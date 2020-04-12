В республике Саха (Якутия) запустили несколько сервисов для быстрого информирования граждан, консультаций по COVID-19, а также ряд онлайн-платформ для образования, развлечений, работы и покупок.

В Якутии запустили несколько онлайн-сервисов для борьбы с пандемией