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В Якутии запустили несколько онлайн-сервисов для борьбы с пандемией
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Юлиана Трегуб
В республике Саха (Якутия) запустили несколько сервисов для быстрого информирования граждан, консультаций по COVID-19, а также ряд онлайн-платформ для образования, развлечений, работы и покупок.
В Якутии запустили несколько онлайн-сервисов для борьбы с пандемиейЮлиана Трегуб
Среди сервисов, которые начали работать в регионе, есть:
- Чат-бот для WhatsApp, Telegram, Viber, VK и Facebook. С его помощью можно задать вопросы по теме профилактики и борьбы с коронавирусом, узнать нужные контакты служб и сервисов, сообщить о своей проблеме касательно инфекции;
- Telegram-канал регионального оперштаба по коронавирусу. Сотрудники оперативного штаба публикуют новости от правительства республики, ежедневные брифинги правительства, федеральные новости, сводки от московского штаба;
- Приложение Минздрава «Медсеть». С его помощью желающие могут получить медицинские консультации по COVID-19;
- Портал One Click Yakutia. Цифровой проект для простого и удобного взаимодействия граждан, власти и бизнеса. В специальном разделе «Сидим дома» собраны контакты полезных сервисов, в том числе служб доставки еды, подборки образовательных и развлекательных онлайн-сервисов.
- Интеграция системы 112 с порталом One Click Yakutia. Это позволит повысить эффективность взаимодействия граждан, экстренных служб, органов государственной власти, а также ускорит процесс реагирования на запросы и обращения.
- YouTube-канал главы республики Айсена Николаева. Видео рассказывают о буднях главы Якутии, о том, как регион переживает эпидемию, о мерах борьбы с коронавирусом, людях, компаниях и организациях, которые в этом помогают.
Фото на обложке: CatwalkPhotos / Shutterstock
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