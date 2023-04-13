10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года

Собрали список стажировок, которые в этом году предлагают IT-компании. По вопросам дополнения материала пишите на почту: [email protected]



«ВКонтакте»





Направления: более 30 IT и digital-направлений — от разработки и аналитики до информационной безопасности, продуктового дизайна и маркетинга

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: конец июня — конец августа

Дедлайн подачи заявки: 3 мая

Подробности:

оплачивается

стажировка в командах «ВКонтакте», Почты Mail.ru, VK Tech, «Дзена», VK Play, RuStore и других проектах

особый формат предусмотрен для направления IT-продаж, где включено профильное месячное обучение от экспертов компании. По его итогам стартует стажировка длительностью 6 месяцев

летняя программа стажировки занимает 40 часов в неделю

стажировки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Перми

для некоторых позиций доступны гибридный формат и удаленка

по результатам возможно присоединиться к команде «ВКонтакте»





Ozon





Направления: аналитика, менеджмент продукта, менеджмент проектов, финансы, маркетинг, коммерция и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 6 месяцев с конца июля

Дедлайн подачи заявки: 30 апреля

Подробности:

оплачивается, уровень зарплаты — от 45 тыс. руб. до вычета налогов

проходит в Москве в гибридном режиме (преимущественно офис, удаленка — только частичная)

после 6 месяцев успешные стажеры могут получить оффер на штатную позицию младшего специалиста

стажерам оформляют все нужные документы для вуза





«Яндекс»





Направления: разработка, анализ данных, информационная безопасность, тестирование и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: различается в зависимости от конкретной программы

Дедлайн подачи заявки: нет, стажировки проходят весь год

Подробности:

оплачивается

на время программы оплачивается также проживание в Москве

от всех стажеров ждут «отличные знания базовых алгоритмов и структур данных», а также умение писать код на одном из языков программирования, другие требования — в зависимости от направления

от 20 часов в неделю

преимущественно офлайн





ВТБ





IT-юниор





Направления: архитектура сетевых инфраструктур, бизнес-аналитика, администрирование и поддержка баз данных и ПО, DevOps и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 1 год с 4 сентября

Дедлайн подачи заявки: заявки принимаются с 11 мая по 29 июня

Подробности:

оплачивается

от 30 часов в неделю

программа ориентирована на молодых бизнес-аналитиков, системных аналитиков, проектных менеджеров, разработчиков и др.

подойдет студентам и выпускникам бакалавриата, специалитета 2020–2024 годов или магистратуры 2020–2024 годов ИТ, математических, технических и естественно-научных специальностей

включает адаптационный курс, курс по развитию профессиональных навыков в рамках выбранного направления, мастер-классы с ИТ-экспертами ВТБ и др.





Школа по информационной безопасности





Направления: информационная безопасность и IT

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 3 месяца с 15 июня

Дедлайн подачи заявки: 27 апреля

Подробности:

оплачивается

требуется знание базовых принципов информационной безопасности, понимание механизмов построения информационных систем в прикладном программном обеспечении, а также способность к анализу большого количества информации

включает образовательную программу, онлайн-обучение и адаптационный курс





ВТБ РОСТ





Направления: розничный бизнес, средний и малый бизнес, корпоративно-инвестиционный бизнес, технологический блок, поддержка и контроль

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 1 год с 1 сентября

Дедлайн подачи заявки: 29 мая

Подробности:

оплачивается

подойдет выпускникам магистратуры 2022-2024 г. экономических, финансовых, инженерно-технических и физико-математических специальностей

нужен опыт работы от 6 месяцев, а также знание предметных областей: финансовые рынки и макроэкономика, банковский бизнес (для направления корпоративно-инвестиционный бизнес)

полный рабочий день





МТС





Направления: IT, управление продуктами и проектами, технический блок и другие направления в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии постоянно обновляются

Подробности:

оплачивается

доступен онлайн-формат

можно выбирать, сколько часов в неделю работать

стажировки по всей России, наибольшее число позиций в офисах МТС в Москве, Санкт-Петербурге, Иннополисе, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге





Сбер





Направления: анализ данных, разработка, кибербезопасность, CIB, дизайн, бизнес и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается, ориентировочные сроки выхода — с апреля по июнь

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются

Подробности:

оплачивается

доступен онлайн-формат

от 20 часов в неделю

только для студентов очной формы обучения





МКБ





Направления: аналитика CIB, CRM-аналитика, управление ликвидностью, сопровождение счетов и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности:

для студентов очного отделения 4-5 курсов или студентов магистратуры

от 30 часов в неделю

проходит в Москве и Смоленске

возможно трудоустройство по итогам стажировки





«Билайн»





Направления: B2G, поддержка сотрудников и бизнеса, технический блок и другие в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности:

оплачивается

от 10 часов в неделю

возможен удаленный формат

возможно трудоустройство по итогам стажировки





«Тинькофф»





Направления: аналитика, разработка, QA, маркетинг и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: 2 месяца для летней стажировки, от 3 до 6 месяцев по договоренности с сентября по май

Дедлайн подачи заявки: по направлениям аналитики, разработки и QA подача заявок открыта до 11 мая

Подробности:

оплачивается

для студентов, выпускников и начинающих специалистов старше 18 лет

40 часов в неделю для летней стажировки, от 20 часов в неделю для других

можно пройти удаленно или в одном из офисов в России, Беларуси или Казахстана по договоренности





Kaspersky





Направления: маркетинг, электронная коммерция, B2B и другие в зависимости от запросов компании

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет, вакансии обновляются

Подробности:

стажировки в бизнес-подразделениях компании

возможен удаленный формат

на данный момент вакансии доступны только в Москве





«Мегафон»





Направления: маркетинг, цифровые сервисы, Big Data, финансы, бизнес-аналитика, связи с общественностью и др.

Как участвовать: подать заявку и пройти отбор

Длительность: обсуждается

Дедлайн подачи заявки: нет

Подробности:

от 30 часов в неделю

возможно трудоустройство по итогам стажировки





Фото: Unsplash.