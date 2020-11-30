RB.RU + DIGITAL DOLINA
Тренды, надежды, пандемия: серия интервью с предпринимателями из России и Калифорнии
RUSBASE + DIGITAL DOLINA
Тренды, надежды, пандемия: серия интервью с предпринимателями из России и Калифорнии
Издание RB.RU и онлайн-курс для предпринимателей Digital Dolina предложили бизнесменам из России и Калифорнии поговорить о влиянии пандемии на бизнес, грамотном менеджменте и разнице в менталитете инвесторов из разных стран. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — интервью с ними вы можете прочитать, кликнув на карточки ниже.
Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей, который закрывает главные вопросы, возникающие на пути стартапера: от поиска идеи до получения инвестиций. В рамках курса 11 звёздных бизнесменов из Кремниевой долины и России помогут запустить сильный продукт, обойти конкурентов и получить финансирование. Среди спикеров: Дмитрий Мацкевич, предприниматель, основатель ИИ-стартапа Dbrain и Flocktory (продана Qiwi за $20 млн); сооснователь и ex-управляющий партнер венчурного фонда Gagarin Capital, сооснователь Cherry Labs Николай Давыдов; сооснователь BestDoctor Марк Саневич; сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов и другие.
Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей, который закрывает главные вопросы, возникающие на пути стартапера: от поиска идеи до получения инвестиций. В рамках курса 11 звёздных бизнесменов из Кремниевой долины и России помогут запустить сильный продукт, обойти конкурентов и получить финансирование. Среди спикеров: Дмитрий Мацкевич, предприниматель, основатель ИИ-стартапа Dbrain и Flocktory (продана Qiwi за $20 млн); сооснователь и ex-управляющий партнер венчурного фонда Gagarin Capital, сооснователь Cherry Labs Николай Давыдов; сооснователь BestDoctor Марк Саневич; сооснователь «Нетологии-групп» Максим Спиридонов и другие.
Над проектом работали: Светлана Зыкова, Мария Передок, Татьяна Петрущенкова.
Иллюстрации: Анастасия Топонен.
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Светлана Зыкова