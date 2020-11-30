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«В ситуации, когда тяжело, напоминаю себе, зачем я это делаю». Максим Спиридонов и Марк Саневич — о личном бренде, кризисе и будущем маркетинга
Rusbase и Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей — предложили звёздным бизнесменам из России и Кремниевой долины обсудить тренды развития стартапов, проблемы и перспективы бизнеса в 2020 году. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — ищите всех на одной странице.
В этом материале сооснователь и генеральный директор компании «Нетология-групп» Максим Спиридонов и генеральный директор BestDoctor Марк Саневич говорят о том, как продвигать личный бренд в кризис, сколько нужно денег на развитие личного бренда, как сегодня изменились инструменты маркетинга и какими качествами обладают лидеры будущего.
В этом материале сооснователь и генеральный директор компании «Нетология-групп» Максим Спиридонов и генеральный директор BestDoctor Марк Саневич говорят о том, как продвигать личный бренд в кризис, сколько нужно денег на развитие личного бренда, как сегодня изменились инструменты маркетинга и какими качествами обладают лидеры будущего.
Rusbase и Digital Dolina — практический онлайн-курс для начинающих предпринимателей — предложили звёздным бизнесменам из России и Кремниевой долины обсудить тренды развития стартапов, проблемы и перспективы бизнеса в 2020 году. Всего в серии три материала, шесть предпринимателей — ищите всех на одной странице.
В этом материале сооснователь и генеральный директор компании «Нетология-групп» Максим Спиридонов и генеральный директор BestDoctor Марк Саневич говорят о том, как продвигать личный бренд в кризис, сколько нужно денег на развитие личного бренда, как сегодня изменились инструменты маркетинга и какими качествами обладают лидеры будущего.
В этом материале сооснователь и генеральный директор компании «Нетология-групп» Максим Спиридонов и генеральный директор BestDoctor Марк Саневич говорят о том, как продвигать личный бренд в кризис, сколько нужно денег на развитие личного бренда, как сегодня изменились инструменты маркетинга и какими качествами обладают лидеры будущего.
Личный бренд в кризис
Грамотно выстроенный личный бренд основателя компании поможет в пиаре продукта, продажах и привлечении инвестиций. На что обратить внимание, если вы продвигаете личный бренд в кризис?
Максим Спиридонов
По мне, здесь нет отличий от «мирных» времен. Я бы лучше так рассуждал. Для начала нужно понять, хочешь ли ты вообще выстраивать личный бренд. Когда я к этому шел, задался вопросом: что происходит в инфопространстве? Несколько лет назад я ответил на него предсказуемо — происходит фактически переделка инфопространства, когда вместе с медиабрендами начинают значимую роль играть медиаканалы персоналий. Я задумался — а хочу ли я быть такой персоналией? И что я могу получить? Какие плюсы и минусы моего решения? Ответил, что, в принципе, хочу, потому что плюсов гораздо больше, чем минусов.
Плюсы в том, что ты имеешь возможность коммуницировать с довольно большой аудиторией, от чего сразу возникает много явных и неявных бенефитов. С одной стороны, ты можешь доносить через инструменты личного бренда своё представление о мире, о ценностях, о целях, о подходе к жизни, таким образом рассказывая об этом тем людям, которые уже идут с тобой (в моём случае — управленцам, сотрудникам — которых несколько сотен, и с каждым из них официально я даже не знаком), и тем, кто может пойти с тобой — так формируется довольно широкая воронка HR-бренда.
Если смотреть прагматически, то люди, которые на меня подписаны, гораздо более эффективны в случае, когда они оказываются сотрудниками, поскольку понимают, что попали по адресу. Они хотят работать в компании, которой я руковожу, знают, чем я руководствуюсь в принятии решений. Это полезная вещь.
Так как я начал издалека, вернусь немного назад. Выстраивать личный бренд есть смысл, если тебе интересна эта история, ты готов заниматься ей вдолгую. Я определяю выстраивание личного бренда как историю на всю жизнь. Еще важно, есть ли у тебя предрасположенность — это публичная деятельность, она не должна вызывать «аллергии». Если вызывает, это будет насилие над собой, не нужно так делать.
Плюсы в том, что ты имеешь возможность коммуницировать с довольно большой аудиторией, от чего сразу возникает много явных и неявных бенефитов. С одной стороны, ты можешь доносить через инструменты личного бренда своё представление о мире, о ценностях, о целях, о подходе к жизни, таким образом рассказывая об этом тем людям, которые уже идут с тобой (в моём случае — управленцам, сотрудникам — которых несколько сотен, и с каждым из них официально я даже не знаком), и тем, кто может пойти с тобой — так формируется довольно широкая воронка HR-бренда.
Если смотреть прагматически, то люди, которые на меня подписаны, гораздо более эффективны в случае, когда они оказываются сотрудниками, поскольку понимают, что попали по адресу. Они хотят работать в компании, которой я руковожу, знают, чем я руководствуюсь в принятии решений. Это полезная вещь.
Так как я начал издалека, вернусь немного назад. Выстраивать личный бренд есть смысл, если тебе интересна эта история, ты готов заниматься ей вдолгую. Я определяю выстраивание личного бренда как историю на всю жизнь. Еще важно, есть ли у тебя предрасположенность — это публичная деятельность, она не должна вызывать «аллергии». Если вызывает, это будет насилие над собой, не нужно так делать.
Марк Саневич
Сейчас отличие в построении личного бренда в кризисное и не кризисное время в одном: можно развиться и хорошо хайпануть, если тебе есть что рассказывать по темам, которые всех волнуют. Я серьезно не веду свои странички в инстаграме и Facebook, и c точки зрения личного бренда только участвую в разных активностях, где могу отразить свои ценности, взгляд на мир, рынок, на продукты в индустрии. Поэтому считаю, что сейчас суперактуальны все темы, связанные со здоровьем.
Ты сказал про «хайпануть», и я вспомнил. Я видел такие примеры, и из них сделал практический вывод, что хайповать нужно очень подумав. Я наблюдал отдельных товарищей, которые практически плясали на костях, пытались раздуть истерию, особенно в весенние месяцы. Это явно привлекало аудиторию на страхе и тревоге, но выглядело совершенно отвратительно. Я считаю, что этот довольно известный человек (не буду называть его имя) подписчиков поднабрал, причем изрядно, там несколько сот тысяч, но карму себе подпортил.
Плясать на костях — это точно не в долгосрок. Все зависит от того, какие вещи и инициативы ты делаешь, какой личный бренд строишь. Например, мы продвигали виртуальную клинику, которую сделали «для всех», чтобы помогать в онлайне людям, которые в локдаун не имели доступа к медицинской помощи. Я выступал на эфирах, рассказывал про это. Да, это для нас имиджевая история, но при этом она соотносится с ценностями компании — «Улучшать здоровье и качество жизни людей». Мы не хайповали на костях и не занимались запугиванием.
Без бюджета
Сколько нужно тратить на поддержание и развитие личного бренда?
Многие из тех вещей, что мы обсуждаем, бюджета и не требуют. По сути, ты используешь площадку, то место, которое считаешь наиболее подходящим. Это может быть любая соцсеть или пространство, онлайн- или офлайн-конференции (когда и если они существуют). Бюджет нужен на усиление эффекта, но не обязателен. Если ты даёшь что-то невероятно ценное, то, вполне вероятно, просто за счёт репостов получишь аудиторию. Может, не адскую, но какую-то.
Здесь прописные истины: если ты делаешь интересный контент, который попадает в потребности твоей аудитории, можно делать это без особого бюджета. В этом прелесть современного мира и современных соцмедиа.
Это немножко романтический взгляд, которого я тоже придерживаюсь, но все же оппонирую немного и тебе, и себе. Есть темы, где много хайпожоров, которые создают сильный фоновый шум. На фоне них, если совсем уж не использовать маркетинговые инструменты продвижения, есть вероятность быть не услышанным.
Нужно предъявлять более высокие стандарты качества к тому, что и как ты говоришь. Если ты не можешь вешать это на каждый столб, ты должен говорить такие вещи, которые твои читатели сами будут на каждом столбу развешивать.
Нужно предъявлять более высокие стандарты качества к тому, что и как ты говоришь. Если ты не можешь вешать это на каждый столб, ты должен говорить такие вещи, которые твои читатели сами будут на каждом столбу развешивать.
Это точно. Можно ли сделать продукт, который без маркетинга будет продавать сам себя? Наверное, да. И некоторые продукты выстреливали, потому что у них есть product-market fit, который крепко сцепился с рынком, они и без бюджета развивались. Но это очень редкие кейсы.
Инструменты маркетинга: что изменилось?
Какие маркетинговые инструменты предприниматели используют в своих компаниях и как изменился подход к маркетингу в связи с коронавирусом.
Изменение одно. Многие компании использовали различные бесплатные активности, связанные с контентом, спецпроектами, которые помогают людям освоиться в текущей ситуации, наполнить досуг. Например, мы предлагали бесплатные образовательные курсы или открывали бесплатный доступ к платным. Это очень сильно сработало на увеличение потока лидогенерации, и я знаю, что не только у нас, но и многих других. Конечно, это более холодные клиенты — пришли они часто не очень осознанно, кто-то — только потому что было нечего делать...
Что еще в компании поменялось — на высоком уровне мы стали несколько внимательнее считать деньги (хотя и не подрезали маркетинговые бюджеты), поскольку оказались в числе тех, кто имел возможность разыграть карту пандемии, экологично и без потерь для себя и клиента. Мы стали использовать бесплатные лидогенерирующие активности, остальное все оставили как прежде.
Что еще в компании поменялось — на высоком уровне мы стали несколько внимательнее считать деньги (хотя и не подрезали маркетинговые бюджеты), поскольку оказались в числе тех, кто имел возможность разыграть карту пандемии, экологично и без потерь для себя и клиента. Мы стали использовать бесплатные лидогенерирующие активности, остальное все оставили как прежде.
У нас digital-маркетинг не работает на лидогенерацию, потому что слишком большие средние чеки контрактов. В основном для продвижения компании мы используем контент-маркетинг и PR. Но поскольку у нас медицинская компания, и понятно, что в пандемию она сильно выросла на продукте, в котором была большая потребность, мы этой историей пользовались. Как? Сделали виртуальную клинику, проводили вебинары с нашими докторами, привлекали международных экспертов рассказать про COVID, объясняли с точки зрения доказательной медицины, что и почему происходит.
Понятно, что ключевые сообщения о продукте в пандемию слегка поменялись. Был ДМС с онлайном, потому что это удобно и круто, а теперь стал ДМС в комбинации с виртуальной клиникой и медициной, который отвечает вызовам времени. Инструменты как таковые не изменились, но ключевые сообщения PR и контентные активности подстроились под ситуацию. Например, мы провели в районе 10 тыс. бесплатных консультаций.
Понятно, что ключевые сообщения о продукте в пандемию слегка поменялись. Был ДМС с онлайном, потому что это удобно и круто, а теперь стал ДМС в комбинации с виртуальной клиникой и медициной, который отвечает вызовам времени. Инструменты как таковые не изменились, но ключевые сообщения PR и контентные активности подстроились под ситуацию. Например, мы провели в районе 10 тыс. бесплатных консультаций.
Можно сделать вывод, что мы экспериментальным путем нащупали подход к форс-мажорным ситуациям, в которых невольно можем оказаться бенефициарами. Важно не танцевать на костях, не использовать беду, в которой оказались люди, но в то же время можно найти экологичное решение. И в этом одна из задач — понять, какие решения одновременно и принесут пользу людям, может быть, даже в моменте сделают их чуточку счастливее, и в то же время позволят бизнесу на будущее чем-то запастись, принесут профит. Использовать возможность, но при этом не цинично. Правило маркетинга в форс-мажорных условиях.
Каким принципом я здесь руководствовался? В этой ситуации, если ты выступаешь бенефициаром, то ты как бизнес, который создан для генерации ценности для людей, обязан сыграть так, чтобы твои активности принесли людям пользу. И круто, если это в будущем поможет с точки зрения PR и маркетинга. Не скажу, что мы с маркетинговых активностей много заработали, но мы точно и карму себе улучшили, и отношение к бренду.
У нас то же самое. Мы практически не заработали сверх. Но если погружаться, есть и другие бенефиты.
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В первую неделю-две пандемии я записал специальное видеообращение к ребятам в компании, когда мы ушли на удаленку и не было возможности собраться и сказать: «Чуваки, вот так-то и так-то». В нем я сознательно подчеркнул следующую штуку — что ситуация, которая неожиданно сложилась, накладывает на нас задачи, подобные тем, что есть у сотрудников экстренных служб. Мы, конечно, не скорая помощь и не пожарные, но мы можем прийти на помощь людям в психологически некомфортной ситуации и дать разумную альтернативу бессмысленному досугу: развлекательному, алкоголю, которым многие баловались, чтобы скоротать время. Мы — такая «образовательная альтернатива», и в этом наша миссия в моменте.
С одной стороны, это действительно было так, и это правильный импульс и посыл для всей компании в отношении к пандемии и маркетингу. А также это было управленческим приемом, который помогает людям самим забыть про тревожность, вспомнить, что есть другие, о которых нужно заботиться (о тех, кто сидит по домам).
О балансе между работой и личной жизнью
BestDoctor и «Нетология-групп» растут очень быстрыми темпами. Обсуждаем, как основателю выстроить процессы внутри компании, чтобы оставалось время на себя и на личную жизнь, а компания при этом не снижала оборотов.
Наша компания меняется не то чтобы бешеными темпами. Я часто за последние месяцы слышал шуточки типа: «Хватает ли места, куда складывать деньги?». И отвечал: «Чуваки, как бы, да, мы, конечно, не пострадали, и даже скорее бенефициары этой истории, но слюни не такие, как нам бы хотелось в золотых мечтах».
Есть два тренда, действующие на людей: с одной стороны, пандемия подтолкнула онлайн, с другой — кризис сильно схлопнул кошельки конечных потребителей. Одно другое нейтрализовало, по нашему представлению. Я вижу, что в образовании случилось ускорение, но не радикальное. До этого рынок рос, и мы вместе с рынком. Могу сказать, что мы идем с тем же темпом ускорения, что и до пандемии.
Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Когда всё резко меняется, действительно нужно понять, что в приоритете — это меняющаяся компания, и нужно уделить внимание бизнесу сейчас, чтобы потом расслабиться.
Жизнь циклична, как и работа компании. По моему опыту, проявляются либо естественные циклы по полтора-два года — когда возникают кризисы роста; либо наступают «искусственные» кризисы — такие как пандемия. Каждый раз кризис требует нахождения капитана на капитанском мостике. Если уйти в каюту глушить виски, все может посыпаться.
Личным заниматься нужно, и это очень важно. Я все время повторяю своим управленцам, что отдых — важная часть работы, поскольку позволяет перезагрузиться и найти ресурсы на дальнейшее движение. Но вот сейчас, скорее, время быть у руля — это моя точка зрения.
Есть два тренда, действующие на людей: с одной стороны, пандемия подтолкнула онлайн, с другой — кризис сильно схлопнул кошельки конечных потребителей. Одно другое нейтрализовало, по нашему представлению. Я вижу, что в образовании случилось ускорение, но не радикальное. До этого рынок рос, и мы вместе с рынком. Могу сказать, что мы идем с тем же темпом ускорения, что и до пандемии.
Есть время разбрасывать камни и время их собирать. Когда всё резко меняется, действительно нужно понять, что в приоритете — это меняющаяся компания, и нужно уделить внимание бизнесу сейчас, чтобы потом расслабиться.
Жизнь циклична, как и работа компании. По моему опыту, проявляются либо естественные циклы по полтора-два года — когда возникают кризисы роста; либо наступают «искусственные» кризисы — такие как пандемия. Каждый раз кризис требует нахождения капитана на капитанском мостике. Если уйти в каюту глушить виски, все может посыпаться.
Личным заниматься нужно, и это очень важно. Я все время повторяю своим управленцам, что отдых — важная часть работы, поскольку позволяет перезагрузиться и найти ресурсы на дальнейшее движение. Но вот сейчас, скорее, время быть у руля — это моя точка зрения.
Мы сейчас как раз на этапе кризиса роста. Три месяца назад у нас объем портфеля был 560-570 млн, а сейчас уже — за миллиард перевалил. Рост 2X за три месяца — очень хорошо и с точки зрения цифр, и для инвестора, а внутри это сложная история.
У нас компания масштабируется вместе с людьми, и сейчас мы перешагнули точку, когда все процессы управления нужно напрочь менять. Рост бешеными темпами — очень стрессовая ситуация для руководителя. Когда все меняется, тебе по кускам нужно соединить какие-то вещи, и от этого возникают проблемы.
Но я не могу сказать, что совсем не уделяю время личным вопросам. Понятно, что никто сейчас не уезжает на две недели в отпуск, но сходить позаниматься спортом для меня — мастхэв. Провести в ресурсном, правильном, глубоком диалоге с близким человеком хотя бы полдня в неделю — тоже обязательная практика. Иначе можно выгореть, а ведь мне как руководителю надо отдавать ресурс.
Я считаю, что личные вещи, дающие ресурс, должны постоянно присутствовать в жизни — чтобы они тебя наполняли, иначе ты не сможешь отдавать энергию команде как лидер, это наверняка плохо закончится. Ты выгоришь, а у людей, которые в момент масштабирования на тебя смотрят, может потеряться ориентир.
У нас компания масштабируется вместе с людьми, и сейчас мы перешагнули точку, когда все процессы управления нужно напрочь менять. Рост бешеными темпами — очень стрессовая ситуация для руководителя. Когда все меняется, тебе по кускам нужно соединить какие-то вещи, и от этого возникают проблемы.
Но я не могу сказать, что совсем не уделяю время личным вопросам. Понятно, что никто сейчас не уезжает на две недели в отпуск, но сходить позаниматься спортом для меня — мастхэв. Провести в ресурсном, правильном, глубоком диалоге с близким человеком хотя бы полдня в неделю — тоже обязательная практика. Иначе можно выгореть, а ведь мне как руководителю надо отдавать ресурс.
Я считаю, что личные вещи, дающие ресурс, должны постоянно присутствовать в жизни — чтобы они тебя наполняли, иначе ты не сможешь отдавать энергию команде как лидер, это наверняка плохо закончится. Ты выгоришь, а у людей, которые в момент масштабирования на тебя смотрят, может потеряться ориентир.
На 100% — теряется. Это ужасная штука, когда лидер теряет веру и энергию. Ну, вот я. Нельзя сказать, что я постоянно рулю. Просто есть разные ритмы и разная интенсивность этих ритмов. Сейчас у меня высокая плотность задач и загрузки, бывало гораздо меньше. Но даже при высокой загрузке необходимо создавать ритм рабочего дня.
У меня встречи длятся по 50 минут, после я стараюсь делать паузы по 10 минут. Чаще всего в эти 10 минут я отвечаю на сообщения в мессенджерах — хоть это тоже рабочие задачи, переключение происходит. Одна встреча, потом тут же вторая, третья и четвертая — это реально приводит к перегрузке и выгоранию. Паузы, пусть в полчаса на обед, необходимы. В выходные тоже нужно отдохнуть, даже если загрузка высокая.
А вот всерьез отвлекаться в момент, когда компания меняется, нельзя. Но можно в других ситуациях — когда компания выходит на плато по темпам движения или, по крайней мере, идет предсказуемый и не очень травмирующий рост. Вот там можно выключаться на гораздо больший срок, и нужно выключаться. Проще говоря, есть волшебное слово, которое многие любят, но никто не понимает — «делегирование».
У меня встречи длятся по 50 минут, после я стараюсь делать паузы по 10 минут. Чаще всего в эти 10 минут я отвечаю на сообщения в мессенджерах — хоть это тоже рабочие задачи, переключение происходит. Одна встреча, потом тут же вторая, третья и четвертая — это реально приводит к перегрузке и выгоранию. Паузы, пусть в полчаса на обед, необходимы. В выходные тоже нужно отдохнуть, даже если загрузка высокая.
А вот всерьез отвлекаться в момент, когда компания меняется, нельзя. Но можно в других ситуациях — когда компания выходит на плато по темпам движения или, по крайней мере, идет предсказуемый и не очень травмирующий рост. Вот там можно выключаться на гораздо больший срок, и нужно выключаться. Проще говоря, есть волшебное слово, которое многие любят, но никто не понимает — «делегирование».
Это точно. Каждый лидер должен построить команду, которая может работать без него. У идеального руководителя все работает так, что его вытащи — и ничего не произойдет. Но это долгий формат работы. Моя цель в управлении ровно такая: строить системы, которые и без меня работают хорошо.
Это, кстати, цель любого добросовестного руководителя. Ее можно объяснить и добросовестным отношением к акционерам компании — ты всегда должен думать, что ты не вечен, можешь заболеть, и от этого не должно пострадать дело. Относиться серьезнее к себе и своим потребностям. В определенный момент нужно иметь возможность высвобождаться и существовать вне операционных процессов, чтобы осознать какие-то вещи, перезагрузиться или найти инсайты.
Если говорить о том, что делать, когда «не успеваешь» — я, кстати, рассказывал об этом на своем занятии в Digital Dolina — я все время в ситуации, когда тяжело, напоминаю себе, зачем я это делаю, и для меня это работает. У меня есть представление, куда я иду, зачем, почему. Поскольку для меня это очень осознанная цель, она меня драйвит и придает энергию. «Ага, сейчас тяжело. Но я это делаю не просто так, я это выбрал сам. Следовательно, все правильно!»
Если говорить о том, что делать, когда «не успеваешь» — я, кстати, рассказывал об этом на своем занятии в Digital Dolina — я все время в ситуации, когда тяжело, напоминаю себе, зачем я это делаю, и для меня это работает. У меня есть представление, куда я иду, зачем, почему. Поскольку для меня это очень осознанная цель, она меня драйвит и придает энергию. «Ага, сейчас тяжело. Но я это делаю не просто так, я это выбрал сам. Следовательно, все правильно!»
Ты знаешь, мне нравится цитата Илона Маска о том, что «успех — это как есть стекло». Ни один предприниматель, прошедший большой путь, не проходил его, «куря бамбук» и кайфуя от того, что происходит, без каких-то сложностей.
Я себе говорю, что я уже что-то похожее проходил, много раз сталкивался с ситуацией неопределенности, которая вызывает тревогу. Нужно разобраться, почему сейчас сложно. Если ты уже через это проходил, нужно сказать себе — оглянись назад, посмотри, как ты вырос, какие ты выводы сделал тогда. Это и сейчас поможет тебя сделать лучше, сделает бизнес круче.
Я себе говорю, что я уже что-то похожее проходил, много раз сталкивался с ситуацией неопределенности, которая вызывает тревогу. Нужно разобраться, почему сейчас сложно. Если ты уже через это проходил, нужно сказать себе — оглянись назад, посмотри, как ты вырос, какие ты выводы сделал тогда. Это и сейчас поможет тебя сделать лучше, сделает бизнес круче.
Тогда уже надо цитату помещать целиком: «Успех — это как есть стекло: со временем тебе начинает нравиться вкус собственной крови». Довольно мазохистская цитата, я бы сказал. При этом я понимаю ее природу и сам где-то чувствую подобное.
Как привлечь сильных людей в команду
Команда — одна из главных составляющих успешного бизнеса. Как привлекать и удерживать лучших людей? Этот вопрос актуален и для начинающих, и для опытных предпринимателей.
Я за последний год окончательно понял, что делать, чтобы притягивать сильных людей в команду. Пока не скажу, что у меня это получается блистательно, но порой я прямо горжусь нашими менеджерами, тем, что они у нас работают. Могу рассказать вкратце, собирательно — из многих умных книжек и собственных наблюдений.
Первое — сильным людям нужно ощущение причастности к большой задаче, миссии, которая у них резонирует, причём реальной, а не мнимой. Чем круче, умнее человек, тем сложнее ему впаять какую-то байду — целью реально должен быть полет на Марс или построение главной образовательной компании мира. Ну, или хотя бы России, как я формулирую периодически сгоряча для «Нетологии-групп».
Второе — высокая степень автономии. Если сильный человек начинает чувствовать, что ему не доверяют, его руками управляют, то он теряет мотивацию, ощущение соавторства и рано или поздно, скорее всего, отваливается.
Третье — понимание того, что в процессе работы прокачивается какой-то скилл, мастерство, и в идеале это должно быть прямо связано с тем, что человек делает в команде, и влияниями непосредственного руководителя. Эта связка становится еще сильнее, если сотрудник понимает, что его растит непосредственный руководитель. Это главное.
Ну, а дальше должны быть выполнены санитарные нормы, связанные с финансами. Оплата должна быть в рынке. Есть разные школы: кто-то говорит, что должно быть «идеально в рынке», кто-то говорит — чуть ниже, чтобы таким образом как бы показывать людям, что, мол, ты приходишь всё-таки за миссией, а не деньгами. Кто-то говорит давать чуть выше — для того, чтобы вообще закрыть все вопросы. Но эти «чуть выше» и «ниже» из того, что я слышу, — порядка 10-20%.
Первое — сильным людям нужно ощущение причастности к большой задаче, миссии, которая у них резонирует, причём реальной, а не мнимой. Чем круче, умнее человек, тем сложнее ему впаять какую-то байду — целью реально должен быть полет на Марс или построение главной образовательной компании мира. Ну, или хотя бы России, как я формулирую периодически сгоряча для «Нетологии-групп».
Второе — высокая степень автономии. Если сильный человек начинает чувствовать, что ему не доверяют, его руками управляют, то он теряет мотивацию, ощущение соавторства и рано или поздно, скорее всего, отваливается.
Третье — понимание того, что в процессе работы прокачивается какой-то скилл, мастерство, и в идеале это должно быть прямо связано с тем, что человек делает в команде, и влияниями непосредственного руководителя. Эта связка становится еще сильнее, если сотрудник понимает, что его растит непосредственный руководитель. Это главное.
Ну, а дальше должны быть выполнены санитарные нормы, связанные с финансами. Оплата должна быть в рынке. Есть разные школы: кто-то говорит, что должно быть «идеально в рынке», кто-то говорит — чуть ниже, чтобы таким образом как бы показывать людям, что, мол, ты приходишь всё-таки за миссией, а не деньгами. Кто-то говорит давать чуть выше — для того, чтобы вообще закрыть все вопросы. Но эти «чуть выше» и «ниже» из того, что я слышу, — порядка 10-20%.
Абсолютно согласен, что важно ощущение причастности. Ты не можешь привлечь сильного человека в команду, если это просто вопрос денег или изменения какой-то маленькой функции. Возможно, сможешь за очень большие деньги. Но это вопрос уже к самому человеку, зависит от того, какие у него в жизни приоритеты.
Я считаю, что сильные люди — это те, которые на первую ступень ставят развитие, как свое, так и мира вокруг себя, которые хотят приносить пользу. Ребята с горящими глазами могут реализовывать великие проекты. Это первое.
Второе — сильным людям нужно давать очень challenging, сложные задачи, которые их будут развивать. Миссия компании может быть крутой, но на конкретную позицию к тебе никто не придет, потому что там нет челенджинг-задач. На амбициозные цели приходит амбициозная команда. В бизнесе должна быть культура того, чтобы ставить цели чуть выше, чем ты можешь сделать.
На самом деле люди часто приходят на миссию, tricky-задачи, ambitious goals. Но они также приходят на культуру. Культура — это такая вещь внутри компании, которая, если она правильно выстроена, абсолютно самовоспроизводима. Если определены ценности компании (не просто написаны на бумажке!) и они совпадают с ценностями высокоразвитых интеллектуальных людей, которые хотят делать какое-то большое крутое дело, — то культура становится самовоспроизводимой.
Нужно уделять много внимания тому, чтобы нанимать и сохранять людей, подходящих для корпоративной культуры. И важно не потерять ее при масштабировании.
Я считаю, что сильные люди — это те, которые на первую ступень ставят развитие, как свое, так и мира вокруг себя, которые хотят приносить пользу. Ребята с горящими глазами могут реализовывать великие проекты. Это первое.
Второе — сильным людям нужно давать очень challenging, сложные задачи, которые их будут развивать. Миссия компании может быть крутой, но на конкретную позицию к тебе никто не придет, потому что там нет челенджинг-задач. На амбициозные цели приходит амбициозная команда. В бизнесе должна быть культура того, чтобы ставить цели чуть выше, чем ты можешь сделать.
На самом деле люди часто приходят на миссию, tricky-задачи, ambitious goals. Но они также приходят на культуру. Культура — это такая вещь внутри компании, которая, если она правильно выстроена, абсолютно самовоспроизводима. Если определены ценности компании (не просто написаны на бумажке!) и они совпадают с ценностями высокоразвитых интеллектуальных людей, которые хотят делать какое-то большое крутое дело, — то культура становится самовоспроизводимой.
Нужно уделять много внимания тому, чтобы нанимать и сохранять людей, подходящих для корпоративной культуры. И важно не потерять ее при масштабировании.
Лидеры будущего — это...
Какие три главных качества необходимы лидерам будущего?
Первое — любопытство, потому что оно позволяет постоянно увеличивать насмотренность разными гранями мира, бизнеса, профессии и при этом не уставать. Продолжать учиться — критически важно.
Второе, связанное с первым, — адаптивность. Мир постоянно подкидывает новые вещи: пандемия, прогресс, дисрапшн в разных областях бизнеса. Ты только что-то придумал — а уже пришла молодая шпана и тебя снесла к чертовой матери, надо все перепридумывать. Важна способность держать удар, почти как в боксе.
И третье — креативность, умение из первых двух пунктов вывести нелинейные зависимости и связи. Часто именно из насмотренности в разных областях появляются синтетические идеи, например, скрестить цветоводство с VR или большими данными и что-то получить в итоге.
Второе, связанное с первым, — адаптивность. Мир постоянно подкидывает новые вещи: пандемия, прогресс, дисрапшн в разных областях бизнеса. Ты только что-то придумал — а уже пришла молодая шпана и тебя снесла к чертовой матери, надо все перепридумывать. Важна способность держать удар, почти как в боксе.
И третье — креативность, умение из первых двух пунктов вывести нелинейные зависимости и связи. Часто именно из насмотренности в разных областях появляются синтетические идеи, например, скрестить цветоводство с VR или большими данными и что-то получить в итоге.
Есть качества для успеха, которые будут актуальны всегда. Первое: внутренняя энергия человека, который к этому успеху идет. У тебя порог энергии должен быть выше, чем у остальных. На мой взгляд, без этого достичь высот в бизнесе невозможно.
Второе: умение быстро учиться. Мир ускоряется, и будут выигрывать те, кто находится в состоянии continuous learning, непрерывного обучения. Я считаю, что это одна из важнейших вещей.
И третье — развитие осознанного подхода к себе, с пониманием своей мотивации, эмоций и так далее. Чем лучше ты себя понимаешь и собой управляешь, тем лучше можешь достигать целей.
Второе: умение быстро учиться. Мир ускоряется, и будут выигрывать те, кто находится в состоянии continuous learning, непрерывного обучения. Я считаю, что это одна из важнейших вещей.
И третье — развитие осознанного подхода к себе, с пониманием своей мотивации, эмоций и так далее. Чем лучше ты себя понимаешь и собой управляешь, тем лучше можешь достигать целей.
Маркетинг в 2025 году
Тренды и перспективы направления.
Это будет очень противоречиво с точки зрения маркетолога 2000 года. Маркетинг будет, с одной стороны, очень математичен — вплоть до уровня высшей математики, а с другой стороны, требовательным к качеству креатива на уровне каких-то изобретений сумасшедших гениев Голливуда. Все будет производным от этих двух трендов.
Чем дальше идет мир, тем больше становится transparency — прозрачности — с точки зрения маркетинговых утверждений. Чем дальше, тем сложнее будет дезинформировать людей своим УТП, что многие компании делают сейчас. Нужно будет создавать хороший продукт, чтобы получился классный маркетинг.
И еще — маркетинг будет более распределенный с точки зрения каналов. Маркетинг будет завязан больше на личные бренды лидеров мнений, чем на крупные СМИ.
И еще — маркетинг будет более распределенный с точки зрения каналов. Маркетинг будет завязан больше на личные бренды лидеров мнений, чем на крупные СМИ.
Консультант по инвестициям
Частный венчурный инвестор, дающий финансовую и экспертную поддержку компаниям
Общий термин для обозначения метрик для стартапов
Начальная позиция в компании
Резервный список сотрудников организации, обладающих высоким потенциалом
Обратная связь или действия, направленные на поддержание контактов с потенциальным клиентом
Общение, поддержание контактов
Искусственный интеллект
Cтруктурная безработица.
Часть мозга человека, отвечающая за обработку визуальной информации.
Модель, при которой человек участвует в обработке данных, полученных AI.
Соответствие продукта рынку. Означает, что продукт имеет ценность для потребителя.
Амбициозные цели.
Светлана Зыкова