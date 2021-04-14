Косметика по ДНК, конструктор документов и «умная» добыча нефти: яркие стартапы Российского венчурного форума
7-8 апреля 2021 года в Казани в рамках Российского венчурного форума состоялась выставка стартапов Startup Expo. Более 60 предпринимателей представили свои проекты и выступили с трехминутным питчем перед жюри, в состав которого вошли представители венчурных и корпоративных фондов, частные инвесторы и эксперты в ИТ.
По итогам мероприятия организаторы назвали 20 стартапов, которые будут зачислены на акселерационную программу Pulsar Venture Capital — венчурного фонда ранних стадий и бизнес-акселератора, развивающего наукоемкие компании.
После прохождения акселератора 10 стартапов получат финансирование до 5 млн рублей от Pulsar VC. Часть финалистов также сможет принять участие в глобальной программе Microsoft for Startups, направленное на масштабирование проекта через B2B-маркетплейс Microsoft и программу совместных продаж Microsoft Co-Sell.
RB.RU ознакомился со списком участников и выбрал наиболее яркие проекты.
#Beauty
Beauty Tech
Платформа Beauty Tech позволяет пройти ДНК-тест и приобрести персональную косметику, БАДы или наборы для питания в соответствии с его результатами. Компания располагает собственным производством в трех городах России — Москва, Тольятти, Новосибирск.
Компанию основали опытный управленец Наталья Фельберг и химик-аналитик Виктория Шарапова. В 2020 году команда стала победителем акселератора «Татнефть» и запустила первые b2c-продажи. Также продукция Beauty Tech распространяется через клиники и салоны красоты в России и Казахстане.
Запрос на инвестиции: $330 тыс.
Boomerangme
Boomerangme — платформа для разработки программ лояльности на базе электронных карт для Apple Wallet и Google Pay, ориентированная на салоны красоты.
На текущий момент команда подключила к платформе более тысячи клиентов, из них 120 используют платный тариф. Выручка проекта, по собственным данным, составляет $8 тыс. в месяц.
Михаил Инишев, СЕО Boomerangme, также возглавляет Digital-агентство Parus Agency, на счету которого более сотни проектов для компаний из различных отраслей.
Запрос на инвестиции: $300 тыс.
#HRtech
Inmind
Онлайн-платформа для обучения сотрудников Inmind основана на симуляции реальных кейсов в диалоговом формате. Чат-боты помогают развить soft skills и освоить корпоративные правила.
По словам основателей, более 80% участников завершают курс, начатый на платформе, в то время как средний показатель вовлеченности в программы корпоративного обучения не превышает 20%.
За последние два года компания заключила контракты с «Альфа-банком», «Стокманн», Jacob, Henkel и другими заказчиками.
Анастасия Батхина, СЕО Inmind — кандидат психологических наук (PhD). научный сотрудник и преподаватель Высшей школы экономики.
Запрос на инвестиции: $200 тыс.
Wibedo
Wibedo — сервис для найма работников по запросу в день создания заявки. Продукт позволяет заказчикам обслуживать 100% клиентов в часы пиковых нагрузок, не переплачивая за кадровый резерв.
Время прибытия работника от Wibedo составляет до одного часа. Компания закрывает 97% входящих заявок.
Среди клиентов стартапа — «Пятерочка» и «Сбермаркет», всего за два года существования проекта было реализовано более пяти тысяч смен.
Запрос на инвестиции: $320 тыс.
#EdTech
Travel Class
Travelclass.org — платформа для организации школьных туров, ориентированная на учителей и родителей. Позволяет составить программу в 14 странах, включая бронирование проживания, экскурсии, трансфер и образовательные мероприятия.
В 2020 году до начала пандемии сервисом воспользовались 57 групп, в 2021 году с помощью Travel Class была организована международная олимпиада школьников, в которой приняли участие 13 тыс. учеников из 17 стран.
Кирилл Хрипунов, СЕО компании, ранее развивал проекты Jey Study и Jey Camp.
Запрос на инвестиции: $75 тыс.
Magic Kids
Magic Kids – мобильное приложение для эффективного виртуального обучения детей от четырех лет с использованием AI и AR-based технологий.
Сервис монетизируется через платную подписку, стоимость которой составляет $10 в месяц. В разработке контента приложения приняли участие 28 педагогов из США.
В 2020 году команда Magic Kids запустила MVP и привлекла 250 платящих подписчиков. В настоящий момент проект ищет инвестиции, чтобы доработать продукт.
Запрос на инвестиции: $100 тыс.
#GreenTech
TOUCH
Проект Touch развивает сеть публичных зарядных станций для электромобилей на российском и европейском рынках. Компания покрывает весь спектр задач — от разработки станций и ПО до взаимодействия с конечными пользователями.
Выручка компании за 2020 год составила $63 тыс., команда заключила партнерства в 12 регионах России, в Хорватии и Швеции. В 2021 году стала участником буткемпа Sber500.
Запрос на инвестиции: $1,86 млн
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ZEVS
Zevs разрабатывает ИТ-платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций. По собственным данным, каждый пятый электромобилист в России пользуется продуктом компании. География проекта охватывает всю территорию России и ряд стран СНГ.
В 2020 году команда привлекла первые ангельские инвестиции в объеме $480 тыс., объем продаж составил $60 тыс.
Запрос на инвестиции: $1,5 млн
«Тота»
Программно-аппаратный комплекс интеллектуального закачивания «Тота» позволяет увеличить безводный период добычи нефти и тем самым значительно снизить издержки на утилизацию воды, которые, по словам основателей, составляют до 50% всех расходов.
Как сообщают основатели, разработка позволяет снизить себестоимость добычи нефти в 1,5 раза. Совокупный объем продаж продукта на 2021 год составил 100 млн рублей.
Тота привлекла $2 млн внешних инвестиций от фонда Terra VC.
Ильшат Вахитов, СЕО компании, ранее отвечал за развитие инновационных проектов в компании «Татнефть».
Запрос на инвестиции: $3,5 млн
#Other
FreshDoc.ru
Создатели конструктора документов FreshDoc.ru утверждают, что он позволяет в два раза ускорить процесс создания юридически значимых документов и в десять раз снизить количество ошибок в них.
В основе конструктора лежат гибкие интеллектуальные шаблоны, которые позволяют генерировать различные варианты документов.
В 2021 году FreshDoc.ru стал победителем акселератора «Интер РАО». Выручка компании за 2020 год составила $1 млн, сервисом пользуются 1,4 млн сотрудников компаний и частных лиц.
Запрос на инвестиции: $2 млн
LeClick
LeClick — это платформенное решение для ресторанов, которое включает специализированную CRM и клиентское мобильное приложение. Продукт упрощает сбор и анализ данных, а также позволяет автоматизировать направление доставки.
С 2016 года LeClick закрыл три инвестиционных раунда на общую сумму $1,4 млн. Выручка компании в 2019 году составила 55 млн руб.
Запрос на инвестиции: $500 тыс. (первый этап) + $1,5 млн (второй этап).
Участникам акселерационной программы также станут:
- CAZYX. Сервис видеоаналитики
- Corpbank. Мультибанк для корпоративного казначейства
- Insightarc Analytics. Аналитическая CJM-платформа
- Q-Platform. Облачная платформа для финансового рынка
- Routek. Платформа аддитивного производства
- UR-LI. Коллекторская AI-система
- Videoforce. Видеочат для e-commerce
- YouTool. Маркетплейс для аренды строительных инструментов
- МОЮ САМ. Разработчик инфраструктуры для моек самообслуживания
Среди критериев отбора: наличие готового продукта или MVP, высокий потенциал масштабирования на международных рынках, наличие права на интеллектуальную собственность у проекта, а также сильная команда.
«Изначально мы планировали отобрать только 10 компаний для участия в акселераторе. Но в этом году команды оказались настолько сильными и профессиональными, что мы приняли решение рекомендовать на участие большее количество стартапов. Финалисты получат финансирование до 5 млн», — комментирует генеральный директор Pulsar VC Павел Королев.
Все фото: пресс-служба РВФ
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