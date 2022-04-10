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Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов

Списки и рейтинги
Елена Черкас
Елена Черкас

Глава отдела интервью и лонгридов

Елена Черкас

Правильно подобранное музыкальное сопровождение может помочь сфокусироваться и повысить продуктивность. Рассказываем о некоторых популярных сервисах, которые решают эту задачу.

Фоновый шум для концентрации: 5 сервисов

 

Brain.fm 

Основатели сервиса Brain.fm запатентовали технологию создания функциональной музыки — то есть такой, которая помогает достичь определенного состояния. Например, сфокусироваться, расслабиться или уснуть. 

Доступ к сервису обойдется $6.99 в месяц или $49.99 в год. Чтобы ознакомиться с основными функциями, предусмотрен бесплатный период длиною в три дня. Как указано на официальном сайте, Brain.fm используют более 150 тысяч человек.

 

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 Brain.fm

Стартовая страница Brain.fm

 

Defonic

Сервис позволяет комбинировать распространенные фоновые шумы, например, звуки леса, костра, джунглей, кафе и другие.  

Интерфейс интуитивно понятен — пользователю достаточно кликнуть на иконку шума и отрегулирвать громкость. 

Базовая версия доступна бесплатно, премиум-подписка включает более редкие звуки, а также возможность составлять коллекции. Ее стоимость составляет $3 в месяц.

 

 Defonic

Интерфейс Defonic

Hipstersound

Генератор фонового шума со встроенным таймером, который позволяет отмерять время сконцентрированной работы. 

На базовые звуки кофейни или ресторана можно наложить спецэффекты — например, дождь за окном, ветер на веранде или легкий джаз.

Помимо веб-версии, доступно для скачивания приложение для Windows. Премиум-подписка стоимостью $3 в месяц открывает доступ к обширной библиотеке звуков.

 

 hipstersound

Интерфейс Hipstersound

 

Noisli

Сервис позволяет сгенерировать подходящее звуковое сопровождение для работы, учебы и отдыха. 

В основе всех композиций лежат звуки природы, подобранные алгоритмом. Каждую из них можно улучшить и отрегулировать на свой вкус с помощью ползунков громкости.

Также в Noisli есть встроенный таймер с возможностью разбить рабочее время на несколько подходов. Платная версия за $12 в месяц включает усовершенствованный вариант таймера и встроенный текстовый редактор. 

 

 Noisli

Интерфейс Noisli

 

Lofi Girl на YouTube

Популярный YouTube-канал с бесконечным стримингом композиций в жанре lofi. Это направление в музыке характеризиует низкое качество звука, фоновые шумы и спокойный темп.

Музыка наложена на анимированное изображение девушки, которая ведет записи в тетради. Одежда и интерьер ее комнаты меняются в зависимости от сезона и времени суток. 

Канал пользуется большой популярностью среди пользователей из разных  стран, особенно — среди студентов. Сегодня на Lofi Girl подписано 10,3 млн человек.

 

Lofi Girl на YouTube

 

Обложка: Unsplash

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