonic
Сервис позволяет комбинировать распространенные фоновые шумы, например, звуки леса, костра, джунглей, кафе и другие.
Интерфейс интуитивно понятен — пользователю достаточно кликнуть на иконку шума и отрегулирвать громкость.
Базовая версия доступна бесплатно, премиум-подписка включает более редкие звуки, а также возможность составлять коллекции. Ее стоимость составляет $3 в месяц.
Интерфейс Defonic
Hipstersound
Генератор фонового шума со встроенным таймером, который позволяет отмерять время сконцентрированной работы.
На базовые звуки кофейни или ресторана можно наложить спецэффекты — например, дождь за окном, ветер на веранде или легкий джаз.
Помимо веб-версии, доступно для скачивания приложение для Windows. Премиум-подписка стоимостью $3 в месяц открывает доступ к обширной библиотеке звуков.
Интерфейс Hipstersound
Noisli
Сервис позволяет сгенерировать подходящее звуковое сопровождение для работы, учебы и отдыха.
В основе всех композиций лежат звуки природы, подобранные алгоритмом. Каждую из них можно улучшить и отрегулировать на свой вкус с помощью ползунков громкости.
Также в Noisli есть встроенный таймер с возможностью разбить рабочее время на несколько подходов. Платная версия за $12 в месяц включает усовершенствованный вариант таймера и встроенный текстовый редактор.
Интерфейс Noisli
Lofi Girl на YouTube
Популярный YouTube-канал с бесконечным стримингом композиций в жанре lofi. Это направление в музыке характеризиует низкое качество звука, фоновые шумы и спокойный темп.
Музыка наложена на анимированное изображение девушки, которая ведет записи в тетради. Одежда и интерьер ее комнаты меняются в зависимости от сезона и времени суток.
Канал пользуется большой популярностью среди пользователей из разных стран, особенно — среди студентов. Сегодня на Lofi Girl подписано 10,3 млн человек.
Lofi Girl на YouTube
Обложка: Unsplash
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