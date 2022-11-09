Глобальные сообщества предпринимателей
В кризисные времена бизнес и предприниматели особенно нуждаются в поддержке. Многие находят ее в сообществах «по интересам» — комьюнити фаундеров, IT, маркетологов и других.
Подобные сообщества помогают находить новые контакты, обмениваться опытом, получать необходимую экспертизу. Большинство из них локальные — они объединяют предпринимателей в одной стране или регионе.
Глобальные сообщества предпринимателей отличаются тем, что имеют сразу несколько представительств в разных странах (например, в США и ОАЭ), а также предоставляют возможности для онлайн-нетворкинга, вне зависимости от региона присутствия.
В этой статье мы расскажем о крупнейших глобальных комьюнити предпринимателей.
Про сообщества предпринимателей в ОАЭ читайте здесь.
Содержание:
- Entrepreneurs’ Organization;
- Startup Grind;
- Global Entrepreneurship network;
- Impact Hub;
- Go global world;
- FoundersBeta;
- No Code Founders;
- Demand Curve;
- Product-Led Alliance;
- TiE Global;
- MicroMentor;
- Dell Women's Entrepreneur Network;
- Techstars;
- Founders’ Mondays;
- Founders Network;
- Indie Hackers.
Entrepreneurs’ Organization
Для кого: владельцы и основатели компаний с годовым доходом более $1 млн
Присутствие: 200 местных отделений в 60 странах
Описание: Entrepreneurs' Organization основана в 1987 году и на сегодняшний день объединяет более 17,5 тысячи бизнес-лидеров из 60 стран.
Делегация Entrepreneurs' Organization на Web Summit
Организация — это целая экосистема, в которую входят акселератор, образовательные и менторские программы. Также организуются площадки для нетворкинга (форумы) и различные мероприятия.
Присоединиться к сообществу можно на двух уровнях — местном (local) и региональном (regional). Уровни различаются глобальностью связей предпринимателя — первый позволяет общаться только с членами одного «отделения» организации (например, только в одном городе/стране/штате) , второй же дает доступ к сети предпринимателей из нескольких регионов.
При этом оба уровня открывают доступ к мероприятиям сообщества, место проведения которых зависит от выбранного (например, в одной или нескольких странах).
Стоимость участия: членство EO Global подразумевает единоразовый взнос в размере $2,5 тысячи и ежегодный взнос в $2,47 тысячи.
Как стать членом: необходимо заполнить электронную форму на сайте, затем пройти собеседование. Также нужно будет отправить форму подтверждения дохода.
Startup Grind
Для кого: технологические стартапы от MVP до стадии A
Присутствие: более 600 городов в 125 странах
Описание: Startup Grind — крупнейшее глобальное сообщество стартапов, объединившее более четырех миллионов проектов. В первую очередь организация известна своими мероприятиями — саммитами и конференциями, которые проводятся по всему миру.
Director Summit 2022 от Startup Grind
Членство в Startup Grind дает доступ к ежегодному Startup Summit на Global Conference, частной платформе сообщества для нетворкинга, а также закрытым мероприятиям, информационным бюллетеням и партнерским скидкам.
Стоимость участия: бесплатно
Как стать членом: заполнить форму на сайте и получить одобрение
Global Entrepreneurship network
Для кого: предприниматели, бизнес-ангелы, начинающие стартапы
Присутствие: более 180 стран
Описание: Global Entrepreneurship Network — сообщество предпринимателей и глобальная экосистема программ для проектов на разных стадиях развития.
Всемирная неделя предпринимательства 2022
GEN является организатором Всемирной недели предпринимательства, Глобальной сети исследований в области предпринимательства, Глобальной сети бизнес-ангелов, а также предоставляет гранты для малого бизнеса и проводит акселерационные программы.
Для нетворкинга будут полезны такие инструменты, как GEN Connect (позволяет общаться с другими зарегистрированными участниками сообщества) и GEN Starters Club (сообщество предпринимателей, которые уже приняли участие в одной из программ организации).
Для тех, кому необходимо получить обратную связь по своему проекту, GEN запустила Startup Huddle — более 60 площадок для питчей по всему миру.
Стоимость участия: нет информации
Как стать членом: пройти регистрацию на сайте
Impact Hub
Для кого: предприниматели, корпоративные инноваторы, инвесторы, представители госсектора
Присутствие: более 60 стран
Описание: Цель Impact Hub, как заявлено на сайте, — обеспечить инклюзивные и устойчивые инновации в масштабе. Организация объединяет предпринимателей, чья миссия — бороться с проблемами, изложенными в Глобальных целях в области ESG.
Участники Impact Hub
Сообщество Impact Hub насчитывает более 24 тысяч предпринимателей из 60 стран. Стать членом комьюнити можно на двух уровнях — местном и глобальном. Глобальный подразумевает онлайн-участие с нетворкингом, посещением программ и мероприятий, а также возможностью привлечь финансирование.
Для участников на местном уровне организация дополнительно предоставляет коворкинги, конференц-залы и общие зоны.
Стоимость участия: бесплатно на глобальном уровне, на местном — индивидуально для каждого отделения
Как стать членом: заполнить онлайн-заявку на сайте
Go global world
Для кого: основатели глобальных стартапов, технологические предприниматели, эксперты по венчурному капиталу
Описание: Digital-платформа Кремниевой долины для основателей глобальных стартапов, технологических предпринимателей, экспертов по венчурному капиталу и инвесторов, где они объединяются и помогают друг другу выходить на зарубежные рынки и привлекать капитал.
Членство в сообществе дает доступ к закрытой социальной сети и чатам, обучающим программам и вебинарам, а также возможность принять участие в Pitch to Global Investors.
Расширенное членство также позволяет пользоваться базой экспертов, инвесторов и участвовать в pre-акселераторе.
Стоимость участия: от $9 до $149 в месяц
Как стать членом: подать заявку и оплатить членство
FoundersBeta
Для кого: технологические компании
Присутствие: онлайн
Описание: глобальное онлайн-сообщество, объединяющее более шести тысяч участников, среди которых основатели технологических стартапов и специалисты в различных областях, ищущие работу.в проектах.
Команда FoundersBeta. Источник: Medium
«Визитной карточкой» сообщества являются такие мероприятия, как онлайн-ярмарка вакансий, Talent Match Up и Smash Conference. События проходят в формате онлайн-чата и подойдут для нетворкинга.
FoundersBeta предлагает три формата членства — для «талантов», основателей стартапов на ранних стадиях и для проектов, планирующих масштабирование. Форматы различаются стоимостью и доступом к разным мероприятиям и инструментам.
Стоимость участия: для соискателей членство обойдется в $180 ежегодно, для предпринимателей — в $288 и $1200.
Как стать членом: зарегистрироваться и оплатить членство
No Code Founders
Для кого: технологические NoCode-компании
Присутствие: онлайн
Описание: сообщество из практически 14 тысяч основателей, фрилансеров, агентств, маркетологов, специалистов по продукту, предпринимателей и разработчиков, которые используют NoCode-инструменты для создания своего бизнеса или проектов.
Одно из онлайн-мероприятий No Code Founders
No Code Founders предлагает для своих участников закрытое сообщество в Slack, организует различные нетворкинг-мероприятия (в том числе и в формате общения тет-а-тет), проводит еженедельные экспертные сессии и обучающие онлайн-семинары, а также открывает доступ к библиотеке ресурсов.
Проект представляет из себя нечто вроде социальной сети, где каждый бесплатно может зарегистрироваться, публиковать и просматривать контент. Но членство, дающее доступ ко всему вышеперечисленному, — платное.
Стоимость участия: $19 в месяц
Как стать членом: зарегистрироваться
Demand Curve
Для кого: маркетологи, предприниматели, нуждающиеся в совете по развитию проекта
Присутствие: онлайн
Описание: Demand Curve — сервис для маркетологов и основателей стартапов, предлагающий различные программы роста и инструменты для развития маркетинга.
У проекта есть свое комьюнити, членами которого являются специалисты из Airbnb, Coinbase, WebFlow и тысячи других технологических компаний.
Общение происходит в закрытых каналах Slack, которые разделены по тематике — маркетинговые инструменты, b2b Outreach, e-commerce, лэндинги и так далее.
Стоимость участия: нет информации
Как стать членом: подать заявку, указав свою рабочую почту и профиль на LinkedIn
Product-Led Alliance
Для кого: продакт-специалисты, фаундеры
Присутствие: онлайн
Описание: Product-Led Alliance — независимая образовательная платформа и глобальное сообщество продакт-специалистов.
Сообщество Product-Led Alliance в Slack
Проект представляет собой экосистему из образовательных инструментов (таких как статьи, подкасты, вебинары, исследования и так далее), product-led-мероприятий в разных странах мира, платформы для поиска и найма сотрудников, а также сообщества Slack для нетворкинга.
Вступить в сообщество Slack можно бесплатно, но доступ ко всем ресурсам проекта открывается после покупки подписки. Членство в Product-Led Alliance позволяет исследовать всю библиотеку ресурсов, получать эксклюзивный контент, участвовать в закрытых виртуальных мероприятиях и общаться в закрытой сети участников.
Стоимость участия: ежемесячная подписка обойдется в $29, годовая — в $300
Как стать членом: в сообщество Slack можно вступить, заполнив заявку на этой странице. Для того, чтобы стать членом, нужно купить подписку
TiE Global
Для кого: предприниматели на всех стадиях, бизнес-ангелы, инвесторы
Присутствие: Северная Америка, MENA, Индия, Южная Азия, Восточная Азия и Тихий океан, Африка, Австралия, Европа
Описание: С 1992 года TiE поддерживает предпринимателей, предлагая образование, наставничество, нетворкинг и возможности финансирования. Миссия проекта состоит в том, чтобы способствовать развитию предпринимательства во всем мире.
TiE Global Summit 2020
Членами организации являются 15 тысяч человек (в том числе более трех тысяч учредителей или наставников) в 61 отделении в 14 странах. Главным и широко известным мероприятием, которое проводит TiE, является TiEcon, крупнейшая профессиональная конференция для предпринимателей.
В организации есть три формата членства. Уставные члены (charter member) — это опытные предприниматели, которые выступают спикерами на мероприятиях, а также играют роль наставников в стартапах.
Обычные члены получают скидки на участие в мероприятиях TiE и возможность использовать ресурсы организации для развития своего проекта (в том числе и менторские сессии).
Третий формат членства — для студентов — позволяет старшеклассникам и студентам участвовать в образовательных мероприятиях TiE, таких как TiE Young Entrepreneurs, TiE University Cup.
Стоимость участия: $50, $150 и $1500
Как стать членом: выбрать формат членства и завести учетную запись. Уставное членство возможно только по приглашению организации
MicroMentor
Для кого: для начинающих предпринимателей и наставников
Присутствие: онлайн
Описание: MicroMentor позиционирует себя как глобальное онлайн-сообщество предпринимателей и бизнес-наставников-добровольцев. Платформа по своей модели напоминает LinkedIn.
Интерфейс MicroMentor
Для начала работы на платформе нужно создать профиль, рассказать о себе, своем бизнесе и экспертизе, которую предприниматель хочет получить. После этого в разделе «Наставники» выбрать подходящих экспертов и отправить сообщение с рассказом о себе. Эта инструкция работает и в сторону наставников.
Тот, кто пока не знает, как сформулировать запрос, или не нуждается в помощи, может почитать вопросы и обсуждения других предпринимателей на странице «Вопросы-ответы».
Стоимость: бесплатно
Как стать членом: зарегистрироваться
Dell Women's Entrepreneur Network
Для кого: для предпринимательниц разного уровня в области технологий
Присутствие: онлайн и глобально
Описание: Dell Women's Entrepreneur Network (DWEN) — глобальное сообщество женщин-предпринимателей. Цель проекта — предоставить участницам ресурсы для развития бизнеса, включая новейшие технологии, доступ к финансам и передовой опыт.
DWEN регулярно проводит различные мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах. Например, в конце октября состоится виртуальная конференция — The DWEN Powerhouse Summit.
Для офлайн-нетворкинга будут полезны «группы по интересам» — они объединяют женщин со схожими сферами деятельности, должностями и интересами в различных регионах.
Стоимость: бесплатно
Как стать членом: зарегистрироваться
Techstars
Для кого: технологические предприниматели
Присутствие: более 150 стран
Описание: Techstars — глобальная венчурная компания, в первую очередь известная своими акселерационными программами.
Участники Techstars
Среди популярных инструментов нетворкинга для начинающих предпринимателей стоит выделить две программы — Startup Weekend и Startup Week.
Startup Weekend — это трехдневный интенсив для проектов ранних стадий. Программа работает по принципу хакатона, где участники делятся на команды и за выходные разрабатывают идею, рабочий прототип и презентацию для инвесторов.
Startup Weekend проводили более чем в 150 странах, за все время существования в программах участвовали 428 тысяч человек.
Startup Week — программа с меньшим глобальным присутствием, пока она распространена на 40 стран (однако многие мероприятия проходят в онлайн-формате). Как заявлено на сайте, участников этой программы ждут питч-сессии, «круглые столы», практические семинары, сессии и другие мероприятия с возможностью нетворкинга.
Информацию о предстоящих событиях можно найти здесь.
Стоимость: стоимость билета зависит от региона и формата мероприятия
Как попасть: для каждого события предусмотрен собственный сайт. Нужно зарегистрироваться на мероприятие и оплатить билет
Founders’ Mondays
Для кого: предприниматели и инвесторы
Присутствие: Россия, ОАЭ, Грузия, Индонезия, Швейцария
Описание: Founders’ Mondays — проект RB.RU, который представляет собой регулярные неформальные встречи предпринимателей с целью получить фидбек по своему проекту, запитчить его инвесторам или просто обзавестись новыми связями.
Founders' Mondays в Грузии
Изначально встречи проходили только в Москве, но после массовой релокации предпринимателей в 2022 году проект запустился еще в нескольких странах. Встречи уже прошли на Бали, в ОАЭ и Грузии. В скором времени планируется мероприятие в Швейцарии.
Для нетворкинга также будет полезен закрытый чат сообщества FM. Попасть в него можно только после заполнения формы с рассказом о себе.
Стоимость: бесплатно
Как попасть: попасть на встречу FM можно по предварительной регистрации. Календарь с ближайшими событиями (и в Москве, и в мире) размещен здесь.
Для вступления в чат нужно заполнить форму.
Founders Network
Для кого: основатели технологических компаний
Присутствие: 25 мировых технологических центров
Описание: Founders Network объединяет 600 основателей технологических компаний по всему миру, предоставляя им наставничество на всех этапах жизненного цикла компании за счет специализированной платформы и программ.
Мероприятия Founders Network
Членство в Founders Network возможно на трех уровнях. Начальное — для основателей компаний с годовым доходом менее $150 тысяч. Такие члены получают 30-дневную персональную адаптацию в сообществе, доступ к форуму с другими основателями и закрытым мероприятиям, учебные программы и сессии.
Два других формата членства рассчитаны на предпринимателей с годовым доходом до $1,5 миллиона и выше. Они получают доступ ко всем вышеописанным услугам, а дополнительно — инструменты для привлечения инвестиций и работы с инвесторами.
Стоимость: зависит от уровня предпринимателя. От $58 до $208 ежегодно или $10 тысяч единоразово
Как стать членом: только по приглашению. Нужно подать заявку, которая будет рассмотрена советом
Indie Hackers
Для кого: онлайн-предприниматели
Присутствие: онлайн
Описание: Indie Hackers (для доступа к сайту может потребоваться VPN) — это онлайн-платформа, работающая в формате форума, для предпринимателей, у которых возникли вопросы по их онлайн-бизнесу — или они только хотят запустить собственное дело.
Интерфейс Indie Hackers
Помимо обсуждений на Indie Hackers регулярно проходят различные мероприятия — некоторые из них организованы офлайн в США, но большинство — в онлайн-формате, и к ним можно присоединиться из любой точки мира.
Стоимость: бесплатно
Как стать членом: зарегистрироваться
Обложка: rawpixel.com/ Shutterstock
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