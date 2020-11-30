Тренды, надежды, пандемия: серия интервью с предпринимателями из России и Калифорнии

Издание RB.RU и онлайн-курс для предпринимателей Digital Dolina предложили бизнесменам из России и Калифорнии поговорить о влиянии пандемии на бизнес, грамотном менеджменте и разнице в менталитете инвесторов из разных стран. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — интервью с ними вы можете прочитать, кликнув на карточки ниже.



