«Инвестиции — это такой же бизнес, как и любой другой». Инвесторы — о шансах офлайн-предпринимателей войти в их число

Некоторые предприниматели с опытом запуска успешных технологических стартапов сами превращаются в инвесторов. Они хорошо разбираются в сфере диджитал, поэтому им проще стать бизнес-ангелами и финансировать компании из близких областей. Однако, как оказалось, в России большинство венчурных инвесторов — из реального сектора. Rusbase спросил у представителей индустрии, может ли человек из офлайн-бизнеса стать хорошим инвестором и что для этого нужно.

Дмитрий Княгинин, управляющий партнер сети бизнес-ангелов «Частный капитал»

А почему нет? У нас большинство инвесторов из офлайн-бизнеса, да и отличных офлайн-проектов не меньше, чем онлайн. Более того, некоторые инвесторы приходят вообще не из бизнеса и преуспевают. Сейчас постепенно стирается грань между этими сферами, и большинство инвесторов из реального сектора хорошо разбираются в особенностях диджитал.

Чтобы быть успешным, важен опыт — он нарабатывается на реальных сделках с компетентными инвесторами, а также изучением чужого опыта.

Конечно, бизнес-ангелы преимущественно инвестируют в области, которые хорошо знают, но многие также могут инвестировать, если появится многообещающий проект в другой отрасли, особенно совместно с профильным инвестором.

Ольга Меркулова, PR-менеджер Союза организаций бизнес-ангелов (СОБА)

Да, конечно! Сейчас 80% членов нашего клуба инвесторов — люди, которые создали капитал в офлайн-бизнесе: в сферах строительства, HoReCa, недвижимости и других. Они активно рассматривают для себя стартапы из разных областей, создавая инвестиционный портфель.

Так как онлайн-бизнес относительно молодой, инвесторов из этой сферы меньше, но они более подвижны и быстрее переходят в статус «серийные».

Чтобы стать хорошим венчурным инвестором, необходимо:

Сообщество единомышленников. Конечно, можно начать инвестировать самостоятельно, но это больше подходит для опытных инвесторов. Когда вы окружены людьми с общими интересами, при этом наделенными различными компетенциями, – это ценный ресурс. Совершенно неважно, имеется опыт финансирования стартапов или нет, потому что появляется возможность диверсифицировать, хеджировать риски по сделкам. Обучение. Сейчас на рынке представлено достаточное количество программ в разных форматах: онлайн и офлайн, с модульной системой, на один или несколько дней. Свободное время и желание быть полезным. Инвесторы, с которыми мы работаем – люди, продавшие бизнес, ушедшие из операционного управления, руководители хорошего, устойчивого малого и среднего бизнеса. Они готовы вложить свой опыт, знания, связи в развитие стартапа.

В качестве иллюстрации можно привести пример. В мае 2019 года один из инвесторов клуба СОБА, который специализируется на строительном бизнесе, профинансировал проект с сильной интеллектуальной собственностью и прототипом. Он практически «с нуля» построил коммерческую службу, организовал систему производства и продаж, провел маркетинговую кампанию. В итоге заключил контракт с крупной международной корпорацией.



Таких историй за годы нашей работы достаточно много.

Алексей Соловьев, венчурный инвестор, основатель компании A.Partners

Явление, когда успешные предприниматели, создавшие большие бизнесы, инвестируют в других предпринимателей, существует давно и достаточно распространено. Инвесторами новых технологичных компаний и традиционных МСБ становятся владельцы и акционеры крупных предприятий, дистрибьюторы, владельцы торговых сетей. Мы описываем эту индустрию как прямые частные инвестиции в малые и средние бизнесы.



Чтобы представителю офлайн-бизнеса стать успешным инвестором, нужно сформировать свою инвестиционную стратегию и определиться со специализацией, изучать финансы, научиться оценивать риски и работать с портфелем инвестиций.

Не стоит относится к инвестициям в предпринимателей как спекуляции — это такой же бизнес, как и любой другой.

Игорь Калошин, СЕО клуба инвесторов Angelsdeck

Мы считаем, что, безусловно, человек из офлайн-бизнеса может стать хорошим инвестором и надеемся, что число таких инвесторов у нас будет только расти. Отличным примером такой конверсии предпринимателя в инвесторы может быть один их основателей клуба Angelsdeck — Сергей Дашков, который начинал карьеру как партнер СДС-ФУДС – эксклюзивного партнера Ahmad Tea в России. Сейчас он занимает первые строчки в российских рейтингах частных венчурных инвесторов ранних стадий.



Для того чтобы стать успешным венчурным инвестором, должны сложиться несколько факторов:

Во-первых, это необходимые условия, такие как достаточный капитал, предпринимательский опыт и свободное время.

Во-вторых, не менее важные условия, а именно наличие интереса постоянно изучать что-то новое и готовность отдавать. И мы говорим не только о финансах, но даже больше о так называемых умных категориях, таких как как связи и опыт.

Есть много возможностей окунуться в мир венчурных инвестиций и не набить шишек. У нас есть собственная школа инвесторов, которая поможет понять основные принципы, а соинвестирование вместе с опытными коллегами снизит риски на входе и даст возможность присоединяться к наиболее перспективным сделкам.

Виталий Полехин, президент INVESTORO, руководитель Клуба инвесторов бизнес-школы «Сколково»

В развитых венчурных экосистемах — например, в Кремниевой долине, — есть такое понятие, как «круговорот бабла в природе». Это когда технологические предприниматели получают первые деньги на свой стартап от бизнес-ангелов, выращивают это детище, продают его корпорации или выводят на IPO, а затем сами начинают инвестировать вырученные от «выхода» деньги в стартапы на ранних стадиях как бизнес-ангелы. И так по кругу. Причем это происходит достаточно быстро.



В России подавляющее большинство бизнес-ангелов и инвесторов ранних стадий — это предприниматели из обычных офлайн-бизнесов, реального сектора и прочих, мало имеющих отношения к технологиям, бизнесов. За редким исключением, все они не из сферы диджитал.

И должно пройти какое-то время и существенное количество выходов, после которых у технологических предпринимателей появляются деньги для инвестиций, чтобы количество инвесторов не из офлайн-бизнесов стало большинством.





Фото на обложке: Unsplash