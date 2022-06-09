Любовь и роботы: подборка wedding-tech проектов

В этом материале редакция RB.RU собрала технологичные проекты, которые упростят подготовку к торжеству, помогут собрать и развлечь гостей, а также украсят место проведения мероприятия и свадебный торт.

Историю создания Maroo и интервью с его основателем читайте в статье RB.RU: Как финтех-стартап с российскими корнями помогает американцам оплачивать свадьбы .

Пока свадьбы в метавселенной остаются новинкой и получают широкую огласку в СМИ, стартапы в сфере WeddingTech уже заняли свое место в нише. К примеру, проект Maroo, который выдает беспроцентную рассрочку на свадебные услуги, с 2020 года уже привлек $3,8 млн инвестиций.

Коронавирусные ограничения, в том числе запрет на массовые мероприятия, вызвали новый тренд в свадебной индустрии — браки в метавселенной. Так, CNN в январе этого года писал про индийскую пару, которая пригласила на свое торжество в TardiVerse на блокчейне Polygon две тысячи человек.

Содержание:

Спланировать свадьбу и найти все необходимое

BrideList

О сервисе: Bride List — это мобильное приложение от российского разработчика, в котором можно составлять списки дел и гостей, рассчитывать расходы, а также искать подрядчиков и идеи для своей свадьбы.

Как заявлено на сайте, список дел перед торжеством пользователь составляет самостоятельно или выбирает уже готовый шаблон. Расходы для удобства разбиты по разделам — по каждому пункту есть возможность вносить данные о стоимости и предоплате. Также есть раздел с расписанием свадебного дня.

Интерфейс приложения BrideList

Список гостей можно импортировать из телефонной книжки или составлять вручную и по каждому вносить нужную информацию — подтверждение, необходимость предоставить ночлег или транспорт и так далее.

Приложение доступно в Google Play.

Стоимость: бесплатно. Для совместного планирования с партнером нужна премиум-подписка.

Weddi

О сервисе: Еще одно приложение-планнер, которое синхронизируется с календарем и контактами. Пользователь может вносить в него:

Списки дел,

Смету,

Список желаемых подарков, которым можно делиться с гостями,

Состав гостей.

Из удобств стоит выделить возможность отсчитывать дни до события, в процентах отслеживать количество подтвержденных приглашений, планировать рассадку гостей и совместно работать в приложении с партнером и организатором.

Интерфейс приложения Weddi

При создании профиля нужно указать дату свадьбы, приблизительный бюджет, валюту, количество гостей и страну, где будет проходить торжество.

Приложение доступно для скачивания в Google Play и App Store.

Стоимость: бесплатно, подписка без рекламы — 200 рублей.

WedWed

О сервисе: WedWed — российский свадебный сервис, совместивший в себе онлайн-планировщик, свадебное агентство и площадку для поиска подрядчиков.

Функциональность планера совпадает с другими описанными сервисами — в нем пользователь может составлять списки дел и гостей, вести онлайн-смету и работать над таймингом свадебного сценария.

Интерфейс сервиса WedWed

Отличие WedWed — бесплатная помощь онлайн-координатора в работе с сервисом и в организации мероприятия. Платформа также оказывает услугу «свадьба под ключ».

Стоимость: сервис взимает с исполнителя комиссию в размере от 5 до 15%.

Eventforme

О сервисе: Eventforme — это свадебный маркетплейс, платформа для поиска подрядчиков и онлайн-планировщик.

На маркетплейсе размещены предложения от магазинов по трем категориям: цветы, косметика и ювелирные изделия. Раздел поставщиков также разделен на три блока: каталог исполнителей, банкетные залы и загсы Москвы и Московской области.

Приглашения, которые можно сделать в Eventforme

Ключевым отличием Eventforme от других сервисов, пожалуй, является возможность прямо на платформе создать свой свадебный сайт: на выбор представлены 10 шаблонов.

Другая особенность — раздел с шаблонами для приглашений, таблицами рассадок гостей, меню и так далее.

Стоимость: конструктор сайтов и приглашений доступен бесплатно.

Wedby.Me

О сервисе: Wedby.me — свадебный маркетплейс, на котором представлено более 140 тысяч товаров и услуг.

Свадебные платья на маркетплейсе Wedby.me

На платформе можно найти все необходимое для образа невесты и жениха, выбрать площадку для проведения мероприятия и свадебных специалистов. Для поиска банкетных залов доступны фильтры по количеству гостей и типу помещения (шатер, усадьба, веранда и тому подобное). Услуги специалистов разбиты по ценовым категориям.

В отдельном разделе собраны разнообразные статьи на свадебные темы — подборки и идеи для вдохновения, советы стилистов, инструкции и так далее.

Ограничения: только для Москвы.

Стоимость: бесплатно.

Свадебные кольца

Одним из новых свадебных трендов становится замена «классических» обручальных ювелирных украшений на smart-кольца.

Такие гаджеты могут отслеживать физические показатели человека, использоваться как платежные карты или ключи от дома, офиса и машины. Ниже представлены самые популярные модели таких колец в России.

PayRing

О кольце: Pay Ring — это NFC-кольцо, с помощью которого можно проводить оплату через бесконтактные банковские терминалы или онлайн, используя номер гаджета и специальный код.

Кольцо содержит информацию о его владельце, в том числе социальные и медицинские данные, а также может быть запрограммировано как электронный ключ.

Модели колец PayRing

Этот аксессуар разработан совместно с «Россельхозбанком», поэтому для его активации и привязки к счету достаточно обратиться в ближайшее отделение этого банка.

Кольца изготавливаются из керамики и сейчас доступны в шести различных моделях в белом и черном цвете. Также возможно изготовление кольца по индивидуальному заказу из желаемых металлов — для этого достаточно обратиться к менеджеру через форму обратной связи на сайте.

Стоимость: стоимость любой модели, выполненной из керамики, составляет 5 600 рублей.

Где купить в России: официальный сайт.

Oura Ring

О кольце: Oura Ring — это welness-кольцо, которое по функциям идентично с фитнес-браслетом. Оно отслеживает показатели тела носителя во время сна и активности и посылает информацию в специальное приложение.

Oura Ring

С его помощью пользователь может отслеживать свою температуру и сердечный ритм в течение всего дня, а также контролировать сон и получать по нему подробную аналитику.

Сейчас на официальном сайте к приобретению доступны Oura Ring третьего поколения в четырех расцветках — серебряном, черном, золотом и темно-сером. Все кольца изготавливаются из титана.

Стоимость: $299.

Где купить в России: «Яндекс маркет», Techno Deus, Medgadgets.

Jakcom Smart Ring

О кольце: Jakcom R4 Smart Ring — кольцо со встроенным чипом NFC от китайского производителя. Украшение с таким чипом используется как различные ключи доступа — в квартиру, офис, публичные места, а также как транспортная и медицинская карта.

Jakcom smart ring

Гаджет синхронизируется с Android, Apple и Windows. С помощью аксессуара носитель может отправить близким свою геопозицию и экстренное сообщение, открыть нужное приложение в телефоне или поделиться информацией, хранящейся в облачных сервисах.

Jakcom Ring представлено в одном дизайне, выполнено из циркониевой керамики в черном цвете.

Стоимость: цена изделия начинается от 1 600 рублей.

Где купить в России: Ozon, «Яндекс маркет», AliExpress Russia.

На российских маркетплейсах и AliExpress представлен большой выбор низкобюджетных smart-колец. Редакция RB.RU советует быть аккуратными в выборе подобных гаджетов, так как они часто не имеют гарантии и собственной брендированной марки.

Украсить зал, торт и платье

Pogumax

О проекте: Pogumax — российская компания, которая занимается разработкой и реализацией проекционных технологий для event-индустрии. Для свадеб проект предлагает следующие решения:

Проекция на торт;

Видеомэппинг (* техника трехмерного видеопроецирования с использованием света и различных цветов) на свадебное платье;

Проекционные дизайны на стены;

Световое шоу на праздничный стол.

Все шаблоны собраны в одной программе — «Pogumax Дизайнер», сейчас в библиотеке их более тысячи. Для любой проекции нужны только ноутбук, проектор и сама программа.

Проекционное шоу на торт

Стоимость: базовый пакет на год пользования ПО обойдется пользователю в 49 700 рублей.

Также можно приобрести комплект, в который будут включены программа, проектор, кабель и потолочный кронштейн (в зависимости от пакета может быть добавлен ноутбук) — цена начального комплекта от 165 тысяч рублей. Комплект с ноутбуком обойдется уже в 279 тысяч рублей.

Studio 22.12

О проекте: Studio 22.12 специализируется на 3D-мэппинге мест проведения частных мероприятий. Для свадеб студия также предлагает видеодекорации помещения.

У компании достаточное количество кейсов в этой сфере, на сайте представлены примеры использования видеомэппинга на популярных площадках для проведения торжества в Москве и Санкт-Петербурге.

3D-mapping от studio 22.12

Кроме декораций студия может организовать видеопроекцию на платье, свадебный торт и отдельные арт-объекты, а также вписать проекцию в конкретное выступление.

Стоимость: расчет стоимости и предварительные эскизы Studio 22.12 предоставляет по запросу. Если пользователь внесет предоплату ранее чем за три месяца до события, то получит скидку в размере 20% на любое светошоу.

SoundEKB

О проекте: SoundEKB — компания из Екатеринбурга, которая предоставляет комплексное техническое оснащение мероприятий по всей России.

Для свадеб проект предлагает три готовых проекционных решения:

3D-мэппинг свадебного интерьера;

3D-мэппинг платья;

3D-мэппинг свадебного торта.

Дополнительно можно арендовать одну из светодиодных фотозон — на сайте представлено три вида уже готовых зоны, которые можно доработать и дополнить в соответствии с пожеланиями клиента.

Стоимость: все цены предоставляются по запросу.

LYM

О проекте: компания LYM разрабатывает различные технологии для event-индустрии, а также занимается светодиодным оформлением площадок и проведением онлайн-трансляций.

Для свадебного мероприятия могут быть интересны следующие предложения:

LED

Компания предлагает три разных варианта использования светодиодов: браслеты, стики и шары. Все виды реквизита мигают в выбранной цветовой гамме в такт музыке, световому шоу и движениям тела.

LED-палки

Из этих светодиодных палок собираются различного рода инсталляции, а еще, к примеру, они могут заменить люстру в зале торжества.

Виртуальная студия

Виртуальная студия — это робокамера и фотозона с дополненной реальностью.

LED-браслеты

Пользователю нужно выбрать одну из предложенных локаций, которая отобразится на специально установленных экранах. Затем данные с камеры будут доставлены на специальный сервер, который наложит видео на графику. Готовое видео будет доступно на экране и его можно будет отправить на смартфон.

Стоимость: цены можно узнать по запросу через форму обратной связи на сайте.

Развлечь гостей

R.Bot

О проекте: R.Bot — это промороботы от российских разработчиков, которые могут быть использованы в различных социальных, развлекательных и event-проектах.

Компания сдает в аренду три вида роботов:

R.Bot-100,

Мобильный робот Swan,

Настольный робот Mime.

Все роботы могут общаться, развлекать и информировать гостей. Роботы Swan и Mime подойдут для роли координатора, так как оснащены специальным дисплеем, на который транслируются изображения.

R.Bot-бармен

R.Bot может стать ведущим или его помощником — он умеет шутить, проводить викторины, а также вести видео- и фотосъемку. Управляется робот с помощью оператора.

Одна из моделей R.Bot выполняет функцию бармена — внутрь него можно залить до пяти литров любого негазированного напитка.

Стоимость: цена за три часа аренды R.Bot начинается от 19 900 рублей.

«ДинСофт»

О проекте: «ДинСофт» — российская компания, которая занимается производством и реализацией различных интеллектуальных сервисных роботов.

Для аренды на один день доступны следующие роботы:

Роботы-официанты СИ-СИ и СИ-СИ-2,

Робот-промоутер/фотограф Маша,

Робот-промоутер FURO-D.

Роботы-официанты имеют рост в 135-155 см и предназначены для разноса еды/напитков/других предметов на специальном подносе. Управляются они оператором, но могут работать и в автоматическом режиме.

Роботы-официанты

Робот Маша оснащен несколькими камерами, дополнительно в него встраивается внешний фотопринтер, который позволит мгновенно распечатать фотографии.

Робота FURO-D можно использовать в качестве координатора, ведущего или экскурсовода.

Стоимость: цена аренды роботов на 8 часов: СИ-СИ — от 30 тысяч рублей, Маша — 37 тысяч рублей, FURO-D — 35 тысяч рублей.

Rent Robot

О проекте: Rent Robot специализируется на сдаче в краткосрочную аренду различных роботов для мероприятий. В их каталоге:

Роботы-промоутеры;

Робобар и робокофейня;

Развлекательные роботы, такие как робот-художник, робофутбол, роботы-шоумены;

Очки виртуальной реальности и другое.

Робобар может приготовить до 20 видов напитков. Гостю будет достаточно выбрать один из них на специальном планшете, после чего автоматизированная рука самостоятельно все сделает. Робот-бариста — это полностью автоматизированная кофейная стойка, на которой машина варит и подает до шести видов кофе.

Робобар

Робот MR Painty — это механическая рука, которая рисует в режиме реального времени то, что фиксирует встроенная в нее камера. Другая такая рука Roboshashki — робот-гроссмейстер, который может сыграть с гостями в шашки.

В стоимость аренды любого робота входят доставка, настройка, обслуживание и при необходимости брендинг.

Стоимость: Робот-художник обойдется от 20 тысяч, а робокофейня и бармен — от 100 тысяч рублей.

Запечатлеть главные моменты

«Селфистойка»

О проекте: «Селфистойка» работает по принципу фотобудки. Она состоит из кольцевой лампы, встроенного зеркала и фотостойки, которая размещена внутри лампы.

Устройство имеет компактный размер и может быть размещено в любой выбранной локации. При этом в нем доступен режим «зеленый экран», где пользователь выбирает для себя фоны для фотографирования.

Помимо фотографий с помощью селфистойки можно снимать GIF-ролики и короткие видеобумеранги. Там же доступны различные фильтры для обработки роликов и фото.

Дополнительно к стойке устанавливается принтер, который печатает фотографии формата 5×10 и 10×15 см.

Стоимость: трехчасовая аренда селфистойки обойдется в 10 тысяч рублей, вместе с принтером — 14 тысяч (печать фото безлимитная). За каждый последующий час нужно будет доплатить 3 тысячи рублей.

«Фотофабрика»

О проекте: Компания сдает в аренду целый ряд фотоустановок, среди них:

Фотобудка и фотобудка-мини;

Селфи-зеркало;

Видеоспиннер;

Неоновый тоннель;

Буллет-тайм;

Инстабудка, инстастомат и принтер;

Glambot.

Селфи-зеркало позволяет сделать портретные фотографии в полный рост и мгновенно их распечатать. С помощью видеоспиннера создается селфи в режиме Slow Motion с охватом камеры на 360 градусов.

Фотобудка mini

Неоновый тоннель — это установка, включающая в себя неоновую инсталляцию и штатив с камерой. Чтобы снять в нем видео, потребуется оператор, а вот монтаж происходит автоматически.

Буллет-тайм — фотозона, которая создает 3D-фотографии с охватом камеры на 180 градусов. Glambot — это механическая рука, выполняющая роль оператора, она также может монтировать готовые ролики и накладывать на них эффекты.

Стоимость: самым недорогим решением для заказчика станет фотобудка-мини. Стоимость ее аренды составляет 18 тысяч рублей за четыре часа. Четыре часа аренды селфи-зеркала будут стоить 26 тысяч рублей, а Glambot обойдется в 79 тысяч рублей.

Photopac

О проекте: Photopac предлагает в краткосрочную аренду три типа фотобудок:

Фотобудка Open

Довольно компактная установка открытого формата, где фоном для съемок послужит интерьер помещения.

Фотобука Classic

Привычный пользователю формат фотобудки, где устройство расположено внутри кабины с закрывающимися шторами.

Фотобудка Loft

Функционал такой фотобудки совпадает с с открытой, различаются они только внешним видом — Loft обшит натуральным деревом и ниже на 30 см.

В стоимость аренды каждой фотобудки включены доставка и монтаж, безлимитная печать фотографий и работа администратора.

Стоимость: 5 часов аренды Open-фотобудки будут стоить 25 тысяч рублей, Classic — 28 тысяч, Loft — 26 тысяч.

Aerial Media

О проекте: Aerial Media — проект, который занимается производством медиаконтента с использованием мультикоптеров. Организация создает рекламные ролики, видео и 3D-туры для государственных и частных компаний, а также проводит прямые трансляции и аэросъемки для мероприятий.

Услуги компании для мероприятий представлены в отдельном разделе. Для свадеб подходят:

видеохроника;

видеоотчет;

трансляция;

мониторинг события.

Мониторинг обычно используется координаторами торжества для отслеживания событий. Видеохроника отличается от отчета добавлением в нее бэкстейджа или подготовительного периода. В видеохронику входят наоборот только ключевые события.

Стоимость: стоимость аэросъемки начинается от 10 тысяч рублей.

Pauri

О проекте: Pauri — cервис аренды различных гаджетов, электроприборов и других товаров, например, велосипедов и детских колясок. Здесь можно найти экшн-камеры, такие как GoPro, стабилизаторы для телефонов и камер, а также 15 видов квадрокоптеров.

Компания предлагает услуги по аэросъемке свадеб и монтажу таких видеороликов в Москве и Московской области.

Стоимость: услуга аэросъемки в Москве обойдется в 8 тысяч рублей.

Обложка: kovop58/Shutterstock