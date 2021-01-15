Самые странные (или гениальные?) гаджеты с CES 2021
CES — крупнейшая в мире выставка потребительской электроники. В этом году мероприятие прошло онлайн, и анонсов было значительно меньше, чем обычно. Тем не менее, производители снова нашли, чем нас удивить.
В этой подборке рассказываем про самые странные гаджеты, которые либо с треском провалятся на рынке, либо навсегда изменят наш взгляд на привычные вещи.
Конструктор помады
Международная косметическая компания L'Oréal представила Yves Saint Laurent Rouge Sur Mesure Powered by Perso — гаджет, который позволяет в домашних условиях создавать собственные персонализированные помады.
L'Oréal
В качестве картриджей используются 12 оттенков коллекции YSL Velvet Cream Matte Finish в трех цветовых гаммах — красной, персиковой, нюдовой и фуксии.
Чтобы разработать собственный оттенок, пользователю необходимо выбрать гамму, подключиться к приложению и «примерить» на себя возможный результат. Яркость, глубину цвета и другие параметры можно регулировать в режиме реального времени.
В настоящий момент устройство доступно по предзаказу в США, а к сентябрю 2021 года L'Oréal планирует сделать его массовым.
Унитаз с функцией анализа здоровья
Гаджет будущего от японской компании Toto — wellness-унитаз, который анализирует состояние организма и дает персонализированные рекомендации по питанию. На выставке был представлен концепт устройства, в продажу оно поступит «в ближайшие несколько лет».
Toto: дизайн устройства и пример сообщения
Согласно проекту, чтобы получить данные о своем здоровье, нужно установить специальное приложение, которое синхронизируется с устройством, транслирует статистику и отправляет сообщения с рекомендациями. Как разработчики будут защищать столь чувствительные персональные данные — вопрос открытый.
Симулятор кота
Qoobo — это пушистая подушка с хвостом, которая имитирует вибрации и мурчание кошки. По замыслу создателей, устройство должно помочь пользователю снять тревогу и расслабиться.
Yukai Engineering
Стартап Yukai Engineering работает над Qoobo несколько лет, первая версия устройства была представлена на CES 2020. По словам основателей, с наступлением карантинных ограничений спрос на гаджет значительно вырос.
В настоящий момент пользователям доступна полноразмерная версия Qoobo за $149 и уменьшенная — Qoobo Petit за $80 в сером, коричневом, черном или белом цвете на выбор.
Пульт от телевизора на солнечной батарее
Больше не нужно беспокоиться о замене батареек в пульте дистанционного управления — достаточно убедиться, что он лежит рядом с окном. Новый ТВ-пульт от Samsung также можно подзарядить от яркого искусственного света или через разъем USB Type-C.
Samsung
Разработчики подсчитали, благодаря их решению отходы в виде батареек ААА сократятся на 99 млн единиц. Чтобы еще больше сократить негативное влияние на экологию, Samsung будет использовать материалы из переработанных пластиковых бутылок при производстве пульта.
Самая роскошная ванна в мире
Компания Kohler представила на выставке свою концепцию ванной комнаты будущего, которая включает смеситель с голосовым управлением, бесконтактную сантехнику и, гвоздь программы, — квадратную ванну за $16 тыс.
Kohler
Создатели вдохновлялись японской практикой сирин-йоку, которую также называют практикой «лесных ванн». В ее основе — длительные прогулки по лесу, направленные на снятие стресса и укрепление иммунитета.
Stillness Bath от Kohler оснащена функциями ароматерапии, «тумана» и адаптивного освещения, вода в нее поступает не из смесителя, а через отверстие на дне. Для тех, кто не может позволить себе максимальную комплектацию, компания разработала lite-версию за $6,2 тыс.
Умная дверь для собак
Американская компания MyQ Pet Portal разработала автоматизированную дверь для собак за $3 тыс. Устройство оснащено двумя камерами с разрешением 1080p, которые передают видео на смартфон пользователя. Помимо этого, в дверь встроено два динамика, которые позволяют дистанционного разговаривать с питомцем.
MyQ Pet Portal
Гаджет рассчитан на небольших собак весом от 4,5 до 40 кг. Все их взаимодействия с дверью фиксируются в приложении, которое также позволяет открывать или блокировать вход.
В дополнение можно приобрести ошейник с Bluetooth-сенсором, который будет автоматически открывать дверь при приближении к ней. Базовое устройство MyQ Pet Portal разработано из пластика, однако желающие могут приобрести деревянную модель за $4,5 тыс.
Маска для лица за $150
Китайский стартап AirPop представил Active+ Halo Smart Mask — тканевую маску для лица с фильтром и возможностью синхронизации со смартфоном.
AirPop
Приложение сигнализируют пользователю, когда необходимо заменить фильтр, а также анализирует качество воздуха и следит за дыханием, особенно в «активном» режиме, предназначенном для тренировок.
Маска заряжается от специальной батарейки-таблетки, которую нужно менять каждые шесть месяцев. Устройство доступно для предзаказа по цене $150, в комплекте пользователь получит четыре сменных фильтра. Каждый новый фильтр обойдется еще в $25.
Фото: пресс-службы компаний
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