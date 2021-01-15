Самые странные (или гениальные?) гаджеты с CES 2021

В этой подборке рассказываем про самые странные гаджеты, которые либо с треском провалятся на рынке, либо навсегда изменят наш взгляд на привычные вещи.

CES — крупнейшая в мире выставка потребительской электроники. В этом году мероприятие прошло онлайн, и анонсов было значительно меньше, чем обычно. Тем не менее, производители снова нашли, чем нас удивить.

Конструктор помады

Международная косметическая компания L'Oréal представила Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso — гаджет, который позволяет в домашних условиях создавать собственные персонализированные помады.

L'Oréal

В качестве картриджей используются 12 оттенков коллекции YSL Velvet Cream Matte Finish в трех цветовых гаммах — красной, персиковой, нюдовой и фуксии.

Чтобы разработать собственный оттенок, пользователю необходимо выбрать гамму, подключиться к приложению и «примерить» на себя возможный результат. Яркость, глубину цвета и другие параметры можно регулировать в режиме реального времени.

В настоящий момент устройство доступно по предзаказу в США, а к сентябрю 2021 года L'Oréal планирует сделать его массовым.

Унитаз с функцией анализа здоровья

Гаджет будущего от японской компании Toto — wellness-унитаз, который анализирует состояние организма и дает персонализированные рекомендации по питанию. На выставке был представлен концепт устройства, в продажу оно поступит «в ближайшие несколько лет».

Toto: дизайн устройства и пример сообщения

Согласно проекту, чтобы получить данные о своем здоровье, нужно установить специальное приложение, которое синхронизируется с устройством, транслирует статистику и отправляет сообщения с рекомендациями. Как разработчики будут защищать столь чувствительные персональные данные — вопрос открытый.

Симулятор кота

Qoobo — это пушистая подушка с хвостом, которая имитирует вибрации и мурчание кошки. По замыслу создателей, устройство должно помочь пользователю снять тревогу и расслабиться.

Yukai Engineering

Стартап Yukai Engineering работает над Qoobo несколько лет, первая версия устройства была представлена на CES 2020. По словам основателей, с наступлением карантинных ограничений спрос на гаджет значительно вырос.

В настоящий момент пользователям доступна полноразмерная версия Qoobo за $149 и уменьшенная — Qoobo Petit за $80 в сером, коричневом, черном или белом цвете на выбор.

Пульт от телевизора на солнечной батарее

Больше не нужно беспокоиться о замене батареек в пульте дистанционного управления — достаточно убедиться, что он лежит рядом с окном. Новый ТВ-пульт от Samsung также можно подзарядить от яркого искусственного света или через разъем USB Type-C.

Samsung

Разработчики подсчитали, благодаря их решению отходы в виде батареек ААА сократятся на 99 млн единиц. Чтобы еще больше сократить негативное влияние на экологию, Samsung будет использовать материалы из переработанных пластиковых бутылок при производстве пульта.

Самая роскошная ванна в мире

Компания Kohler представила на выставке свою концепцию ванной комнаты будущего, которая включает смеситель с голосовым управлением, бесконтактную сантехнику и, гвоздь программы, — квадратную ванну за $16 тыс.

Kohler

Создатели вдохновлялись японской практикой сирин-йоку, которую также называют практикой «лесных ванн». В ее основе — длительные прогулки по лесу, направленные на снятие стресса и укрепление иммунитета.

Stillness Bath от Kohler оснащена функциями ароматерапии, «тумана» и адаптивного освещения, вода в нее поступает не из смесителя, а через отверстие на дне. Для тех, кто не может позволить себе максимальную комплектацию, компания разработала lite-версию за $6,2 тыс.

Умная дверь для собак

Американская компания MyQ Pet Portal разработала автоматизированную дверь для собак за $3 тыс. Устройство оснащено двумя камерами с разрешением 1080p, которые передают видео на смартфон пользователя. Помимо этого, в дверь встроено два динамика, которые позволяют дистанционного разговаривать с питомцем.

MyQ Pet Portal

Гаджет рассчитан на небольших собак весом от 4,5 до 40 кг. Все их взаимодействия с дверью фиксируются в приложении, которое также позволяет открывать или блокировать вход.

В дополнение можно приобрести ошейник с Bluetooth-сенсором, который будет автоматически открывать дверь при приближении к ней. Базовое устройство MyQ Pet Portal разработано из пластика, однако желающие могут приобрести деревянную модель за $4,5 тыс.

Маска для лица за $150

Китайский стартап AirPop представил Active+ Halo Smart Mask — тканевую маску для лица с фильтром и возможностью синхронизации со смартфоном.

AirPop

Приложение сигнализируют пользователю, когда необходимо заменить фильтр, а также анализирует качество воздуха и следит за дыханием, особенно в «активном» режиме, предназначенном для тренировок.

Маска заряжается от специальной батарейки-таблетки, которую нужно менять каждые шесть месяцев. Устройство доступно для предзаказа по цене $150, в комплекте пользователь получит четыре сменных фильтра. Каждый новый фильтр обойдется еще в $25.



Фото: пресс-службы компаний