Есть разница между майндсетом, знаниями и навыками — это три абсолютно разные вещи. Знания — это я прочитал в книжке, что 1+1=2. Навыки — это когда я могу взять таблицу сложения и собрать из этого какую-то интересную и полезную штуку. А есть майндсет, который дает понимание, зачем вообще мне арифметика и зачем мне собирать из этой арифметики космические корабли.



Легче всего формируются знания: прочёл книжку (кто-то один раз, кто-то — два), и вот у тебя появились знания. Чтобы возникли навыки, нужно пойти что-то поделать руками. Майндсет меняется дольше всего.



Например, мой предпринимательский майндсет формировался из состояния, когда мне хотелось выпрыгнуть из своей текущей реальности. Изначальным мышлением, которое заставило меня зарабатывать в 14 лет, было мышление из дефицита.



Я выросла в небогатой семье, а хотелось видеть мир, хотелось телефон, хотелось быть независимой от родителей. На дефицитном мышлении далеко не уедешь. Необходимо мышление роста. Тебе нужно перейти от истории, что «если у меня нет Ferrari, то я какой-то не такой, поэтому я строю бизнес», к мышлению создания чего-то за пределами себя. К тому, как я могу удовлетворить не только свой дефицит, но и дефицит Васи, Пети, Оли, России, Украины, США и так далее. Когда твое мышление выходит за пределы тебя, появляется возможность создания действительно масштабных кампаний.



Я верю, что те возможности, которые у тебя появляются, пропорциональны количеству людей, на жизни которых ты стремишься повлиять. Если ты хочешь повлиять на жизнь одного-единственного человека — себя, — то уровень твоих возможностей и результатов будет мизерный. Если ты хочешь это сделать для своей семьи, то он будет побольше. А если тебе действительно не всё равно на твоих клиентов, партнеров и так далее, то изменится масштаб мышления.



На мой взгляд, это только так получается. Это не про знание, не про навыки, это абсолютно другая категория.

