10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
Собрали список стажировок, которые в этом году предлагают IT-компании. По вопросам дополнения материала пишите на почту: [email protected]
«ВКонтакте»
Направления: более 30 IT и digital-направлений — от разработки и аналитики до информационной безопасности, продуктового дизайна и маркетинга
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: конец июня — конец августа
Дедлайн подачи заявки: 3 мая
Подробности:
- оплачивается
- стажировка в командах «ВКонтакте», Почты Mail.ru, VK Tech, «Дзена», VK Play, RuStore и других проектах
- особый формат предусмотрен для направления IT-продаж, где включено профильное месячное обучение от экспертов компании. По его итогам стартует стажировка длительностью 6 месяцев
- летняя программа стажировки занимает 40 часов в неделю
- стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Перми
- для некоторых позиций доступны гибридный формат и удаленка
-
по результатам возможно присоединиться к команде «ВКонтакте»
Ozon
Направления: аналитика, менеджмент продукта, менеджмент проектов, финансы, маркетинг, коммерция и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: 6 месяцев с конца июля
Дедлайн подачи заявки: 30 апреля
Подробности:
- оплачивается, уровень зарплаты — от 45 тыс. руб. до вычета налогов
- проходит в Москве в гибридном режиме (преимущественно офис, удаленка — только частичная)
- после 6 месяцев успешные стажеры могут получить оффер на штатную позицию младшего специалиста
- стажерам оформляют все нужные документы для вуза
«Яндекс»
Направления: разработка, анализ данных, информационная безопасность, тестирование и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: различается в зависимости от конкретной программы
Дедлайн подачи заявки: нет, стажировки проходят весь год
Подробности:
- оплачивается
- на время программы оплачивается также проживание в Москве
- от всех стажеров ждут «отличные знания базовых алгоритмов и структур данных», а также умение писать код на одном из языков программирования, другие требования — в зависимости от направления
- от 20 часов в неделю
-
преимущественно офлайн
ВТБ
IT-юниор
Направления: архитектура сетевых инфраструктур, бизнес-аналитика, администрирование и поддержка баз данных и ПО, DevOps и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: 1 год с 4 сентября
Дедлайн подачи заявки: заявки принимаются с 11 мая по 29 июня
Подробности:
- оплачивается
- от 30 часов в неделю
- программа ориентирована на молодых бизнес-аналитиков, системных аналитиков, проектных менеджеров, разработчиков и др.
- подойдет студентам и выпускникам бакалавриата, специалитета 2020–2024 годов или магистратуры 2020–2024 годов ИТ, математических, технических и естественно-научных специальностей
- включает адаптационный курс, курс по развитию профессиональных навыков в рамках выбранного направления, мастер-классы с ИТ-экспертами ВТБ и др.
Школа по информационной безопасности
Направления: информационная безопасность и IT
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: 3 месяца с 15 июня
Дедлайн подачи заявки: 27 апреля
Подробности:
- оплачивается
- требуется знание базовых принципов информационной безопасности, понимание механизмов построения информационных систем в прикладном программном обеспечении, а также способность к анализу большого количества информации
- включает образовательную программу, онлайн-обучение и адаптационный курс
ВТБ РОСТ
Направления: розничный бизнес, средний и малый бизнес, корпоративно-инвестиционный бизнес, технологический блок, поддержка и контроль
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: 1 год с 1 сентября
Дедлайн подачи заявки: 29 мая
Подробности:
- оплачивается
- подойдет выпускникам магистратуры 2022-2024 г. экономических, финансовых, инженерно-технических и физико-математических специальностей
- нужен опыт работы от 6 месяцев, а также знание предметных областей: финансовые рынки и макроэкономика, банковский бизнес (для направления корпоративно-инвестиционный бизнес)
- полный рабочий день
МТС
Направления: IT, управление продуктами и проектами, технический блок и другие направления в зависимости от запросов компании
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается
Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии постоянно обновляются
Подробности:
- оплачивается
- доступен онлайн-формат
- можно выбирать, сколько часов в неделю работать
- стажировки по всей России, наибольшее число позиций в офисах МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге
Сбер
Направления: анализ данных, разработка, кибербезопасность, CIB, дизайн, бизнес и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается, ориентировочные сроки выхода — с апреля по июнь
Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются
Подробности:
- оплачивается
- доступен онлайн-формат
- от 20 часов в неделю
-
только для студентов очной формы обучения
МКБ
Направления: аналитика CIB, CRM-аналитика, управление ликвидностью, сопровождение счетов и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается
Дедлайн подачи заявки: нет
Подробности:
- для студентов очного отделения 4-5 курсов или студентов магистратуры
- от 30 часов в неделю
- проходит в Москве и Смоленске
-
возможно трудоустройство по итогам стажировки
«Билайн»
Направления: B2G, поддержка сотрудников и бизнеса, технический блок и другие в зависимости от запросов компании
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается
Дедлайн подачи заявки: нет
Подробности:
- оплачивается
- от 10 часов в неделю
- возможен удаленный формат
-
возможно трудоустройство по итогам стажировки
«Тинькофф»
Направления: аналитика, разработка, QA, маркетинг и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: 2 месяца для летней стажировки, от 3 до 6 месяцев по договоренности с сентября по май
Дедлайн подачи заявки: по направлениям аналитики, разработки и QA подача заявок открыта до 11 мая
Подробности:
- оплачивается
- для студентов, выпускников и начинающих специалистов старше 18 лет
- 40 часов в неделю для летней стажировки, от 20 часов в неделю для других
-
можно пройти удаленно или в одном из офисов в России, Беларуси или Казахстана по договоренности
Kaspersky
Направления: маркетинг, электронная коммерция, B2B и другие в зависимости от запросов компании
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается
Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются
Подробности:
- стажировки в бизнес-подразделениях компании
- возможен удаленный формат
-
на данный момент вакансии доступны только в Москве
«Мегафон»
Направления: маркетинг, цифровые сервисы, Big Data, финансы, бизнес-аналитика, связи с общественностью и др.
Как участвовать: подать заявку и пройти отбор
Длительность: обсуждается
Дедлайн подачи заявки: нет
Подробности:
- от 30 часов в неделю
-
возможно трудоустройство по итогам стажировки
Фото: Unsplash.
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