Экономия бюджета и быстрый наем: как гибкий штат выручает бизнес

В России временных сотрудников предлагает молодой сервис GigAnt. Его основатель, Денис Решанов, рассказывает, как внедрить гибкий штат, кому он необходим и какие у него преимущества.

По мнению World Economic Forum, корпорации будут постепенно уходить от жесткого закрепления структур и обращаться к новому формату гибких схем. Например, Amazon, Netflix и Spotify активно составляют временные команды для решения отдельных задач. Сейчас этот тренд стал особенно актуальным из-за оптимизации расходов на штат во время пандемии и сокращения выручки, но он определенно будет развиваться и дальше: штаты крупных компаний могут сократиться в 10 раз.

Экономия и скорость против вовлеченности

Гибкий штат — это разновидность аутсорсинга, привлечение работников на короткий срок. Он предоставляет возможность подстраивать количество человеческих ресурсов под покупательскую активность, закрывать срочную потребность.

Например, в ретейл нужен кассир на вечер, когда идет наплыв покупателей, или сотрудник в зал на утреннюю выкладку, чтобы подготовить магазин к открытию. Сюда же относятся замена ценников, сборка заказов вечером, когда идет резкий всплеск объема доставок. Это part-time, короткие смены на 4-5 часов максимум.

В американских компаниях десятки тысяч таких временных сотрудников — всего около 20 млн человек. В России система пока не так развита, но сам рынок аутсорсинга растет — за 2019 он достиг 58,7 млрд рублей, увеличившись на 14,7%. По собственным оценкам компании он и вовсе доходит до $10 млрд.

Главный плюс гибкого штата — экономия ресурсов, в том числе финансовых.

Когда избыток персонала не нужен, его нет, а когда нужен — выходят люди, которым платят только за этот выход. Их не приходится держать на месте и начислять зарплату просто за факт существования. Если говорим о ретейле, там есть ряд задач, которые распределены во времени, и гибкий штат позволяет очень четко под это подстраиваться.

Гибкий штат — это высокая скорость закрытия потребностей. Например, в магазине есть скачок трафика в сентябре, нужно больше сотрудников. За один день их не набрать. Надо искать в августе, но тогда придется платить в августе повышенную зарплату, а если заниматься этим в сентябре, часть трафика все равно потеряешь, пока ищешь. Здесь выручает гибкий штат, который разгружает персонал и повышает выручку до 6%.

Минусы тоже есть. Постоянный штат — это люди, которые давно влились в корпоративную культуру, в мелочах знают кухню, составляют дружный коллектив. Это люди, к которым уже привыкли покупатели, что положительно влияет на продажи, становится сильной стороной бизнеса. А аутсорс — это новые лица, которые могут оказаться менее вовлеченными в процесс, менее эффективными и мотивированными.

Наша задача — сделать так, чтобы сотрудники гибкого штата не отличались по знаниям, компетенциям, мотивации и вовлеченности от постоянных работников. У нас четкая система отбора, мы создаем курсы, обучаем людей, чтобы они понимали специфику работы. В собственном учебном центре наши сотрудники проходят эмуляцию рабочего процесса — на места они выходят уже готовые. Компания экономит на подготовке сотрудника, что тоже плюс.

Мы сделали мобильное приложение, где человек отмечает удобное для подработки время, место проживания, и система автоматически назначает его на смену. В базе несколько тысяч активных подрабатывающих, поэтому когда появляется новый клиент, уже есть люди, которых мы моментально можем отправить на локацию, чтобы закрывать потребности. Благодаря такой системе у нас на любой форс-мажор есть подмены и замены.

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Кто использует гибкий штат

Такая система наиболее удобна там, где нужны легко заменяемые сотрудники, где есть профессии, доступные большинству физически здоровых людей. Профессии, которым можно обучить за сутки. Обычно гибкий штат составляют четыре категории соискателей: пенсионеры, студенты, молодые мамы и совместители — те, у кого есть основная работа и они ищут дополнительную в свободные промежутки времени.

Гибкий штат очень сложно предложить IT-компании, срочно нуждающейся в разработчике софта.

Целевая аудитория — бизнес, где больше 50% «синих воротничков»: ретейл, строительство, производство. Это компании, где много ручного труда, которым способен заняться практически любой человек.

Гибкий штат удобен для бизнеса, где есть серьезные неравномерности нагрузки в течение дня. Например, утром абсолютное затишье, никаких продаж, а вечером наплыв людей, персонал не справляется — такое обычно происходит в ретейле.

На складах, например, бывает такая неравномерность: первую неделю им нужны 50% штата, вторую — 100%, а оставшуюся половину месяца — 200%. И такие горки повторяются регулярно. Иметь в течение всего месяца увеличенную команду очень затратно, поэтому свой штат у них небольшой, а все дополнительные потребности компенсирует аутсорс.

Мы работаем не только с крупным бизнесом: среди наших клиентов есть, например, производство с командой в 30 человек, которые занимаются детскими химическими наборами. Есть сеть кафе-пекарен всего на 10 точек. Мы разрабатываем решение и для малого бизнеса — для одной точки с типичной проблемой неравномерностей.

Государственные организации пока не пользуются гибким штатом, потому что сама модель — новая для России. А государство — это всегда поздний последователь, который пробует только то, что уже проверено и абсолютно безопасно. Когда через гибкий штат пройдет большинство других компаний, станет видно, что он эффективен, удобен и не представляет рисков, когда появятся стандарты качества для него, тогда присоединятся и государственные организации.





Сложности внедрения

Основная трудность — конфликты с директорами магазинов, потому что некоторые постоянные сотрудники воспринимают гибкий персонал как угрозу. Боятся увольнения, что их заменят этим part-time работником. И жалобы были на наших людей, и подставы, и требования замены ежедневно, хотя мы точно знали, кого предлагаем, какое качество работы у нашего гибкого штата.

Конечно, случаи замены постоянного персонала временными людьми были. Однако это обычный момент оптимизации при падении выручки, который сегодня очень актуален для бизнеса.

Затраты на сотрудников — основа ФОТ, который в первую очередь и пытаются оптимизировать, когда начинаются финансовые проблемы. Что мы сейчас имеем: аренда растет, цены от поставщиков повышаются, при этом свои цены на товары увеличивать нельзя, потому что доходы потребителей не меняются и остаются очень низкими. В итоге затраты бизнеса выше, доход ниже. Сократить зарплаты сотрудников тоже нельзя, потому что они и без того невысокие. Единственный выход — оптимизировать штат, заменить часть постоянной команды аутсорсом и сэкономить до 20% ФОТ.

Сами компании тоже пытались у себя формировать гибкий штат, однако для бизнеса это трудно. Гибкий штат составляют люди, которые готовы работать полдня. Зачастую у них есть слоты свободного времени: например, понедельник с 16 до 20 и четверг с 13 до 19 на этой неделе, потом вторник с 10 до 14 и суббота с 18 до 22 на следующей. Расписание каждого кандидата нужно учитывать. Это отнимает много времени и сил, а для автоматической обработки данных не одной тысячи человек нужен сильный софт, который стыкует смены, формирует предложения.

Shutterstock/MarcoVector





Как взять максимум от гибкого штата

Сейчас за гибким штатом будущее. Мировые тренды говорят, что люди хотят управлять своим временем, им нужен гибкий график. Люди будут определять комфортные для себя временные слоты. Технологии уже подготовлены, нужно просто принять новый формат. У человека будет сразу несколько профессий — от курьера до пекаря, потому что это дает людям возможность менять что-то в жизни. Они не застаиваются, развиваются. Это большая доля рынка и на нее пора обратить внимание.



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