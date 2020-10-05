Как пандемия коронавируса повлияла на бизнес: 9 новых трендов

В то же время, сложившаяся ситуация подтолкнула бизнес к развитию. Инновации вышли на первый план как средство для решения текущих проблем и как инструмент для развития в будущем. Аналитики исследовательской компании Frost & Sullivan перечислили девять основных тенденций, которые будут развиваться во всех сферах бизнеса после COVID-19.

Пандемия коронавируса в разной степени затронула все направления бизнеса. Многие офисные сотрудники смогли адаптироваться к удаленной работе — с помощью сервисов видеосвязи, таск-трекеров и других технологических решений. Другие индустрии только пытаются встать на ноги — например, рестораны и гостиницы.

1. Развитие бесконтактных технологий

Во время пандемии люди стараются как можно меньше контактировать с поверхностями и предметами, на которых может находиться вирус. Это будет способствовать развитию домашней автоматизации и технологий «умного» дома. По оценке Frost & Sullivan, рынок «умных» устройств для дома по итогам финансового 2020 года вырастет на 30% по сравнению с предыдущим годом.

2. Объединение рабочего пространства

Во время пандемии технологии для совместной работы стали особенно востребованными. По мнению аналитиков, унифицированные коммуникации как сервис (Unified Communications as a Service — UCaaS) заменят модели по подписке. Речь идет о единых платформах, с помощью которых сотрудники осуществляют все коммуникации: звонки, переписки, переговоры.

3. Цифровое здравоохранение

Цифровое здравоохранение станет новым стандартом оказания медицинской помощи. В это понятие в том чиле входят дистанционная медицина и робототехника. Роботизированные устройства уже используются для сбора информации о пациенте, предварительной диагностики и даже операций. Стандартизация процесса медицинской помощи потребует роста числа поставщиков услуг и технологий.

4. Геополитический баланс

Пандемия показала важность сотрудничества разных стран. Для поддержания торгового потока и обеспечения поставки важнейших товаров страны должны работать сообща. Бизнес получит возможность масштабировать деятельность и работать на глобальном рынке.

5. Развитие рынка поведенческой аналитики

Поведенческая аналитика позволяет бизнесу определить потребности пользователей. Для этого используют технологии анализа больших данных. Эксперты прогнозируют рост рынка поведенческой аналитики до $3 млрд к 2030 году. Для сравнения, в 2019 году его объем составил $230 млн. Поведенческие данные будут использоваться для улучшения систем здравоохранения, финансовых услуг и кибербезопасности.

6. Автономные операции

Автономные операции повысят спрос на решения для удаленного управления активами. В свою очередь, поставщики услуг будут активно развивать стратегии управления данными и бизнес-модели, основанные на данных.

7. «Умные» города

Рынок технологий для «умных» городов достигнет $2,46 трлн к 2025 году. Основное внимание будет направлено на цифровизацию услуг и создание сильной инфраструктуры аналитики данных, что приведет к увеличению расходов на технологии. Это создаст новые возможности для бизнеса и разработчиков.

8. Оптимизация поставок

Поставки различных товаров не прекращались во время пандемии, но бизнесу пришлось адаптироваться к новой реальности. В ближайшем будущем важную роль в этом процессе будут играть технологии, считают эксперты. Это, например, дополненная и виртуальная реальность, робототехника, системы видеонаблюдения и безопасности. Также участники рынка изучают возможное использование 3D-печати для оптимизации поставок.

9. Технологический прогресс

Подготовка к условиям пандемии ускорит развертывание решений на базе искусственного интеллекта (ИИ) и развитие инноваций в этой области. Помимо лечения отдельных заболеваний, инструменты на базе ИИ и машинного обучения будут использоваться для цифровой трансформации бизнес-инициатив.

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