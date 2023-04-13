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Списки и рейтинги

10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года

Списки и рейтинги
Светлана Зыкова
Светлана Зыкова

Главный редактор RB.RU

Светлана Зыкова

Собрали список стажировок, которые в этом году предлагают IT-компании. По вопросам дополнения материала пишите на почту: [email protected]

10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года


«ВКонтакте» 

Направления: более 30 IT и digital-направлений — от разработки и аналитики до информационной безопасности, продуктового дизайна и маркетинга

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: конец июня — конец августа

Дедлайн подачи заявки: 3 мая

Подробности

  • оплачивается
  • стажировка в командах «ВКонтакте», Почты Mail.ru, VK Tech, «Дзена», VK Play, RuStore и других проектах
  • особый формат предусмотрен для направления IT-продаж, где включено профильное месячное обучение от экспертов компании. По его итогам стартует стажировка длительностью 6 месяцев
  • летняя программа стажировки занимает 40 часов в неделю
  • стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Перми
  • для некоторых позиций доступны гибридный формат и удаленка
  • по результатам возможно присоединиться к команде «ВКонтакте»

Ozon 

Направления: аналитика, менеджмент продукта, менеджмент проектов, финансы, маркетинг, коммерция и др.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 6 месяцев с конца июля

Дедлайн подачи заявки: 30 апреля

Подробности

  • оплачивается, уровень зарплаты — от 45 тыс. руб. до вычета налогов
  • проходит в Москве в гибридном режиме (преимущественно офис, удаленка — только частичная)
  • после 6 месяцев успешные стажеры могут получить оффер на штатную позицию младшего специалиста
  • стажерам оформляют все нужные документы для вуза

«Яндекс» 

Направления: разработка, анализ данных, информационная безопасность, тестирование и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: различается в зависимости от конкретной программы

Дедлайн подачи заявки: нет, стажировки проходят весь год

Подробности: 

  • оплачивается
  • на время программы оплачивается также проживание в Москве
  • от всех стажеров ждут «отличные знания базовых алгоритмов и структур данных», а также умение писать код на одном из языков программирования, другие требования — в зависимости от направления
  • от 20 часов в неделю
  • преимущественно офлайн

ВТБ

IT-юниор 

Направленияархитектура сетевых инфраструктур, бизнес-аналитика, администрирование и поддержка баз данных и ПО, DevOps и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 1 год с 4 сентября 

Дедлайн подачи заявки: заявки принимаются с 11 мая по 29 июня

Подробности: 

  • оплачивается
  • от 30 часов в неделю
  • программа ориентирована на молодых бизнес-аналитиков, системных аналитиков, проектных менеджеров, разработчиков и др.
  • подойдет студентам и выпускникам бакалавриата, специалитета 2020–2024 годов или магистратуры 2020–2024 годов ИТ, математических, технических и естественно-научных специальностей
  • включает адаптационный курс, курс по развитию профессиональных навыков в рамках выбранного направления, мастер-классы с ИТ-экспертами ВТБ и др.

Школа по информационной безопасности

Направления: информационная безопасность и IT

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 3 месяца с 15 июня

Дедлайн подачи заявки: 27 апреля

Подробности: 

  • оплачивается
  • требуется знание базовых принципов информационной безопасности, понимание механизмов построения информационных систем в прикладном программном обеспечении, а также способность к анализу большого количества информации
  • включает образовательную программу, онлайн-обучение и адаптационный курс

ВТБ РОСТ

Направления: розничный бизнес, средний и малый бизнес, корпоративно-инвестиционный бизнес, технологический блок, поддержка и контроль

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 1 год с 1 сентября

Дедлайн подачи заявки: 29 мая

Подробности: 

  • оплачивается
  • подойдет выпускникам магистратуры 2022-2024 г. экономических, финансовых, инженерно-технических и физико-математических специальностей
  • нужен опыт работы от 6 месяцев, а также знание предметных областей: финансовые рынки и макроэкономика, банковский бизнес (для направления корпоративно-инвестиционный бизнес)
  • полный рабочий день

МТС

Направления: IT, управление продуктами и проектами, технический блок и другие направления в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии постоянно обновляются

Подробности: 

  • оплачивается
  • доступен онлайн-формат
  • можно выбирать, сколько часов в неделю работать
  • стажировки по всей России, наибольшее число позиций в офисах МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге

Сбер

Направления: анализ данных, разработка, кибербезопасность, CIB, дизайн, бизнес и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается, ориентировочные сроки выхода — с апреля по июнь

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются

Подробности: 

  • оплачивается
  • доступен онлайн-формат
  • от 20 часов в неделю
  • только для студентов очной формы обучения

МКБ

Направления: аналитика CIB, CRM-аналитика, управление ликвидностью, сопровождение счетов и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности: 

  • для студентов очного отделения 4-5 курсов или студентов магистратуры
  • от 30 часов в неделю
  • проходит в Москве и Смоленске
  • возможно трудоустройство по итогам стажировки

«Билайн»

Направления: B2G, поддержка сотрудников и бизнеса, технический блок и другие в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности: 

  • оплачивается
  • от 10 часов в неделю
  • возможен удаленный формат
  • возможно трудоустройство по итогам стажировки

«Тинькофф»

Направления: аналитика, разработка, QA, маркетинг и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 2 месяца для летней стажировки, от 3 до 6 месяцев по договоренности с сентября по май

Дедлайн подачи заявки: по направлениям аналитики, разработки и QA подача заявок открыта до 11 мая

Подробности: 

  • оплачивается
  • для студентов, выпускников и начинающих специалистов старше 18 лет
  • 40 часов в неделю для летней стажировки, от 20 часов в неделю для других
  • можно пройти удаленно или в одном из офисов в России, Беларуси или Казахстана по договоренности

Kaspersky

Направления: маркетинг, электронная коммерция, B2B и другие в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются

Подробности: 

  • стажировки в бизнес-подразделениях компании
  • возможен удаленный формат
  • на данный момент вакансии доступны только в Москве

«Мегафон»

Направления: маркетинг, цифровые сервисы, Big Data, финансы, бизнес-аналитика, связи с общественностью и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности: 

  • от 30 часов в неделю
  • возможно трудоустройство по итогам стажировки

Фото: Unsplash.

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