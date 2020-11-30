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«Мне важно видеть движение компании».
Катерина Ленгольд и Анастасия Сартан — об инвестициях, выборе проектов и интуиции в принятии решений
Катерина Ленгольд и Анастасия Сартан — об инвестициях, выборе проектов и интуиции в принятии решений
Rusbase и Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей — предложили звёздным бизнесменам из России и Кремниевой долины обсудить тренды развития стартапов, проблемы и перспективы бизнеса в 2020 году. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — ищите всех на одной странице.
В этом материале серийный предприниматель и инвестор Катерина Ленгольд и основательница голосового помощника-стилиста Stylehacks.ai и сервиса для старта карьеры Grintern Анастасия Сартан говорят о том, как построить компанию стоимостью миллион долларов, объясняют, почему деньги — не самая важная цель в стартапах, рассказывают, как и где искать инвесторов и в какие проекты они сами инвестируют.
В этом материале серийный предприниматель и инвестор Катерина Ленгольд и основательница голосового помощника-стилиста Stylehacks.ai и сервиса для старта карьеры Grintern Анастасия Сартан говорят о том, как построить компанию стоимостью миллион долларов, объясняют, почему деньги — не самая важная цель в стартапах, рассказывают, как и где искать инвесторов и в какие проекты они сами инвестируют.
Rusbase и Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей — предложили звёздным бизнесменам из России и Кремниевой долины обсудить тренды развития стартапов, проблемы и перспективы бизнеса в 2020 году. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — ищите всех на одной странице.
В этом материале серийный предприниматель и инвестор Катерина Ленгольд и основательница голосового помощника-стилиста Stylehacks.ai и сервиса для старта карьеры Grintern Анастасия Сартан говорят о том, как построить компанию стоимостью миллион долларов, объясняют, почему деньги не самая важная цель в стартапах, как и где искать инвесторов и рассказывают, в какие проекты они сами инвестируют.
В этом материале серийный предприниматель и инвестор Катерина Ленгольд и основательница голосового помощника-стилиста Stylehacks.ai и сервиса для старта карьеры Grintern Анастасия Сартан говорят о том, как построить компанию стоимостью миллион долларов, объясняют, почему деньги не самая важная цель в стартапах, как и где искать инвесторов и рассказывают, в какие проекты они сами инвестируют.
Как построить компанию стоимостью
миллион долларов
миллион долларов
Есть ли знания, навыки и вообще — майндсет, которые в этом помогут?
Катерина Ленгольд
Есть разница между майндсетом, знаниями и навыками — это три абсолютно разные вещи. Знания — это я прочитал в книжке, что 1+1=2. Навыки — это когда я могу взять таблицу сложения и собрать из этого какую-то интересную и полезную штуку. А есть майндсет, который дает понимание, зачем вообще мне арифметика и зачем мне собирать из этой арифметики космические корабли.
Легче всего формируются знания: прочёл книжку (кто-то один раз, кто-то — два), и вот у тебя появились знания. Чтобы возникли навыки, нужно пойти что-то поделать руками. Майндсет меняется дольше всего.
Например, мой предпринимательский майндсет формировался из состояния, когда мне хотелось выпрыгнуть из своей текущей реальности. Изначальным мышлением, которое заставило меня зарабатывать в 14 лет, было мышление из дефицита.
Я выросла в небогатой семье, а хотелось видеть мир, хотелось телефон, хотелось быть независимой от родителей. На дефицитном мышлении далеко не уедешь. Необходимо мышление роста. Тебе нужно перейти от истории, что «если у меня нет Ferrari, то я какой-то не такой, поэтому я строю бизнес», к мышлению создания чего-то за пределами себя. К тому, как я могу удовлетворить не только свой дефицит, но и дефицит Васи, Пети, Оли, России, Украины, США и так далее. Когда твое мышление выходит за пределы тебя, появляется возможность создания действительно масштабных кампаний.
Я верю, что те возможности, которые у тебя появляются, пропорциональны количеству людей, на жизни которых ты стремишься повлиять. Если ты хочешь повлиять на жизнь одного-единственного человека — себя, — то уровень твоих возможностей и результатов будет мизерный. Если ты хочешь это сделать для своей семьи, то он будет побольше. А если тебе действительно не всё равно на твоих клиентов, партнеров и так далее, то изменится масштаб мышления.
На мой взгляд, это только так получается. Это не про знание, не про навыки, это абсолютно другая категория.
Легче всего формируются знания: прочёл книжку (кто-то один раз, кто-то — два), и вот у тебя появились знания. Чтобы возникли навыки, нужно пойти что-то поделать руками. Майндсет меняется дольше всего.
Например, мой предпринимательский майндсет формировался из состояния, когда мне хотелось выпрыгнуть из своей текущей реальности. Изначальным мышлением, которое заставило меня зарабатывать в 14 лет, было мышление из дефицита.
Я выросла в небогатой семье, а хотелось видеть мир, хотелось телефон, хотелось быть независимой от родителей. На дефицитном мышлении далеко не уедешь. Необходимо мышление роста. Тебе нужно перейти от истории, что «если у меня нет Ferrari, то я какой-то не такой, поэтому я строю бизнес», к мышлению создания чего-то за пределами себя. К тому, как я могу удовлетворить не только свой дефицит, но и дефицит Васи, Пети, Оли, России, Украины, США и так далее. Когда твое мышление выходит за пределы тебя, появляется возможность создания действительно масштабных кампаний.
Я верю, что те возможности, которые у тебя появляются, пропорциональны количеству людей, на жизни которых ты стремишься повлиять. Если ты хочешь повлиять на жизнь одного-единственного человека — себя, — то уровень твоих возможностей и результатов будет мизерный. Если ты хочешь это сделать для своей семьи, то он будет побольше. А если тебе действительно не всё равно на твоих клиентов, партнеров и так далее, то изменится масштаб мышления.
На мой взгляд, это только так получается. Это не про знание, не про навыки, это абсолютно другая категория.
Анастасия Сартан
Давайте сначала вообще поймем, что значит «компания, которая стоит миллион долларов». Что это вообще за цель такая? В целом, даже когда, предположим, поступаешь в Y Combinator (а это один из самых крупных акселераторов в Долине и, наверное, во всем мире), тебе даётся $125 000 инвестиций. За это у тебя берут 7% компании. Получается, твоя компания оценивается в $1,8 млн. Таким образом, если ты привлекаешь seed-инвестиции по каким-то более-менее стандартным оценкам, то твоя компания уже стоит миллион долларов. То есть цель уже достигнута. Поэтому тут надо уточнить, что мы хотим на выходе получить: мы хотим продать за миллионы, мы хотим заработать миллионы или мы хотим, чтобы компания оценивалась в миллионы? Это совсем разные вещи.
Да и вот эти все истории, что компания привлекла 10 млн и больше, — это вовсе не значит, что фаундер взял их и положил в карман. Даже на стадии, когда компания привлекает где-то от 2 до 5 млн, фаундеры живут на минимальный оклад, которого хватает на жизнь.
Чем стартап отличается от бизнеса? Тем, что подразумевается быстрый рост, что у тебя экономика и продукт построены так, что ты можешь быстро расти. Не совсем очевидно, что это лучший путь для того, чтобы заработать миллионы долларов. Есть много исследований и статистики, которые говорят, что гораздо больше шансов и возможностей заработать миллион долларов, если ты пойдешь в большую корпорацию и выстроишь там карьеру.
Цель «заработать миллион долларов, делая стартап» — это, скорее всего, не рабочий путь. Можно предположить, что те, кто берется делать стартапы, идут туда не за этой целью, они идут за некой целью воплотить что-то, дать что-то, они просто не могут сдержаться и не сделать.
Да и вот эти все истории, что компания привлекла 10 млн и больше, — это вовсе не значит, что фаундер взял их и положил в карман. Даже на стадии, когда компания привлекает где-то от 2 до 5 млн, фаундеры живут на минимальный оклад, которого хватает на жизнь.
Чем стартап отличается от бизнеса? Тем, что подразумевается быстрый рост, что у тебя экономика и продукт построены так, что ты можешь быстро расти. Не совсем очевидно, что это лучший путь для того, чтобы заработать миллионы долларов. Есть много исследований и статистики, которые говорят, что гораздо больше шансов и возможностей заработать миллион долларов, если ты пойдешь в большую корпорацию и выстроишь там карьеру.
Цель «заработать миллион долларов, делая стартап» — это, скорее всего, не рабочий путь. Можно предположить, что те, кто берется делать стартапы, идут туда не за этой целью, они идут за некой целью воплотить что-то, дать что-то, они просто не могут сдержаться и не сделать.
Абсолютно согласна, на 100%.
Это подчеркивает слова, которые Катя сказала, про некую миссию. В какой-то момент жизни у некоторых из нас возникает осознание миссии: мы хотим помочь кому-то или исправить что-то, что у нас особенно болит. Поэтому готовы тратить много часов в день (больше, чем восемь часов), зарабатывать гораздо меньше, чем в найме, и все равно это делать.
Если переформулировать вопрос на «как построить успешный стартап», а не «как построить компанию, которая стоит миллионы долларов», то начать надо с миссии и понять, что болит, ради чего вы готовы многим пожертвовать.
Если переформулировать вопрос на «как построить успешный стартап», а не «как построить компанию, которая стоит миллионы долларов», то начать надо с миссии и понять, что болит, ради чего вы готовы многим пожертвовать.
Как и где искать инвестора
Поиск инвестора иногда становится главной целью стартапа, и все процессы команда перестраивает именно под привлечение средств — это может навредить проекту. Вот на что надо обратить внимание при поиске инвестиций и подготовке питчдека.
Я в свои компании (в первую, которую продала, и во вторую, в которой была вице-президентом) привлекала в общей сложности около $20 млн. С момента ухода из операционной деятельности Astro Digital я работала в швейцарском фонде, потом начала сама инвестировать как angel-инвестор маленькими чеками, а сейчас еще выступаю strategic advisor в американском венчурном фонде. В год общаюсь с 200-300 компаниями, которые питчат свои идеи.
Часто предприниматели готовят красивые презентации и думают, что это очень важно. Но инвесторы не смотрят на картинки, они любят цифры. У одной из компаний, в которую я недавно проинвестировала, я вообще не видела питчдек, мы просто обсуждали их метрики, я видела, как ребята двигаются, что у них происходит, и поняла, что хочу войти в компанию.
История твоего реального прогресса и бизнес-показатели гораздо важнее, чем вызубренные презентации. Важно, что ты реально сделал и как твои клиенты на это реагируют. Поэтому, отвечая на вопрос «Как искать инвесторов?», — нужно фокусироваться на клиентах, а не инвесторах.
Часто предприниматели готовят красивые презентации и думают, что это очень важно. Но инвесторы не смотрят на картинки, они любят цифры. У одной из компаний, в которую я недавно проинвестировала, я вообще не видела питчдек, мы просто обсуждали их метрики, я видела, как ребята двигаются, что у них происходит, и поняла, что хочу войти в компанию.
История твоего реального прогресса и бизнес-показатели гораздо важнее, чем вызубренные презентации. Важно, что ты реально сделал и как твои клиенты на это реагируют. Поэтому, отвечая на вопрос «Как искать инвесторов?», — нужно фокусироваться на клиентах, а не инвесторах.
У меня есть много интересных наблюдений на этот счет. Учитывая, что традиционные венчурные инвестиции я привлекала чуть больше двух лет назад, какая-то часть моих знаний может быть нерелевантна, очень быстро меняется рынок.
Я привлекла в свою первую инвестиционную компанию TrendsBrands $8 млн, и мы дошли до раунда B. В свою нынешнюю компанию Stylehacks — проект с голосовыми рекомендациями по гардеробу — мы привлекли миллион, что по меркам Кремниевой долины не какая-то заоблачная цифра, но раунд у нас очень красивый, привлекает много внимания, в него вложились Google и Founders Funds — один из самых значимых фондов Долины. Поскольку мне удалось это сделать в свой первый год переезда в Америку, беременной и с детьми — наверное, это красивая история.
Сейчас я понимаю, что тогда у меня вообще была цель получить инвестиции. Что я приеду в США, получу инвестиции и этим докажу, что я могу. Здесь все вокруг говорят, что, вот, он привлек 2 млн, он привлек 10... И я такая — блин, я привлекла всего один, какой кошмар! И оцениваются люди по информации в Crunchbase: когда и сколько привлек денег. Такой символ успеха. И я отдавала приоритет этому, а не самому продукту. Я считала, что мне нужно привлечь деньги, а дальше всё сложится. Это не совсем правильный путь: важно сначала осознать, а зачем вообще нужны инвестиции. Да, давайте скинем вот этот очень популярный сейчас тренд, что «ты привлек, ты крутой». И вообще подумаем: а инвестиции нужны самому продукту?
Много офигенных бизнесов построены вообще без инвестиций. А еще можно сначала развить бизнес до определенной стадии, когда понятно, в какую growth metric вложиться, чтобы это повлияло на продукт. Скорее всего, в этом случае фандрайзинг пройдет проще. Для сравнения, когда мы привлекали инвестиции на начальной стадии в Stylehacks, пришлось обойти порядка ста инвесторов, услышать «нет» примерно в 95% случаев. Инвесторы давали советы, что сделать с продуктом, при этом не факт, что релевантные — инвесторы все же не наши пользователи…
Сейчас у меня есть ещё один бизнес, который называется Grintern — мы нанимаем молодых ребят в американские стартапы, и у нас это отлично идет. Недавно один крутой инвестор, хороший друг семьи, заходил ко мне в гости и расспросил все-все-все цифры моего бизнеса. Я по дружбе рассказала, как у нас строится экономика, какие проблемы. Это был совершенно не питч, скорее разговор за чаем — мне было интересно, что скажет опытный человек. И он, надевая ботинки перед уходом, спрашивает: «Ну что, деньги мои возьмёшь?» Я думаю: «Опа! Как интересно, тут вообще бизнес, в который деньги я и не планировала привлекать».
Я делала проект, понимая, что продукт нужен в этой стране, так как компаниям очень тяжело найти амбициозных ребят на какие-то junior-профессии — в Калифорнии это стоит огромных денег, а у нас есть отличный talent pool в Восточной Европе. Восточноевропейским ребятам тоже непросто найти хороший старт для первой работы, и мы помогаем найти работу, поработать два года на американскую компанию и получить мощный карьерный старт. Я ему говорю — я тебе экономику рассказала, давай ты мне объяснишь, зачем мне твои инвестиции, как их применить.
Я привлекла в свою первую инвестиционную компанию TrendsBrands $8 млн, и мы дошли до раунда B. В свою нынешнюю компанию Stylehacks — проект с голосовыми рекомендациями по гардеробу — мы привлекли миллион, что по меркам Кремниевой долины не какая-то заоблачная цифра, но раунд у нас очень красивый, привлекает много внимания, в него вложились Google и Founders Funds — один из самых значимых фондов Долины. Поскольку мне удалось это сделать в свой первый год переезда в Америку, беременной и с детьми — наверное, это красивая история.
Сейчас я понимаю, что тогда у меня вообще была цель получить инвестиции. Что я приеду в США, получу инвестиции и этим докажу, что я могу. Здесь все вокруг говорят, что, вот, он привлек 2 млн, он привлек 10... И я такая — блин, я привлекла всего один, какой кошмар! И оцениваются люди по информации в Crunchbase: когда и сколько привлек денег. Такой символ успеха. И я отдавала приоритет этому, а не самому продукту. Я считала, что мне нужно привлечь деньги, а дальше всё сложится. Это не совсем правильный путь: важно сначала осознать, а зачем вообще нужны инвестиции. Да, давайте скинем вот этот очень популярный сейчас тренд, что «ты привлек, ты крутой». И вообще подумаем: а инвестиции нужны самому продукту?
Много офигенных бизнесов построены вообще без инвестиций. А еще можно сначала развить бизнес до определенной стадии, когда понятно, в какую growth metric вложиться, чтобы это повлияло на продукт. Скорее всего, в этом случае фандрайзинг пройдет проще. Для сравнения, когда мы привлекали инвестиции на начальной стадии в Stylehacks, пришлось обойти порядка ста инвесторов, услышать «нет» примерно в 95% случаев. Инвесторы давали советы, что сделать с продуктом, при этом не факт, что релевантные — инвесторы все же не наши пользователи…
Сейчас у меня есть ещё один бизнес, который называется Grintern — мы нанимаем молодых ребят в американские стартапы, и у нас это отлично идет. Недавно один крутой инвестор, хороший друг семьи, заходил ко мне в гости и расспросил все-все-все цифры моего бизнеса. Я по дружбе рассказала, как у нас строится экономика, какие проблемы. Это был совершенно не питч, скорее разговор за чаем — мне было интересно, что скажет опытный человек. И он, надевая ботинки перед уходом, спрашивает: «Ну что, деньги мои возьмёшь?» Я думаю: «Опа! Как интересно, тут вообще бизнес, в который деньги я и не планировала привлекать».
Я делала проект, понимая, что продукт нужен в этой стране, так как компаниям очень тяжело найти амбициозных ребят на какие-то junior-профессии — в Калифорнии это стоит огромных денег, а у нас есть отличный talent pool в Восточной Европе. Восточноевропейским ребятам тоже непросто найти хороший старт для первой работы, и мы помогаем найти работу, поработать два года на американскую компанию и получить мощный карьерный старт. Я ему говорю — я тебе экономику рассказала, давай ты мне объяснишь, зачем мне твои инвестиции, как их применить.
Прекрасные мысли! Еще частый вопрос — а нужны ли консультанты для поиска инвесторов? По-моему, это вообще злейшее зло. Это как: «Я не умею продавать, поэтому привлеку консультанта! Я не умею делать продукт, привлеку консультанта. Я не умею работать с инвесторами, снова привлекаю консультанта». Это ключевые навыки основателя компании, их нужно формировать, а не залатывать консультантами.
Плюс, как Анастасия верно сказала, инвестор на самом деле — это бесплатный консультант высокого уровня. Если ты включишь не только свое эго, но и уши, то с каждым разговором соберешь инсайты, которые помогут развить продукт. Относитесь к разговорам с инвесторами так: «Что из этого разговора я могу вытащить, чтобы еще лучше служить своему клиенту?».
Тогда, даже если ваш инвестор сказал «Нет», но вы его услышали, применили, получили лучше метрики, вы можете прислать follow-up: «Мы два месяца назад с вами разговаривали, вы упомянули проблемы с бизнес-моделью, мы ее докрутили с учетом ваших рекомендаций — и у нас рост 47%. Буду держать вас в курсе!». Шансы, что инвестор сам потом к вам придёт и спросит: «Вы раунд закрываете? Как дела там?», сильно повышаются. Таких проектов и основателей единицы, а людей с красивыми презентациями — вагон.
Плюс, как Анастасия верно сказала, инвестор на самом деле — это бесплатный консультант высокого уровня. Если ты включишь не только свое эго, но и уши, то с каждым разговором соберешь инсайты, которые помогут развить продукт. Относитесь к разговорам с инвесторами так: «Что из этого разговора я могу вытащить, чтобы еще лучше служить своему клиенту?».
Тогда, даже если ваш инвестор сказал «Нет», но вы его услышали, применили, получили лучше метрики, вы можете прислать follow-up: «Мы два месяца назад с вами разговаривали, вы упомянули проблемы с бизнес-моделью, мы ее докрутили с учетом ваших рекомендаций — и у нас рост 47%. Буду держать вас в курсе!». Шансы, что инвестор сам потом к вам придёт и спросит: «Вы раунд закрываете? Как дела там?», сильно повышаются. Таких проектов и основателей единицы, а людей с красивыми презентациями — вагон.
Без отказов бизнес не построить?
Как слово «нет» влияет на продукт и рост компании? А может быть, отказ — повод для пивота бизнеса?
Моя любимая фраза: «Быть предпринимателем значит каждый раз осознавать, что ты дурак». Если с утра проснулся, какие-то вещи посмотрел: «Так, правда, здесь мы явно сглупили. Меняем!». И это постоянный процесс. Поэтому сложно сказать, сколько раз это было по «вине» инвестора, сколько раз — по «вине» какой-нибудь системы аналитики, сколько раз просто нам клиент сказал: «Ребята, а почему бы и нет?!». Как только ты перестаешь это делать, можно на пенсию уходить.
Я слышу иногда у знакомых ребят, что вот, мол, инвестор не видит у нас технологию, давайте-ка на наш продукт наденем технологию. Или «инвесторы сейчас хотят AI». И сами инвесторы часто в интервью говорят, что если хочешь поднять деньги, смотри на тренды. Во что сейчас инвестируют? В блокчейн? Давайте-ка я из своего продукта теперь сделаю блокчейн! Все помнят — всего лишь в прошлом или позапрошлом году это происходило.
Суть в том, что если твой бизнес хорошо работает, тогда нет смысла его видоизменять с помощью трендовых технологий ради инвестиций. А если нет, тем более — изменения нужны, скорее всего, в сторону повышения эффективности продукта, а это могут быть совсем другие вещи.
Суть в том, что если твой бизнес хорошо работает, тогда нет смысла его видоизменять с помощью трендовых технологий ради инвестиций. А если нет, тем более — изменения нужны, скорее всего, в сторону повышения эффективности продукта, а это могут быть совсем другие вещи.
О разнице в работе с российскими и зарубежными инвесторами
Есть стереотип, что инвесторы из СНГ и стран Запада в работе проявляют себя по-разному. Так ли это на самом деле? И если да, что стоит учитывать в работе с инвесторами с «разными паспортами»?
Инвестор — это же не только деньги, а еще ценность, которую он может тебе принести помимо денег: это его network и опыт. И если вы строите глобальную кампанию, нужен глобальный нетворк и глобальный опыт — я бы фокусировалась на глобальных инвестициях. Если вы строите локальные продукты, логика ровно та же: нужен человек, у которого есть нетворк и опыт в этом сегменте.
Надо внимательно относиться к тому, что мы вкладываем в понятия «русский» и «нерусский» инвестор. Здесь, наверное, скорее вопрос менталитета — как инвесторы подходят к управлению портфельных компаний, насколько они их ценят и им доверяют. Это не имеет отношение к тому, «русский» ты или нет.
Самая частая ошибка, которую я видела, это считать, что инвесторы выше в иерархии, раз дают деньги. На самом деле инвестор и основатель — равнозначные позиции, потому что фаундер на деньги как минимум поменял своё ценное время.
Однажды, когда я привлекала инвестиции в Stylehacks, я пришла на питч-день — когда стартапы питчат инвесторам. Помню, что села на стул в зале и ждала, когда все соберутся. Ко мне подошли и сказали: «Подождите, вы пока не садитесь. Мы пока не знаем, сколько придёт инвесторов и останется ли вам стул».
Вроде как, есть общепринятая иерархия, что сначала инвестор сядет на стул, а потом уже предприниматель. Но, если подумать, так не должно быть. Когда инвестор думает, что он занимает позицию выше, логично, что в дальнейшем он захочет управлять компанией через какой-то пушинг, будет напирать: «Чего показатели не делаешь? Делай лучше!». Обычно это нерабочая история, только всех стрессует, надо таких моментов избегать. Но чтобы избегать таких инвесторов, надо с ними сперва поговорить, порасспрашивать портфельные компании… Для этого нужен нетворкинг, а не просто информация, какой у инвестора паспорт или язык общения.
Самая частая ошибка, которую я видела, это считать, что инвесторы выше в иерархии, раз дают деньги. На самом деле инвестор и основатель — равнозначные позиции, потому что фаундер на деньги как минимум поменял своё ценное время.
Однажды, когда я привлекала инвестиции в Stylehacks, я пришла на питч-день — когда стартапы питчат инвесторам. Помню, что села на стул в зале и ждала, когда все соберутся. Ко мне подошли и сказали: «Подождите, вы пока не садитесь. Мы пока не знаем, сколько придёт инвесторов и останется ли вам стул».
Вроде как, есть общепринятая иерархия, что сначала инвестор сядет на стул, а потом уже предприниматель. Но, если подумать, так не должно быть. Когда инвестор думает, что он занимает позицию выше, логично, что в дальнейшем он захочет управлять компанией через какой-то пушинг, будет напирать: «Чего показатели не делаешь? Делай лучше!». Обычно это нерабочая история, только всех стрессует, надо таких моментов избегать. Но чтобы избегать таких инвесторов, надо с ними сперва поговорить, порасспрашивать портфельные компании… Для этого нужен нетворкинг, а не просто информация, какой у инвестора паспорт или язык общения.
Да, это очень условная вещь. Есть люди с колоссальным глобальным опытом, которые выросли в СНГ. Понятно, что это не национальный фактор, а скорее фактор опыта человека. Поэтому, как я говорила, выбирать локальных или глобальных инвесторов нужно в зависимости от того, какой продукт ты строишь.
Как инвесторы выбирают проекты
Личный опыт: что отталкивает и привлекает в стартапах, однозначные плюсы и стоп-факторы.
Приведу сегодняшний пример. Я буквально перед нашим разговором общалась с девушкой 14 лет — она со мной связалась несколько месяцев назад без какого-либо питчдека. Она рассказала свою историю и о проекте, сказала, что у неё есть несколько вопросов, которые она хотела мне задать. Она это сделала так, что мне захотелось ей помочь. Я дала ей несколько советов, она вернулась ко мне со списком задач и дедлайнами. Четко, логично, структурно. Через месяц прислала отчет о прогрессе и попросила еще полчаса моего времени. Людям с таким подходом хочется помогать.
Мне всегда важно видеть движение компании — трекшн: то, где ты был вчера и где ты сегодня. Я встречаю проекты на разных стадиях, и если смотреть на них в текущем моменте, то ничего не понять. Мне интереснее скорость движения, а не его начальная координата в момент встречи со мной. Именно на скорость экспериментов и реализации планов я смотрю в первую очередь.
Если деятельность компании кажется мне любопытной, я созваниваюсь с основателями и на созвоне стараюсь дать максимум пользы. Если они ко мне потом возвращаются и говорят «так, вот это сделали, нам не пошло, это получилось, вот наш следующий шаг», то я вижу, что люди хотят создавать продукт, а не просто болтать. Это у меня вызывают наибольший интерес.
Мне всегда важно видеть движение компании — трекшн: то, где ты был вчера и где ты сегодня. Я встречаю проекты на разных стадиях, и если смотреть на них в текущем моменте, то ничего не понять. Мне интереснее скорость движения, а не его начальная координата в момент встречи со мной. Именно на скорость экспериментов и реализации планов я смотрю в первую очередь.
Если деятельность компании кажется мне любопытной, я созваниваюсь с основателями и на созвоне стараюсь дать максимум пользы. Если они ко мне потом возвращаются и говорят «так, вот это сделали, нам не пошло, это получилось, вот наш следующий шаг», то я вижу, что люди хотят создавать продукт, а не просто болтать. Это у меня вызывают наибольший интерес.
Поддержу Катины слова. Ко мне иногда приходят, чтобы я проадвайзила стартап. Если это проект, в котором я потенциально хорошо пониманию — в сфере HR Tech, FashionTech, BeautyTech, — я изучаю продукт, даю рекомендации, а дальше смотрю, что и как делают сами ребята. Возвращаются ли они. Следуют ли рекомендациям; если нет — какой мне смысл тратить время на адвайзинг? Это не значит, что они плохие, может быть, им мои рекомендации не подошли. Я не беру такие компании.
По поводу инвестиций: вкладывая деньги, можно создать свой портфель из расчета, нужны тебе высокорисковые или низкорисковые инвестиции. В высокорисковые инвестиции — в том числе стартапы — имеет смысл входить, если ты уже собрал необходимую сумму на низкорисковых инвестициях. Поэтому я пока не вкладываю в высокорисковые истории, но адвайзю пару фондов, портфельные компании которых касаются FashionTech, BeautyTech — вот моя сфера влияния на эту область.
По поводу инвестиций: вкладывая деньги, можно создать свой портфель из расчета, нужны тебе высокорисковые или низкорисковые инвестиции. В высокорисковые инвестиции — в том числе стартапы — имеет смысл входить, если ты уже собрал необходимую сумму на низкорисковых инвестициях. Поэтому я пока не вкладываю в высокорисковые истории, но адвайзю пару фондов, портфельные компании которых касаются FashionTech, BeautyTech — вот моя сфера влияния на эту область.
Интуиция в бизнесе
Обсуждаем, как интуиция участвует в принятии решений. Играет ли роль интуиция в бизнесе и при выборе компании для эдвайзинга или инвестиций?
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Я думаю, что в любом случае эксперименты с продуктом ты делаешь на основе интуиции — собственной или командной. Дальше ты их приоритизируешь на основе стратегического мышления: какой они тебе могут принести результат, изменения продукта.
Когда я создавала компании, у меня рабочий день был всегда забит буквально с 8 утра до 9 вечера: встречами, звонками, другими задачами. Не оставалось времени подумать о том, что происходит. Сейчас я себе специально ставлю блоки в календаре, когда ничем не занимаюсь: могу пойти погулять, даю возможность мозгу проанализировать какие-то вещи. Это хорошо работает, сразу возникают новые идеи и возможности. Например, в Grintern я придумала направление, которое позволило увеличить выручку где-то в 20 раз, на каникулах в Южной Корее.
Подписываюсь под каждым словом! Мне идея с изменением бизнес-модели по продаже спутниковых данных пришла после путешествия по Италии и изучения искусства Ренессанса.
Я увлекаюсь нейрофизиологией, пишу книги о мотивации и личностном росте. Есть такое понятие, как diffused mode thinking — это рассеянное восприятие. Этим пользовались Никола Тесла, Альберт Эйнштейн. Ты сначала загрузил в себя информацию, а потом делаешь что-то в рассеянном режиме. Кто-то в грядках копается, кто-то гуляет, кто-то бегает, кто-то плавает... Тут ты даешь возможность мозгу синтезировать идеи, потому что перелинковка между различными кусочками информации в нашей памяти происходит подсознательно. Мы не можем провести этот синтез усилием воли. Поэтому для меня интуиция — это история с выявлением сложных паттернов, которые я не могу сделать на уровне простого брейншторма.
Нужно ли этим пользоваться? На миллион процентов. Если ты бьешь себя пяткой в грудь и говоришь, что ты крутой предприниматель, потому что работаешь с утра до ночи, меня это насторожит. Ничего хорошего не жди от выгоревшего человека: он ни продаж хороших не сделает, потому что у него эмпатии будет «0», он идей не генерирует, потому что у него горизонты восприятия — 20 см от носа до монитора.
Генерация идей требует diffused mode thinking. Это должно происходить регулярно — не раз в месяц, не в отпуске один раз в год, а каждый день. Найдите активность, которую вы любили делать, когда вам было 7 лет. Не подкасты по бизнесу слушать, пока бегаешь. В 7 лет вы этого не делали! А вот реально пойти в парк с собакой поиграть, полепить, порисовать, потанцевать.
Я увлекаюсь нейрофизиологией, пишу книги о мотивации и личностном росте. Есть такое понятие, как diffused mode thinking — это рассеянное восприятие. Этим пользовались Никола Тесла, Альберт Эйнштейн. Ты сначала загрузил в себя информацию, а потом делаешь что-то в рассеянном режиме. Кто-то в грядках копается, кто-то гуляет, кто-то бегает, кто-то плавает... Тут ты даешь возможность мозгу синтезировать идеи, потому что перелинковка между различными кусочками информации в нашей памяти происходит подсознательно. Мы не можем провести этот синтез усилием воли. Поэтому для меня интуиция — это история с выявлением сложных паттернов, которые я не могу сделать на уровне простого брейншторма.
Нужно ли этим пользоваться? На миллион процентов. Если ты бьешь себя пяткой в грудь и говоришь, что ты крутой предприниматель, потому что работаешь с утра до ночи, меня это насторожит. Ничего хорошего не жди от выгоревшего человека: он ни продаж хороших не сделает, потому что у него эмпатии будет «0», он идей не генерирует, потому что у него горизонты восприятия — 20 см от носа до монитора.
Генерация идей требует diffused mode thinking. Это должно происходить регулярно — не раз в месяц, не в отпуске один раз в год, а каждый день. Найдите активность, которую вы любили делать, когда вам было 7 лет. Не подкасты по бизнесу слушать, пока бегаешь. В 7 лет вы этого не делали! А вот реально пойти в парк с собакой поиграть, полепить, порисовать, потанцевать.
Идеальный инвестор — это...
Качества, которыми должен обладать идеальный инвестор.
Это человек, который умеет слушать.
Человек, с которым у тебя в целом ценности совпадают.
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Иллюстрации: Анастасия Топонен.
Консультант по инвестициям.
Частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку компаниям.
Общий термин для обозначения метрик роста для стартапов.
Начальная позиция в компании.
Резервный список сотрудников организации, обладающих высоким потенциалом.
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Светлана Зыкова