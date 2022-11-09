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Глобальные сообщества предпринимателей

Списки и рейтинги
Полина Соломенцева
Полина Соломенцева

Редактор отдела интервью и лонгридов

Полина Соломенцева

В кризисные времена бизнес и предприниматели особенно нуждаются в поддержке. Многие находят ее в сообществах «по интересам» — комьюнити фаундеров, IT, маркетологов и других.

Подобные сообщества помогают находить новые контакты, обмениваться опытом, получать необходимую экспертизу. Большинство из них локальные — они объединяют предпринимателей в одной стране или регионе. 

Глобальные сообщества предпринимателей отличаются тем, что имеют сразу несколько представительств в разных странах (например, в США и ОАЭ), а также предоставляют возможности для онлайн-нетворкинга, вне зависимости от региона присутствия. 

В этой статье мы расскажем о крупнейших глобальных комьюнити предпринимателей.

Про сообщества предпринимателей в ОАЭ читайте здесь.

Глобальные сообщества предпринимателей

Содержание:

Entrepreneurs’ Organization

 

Для кого: владельцы и основатели компаний с годовым доходом более $1 млн 

Присутствие: 200 местных отделений в 60 странах

Описание: Entrepreneurs' Organization основана в 1987 году и на сегодняшний день объединяет более 17,5 тысячи бизнес-лидеров из 60 стран. 

 

Читатель, познакомимся? Заполни короткую анкету по ссылке

 Делегация Entrepreneurs' Organization на Web Summit

Делегация Entrepreneurs' Organization на Web Summit 

 

Организация — это целая экосистема, в которую входят акселератор, образовательные и менторские программы. Также организуются площадки для нетворкинга (форумы) и различные мероприятия.

Присоединиться к сообществу можно на двух уровнях — местном (local) и региональном (regional). Уровни различаются глобальностью связей предпринимателя — первый позволяет общаться только с членами одного «отделения» организации (например, только в одном городе/стране/штате) , второй же дает доступ к сети предпринимателей из нескольких регионов.

При этом оба уровня открывают доступ к мероприятиям сообщества, место проведения которых зависит от выбранного (например, в одной или нескольких странах).

Стоимость участия: членство EO Global подразумевает единоразовый взнос в размере $2,5 тысячи и ежегодный взнос в $2,47 тысячи. 

Как стать членом: необходимо заполнить электронную форму на сайте, затем пройти собеседование. Также нужно будет отправить форму подтверждения дохода.

 

Startup Grind

 

Для кого: технологические стартапы от MVP до стадии A

Присутствие: более 600 городов в 125 странах

Описание: Startup Grind — крупнейшее глобальное сообщество стартапов, объединившее более четырех миллионов проектов. В первую очередь организация известна своими мероприятиями — саммитами и конференциями, которые проводятся по всему миру.

 

 Director Summit 2022 от Startup Grind

Director Summit 2022 от Startup Grind

 

Членство в Startup Grind дает доступ к ежегодному Startup Summit на Global Conference, частной платформе сообщества для нетворкинга, а также закрытым мероприятиям, информационным бюллетеням и партнерским скидкам.

Стоимость участия: бесплатно

Как стать членом: заполнить форму на сайте и получить одобрение

 

Global Entrepreneurship network

 

Для кого: предприниматели, бизнес-ангелы, начинающие стартапы

Присутствие: более 180 стран

Описание: Global Entrepreneurship Network — сообщество предпринимателей и глобальная экосистема программ для проектов на разных стадиях развития.

 

 Глобальная неделя предпринимательства 2022

Всемирная неделя предпринимательства 2022

 

GEN является организатором Всемирной недели предпринимательства, Глобальной сети исследований в области предпринимательства, Глобальной сети бизнес-ангелов, а также предоставляет гранты для малого бизнеса и проводит акселерационные программы.

Для нетворкинга будут полезны такие инструменты, как GEN Connect (позволяет общаться с другими зарегистрированными участниками сообщества) и GEN Starters Club (сообщество предпринимателей, которые уже приняли участие в одной из программ организации).

Для тех, кому необходимо получить обратную связь по своему проекту, GEN запустила Startup Huddle — более 60 площадок для питчей по всему миру.

Стоимость участия: нет информации

Как стать членом: пройти регистрацию на сайте

 

Impact Hub

 

Для кого: предприниматели, корпоративные инноваторы, инвесторы, представители госсектора

Присутствие: более 60 стран

Описание: Цель Impact Hub, как заявлено на сайте, — обеспечить инклюзивные и устойчивые инновации в масштабе. Организация объединяет предпринимателей, чья миссия — бороться с проблемами, изложенными в Глобальных целях в области ESG.

 

 Участники Impact Hub

Участники Impact Hub

 

Сообщество Impact Hub насчитывает более 24 тысяч предпринимателей из 60 стран. Стать членом комьюнити можно на двух уровнях — местном и глобальном. Глобальный подразумевает онлайн-участие с нетворкингом, посещением программ и мероприятий, а также возможностью привлечь финансирование.

Для участников на местном уровне организация дополнительно предоставляет коворкинги, конференц-залы и общие зоны.

Стоимость участия: бесплатно на глобальном уровне, на местном — индивидуально для каждого отделения

Как стать членом: заполнить онлайн-заявку на сайте

 

Go global world

 

Для кого: основатели глобальных стартапов, технологические предприниматели, эксперты по венчурному капиталу

Описание: Digital-платформа Кремниевой долины для основателей глобальных стартапов, технологических предпринимателей, экспертов по венчурному капиталу и инвесторов, где они объединяются и помогают друг другу выходить на зарубежные рынки и привлекать капитал.

Членство в сообществе дает доступ к закрытой социальной сети и чатам, обучающим программам и вебинарам, а также возможность принять участие в Pitch to Global Investors.

Расширенное членство также позволяет пользоваться базой экспертов, инвесторов и участвовать в pre-акселераторе.

Стоимость участия: от $9 до $149 в месяц

Как стать членом: подать заявку и оплатить членство

 

FoundersBeta

 

Для кого: технологические компании

Присутствие: онлайн

Описание: глобальное онлайн-сообщество, объединяющее более шести тысяч участников, среди которых основатели технологических стартапов и специалисты в различных областях, ищущие работу.в проектах.

 

 Команда FoundersBeta

Команда FoundersBeta. Источник: Medium

 

«Визитной карточкой» сообщества являются такие мероприятия, как онлайн-ярмарка вакансий, Talent Match Up и Smash Conference. События проходят в формате онлайн-чата и подойдут для нетворкинга.

FoundersBeta предлагает три формата членства — для «талантов», основателей стартапов на ранних стадиях и для проектов, планирующих масштабирование. Форматы различаются стоимостью и доступом к разным мероприятиям и инструментам.

Стоимость участия: для соискателей членство обойдется в $180 ежегодно, для предпринимателей — в $288 и $1200.

Как стать членом: зарегистрироваться и оплатить членство

 

No Code Founders

 

Для кого: технологические NoCode-компании

Присутствие: онлайн

Описание: сообщество из практически 14 тысяч основателей, фрилансеров, агентств, маркетологов, специалистов по продукту, предпринимателей и разработчиков, которые используют NoCode-инструменты для создания своего бизнеса или проектов.

 

 Одно из онлайн-мероприятий NoCodeFounders

Одно из онлайн-мероприятий No Code Founders

 

No Code Founders предлагает для своих участников закрытое сообщество в Slack, организует различные нетворкинг-мероприятия (в том числе и в формате общения тет-а-тет), проводит еженедельные экспертные сессии и обучающие онлайн-семинары, а также открывает доступ к библиотеке ресурсов.

Проект представляет из себя нечто вроде социальной сети, где каждый бесплатно может зарегистрироваться, публиковать и просматривать контент. Но членство, дающее доступ ко всему вышеперечисленному, — платное.

Стоимость участия: $19 в месяц

Как стать членом: зарегистрироваться

 

Demand Curve

 

Для кого: маркетологи, предприниматели, нуждающиеся в совете по развитию проекта

Присутствие: онлайн

Описание: Demand Curve — сервис для маркетологов и основателей стартапов, предлагающий различные программы роста и инструменты для развития маркетинга. 

У проекта есть свое комьюнити, членами которого являются специалисты из Airbnb, Coinbase, WebFlow и тысячи других технологических компаний.

Общение происходит в закрытых каналах Slack, которые разделены по тематике — маркетинговые инструменты, b2b Outreach, e-commerce, лэндинги и так далее.

Стоимость участия: нет информации

Как стать членом: подать заявку, указав свою рабочую почту и профиль на LinkedIn

 

Product-Led Alliance

 

Для кого: продакт-специалисты, фаундеры

Присутствие: онлайн

Описание: Product-Led Alliance — независимая образовательная платформа и глобальное сообщество продакт-специалистов.

 

 Сообщество Product-Led Alliance в Slack

Сообщество Product-Led Alliance в Slack

 

Проект представляет собой экосистему из образовательных инструментов (таких как статьи, подкасты, вебинары, исследования и так далее), product-led-мероприятий в разных странах мира, платформы для поиска и найма сотрудников, а также сообщества Slack для нетворкинга.

Вступить в сообщество Slack можно бесплатно, но доступ ко всем ресурсам проекта открывается после покупки подписки. Членство в Product-Led Alliance позволяет исследовать всю библиотеку ресурсов, получать эксклюзивный контент, участвовать в закрытых виртуальных мероприятиях и общаться в закрытой сети участников.

Стоимость участия: ежемесячная подписка обойдется в $29, годовая — в $300

Как стать членом: в сообщество Slack можно вступить, заполнив заявку на этой странице. Для того, чтобы стать членом, нужно купить подписку

 

TiE Global

 

Для кого: предприниматели на всех стадиях, бизнес-ангелы, инвесторы

Присутствие: Северная Америка, MENA, Индия, Южная Азия, Восточная Азия и Тихий океан, Африка, Австралия, Европа

Описание: С 1992 года TiE поддерживает предпринимателей, предлагая образование, наставничество, нетворкинг и возможности финансирования. Миссия проекта состоит в том, чтобы способствовать развитию предпринимательства во всем мире.

 

 

TiE Global Summit 2020

TiE Global Summit 2020

 

Членами организации являются 15 тысяч человек (в том числе более трех тысяч учредителей или наставников) в 61 отделении в 14 странах. Главным и широко известным мероприятием, которое проводит TiE, является TiEcon, крупнейшая профессиональная конференция для предпринимателей.

В организации есть три формата членства. Уставные члены (charter member) — это опытные предприниматели, которые выступают спикерами на мероприятиях, а также играют роль наставников в стартапах. 

Обычные члены получают скидки на участие в мероприятиях TiE и возможность использовать ресурсы организации для развития своего проекта (в том числе и менторские сессии).

Третий формат членства — для студентов — позволяет старшеклассникам и студентам участвовать в образовательных мероприятиях TiE, таких как TiE Young Entrepreneurs, TiE University Cup.

Стоимость участия: $50, $150 и $1500

Как стать членом: выбрать формат членства и завести учетную запись. Уставное членство возможно только по приглашению организации

 

MicroMentor

 

Для кого: для начинающих предпринимателей и наставников

Присутствие: онлайн

Описание: MicroMentor позиционирует себя как глобальное онлайн-сообщество предпринимателей и бизнес-наставников-добровольцев. Платформа по своей модели напоминает LinkedIn.

 

 Интерфейс MicroMentor

Интерфейс MicroMentor

 

Для начала работы на платформе нужно создать профиль, рассказать о себе, своем бизнесе и экспертизе, которую предприниматель хочет получить. После этого в разделе «Наставники» выбрать подходящих экспертов и отправить сообщение с рассказом о себе. Эта инструкция работает и в сторону наставников.

Тот, кто пока не знает, как сформулировать запрос, или не нуждается в помощи, может почитать вопросы и обсуждения других предпринимателей на странице «Вопросы-ответы».

Стоимость: бесплатно

Как стать членом: зарегистрироваться

 

Dell Women's Entrepreneur Network

 

Для кого: для предпринимательниц разного уровня в области технологий

Присутствие: онлайн и глобально

Описание: Dell Women's Entrepreneur Network (DWEN) — глобальное сообщество женщин-предпринимателей. Цель проекта — предоставить участницам ресурсы для развития бизнеса, включая новейшие технологии, доступ к финансам и передовой опыт.

DWEN регулярно проводит различные мероприятия в онлайн- и офлайн-форматах. Например, в конце октября состоится виртуальная конференция — The DWEN Powerhouse Summit.

Для офлайн-нетворкинга будут полезны «группы по интересам» — они объединяют женщин со схожими сферами деятельности, должностями и интересами в различных регионах.

Стоимость: бесплатно

Как стать членом: зарегистрироваться

 

Techstars

 

Для кого: технологические предприниматели

Присутствие: более 150 стран

Описание: Techstars — глобальная венчурная компания, в первую очередь известная своими акселерационными программами. 

 

 Участники Techstars

Участники Techstars

 

Среди популярных инструментов нетворкинга для начинающих предпринимателей стоит выделить две программы — Startup Weekend и Startup Week.

Startup Weekend — это трехдневный интенсив для проектов ранних стадий. Программа работает по принципу хакатона, где участники делятся на команды и за выходные разрабатывают идею, рабочий прототип и презентацию для инвесторов. 

Startup Weekend проводили более чем в 150 странах, за все время существования в программах участвовали 428 тысяч человек.

Startup Week — программа с меньшим глобальным присутствием, пока она распространена на 40 стран (однако многие мероприятия проходят в онлайн-формате). Как заявлено на сайте, участников этой программы ждут питч-сессии, «круглые столы», практические семинары, сессии и другие мероприятия с возможностью нетворкинга.

Информацию о предстоящих событиях можно найти здесь.

Стоимость: стоимость билета зависит от региона и формата мероприятия

Как попасть: для каждого события предусмотрен собственный сайт. Нужно зарегистрироваться на мероприятие и оплатить билет

 

Founders’ Mondays

 

Для кого: предприниматели и инвесторы

Присутствие: Россия, ОАЭ, Грузия, Индонезия, Швейцария

Описание: Founders’ Mondays — проект RB.RU, который представляет собой регулярные неформальные встречи предпринимателей с целью получить фидбек по своему проекту, запитчить его инвесторам или просто обзавестись новыми связями.

 

 Founders Mondays в Грузии

Founders' Mondays в Грузии

 

Изначально встречи проходили только в Москве, но после массовой релокации предпринимателей в 2022 году проект запустился еще в нескольких странах. Встречи уже прошли на Бали, в ОАЭ и Грузии. В скором времени планируется мероприятие в Швейцарии.

Для нетворкинга также будет полезен закрытый чат сообщества FM. Попасть в него можно только после заполнения формы с рассказом о себе.

Стоимость: бесплатно

Как попасть: попасть на встречу FM можно по предварительной регистрации. Календарь с ближайшими событиями (и в Москве, и в мире) размещен здесь

Для вступления в чат нужно заполнить форму.

 

Founders Network

 

Для кого: основатели технологических компаний

Присутствие: 25 мировых технологических центров

Описание: Founders Network объединяет 600 основателей технологических компаний по всему миру, предоставляя им наставничество на всех этапах жизненного цикла компании за счет специализированной платформы и программ.

 

 Мероприятия Founders Network

Мероприятия Founders Network

 

Членство в Founders Network возможно на трех уровнях. Начальное — для основателей компаний с годовым доходом менее $150 тысяч. Такие члены получают 30-дневную персональную адаптацию в сообществе, доступ к форуму с другими основателями и закрытым мероприятиям, учебные программы и сессии.

Два других формата членства рассчитаны на предпринимателей с годовым доходом до $1,5 миллиона и выше. Они получают доступ ко всем вышеописанным услугам, а дополнительно — инструменты для привлечения инвестиций и работы с инвесторами.

Стоимость: зависит от уровня предпринимателя. От $58 до $208 ежегодно или $10 тысяч единоразово

Как стать членом: только по приглашению. Нужно подать заявку, которая будет рассмотрена советом

 

Indie Hackers

 

Для кого: онлайн-предприниматели

Присутствие: онлайн

Описание: Indie Hackers (для доступа к сайту может потребоваться VPN) — это онлайн-платформа, работающая в формате форума, для предпринимателей, у которых возникли вопросы по их онлайн-бизнесу — или они только хотят запустить собственное дело.

 

 Интерфейс IndieHackers

Интерфейс Indie Hackers

 

Помимо обсуждений на Indie Hackers регулярно проходят различные мероприятия — некоторые из них организованы офлайн в США, но большинство — в онлайн-формате, и к ним можно присоединиться из любой точки мира.

Стоимость: бесплатно

Как стать членом: зарегистрироваться

Обложка: rawpixel.com/ Shutterstock

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