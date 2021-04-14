Косметика по ДНК, конструктор документов и «умная» добыча нефти: яркие стартапы Российского венчурного форума

RB.RU ознакомился со списком участников и выбрал наиболее яркие проекты.

После прохождения акселератора 10 стартапов получат финансирование до 5 млн рублей от Pulsar VC. Часть финалистов также сможет принять участие в глобальной программе Microsoft for Startups, направленное на масштабирование проекта через B2B-маркетплейс Microsoft и программу совместных продаж Microsoft Co-Sell.

По итогам мероприятия организаторы назвали 20 стартапов, которые будут зачислены на акселерационную программу Pulsar Venture Capital — венчурного фонда ранних стадий и бизнес-акселератора, развивающего наукоемкие компании.

7-8 апреля 2021 года в Казани в рамках Российского венчурного форума состоялась выставка стартапов Startup Expo. Более 60 предпринимателей представили свои проекты и выступили с трехминутным питчем перед жюри, в состав которого вошли представители венчурных и корпоративных фондов, частные инвесторы и эксперты в ИТ.

#Beauty

Beauty Tech

Платформа Beauty Tech позволяет пройти ДНК-тест и приобрести персональную косметику, БАДы или наборы для питания в соответствии с его результатами. Компания располагает собственным производством в трех городах России — Москва, Тольятти, Новосибирск.

Компанию основали опытный управленец Наталья Фельберг и химик-аналитик Виктория Шарапова. В 2020 году команда стала победителем акселератора «Татнефть» и запустила первые b2c-продажи. Также продукция Beauty Tech распространяется через клиники и салоны красоты в России и Казахстане.

Запрос на инвестиции: $330 тыс.

Boomerangme

Boomerangme — платформа для разработки программ лояльности на базе электронных карт для Apple Wallet и Google Pay, ориентированная на салоны красоты.

Питч-сессия на Российском венчурном форуме (РВФ)

На текущий момент команда подключила к платформе более тысячи клиентов, из них 120 используют платный тариф. Выручка проекта, по собственным данным, составляет $8 тыс. в месяц.

Михаил Инишев, СЕО Boomerangme, также возглавляет Digital-агентство Parus Agency, на счету которого более сотни проектов для компаний из различных отраслей.

Запрос на инвестиции: $300 тыс.

#HRtech

Inmind

Онлайн-платформа для обучения сотрудников Inmind основана на симуляции реальных кейсов в диалоговом формате. Чат-боты помогают развить soft skills и освоить корпоративные правила.

По словам основателей, более 80% участников завершают курс, начатый на платформе, в то время как средний показатель вовлеченности в программы корпоративного обучения не превышает 20%.

За последние два года компания заключила контракты с «‎Альфа-банком», «‎Стокманн», Jacob, Henkel и другими заказчиками.

Анастасия Батхина, СЕО Inmind — кандидат психологических наук (PhD). научный сотрудник и преподаватель Высшей школы экономики.

Запрос на инвестиции: $200 тыс.

Wibedo

Wibedo — сервис для найма работников по запросу в день создания заявки. Продукт позволяет заказчикам обслуживать 100% клиентов в часы пиковых нагрузок, не переплачивая за кадровый резерв.

Время прибытия работника от Wibedo составляет до одного часа. Компания закрывает 97% входящих заявок.

Среди клиентов стартапа — «Пятерочка» и «Сбермаркет», всего за два года существования проекта было реализовано более пяти тысяч смен.

Запрос на инвестиции: $320 тыс.

#EdTech

Travel Class

Travelclass.org — платформа для организации школьных туров, ориентированная на учителей и родителей. Позволяет составить программу в 14 странах, включая бронирование проживания, экскурсии, трансфер и образовательные мероприятия.

Питч-сессия на РВФ

В 2020 году до начала пандемии сервисом воспользовались 57 групп, в 2021 году с помощью Travel Class была организована международная олимпиада школьников, в которой приняли участие 13 тыс. учеников из 17 стран.

Кирилл Хрипунов, СЕО компании, ранее развивал проекты Jey Study и Jey Camp.

Запрос на инвестиции: $75 тыс.

Magic Kids

Magic Kids – мобильное приложение для эффективного виртуального обучения детей от четырех лет с использованием AI и AR-based технологий.

Сервис монетизируется через платную подписку, стоимость которой составляет $10 в месяц. В разработке контента приложения приняли участие 28 педагогов из США.

В 2020 году команда Magic Kids запустила MVP и привлекла 250 платящих подписчиков. В настоящий момент проект ищет инвестиции, чтобы доработать продукт.

Запрос на инвестиции: $100 тыс.

#GreenTech

TOUCH

Проект Touch развивает сеть публичных зарядных станций для электромобилей на российском и европейском рынках. Компания покрывает весь спектр задач — от разработки станций и ПО до взаимодействия с конечными пользователями.

Выручка компании за 2020 год составила $63 тыс., команда заключила партнерства в 12 регионах России, в Хорватии и Швеции. В 2021 году стала участником буткемпа Sber500.

Запрос на инвестиции: $1,86 млн

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ZEVS

Zevs разрабатывает ИТ-платформу для владельцев электромобилей и зарядных станций. По собственным данным, каждый пятый электромобилист в России пользуется продуктом компании. География проекта охватывает всю территорию России и ряд стран СНГ.

В 2020 году команда привлекла первые ангельские инвестиции в объеме $480 тыс., объем продаж составил $60 тыс.

Запрос на инвестиции: $1,5 млн

«Тота»‎

Программно-аппаратный комплекс интеллектуального закачивания «Тота»‎ позволяет увеличить безводный период добычи нефти и тем самым значительно снизить издержки на утилизацию воды, которые, по словам основателей, составляют до 50% всех расходов.

Как сообщают основатели, разработка позволяет снизить себестоимость добычи нефти в 1,5 раза. Совокупный объем продаж продукта на 2021 год составил 100 млн рублей.

Жюри РВФ

Тота привлекла $2 млн внешних инвестиций от фонда Terra VC.

Ильшат Вахитов, СЕО компании, ранее отвечал за развитие инновационных проектов в компании «Татнефть».

Запрос на инвестиции: $3,5 млн

#Other

FreshDoc.ru

Создатели конструктора документов FreshDoc.ru утверждают, что он позволяет в два раза ускорить процесс создания юридически значимых документов и в десять раз снизить количество ошибок в них.

В основе конструктора лежат гибкие интеллектуальные шаблоны, которые позволяют генерировать различные варианты документов.

В 2021 году FreshDoc.ru стал победителем акселератора «Интер РАО». Выручка компании за 2020 год составила $1 млн, сервисом пользуются 1,4 млн сотрудников компаний и частных лиц.

Запрос на инвестиции: $2 млн

LeClick

LeClick — это платформенное решение для ресторанов, которое включает специализированную CRM и клиентское мобильное приложение. Продукт упрощает сбор и анализ данных, а также позволяет автоматизировать направление доставки.

С 2016 года LeClick закрыл три инвестиционных раунда на общую сумму $1,4 млн. Выручка компании в 2019 году составила 55 млн руб.

Запрос на инвестиции: $500 тыс. (первый этап) + $1,5 млн (второй этап).

Участникам акселерационной программы также станут:

CAZYX. Сервис видеоаналитики

Сервис видеоаналитики Corpbank. Мультибанк для корпоративного казначейства

Мультибанк для корпоративного казначейства Insightarc Analytics. Аналитическая CJM-платформа

Analytics. Аналитическая CJM-платформа Q-Platform. Облачная платформа для финансового рынка

Облачная платформа для финансового рынка Routek. Платформа аддитивного производства

Платформа аддитивного производства UR-LI. Коллекторская AI-система

Коллекторская AI-система Videoforce. Видеочат для e-commerce

Видеочат для e-commerce YouTool. Маркетплейс для аренды строительных инструментов

Маркетплейс для аренды строительных инструментов МОЮ САМ. Разработчик инфраструктуры для моек самообслуживания

Среди критериев отбора: наличие готового продукта или MVP, высокий потенциал масштабирования на международных рынках, наличие права на интеллектуальную собственность у проекта, а также сильная команда.

«Изначально мы планировали отобрать только 10 компаний для участия в акселераторе. Но в этом году команды оказались настолько сильными и профессиональными, что мы приняли решение рекомендовать на участие большее количество стартапов. Финалисты получат финансирование до 5 млн», — комментирует генеральный директор Pulsar VC Павел Королев.

Все фото: пресс-служба РВФ