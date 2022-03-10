Релокация и удаленка: вакансии в зарубежных компаниях с российскими корнями

Вот несколько компаний с российскими основателями, которые базируются за рубежом и нанимают кандидатов из СНГ. Материал дополняется.

В связи с нестабильной экономической ситуацией многие специалисты задумались о релокации или поиске удаленной работы с зарплатой в валюте.

inDriver

Peer-to-peer сервис пассажирских перевозок, выросший из якутской группы во «ВКонтакте», сегодня работает в более чем 600 городах мира. Головной офис находится в Калифорнии.

Компания оказывает поддержку сотрудникам из России и Украины и продолжает наем во всех 13 странах, где у inDriver есть офисы. Ищут разработчиков, аналитиков, специалистов по рекламе и в других сферах. В том числе открыты ключевые вакансии, включая CTO и CISO. На части позиций работать можно удаленно.

Miro

Сервис для совместной удаленной работы, созданный в Перми, в начале года оценили в $17,5 млрд. У Miro есть офисы в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско, Париже, Берлине, Амстердаме и других городах.

Сейчас на сайте компании открыты вакансии в 13 направлениях, включая дизайн, работу с данными, маркетинг и поддержку.

WeLoveNoCode

WeLoveNoCode — международный сервис для подбора no-code-разработчиков с сахалинскими корнями. Команда проекта работает полностью удаленно более чем в 20 странах.

На все открытые позиции компания готова нанимать сотрудников из России и Украины как удаленно, так и с релокацией. Есть вакансии для специалистов в ИТ, маркетинге и других направлениях. За успешную рекомендацию предлагают вознаграждение в $1000.

Welltory

Мобильное приложение для контроля состояния здоровья с более чем четырьмя миллионами пользователей по всему миру от создателя одного из крупнейших игровых издательств Alawar Entertainment Александра Лысковского.

Среди открытых вакансий — Python, iOS и Android-разработчики, Database Administrator и VP of Engineering. Все процессы в компании выстроены для удаленной работы — можно находиться в любой точке мира и быть гражданином любой страны.

Neatsy.ai

Американский сервис, основанный бывшим руководителем подразделения по машинному обучению в Prisma Labs Артемом Семеновым, помогает индивидуально подобрать обувь по размеру с помощью AR-технологий камеры iPhone.

Компания предлагает релокацию в Берлин и Варшаву. Сейчас в команду ищут iOS и Backend разработчиков, а также App Marketing Managers. В релокационный пакет Neatsy входит оформление визы, открытие банковского счета, помощь с арендой квартиры, консультации по выбору медицинской страховки и детских садов.

Xsolla

Один из ведущих продавцов онлайн-игр в России, головной офис которого с 2010 года находится в Лос-Анджелесе (США). Продает продукты таких компаний как Valve и Epic Games.

Xsolla предлагает вакансии для разработчиков, дизайнеров, маркетологов и других специалистов. В том числе — дистанционные и с оформлением релокационного пакета.

ANNA Money

Авторы банковского помощника для британских предпринимателей ANNA Money — бывший директор по продукту сервисов «Альфа-банка» Вячеслав Акулов, владельцы Octoberry и Magneta.ai Никита Филиппов и Андрей Пачай, а также сооснователи «Точки» и «Кнопки» Борис Дьяконов и Эдуард Пантелеев. В настоящее время в компании работает более 100 человек.

Компания приглашает на удаленную работу инженеров (Backend, Frontend), специалистов по безопасности, Data Science и продуктовых аналитиков с возможностью дальнейшей релокации.

Superdao

Американский криптостартап, основанный в конце 2021 году петербуржцем Юрием Лифшицем, уже привлек $10,5 млн инвестиций, а оценка компании составила $160 млн.

В данный момент Superdao готовы нанять порядка 50 сотрудников по всему миру — от разработчиков, продактов и дизайнеров до аккаунт-менеджеров, рекрутеров и специалистов по маркетингу и продажам. Посмотреть некоторые вакансии и откликнуться можно по ссылке или в телеграм @superdao_jobs.

Skipp

Автоматизированный сервис для найма ИТ-специалистов запустили в 2020 году бывшие сотрудники Lingualeo и Skyeng. Сейчас компания продолжает поиск и наем кандидатов со всего мира, в том числе из России и стран СНГ.

Зимой команда проекта релоцировалась на Кипр — такую возможность предоставляют и новым сотрудникам. Со всеми актуальными вакансиями можете ознакомиться на странице компании на HeadHunter или отправить заявку на сайте.

Crystal Blockchain

Crystal Blockchain создает инструменты для блокчейн-аналитики. Решения компании помогают компаниям отслеживать подозрительные операции с криптовалютой и защитить себя от рисков, связанных с преступным происхождением средств и мошенничествами.

В проекте открыто много вакансий на удаленке: ищут продактов, инженеров, контент-маркетологов и других.

Rubrain

На платформе для подбора ИТ-специалистов из Восточной Европы сейчас можно найти вакансии с релокацией в Болгарию и на Кипр, а также удаленную работу от зарубежных компаний с оплатой в валюте. Помимо технических специальностей, есть позиции в маркетинге и дизайне.

Maroo

Финтех-стартап из США от бывшего сотрудника Revolut Алексея Никитюка. Сервис позволяет будущим молодоженам спланировать свадьбу, договориться с проверенными подрядчиками и оплатить их услуги, а также получить выгодный заем на организацию торжества.

Сейчас в компании открыта вакансия Frontend-разработчика. Успешному кандидату готовы помочь с переездом.

Improvado

Стартап в сфере AdTech с инвестициями от более чем 60 ангелов и фондов из Кремниевой долины. Сейчас Improvado находится в стадии закрытия второго раунда, капитализация компании превышает $40 млн. Главный офис находится в Сан-Франциско, центры разработки — в Томске и в Москве.

Готовы нанимать инженеров, продуктовых аналитиков и менеджеров, разработчиков и маркетологов. Есть возможность релокации с семьей, расширенная страховка и годовые бонусы для сотрудников компании.

Cindicator

Российский стартап с офисами в Нью-Йорке и Сеуле, создатели приложения для автоматической торговли криптовалютой.

В настоящий момент открыто десять вакансий для разработчиков, специалистов поддержки и тестировщиков. Работа удаленная, оплата в долларах, возможна помощь с релокацией.

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