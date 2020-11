Вообще human in the loop Augmented AI — это next big thing. Пример: OpenAI выпустил GPT-3 (Generative Pre-trained Transformer 3), речевой ИИ. У нас ребята с ним игрались, сгенерировали 40 разных маркетинговых текстов за 5 минут и запустили их в маркетинг. Сколько их людям писать вживую? Несколько дней? А тут машина написала, ты поправил корнер-кейсы и запустил. И это будет везде. Причем главное — появляются чипы, которые позволяют делать IoT с нейронками, то есть появится чайник с нейронными сетями. Восстание чайников!