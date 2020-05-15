Отрезать лишнее, развернуться, сфокусироваться — и вперед! Как сегодня найти инвестиции в Европе

На круглом столе , посвященном влиянию пандемии на инвестиции ранних стадий в Европе, лидеры отрасли обсудили, что происходит с индустрией. Общий вывод экспертов: несмотря на снижение активности, жизнь продолжается, но выдвигает новые требования к стартапам, ищущим инвестиций.

Вплоть до начала 2020 года индустрия финансирования стартапов в Европе развивалась очень динамично. В 2019 году европейские стартапы получили рекордное финансирование в размере $36 млрд (это ВВП небольшой страны вроде Латвии или Бахрейна). Хороший «крепкий» стартап мог относительно легко получить финансирование по очень благоприятной оценке (valuation).

Очевидно, что эпидемия затронула всю экономику, разрушив или серьезно поколебав целые отрасли. Инвесторы разных типов (бизнес-ангелы, венчурные капиталисты, акселераторы) из разных регионов Европы обсудили на круглом столе влияние эпидемии на рынок финансирования стартапов.





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Падение инвестиционной активности есть, но оно не катастрофично

Базируясь на аналитике Tech.eu, главный редактор ресурса Робин Уотерс утверждает: «Инвесторы берут паузу в переговорах, и тем не менее замедление не катастрофично. По предварительным оценкам в апреле (по сравнению с январем) было 50% падение в общем объеме инвестиций (примерно с €6 млрд до €3млрд) и незначительное падение количества сделок (примерно с 270 до 220)».

Парадоксально, но «ангелы продолжают работать». Генеральный директор Be Angels Клэр Мунк заявила: «Одной из мотиваций ангелов является помощь, поддержка бизнесу, стартапам. Может быть, именно этим может объясняться то, что стало заметно во многих кризисах — ангельское сообщество контра-циклично. То есть, когда рынки и цены падают, ангелы ведут себя более активно.

Они стараются помогать компаниям в своих портфолио, продолжают инвестировать в радикально инновационные стартапы и плотно работают с правительствами своих стран, чтобы разрабатывать меры, облегчающие инвестирование частного капитала».





Две причины устойчивости европейского инвестиционного рынка к вызовам

По мнению генерального директора Partech (топ-2 VC по активности в Европе в 2019 году) Филиппа Коломбеля, данный кризис резко отличается от предыдущих (в 2001 и 2008 годах).

«Несмотря на очевидное снижение активности венчурных капиталистов, давайте помнить, что сейчас у европейских венчурных фондов накоплены огромные резервы высоколиквидного капитала (т.н. dry powder), который они будут продолжать инвестировать. Недостатка ресурса капитала у них нет.

Только за первый квартал 2020 года европейские фонды получили половину от годового объема 2017 и 2018 годов и столько же, сколько за целый 2008 год — около €7 млрд. И наличие этих резервов успокаивает, потому что это означает, что инвестиции продолжатся», — говорит он.

Вторым, фактором, внушающим оптимизм, по мнению Коломбеля, является резко выросшее качество европейских предпринимателей: «100% предпринимателей в моем портфолио разработало антикризисный план действий через четыре дня после начала карантина. Такая эффективность не может сравниться с тем, что я наблюдал раньше, в 2001».

Принимая во внимание эти факторы, Коломбель считает, что драматического падения активности не случится, но может упасть «международная» активность инвесторов в связи с невозможностью путешествовать.





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Смена фокуса стартапов и инвесторов

Инка Меро, основатель и управляющий директор Voima Ventures из Финляндии, отметила: «Одна из особенностей сделок, происходящих сейчас, — это запрос от стартапов на финансирование большего срока неокупаемости (т.н. funding runway). Если раньше стартапы поднимали инвестиции в предположении, что они не смогут окупить свою деятельность в течение 14–18 месяцев, то сейчас многим необходимо 24 месяца».

Кроме того, текущий кризис немного изменил отраслевые приоритеты инвестиционного сообщества.

Например, по мнению участников панели, более высокий интерес начали вызывать компании из области автотехнологий, тяжелой индустрии, физической и кибербезопасности, HealthTech и BioTech, цифрового образования, финтеха. Впрочем, эксперты соглашаются, что крепкий стартап из «традиционных» отраслей все равно продолжает иметь хорошие шансы на успех.

Робин Уотерс дополнил, что повышенный интерес инвесторов сейчас вызывают не только и не столько компании, чьи отрасли бурно развиваются прямо сейчас, в кризис.

Инвесторы интересуются теми, кто будет продолжать расти и после — через несколько лет после окончания пандемии.

С ними согласился руководитель акселератора ФРИИ Дмитрий Калаев, добавив к списку интересов отрасли онлайн-развлечений и инструментов продуктивности (типа Miro). Он отметил, что конкретно российские инвесторы любят стартапы с зарубежными доходами, прибылью и действительно остро необходимым продуктом. «Если ваш продукт — это витамин, вам надо попробовать превратить его в лекарство», — советует Дмитрий.





Как получить максимум при поиске финансирования в Европе

Советы, которые участники панели дали стартапам:

Отрежьте лишнее, чтобы улучшить прибыльность. Только ни в коем случае не «режьте» инвестиции в ключевых сотрудников, разрабатывающих продукты или продающих их. Война за таланты никуда не денется —не отдавайте другим бизнесам самых важных людей. Избегайте ситуаций, когда вы поднимаете деньги для спасения бизнеса, а не для роста. Попробуйте получить финансирование из альтернативных источников — берите конвертируемые займы, обращайтесь в семейные офисы (family offices), корпоративные фонды. Или выбирайте более «умные» деньги — очень опытных VC или ангелов, которые помогут не только деньгами, но и советом. Если вы занимаетесь поиском инвестиций в середине пандемии, не забудьте указать в своем питче, каково влияние пандемии на ваш бизнес. Делайте адекватную оценку стоимости своего бизнеса. Сейчас происходит много раундов рефинансирования бизнесов, потому что ранее данная оценка бизнеса была неадекватна. Очень важно правильно рассчитать деньги.

Пожалуй, самая обнадеживающая мысль, которую высказал Филипп Коломбель: «Первые данные, полученные из Китая после окончания там эпидемии, говорят, что тренд на цифровизацию, автоматизацию и e-commerce увеличился после пандемии еще сильнее. Это знак того, что данный кризис сильно отличается от предыдущих, и я очень оптимистично смотрю на развитие этих индустрий в средней перспективе».

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