Цифровые лидеры: как внедрять изменения и создавать инновации внутри компании

В прошлой статье Евгений Барулин, СЕО компании-разработчика HRTech-сервисов для управления людьми и бизнесом на основе данных TalentTech, рассказал, как подготовиться к диджитал-трансформации. В этой статье разбираемся, что учесть на этапе внедрения и развития этих процессов и как не допустить ошибок.

Однако стоит помнить, что цифровая трансформация — разговор не столько о новых технологиях, сколько о людях, которым важно уметь с этими технологиями работать.

За два года число компаний, которые системно занимаются цифровой трансформацией, в России выросло вдвое. А по результатам глобального опроса KPMG, в 2020–2021 году бизнес планирует увеличить инвестиции в прогнозную аналитику (60% опрошенных), решения по автоматизации процессов (53%) и искусственный интеллект (47%).

Главные цели на этапе внедрения изменений

Основным ожиданием от внедрения ЦТ для российских компаний является увеличение капитализации — об этом заявили 89% респондентов, опрошенных KMDA. Цифровая трансформация позволяет сократить издержки на разработку и время выхода новых решений на рынок.

На втором месте стоит рост маржинальности продуктов (84%), следом идет повышение конкурентоспособности (79%). А главным препятствием опрошенные назвали нехватку компетенций команды.

С помощью ЦТ можно решить следующие «боли» бизнеса:

Понимание рынка

Всегда важно чувствовать клиентов, выстраивать с ними грамотную коммуникацию и получать обратную связь. Бизнес, который изучает поведенческие характеристики потребителей, успешнее продвигает свой бренд на рынке и повышает продажи, поэтому компании стали активно внедрять аналитику данных для принятия более точных управленческих решений.

В процессе ЦТ компании опираются на data-driven подход для стратегического планирования, анализа поведения клиентов, управления финансовыми и операционными рисками.

Автоматизация бизнес-процессов

Быстрота предоставления товаров и услуг повышает лояльность клиентов к организации. Это объясняется тем, что современный потребитель предпочитает не тратить время и выбирает ту компанию, которая это понимает.

Автоматизация бизнес-процессов увеличивает скорость обработки данных, дает возможность контролировать большие объемы информации и принимать решения быстро, что важно в конкурентной среде.

Сокращение издержек и рисков

Современные технологии позволяют больше контролировать качество и высокий уровень выпускаемой продукции, минимизируют вероятность финансовых потерь. Например, с помощью прогнозной аналитики владелец бизнеса может четко определить стратегию развития. Кроме того, они обеспечивают безопасность и стабильность работы сервисов.





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Проведение ЦТ: кейсы российских компаний

В первую очередь для проведения диджитал-трансформации необходимо подготовить команду: обучить сотрудников онлайн-инструментам, грамотной работе в сети, цифровым навыкам — то есть реализовать направление be digital. Причем процесс обучения нельзя останавливать, поскольку технологии обновляются ежедневно и под них нужно регулярно адаптироваться.

Команда становится неотъемлемой частью трансформации компании, превращаясь из пользователей в амбассадоров изменений.

Формируется центр экспертизы ЦТ, который внедряет новые инструменты и подходы, а остальные сотрудники после этого включаются в процесс, учатся, применяют в работе практики и решения.

Такие люди делятся накопленным опытом с коллегами и помогают им проходить все этапы ЦТ.

Сеть магазинов «Магнит» воспользовалась одним из наших решений, чтобы в условиях всеобщего карантина обучить сотрудников работе на удаленке, основам безопасности и инфобезопасности, владению статистическим аппаратом и Excel. Команда прошла тестирование, которое определило для каждого уровень владения цифровыми навыками, после чего был составлен индивидуальный план обучения, который учитывал сильные и слабые стороны сотрудника.



Подобные адаптивные решения позволяют не осваивать целый курс — люди обучаются только тому, что им действительно необходимо. Сейчас, чтобы прокачать навыки, достаточно прохождения 4–7-минутных занятий за день в смартфоне или планшете. Сотрудники получают доступ к заданиям, где бы они ни находились: в дороге на работу, дома или на работе.



Этот метод подходит для любого направления корпоративного обучения: вводный курс, прокачка soft skills и т.д.

Практическое применение этапа do digital — применение технологий в работе, способность с ними эффективно взаимодействовать, понимать потенциал и границы применимости. Также это подразумевает навык работы с данными и владение аналитическими инструментами.

Металлургическая компания «Северсталь» решила автоматизировать ручной труд HR-специалистов и перейти на платформу Sever.AI и ATS Potok. Система на нескольких этапах анализирует кандидата на соответствие требованиям компании, после чего передает всю информацию о нем для создания воронки подбора и дальнейшей работы.



Решение обеспечивает обратную связь соискателям, и даже в случае, если кандидат не прошел тестирование, но его навыки соответствуют, например, другой позиции, рекрутер это видит и может пригласить его.



Не только развитие цифровых компетенций

Исследование KMDA показало, что основными факторами успеха компании считают развитие компетенций сотрудников, четкую систему управления, наличие стратегии и поддержку руководства.

Помешать процессу могут следующие моменты:

53% компаний в качестве препятствия к ЦТ называют нехватку знаний . Процесс модернизации требует инвестиций в персонал. Конечно, можно автоматизировать работу отдела, сократить количество штатных сотрудников и таким образом сэкономить, однако бизнесу это не поможет. Уход в онлайн — больше про людей, которые «двигают» процесс.

. Процесс модернизации требует инвестиций в персонал. Конечно, можно автоматизировать работу отдела, сократить количество штатных сотрудников и таким образом сэкономить, однако бизнесу это не поможет. Уход в онлайн — больше про людей, которые «двигают» процесс. 45% отмечают внутреннее сопротивление и страх измениться . Зачастую высшее руководство не видит смысла что-либо менять, потому что «и так все работает». По данным исследования KPMG International «Трансформация функции управления персоналом: какой подход используете вы?», главная сложность, с которой сталкиваются HR-службы, — недостаточная заинтересованность со стороны руководства и проблемы финансирования.

. Зачастую высшее руководство не видит смысла что-либо менять, потому что «и так все работает». По данным исследования KPMG International «Трансформация функции управления персоналом: какой подход используете вы?», главная сложность, с которой сталкиваются HR-службы, — недостаточная заинтересованность со стороны руководства и проблемы финансирования. 41% респондентов говорят о нехватке квалифицированных кадров . Для срочного закрытия вакантных мест не пренебрегайте аутсорсингом. Там вы можете найти фрилансеров с необходимым набором навыков. Сейчас крупные компании активно нанимают разработчиков сайтов, 3D-аниматоров и дизайнеров, email-маркетологов и таргетологов.

. Для срочного закрытия вакантных мест не пренебрегайте аутсорсингом. Там вы можете найти фрилансеров с необходимым набором навыков. Сейчас крупные компании активно нанимают разработчиков сайтов, 3D-аниматоров и дизайнеров, email-маркетологов и таргетологов. 26% не хватает необходимой инфраструктуры. ЦТ — не разовая акция, а постоянная и планомерная работа, которую необходимо адаптировать конкретно под ваш бизнес. Так как digital-преобразования не внедряются за секунду, определенное время им нужно сосуществовать грамотно с аналоговыми процессами, и ваша операционная модель должна позволять работу как в классическом, так и в инновационном режиме.



Комбинация hard skills & soft skills для лидера ЦТ

Hard skills & soft skills — тот набор навыков, которыми должен владеть менеджер по инновациям или по управлению изменениями.

При этом к hard skills относятся:

работа с новейшими технологиями (AR/VR, искусственный интеллект, блокчейн);

владение методами управления проектами (метод шести сигм, скрам, канбан, lean, PRINCE2);

анализ данных (data science);

интеграция с партнерами через открытый программный интерфейс (Open API);

цифровая безопасность на уровне дизайна системы (security by design).

В soft skills входят навыки, которые помогают эффективно работать с командой и клиентами. Иными словами, это персональные характеристики: коммуникабельность, эмоциональный интеллект, адаптивность. Также важно дизайн-мышление, которое помогает во время разработки услуги проецировать желание пользователя на результат.

Оценить, насколько этим владеют сотрудники, можно с помощью опросов «360 градусов».

Способ включает в себя оценку компетенций сотрудника руководителем, коллегами, подчиненными, клиентами и им самим. Так можно выявить расхождения между личным мнением о себе и тем, как человека видят окружающие. На основе результата можно сформировать план индивидуального развития.



Как достичь максимума

Помните и понимайте, что цифровая трансформация — не разовая мера. Необходимо регулярно делать акцент на обучении персонала диджитал-навыкам и увеличении уровня автоматизации.

Чтобы бизнес стал цифровым, инновации должны рождаться внутри самой компании, а для этого важно стимулировать внутреннюю разработку. Результаты исследования «Цифровая трансформация в России — 2020» показали рост R&D на 6% за два года.

Чем быстрее вы начнете внедрять изменения, тем быстрее ощутите первые положительные результаты. Ошибки при этом, конечно же, не исключены, но не бойтесь совершать их — лидеры ЦТ могут повернуть неудачи на пользу компании.

Если же вы все-таки категорично относитесь к ошибкам и промахам, помочь решить проблему поможет анализ внедренных процессов. Кроме выявления пробелов, это даст понимание, как компании следует поступать дальше.

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