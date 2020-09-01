Главная задача акселератора — дать стартапу инструменты для создания эффективного MVP. Перед менеджерами не стоит задача учить, поэтому они не думают о технологиях и устройстве образовательного процесса. Обычно акселераторы проводят лекции с известными экспертами в конкретных областях: интернет-маркетинга, продакт-менеджмента, юнит-экономики.



Образовательная программа, в свою очередь, полностью сосредоточена на качестве обучения. Она вводит объекты, терминологию и понятия, с которыми работает основатель бизнеса, и много внимания уделяет каждой технологии.



Например, в «Стартап-академии» ключевым объектом изучения выступает бизнес-модель. Поэтому программа начинается с мастер-класса «Бизнес-модель как объект предпринимательской деятельности». Именно построение, тестирование и корректировка бизнес-модели — одна из главных предпринимательских компетенций, которая позволяет создать уникальный, воспроизводимый и масштабируемый бизнес.



Эти знания — фундамент, на котором можно строить что-то новое. Понимание бизнес-модели и разницы между классической моделью и стартапом дает базу для проработки бизнес-гипотез. Поэтому в «Стартап-академии» разбираются и зарубежные, и российские примеры стартапов с инновационными бизнес-моделями, а также дается инструментарий для их создания.

