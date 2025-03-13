Критерии при выборе работы: 5 важных факторов для успешного выбора

Выбор места работы — одно из ключевых решений в жизни. От того, где предстоит трудиться, зависит не только финансовое положение, но и многое другое. Если выбор сделан правильно, то работа будет приносить исключительно положительные эмоции. Если же нет, то необходимость ежедневно выполнять свои обязанности превратится в источник стресса. Что влияет на выбор места первой работы? Рассмотрим основные критерии, на которые необходимо обращать внимание, чтобы принятие решения было осознанным.

Главные критерии при выборе работы

1. Уровень заработной платы

Если задать любому человеку вопрос «Что для вас главное при выборе работы?», среди первых параметров он, скорее всего, назовет размер заработной платы. Однако выбирать место трудоустройства только по обещанной зарплате не стоит.

Важно понимать, какие возможности для роста этой зарплаты предлагает компания. Времена меняются, меняются и потребности, и обстоятельства, и если сегодня предлагаемая сумма кажется оптимальной, то через год-другой она вполне может оказаться недостаточной. Готова ли компания пересматривать свою зарплатную политику? Достаточно ли у нее возможностей для этого — развивается ли бизнес, успешен ли он или же нет?

Второй важный момент — это структура зарплаты. Многие компании предлагают своим сотрудникам оплату труда в формате «оклад плюс проценты». Процент, как правило, зависит от выполнения сотрудником заданных ключевых показателей. Именно за счет процентов многие работодатели стараются повысить привлекательность вакансий, публикуя вилку заработной платы «от… до…».

Однако проблема в том, что нередко показатели, нужные для получения максимальной выплаты, почти недостижимы. Подыскивая место работы, стоит обращать внимание на такие требования и по возможности уточнять параметры необходимых показателей.

Кроме зарплаты, к доходу могут быть прибавлены премии и бонусы. Некоторые фирмы платят премии всем — в качестве, например, «тринадцатой зарплаты». Другие же выдают поощрения лишь тем, кто выполнил план. Здесь тоже стоит уточнять, какие критерии начисления бонусов действуют в компании, как часто начисляются эти бонусы и насколько реально их получить. Это поможет понять, на какой уровень дохода можно действительно рассчитывать.

Наконец, для повышения привлекательности на рынке труда компания может предлагать льготы и дополнительные преимущества. Это может быть оплата проезда, компенсация расходов на ГСМ, предоставление автомобиля в пользование, скидки на различные услуги, оплачиваемое обучение, медицинское страхование, возможность удаленной работы.

И еще один важный момент при выборе места работы — официальный ли оклад предлагает компания. Это нужно для понимания, с какой части дохода будет начисляться будущая пенсия (зарплата «в конверте» в счет не идет).

2. Возможности карьерного роста

Карьерный рост — еще один важный критерий. Выбор работы почти всегда подразумевает развитие, поэтому стоит обращать внимание на то, какие возможности для роста предлагает работодатель. Каковы карьерные перспективы? Что требуется для продвижения? Нужно ли дополнительное обучение или повышение квалификации?

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Почему сотрудники увольняются после повышения

Многие развивающиеся бизнесы уделяют особое внимание повышению профессионализма своих сотрудников. Тренинги, курсы, семинары, проводимые за счет компании, позволяют глубже погрузиться в профессию и в перспективе — занять более значимую и лучше оплачиваемую должность.

Инвестирует ли работодатель в развитие подчиненных? Соответствуют ли эти программы личным целям развития? Оплачиваются ли они работодателем или же самими сотрудниками? Эти вопросы стоит задать себе, выбирая вакансии.

3. Корпоративная культура и ценности компании

При выборе места работы необходимо обращать внимание и на такой фактор, как цели и ценности компании. Если они соответствуют персональным целям и ценностям сотрудника и находят у него отклик, это способствует более плодотворной работе. Если же нет — расхождение способно стать источником стресса.

Атмосфера в коллективе и принятые стандарты поведения имеют огромное значение для продуктивности — ведь от комфорта на рабочем месте напрямую зависит возможность сосредоточиться на выполнении своих прямых обязанностей.

Нездоровая или нервная атмосфера, отсутствие благожелательности, пренебрежение или, напротив, гипертрофированное соблюдение субординации, отсутствие внятных инструкций, как действовать в той или иной ситуации — все это негативно сказывается на работе, демотивирует и эмоционально истощает.

Перед выбором места работы необходимо четко уяснить для себя: какой должна быть атмосфера на рабочем месте, что приемлемо, а что нет. Поняв это, легче будет определиться с выбором.

4. Условия труда и баланс между работой и личной жизнью

Условия труда — еще один важный момент. Речь здесь идет не только о физических условиях, таких как оснащение рабочего места, наличие необходимого оборудования и расходных материалов, но и о психологических. Каков темп и ритм работы? Часты ли авралы, проверки?

Проводятся ли регулярные аттестации? Есть ли требования к срочности исполнения поставленных задач? Критичны ли задаваемые руководством KPI? Требуется ли от сотрудника регулярно выполнять то, что создает ему дискомфорт (например, разрешать конфликты)? Есть ли поддержка со стороны более опытных сотрудников и начальства? Все это также влияет на комфорт и должно быть учтено при выборе места работы.

Какой график предлагает работодатель? Стандартная ли это «пятидневка» или какой-то другой вариант? Насколько вероятны регулярные отступления от графика (неожиданные вызовы, задержки на рабочем месте)? Можно ли работать удаленно?

Сегодня, когда типичный «офисный» график постепенно уходит в прошлое, для многих людей может быть критичной возможность комфортного совмещения работы и личной жизни, хобби и других занятий. Для некоторых на выбор места работы также влияет возможность совмещения нескольких рабочих мест — например, с частичной занятостью.

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Не стоит забывать и о том, что время — деньги. Если должность предполагает регулярные переработки, готов ли работодатель их оплачивать? Если «удаленки» нет, а добираться до офиса очень долго, стоит ли трата времени на дорогу предлагаемой зарплаты? Рассчитывая свое рабочее время, необходимо включать в него также и часы, затрачиваемые на то, чтобы добраться до места работы и обратно домой. Сколько свободного времени остается в итоге? Достаточно ли его для личных дел и общения с близкими? Если нет, то лучше поискать другую работу.

Еще один важный момент, влияющий на выбор, — это график выходных дней и отпусков. Сколько дней в неделю предполагается отдыхать? Сколько дней отпуска в году предоставляет компания? Можно ли дробить отпуск на несколько частей или это не приветствуется? Очень важно иметь возможность восстанавливаться в перерывах между рабочими днями. Если предполагается работа в праздничные дни или в выходные, то готов ли работодатель оплачивать это время по повышенному тарифу?

Аналогичный вопрос касается и работы в ночное время. Можно ли брать дополнительные выходные за свой счет или, наоборот, работать внеурочно — эти критерии актуальны для сотрудников с семьями, которые по семейным обстоятельствам могут отклониться от заданного графика, особенно если доход такого сотрудника зависит от выполнения плана.

Кроме того, ряд работодателей предлагают семейным сотрудникам специальные льготы — например, частичную компенсацию пребывания ребенка в детском саду. Каким именно льготам отдано предпочтение, следует узнать на собеседовании — это тоже может войти в список критериев выбора.

5. Местоположение и транспортная доступность

Критерии выбора также включают удаленность будущего рабочего места от дома. Как правило, то, какое расположение у офиса, тоже влияет на выбор — далеко не все готовы ежедневно тратить на поездки к рабочему месту час или даже больше. Особенно это касается жителей крупных городов, где нередки пробки в час пик.

Впрочем, работа, расположенная вдали от дома, тоже может стать плюсом. Если добираться до нее на общественном транспорте, можно тратить это время на прослушивание аудиокниг, обучающих курсов или подкастов. Когда работа не слишком далеко и можно дойти пешком, стоит пользоваться возможностью немного прогуляться — это помогает поддерживать себя в хорошей форме, особенно офисным сотрудникам.

Заключение

В этой статье мы рассмотрели пять главных критериев, по которым стоит выбирать работу. Какие именно критерии из перечисленных станут определяющими — решать каждому соискателю индивидуально, в зависимости от его приоритетов и целей.

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Выбор будущего места трудоустройства — непростой процесс, требующий учета множества различных факторов. Приняв во внимание ключевые критерии, перечисленные в данном материале, можно повысить шансы на грамотный и осознанный выбор, который в дальнейшем положительно скажется на удовлетворенности работой.

Не стоит торопиться с решением — лучше досконально изучить все подходящие вакансии, уделив время отзывам бывших сотрудников о работодателе, а на собеседовании расспросить нанимателя о нюансах. Главное, о чем стоит помнить, — работа ни при каких условиях не должна становиться источником стресса. Иначе недалеко до проблем со здоровьем, депрессии и выгорания.

Фото в тексте: Freepik