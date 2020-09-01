Акселератор или бизнес-школа:
что выбрать стартапу
что выбрать стартапу
Эксперты «Стартап-академии Сколково» рассказали, что такое образовательная программа для предпринимателя и чем она отличается от акселератора.
Акселератор или бизнес-школа:
что выбрать стартапу
что выбрать стартапу
Эксперты «Стартап-академии Сколково» рассказали, что такое образовательная программа для предпринимателя и чем она отличается от акселератора.
В предыдущей статье мы рассмотрели ситуации, в которых бизнес-образование принесет предпринимателю пользу. Осознав, что образование необходимо, основатель стартапа сталкивается с новым выбором — акселератор или бизнес-школа?
Образовательные программы для основателей стартапов не конкурируют с акселераторами или венчурными студиями, так как решают другие задачи. Проверить это можно, сравнив подходы школ и акселераторов к работе с основателями бизнеса на этапах отбора и обучения, а также их цели, образовательные технологии и бизнес-модели.
Рассмотрим разницу в подходах на примере «Стартап-академии Сколково», одной из самых старых и известных программ «Международной школы управления Сколково».
Как и классический акселератор, «Стартап-академия» воспроизводит стадии, через которые проходит основатель при запуске стартапа. Участник строит гипотезу бизнес-модели и верифицирует ее на протяжении программы: проводит Customer Development, создает прототип, начинает продажи, оценивает метрики продукта и роста, готовит инвестиционную презентацию и прорабатывает стратегию захвата рынка. Дальше начинаются отличия.
Рассмотрим разницу в подходах на примере «Стартап-академии Сколково», одной из самых старых и известных программ «Международной школы управления Сколково».
Как и классический акселератор, «Стартап-академия» воспроизводит стадии, через которые проходит основатель при запуске стартапа. Участник строит гипотезу бизнес-модели и верифицирует ее на протяжении программы: проводит Customer Development, создает прототип, начинает продажи, оценивает метрики продукта и роста, готовит инвестиционную презентацию и прорабатывает стратегию захвата рынка. Дальше начинаются отличия.
Образовательные программы для основателей стартапов не конкурируют с акселераторами или венчурными студиями, так как решают другие задачи. Проверить это можно, сравнив подходы школ и акселераторов к работе с основателями бизнеса на этапах отбора и обучения, а также их цели, образовательные технологии и бизнес-модели.
Рассмотрим разницу в подходах на примере «Стартап-академии Сколково», одной из самых старых и известных программ «Международной школы управления Сколково».
Как и классический акселератор, «Стартап-академия» воспроизводит стадии, через которые проходит основатель при запуске стартапа. Участник строит гипотезу бизнес-модели и верифицирует ее на протяжении программы: проводит Customer Development, создает прототип, начинает продажи, оценивает метрики продукта и роста, готовит инвестиционную презентацию и прорабатывает стратегию захвата рынка. Дальше начинаются отличия.
Рассмотрим разницу в подходах на примере «Стартап-академии Сколково», одной из самых старых и известных программ «Международной школы управления Сколково».
Как и классический акселератор, «Стартап-академия» воспроизводит стадии, через которые проходит основатель при запуске стартапа. Участник строит гипотезу бизнес-модели и верифицирует ее на протяжении программы: проводит Customer Development, создает прототип, начинает продажи, оценивает метрики продукта и роста, готовит инвестиционную презентацию и прорабатывает стратегию захвата рынка. Дальше начинаются отличия.
Внимание к человеку
Акселератор решает конкретную бизнес-задачу: собрать только самые сильные стартапы, доля в которых позволит получить выгоду после раунда посевных инвестиций. Поэтому акселератор может позволить себе не сотрудничать даже с очень талантливыми предпринимателями со слабым проектом. Менеджеры акселератора очень жестко оценивают ключевые для проекта показатели — размер рынка, живучесть бизнес-модели, трекшн.
Образовательная программа ориентирована на самих предпринимателей, и талантливые бизнесмены попадут в школу вне зависимости от того, насколько сильная гипотеза у их текущего проекта. В фокусе бизнес-школы всегда остается человек. Менеджеры программы изучают, в какой ситуации он находится, какие дефициты в мышлении, компетенциях и знаниях у него есть.
Если акселератор старается определить, есть ли у стартапа шанс выстрелить, то образовательная программа — чему и как надо учить человека, чтобы привести к заявленному результату.
Образовательная программа ориентирована на самих предпринимателей, и талантливые бизнесмены попадут в школу вне зависимости от того, насколько сильная гипотеза у их текущего проекта. В фокусе бизнес-школы всегда остается человек. Менеджеры программы изучают, в какой ситуации он находится, какие дефициты в мышлении, компетенциях и знаниях у него есть.
Если акселератор старается определить, есть ли у стартапа шанс выстрелить, то образовательная программа — чему и как надо учить человека, чтобы привести к заявленному результату.
Основы ведения бизнеса
Главная задача акселератора — дать стартапу инструменты для создания эффективного MVP. Перед менеджерами не стоит задача учить, поэтому они не думают о технологиях и устройстве образовательного процесса. Обычно акселераторы проводят лекции с известными экспертами в конкретных областях: интернет-маркетинга, продакт-менеджмента, юнит-экономики.
Образовательная программа, в свою очередь, полностью сосредоточена на качестве обучения. Она вводит объекты, терминологию и понятия, с которыми работает основатель бизнеса, и много внимания уделяет каждой технологии.
Например, в «Стартап-академии» ключевым объектом изучения выступает бизнес-модель. Поэтому программа начинается с мастер-класса «Бизнес-модель как объект предпринимательской деятельности». Именно построение, тестирование и корректировка бизнес-модели — одна из главных предпринимательских компетенций, которая позволяет создать уникальный, воспроизводимый и масштабируемый бизнес.
Эти знания — фундамент, на котором можно строить что-то новое. Понимание бизнес-модели и разницы между классической моделью и стартапом дает базу для проработки бизнес-гипотез. Поэтому в «Стартап-академии» разбираются и зарубежные, и российские примеры стартапов с инновационными бизнес-моделями, а также дается инструментарий для их создания.
Образовательная программа, в свою очередь, полностью сосредоточена на качестве обучения. Она вводит объекты, терминологию и понятия, с которыми работает основатель бизнеса, и много внимания уделяет каждой технологии.
Например, в «Стартап-академии» ключевым объектом изучения выступает бизнес-модель. Поэтому программа начинается с мастер-класса «Бизнес-модель как объект предпринимательской деятельности». Именно построение, тестирование и корректировка бизнес-модели — одна из главных предпринимательских компетенций, которая позволяет создать уникальный, воспроизводимый и масштабируемый бизнес.
Эти знания — фундамент, на котором можно строить что-то новое. Понимание бизнес-модели и разницы между классической моделью и стартапом дает базу для проработки бизнес-гипотез. Поэтому в «Стартап-академии» разбираются и зарубежные, и российские примеры стартапов с инновационными бизнес-моделями, а также дается инструментарий для их создания.
Разные точки зрения
Одно из главных преимуществ образовательной программы — универсальность. Она готовит предпринимателя к вызовам в рамках всех его последующих бизнес-инициатив, а не одного конкретного MVP. «Стартап-академия Сколково» с первых дней обучения предлагает предпринимателю посмотреть на свой проект с разных точек зрения: предпринимателя, технолога, организатора, инвестора, основателя.
Это умение тренируют и в рамках рабочей группы. Для закрепления проводятся «борды»: один участник питчит стартап, а остальные задают вопросы из выбранной позиции. Модераторы следят за тем, чтобы участники отрабатывали каждую из них качественно и четко.
Это умение тренируют и в рамках рабочей группы. Для закрепления проводятся «борды»: один участник питчит стартап, а остальные задают вопросы из выбранной позиции. Модераторы следят за тем, чтобы участники отрабатывали каждую из них качественно и четко.
Опыт наставника
Акселераторы следят за процессом развития стартапов при помощи трекеров. Трекер — это человек, который помогает предпринимателю выстроить путь достижения бизнес-цели. Цель при этом ставится в выручке, количестве платящих клиентов, снижении стоимости привлечения и так далее. Это своего рода «палка», с помощью которой акселератор помогает предпринимателю не сбиваться с намеченного пути.
В «Стартап-академии» ментор — это ролевая модель мышления. Ментором может быть или предприниматель, который проходил через успешный опыт создания стартапа, или профессиональный инвестор — управляющий партнер инвестиционного фонда или человек, который покупает стартапы внутри корпорации.
Ментор — в отличие от трекера — не строит план достижения целей по выручке и не учит конкретным инструментам. Будучи опытным предпринимателем или профессиональным инвестором, он задает основателю вопросы, учит думать. Именно общение с профессиональными инвесторами и предпринимателями, у которых получилось построить бизнесы с миллиардными выручками, — особенность «Стартап-академии».
В «Стартап-академии» ментор — это ролевая модель мышления. Ментором может быть или предприниматель, который проходил через успешный опыт создания стартапа, или профессиональный инвестор — управляющий партнер инвестиционного фонда или человек, который покупает стартапы внутри корпорации.
Ментор — в отличие от трекера — не строит план достижения целей по выручке и не учит конкретным инструментам. Будучи опытным предпринимателем или профессиональным инвестором, он задает основателю вопросы, учит думать. Именно общение с профессиональными инвесторами и предпринимателями, у которых получилось построить бизнесы с миллиардными выручками, — особенность «Стартап-академии».
Разовая оплата
Как правило, акселератор зарабатывает через модель посевного инвестирования. Задача акселератора в этом случае — найти сильный стартап, дать ему небольшие инвестиции на этапе pre-seed или seed, довести до определенного раунда и выйти из проекта с нужной доходностью. Именно поэтому акселератор берет долю.
Бизнес-модель образовательной программы — платное обучение. Существует также система грантов для талантливых студентов, когда за обучение платит не сам участник, а грантодатель. Грантодателями могут выступать предприниматели, крупные бизнесы, выпускники предыдущих потоков. Образовательная программа не берет долю в бизнесе — ни когда основатель получает инвестиции, проходя обучение в «Академии», ни позже.
Например, компания Viewst получила инвестиции в размере $0,5 млн, когда ее основательница проходила обучение в «Стартап-академии».
Бизнес-модель образовательной программы — платное обучение. Существует также система грантов для талантливых студентов, когда за обучение платит не сам участник, а грантодатель. Грантодателями могут выступать предприниматели, крупные бизнесы, выпускники предыдущих потоков. Образовательная программа не берет долю в бизнесе — ни когда основатель получает инвестиции, проходя обучение в «Академии», ни позже.
Например, компания Viewst получила инвестиции в размере $0,5 млн, когда ее основательница проходила обучение в «Стартап-академии».
Разносторонние знания
Результат качественного акселератора — стартап дошел до метрик и показателей, интересных следующему инвестору, и привлек раунд.
Результат качественной образовательной программы значительно шире. Проходя обучение, основатель строит инновационную бизнес-модель, запускает продажи, получает обратную связь на инвестиционную презентацию и, в идеальном сценарии, выходит из школы с привлеченными инвестициями. Топ-менеджеры, у которых еще не было своего проекта, понимают, стоит ли уходить из найма. Главным результатом программы считаются собранная бизнес-модель, верифицированная через продажи, и скачок в уровне мышления предпринимателя, который освоил инструменты создания инновационных и инвестиционно привлекательных бизнесов.
Результат качественной образовательной программы значительно шире. Проходя обучение, основатель строит инновационную бизнес-модель, запускает продажи, получает обратную связь на инвестиционную презентацию и, в идеальном сценарии, выходит из школы с привлеченными инвестициями. Топ-менеджеры, у которых еще не было своего проекта, понимают, стоит ли уходить из найма. Главным результатом программы считаются собранная бизнес-модель, верифицированная через продажи, и скачок в уровне мышления предпринимателя, который освоил инструменты создания инновационных и инвестиционно привлекательных бизнесов.
Внимание к человеку
Акселератор решает конкретную бизнес-задачу: собрать только самые сильные стартапы, доля в которых позволит получить выгоду после раунда посевных инвестиций. Поэтому акселератор может позволить себе не сотрудничать даже с очень талантливыми предпринимателями со слабым проектом. Менеджеры акселератора очень жестко оценивают ключевые для проекта показатели — размер рынка, живучесть бизнес-модели, трекшн.
Образовательная программа ориентирована на самих предпринимателей, и талантливые бизнесмены попадут в школу вне зависимости от того, насколько сильная гипотеза у их текущего проекта. В фокусе бизнес-школы всегда остается человек. Менеджеры программы изучают, в какой ситуации он находится, какие дефициты в мышлении, компетенциях и знаниях у него есть.
Если акселератор старается определить, есть ли у стартапа шанс выстрелить, то образовательная программа — чему и как надо учить человека, чтобы привести к заявленному результату.
Образовательная программа ориентирована на самих предпринимателей, и талантливые бизнесмены попадут в школу вне зависимости от того, насколько сильная гипотеза у их текущего проекта. В фокусе бизнес-школы всегда остается человек. Менеджеры программы изучают, в какой ситуации он находится, какие дефициты в мышлении, компетенциях и знаниях у него есть.
Если акселератор старается определить, есть ли у стартапа шанс выстрелить, то образовательная программа — чему и как надо учить человека, чтобы привести к заявленному результату.
Основы ведения бизнеса
Главная задача акселератора — дать стартапу инструменты для создания эффективного MVP. Перед менеджерами не стоит задача учить, поэтому они не думают о технологиях и устройстве образовательного процесса. Обычно акселераторы проводят лекции с известными экспертами в конкретных областях: интернет-маркетинга, продакт-менеджмента, юнит-экономики.
Образовательная программа, в свою очередь, полностью сосредоточена на качестве обучения. Она вводит объекты, терминологию и понятия, с которыми работает основатель бизнеса, и много внимания уделяет каждой технологии.
Например, в «Стартап-академии» ключевым объектом изучения выступает бизнес-модель. Поэтому программа начинается с мастер-класса «Бизнес-модель как объект предпринимательской деятельности». Именно построение, тестирование и корректировка бизнес-модели — одна из главных предпринимательских компетенций, которая позволяет создать уникальный, воспроизводимый и масштабируемый бизнес.
Эти знания — фундамент, на котором можно строить что-то новое. Понимание бизнес-модели и разницы между классической моделью и стартапом дает базу для проработки бизнес-гипотез. Поэтому в «Стартап-академии» разбираются и зарубежные, и российские примеры стартапов с инновационными бизнес-моделями, а также дается инструментарий для их создания.
Образовательная программа, в свою очередь, полностью сосредоточена на качестве обучения. Она вводит объекты, терминологию и понятия, с которыми работает основатель бизнеса, и много внимания уделяет каждой технологии.
Например, в «Стартап-академии» ключевым объектом изучения выступает бизнес-модель. Поэтому программа начинается с мастер-класса «Бизнес-модель как объект предпринимательской деятельности». Именно построение, тестирование и корректировка бизнес-модели — одна из главных предпринимательских компетенций, которая позволяет создать уникальный, воспроизводимый и масштабируемый бизнес.
Эти знания — фундамент, на котором можно строить что-то новое. Понимание бизнес-модели и разницы между классической моделью и стартапом дает базу для проработки бизнес-гипотез. Поэтому в «Стартап-академии» разбираются и зарубежные, и российские примеры стартапов с инновационными бизнес-моделями, а также дается инструментарий для их создания.
Разные точки зрения
Одно из главных преимуществ образовательной программы — универсальность. Она готовит предпринимателя к вызовам в рамках всех его последующих бизнес-инициатив, а не одного конкретного MVP. «Стартап-академия Сколково» с первых дней обучения предлагает предпринимателю посмотреть на свой проект с разных точек зрения: предпринимателя, технолога, организатора, инвестора, основателя.
Это умение тренируют и в рамках рабочей группы. Для закрепления проводятся «борды»: один участник питчит стартап, а остальные задают вопросы из выбранной позиции. Модераторы следят за тем, чтобы участники отрабатывали каждую из них качественно и четко.
Это умение тренируют и в рамках рабочей группы. Для закрепления проводятся «борды»: один участник питчит стартап, а остальные задают вопросы из выбранной позиции. Модераторы следят за тем, чтобы участники отрабатывали каждую из них качественно и четко.
Опыт наставника
Акселераторы следят за процессом развития стартапов при помощи трекеров. Трекер — это человек, который помогает предпринимателю выстроить путь достижения бизнес-цели. Цель при этом ставится в выручке, количестве платящих клиентов, снижении стоимости привлечения и так далее. Это своего рода «палка», с помощью которой акселератор помогает предпринимателю не сбиваться с намеченного пути.
В «Стартап-академии» ментор — это ролевая модель мышления. Ментором может быть или предприниматель, который проходил через успешный опыт создания стартапа, или профессиональный инвестор — управляющий партнер инвестиционного фонда или человек, который покупает стартапы внутри корпорации.
Ментор — в отличие от трекера — не строит план достижения целей по выручке и не учит конкретным инструментам. Будучи опытным предпринимателем или профессиональным инвестором, он задает основателю вопросы, учит думать. Именно общение с профессиональными инвесторами и предпринимателями, у которых получилось построить бизнесы с миллиардными выручками, — особенность «Стартап-академии».
В «Стартап-академии» ментор — это ролевая модель мышления. Ментором может быть или предприниматель, который проходил через успешный опыт создания стартапа, или профессиональный инвестор — управляющий партнер инвестиционного фонда или человек, который покупает стартапы внутри корпорации.
Ментор — в отличие от трекера — не строит план достижения целей по выручке и не учит конкретным инструментам. Будучи опытным предпринимателем или профессиональным инвестором, он задает основателю вопросы, учит думать. Именно общение с профессиональными инвесторами и предпринимателями, у которых получилось построить бизнесы с миллиардными выручками, — особенность «Стартап-академии».
Разовая оплата
Как правило, акселератор зарабатывает через модель посевного инвестирования. Задача акселератора в этом случае — найти сильный стартап, дать ему небольшие инвестиции на этапе pre-seed или seed, довести до определенного раунда и выйти из проекта с нужной доходностью. Именно поэтому акселератор берет долю.
Бизнес-модель образовательной программы — платное обучение. Существует также система грантов для талантливых студентов, когда за обучение платит не сам участник, а грантодатель. Грантодателями могут выступать предприниматели, крупные бизнесы, выпускники предыдущих потоков. Образовательная программа не берет долю в бизнесе — ни когда основатель получает инвестиции, проходя обучение в «Академии», ни позже.
Например, компания Viewst получила инвестиции в размере $0,5 млн, когда ее основательница проходила обучение в «Стартап-академии».
Бизнес-модель образовательной программы — платное обучение. Существует также система грантов для талантливых студентов, когда за обучение платит не сам участник, а грантодатель. Грантодателями могут выступать предприниматели, крупные бизнесы, выпускники предыдущих потоков. Образовательная программа не берет долю в бизнесе — ни когда основатель получает инвестиции, проходя обучение в «Академии», ни позже.
Например, компания Viewst получила инвестиции в размере $0,5 млн, когда ее основательница проходила обучение в «Стартап-академии».
Разносторонние знания
Результат качественного акселератора — стартап дошел до метрик и показателей, интересных следующему инвестору, и привлек раунд.
Результат качественной образовательной программы значительно шире. Проходя обучение, основатель строит инновационную бизнес-модель, запускает продажи, получает обратную связь на инвестиционную презентацию и, в идеальном сценарии, выходит из школы с привлеченными инвестициями. Топ-менеджеры, у которых еще не было своего проекта, понимают, стоит ли уходить из найма. Главным результатом программы считаются собранная бизнес-модель, верифицированная через продажи, и скачок в уровне мышления предпринимателя, который освоил инструменты создания инновационных и инвестиционно привлекательных бизнесов.
Результат качественной образовательной программы значительно шире. Проходя обучение, основатель строит инновационную бизнес-модель, запускает продажи, получает обратную связь на инвестиционную презентацию и, в идеальном сценарии, выходит из школы с привлеченными инвестициями. Топ-менеджеры, у которых еще не было своего проекта, понимают, стоит ли уходить из найма. Главным результатом программы считаются собранная бизнес-модель, верифицированная через продажи, и скачок в уровне мышления предпринимателя, который освоил инструменты создания инновационных и инвестиционно привлекательных бизнесов.
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Конкурс грантов
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© Rusbase, 2020
Евгения Хрисанфова