Смотри, что еще очень важно. Никогда не надо смотреть, что рынок IT упадет на 8%, как в прогнозе Gartner на 2020 год. Это никак не заботит среднестатистического предпринимателя. И даже среднестатистического венчурного инвестора это вообще не колышет. Потому что методы подсчета этих рынков имеют мало общего с доходностью фондов, с ростом заказчиков и так далее. Но нам важно понимать, что покупательная способность сокращается, при этом люди переходят в онлайн. Многие индустрии неплохо выигрывают от этого, даже авиабилеты.



Казалось бы, авиабилетам тотальный трындец должен настать. Но нет, трындец не тотальный. Потому что до COVID половина билетов продавалась не в онлайне. Представляете! Кажется, что все покупают в онлайне, но нет — только половина. Я не знаю статистику за 2019 год, но в 2015 году в России только 36% билетов продавалось онлайн, остальное — в офлайне через кассы. Естественно, людей стало летать в сотни раз меньше, но они покупают в онлайне. На выходе это поможет пострадавшим индустриям. Можно сказать, технологии от этого выиграли.



