«В ситуации, когда тяжело, напоминаю себе, зачем я это делаю». Максим Спиридонов и Марк Саневич — о личном бренде, кризисе и будущем маркетинга

По мне, здесь нет отличий от «мирных» времен. Я бы лучше так рассуждал. Для начала нужно понять, хочешь ли ты вообще выстраивать личный бренд. Когда я к этому шел, задался вопросом: что происходит в инфопространстве? Несколько лет назад я ответил на него предсказуемо — происходит фактически переделка инфопространства, когда вместе с медиабрендами начинают значимую роль играть медиаканалы персоналий. Я задумался — а хочу ли я быть такой персоналией? И что я могу получить? Какие плюсы и минусы моего решения? Ответил, что, в принципе, хочу, потому что плюсов гораздо больше, чем минусов.



Плюсы в том, что ты имеешь возможность коммуницировать с довольно большой аудиторией, от чего сразу возникает много явных и неявных бенефитов. С одной стороны, ты можешь доносить через инструменты личного бренда своё представление о мире, о ценностях, о целях, о подходе к жизни, таким образом рассказывая об этом тем людям, которые уже идут с тобой (в моём случае — управленцам, сотрудникам — которых несколько сотен, и с каждым из них официально я даже не знаком), и тем, кто может пойти с тобой — так формируется довольно широкая воронка HR-бренда.



Если смотреть прагматически, то люди, которые на меня подписаны, гораздо более эффективны в случае, когда они оказываются сотрудниками, поскольку понимают, что попали по адресу. Они хотят работать в компании, которой я руковожу, знают, чем я руководствуюсь в принятии решений. Это полезная вещь.



Так как я начал издалека, вернусь немного назад. Выстраивать личный бренд есть смысл, если тебе интересна эта история, ты готов заниматься ей вдолгую. Я определяю выстраивание личного бренда как историю на всю жизнь. Еще важно, есть ли у тебя предрасположенность — это публичная деятельность, она не должна вызывать «аллергии». Если вызывает, это будет насилие над собой, не нужно так делать.

