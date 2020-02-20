«Диджитал-компетенции — это "новый английский"». Чему обучать сотрудников, чтобы не отстать от конкурентов

Генеральный директор TalentTech Евгений Барулин рассказывает о базовых диджитал-навыках, которых сейчас не хватает.

Цифровая трансформация неизбежна для компаний, которые хотят побеждать в конкурентной борьбе: уже к 2022 году доля видов деятельности, которых не существует сегодня, составит 27%, говорится в исследовании BCG. Все больше руководителей понимают: для успеха компания должна формировать культуру постоянной переподготовки и повышения квалификации.

«Кадровая яма» вредит диджитализации бизнеса

В России диджитализация идет не так быстро, как на Западе. Одна из главных проблем — отсутствие навыков и слабый уровень цифровой грамотности команды.

Исследователи BCG говорят о «кадровой яме»: сотрудники не реализуют свой потенциал в компании или их навыки не соответствуют запросам рынка. Последнее исследование этой проблемы охватило компании из 47 стран мира — выяснилось, что «кадровая яма» затрагивает 1,3 млрд человек.

В том же исследовании выяснилось: каждый второй работник уверен в снижении шансов на трудоустройство в будущем. 30% рядовых сотрудников и менеджеров ожидают, что требования к их навыкам повысятся в ближайшие три-пять лет.

При этом чем раньше сотрудники начнут самостоятельно осваивать новые инструменты работы, тем большую ценность они приобретут для компании.

Развитие диджитал-навыков помогает подняться по карьерной лестнице, а также оставаться востребованным специалистом в условиях цифровизирующейся экономики.

Чтобы это происходило, руководители должны создать систему мотивации персонала и на собственном примере показывать, что цифровые навыки — это «новый английский», нельзя не владеть ими.

Дальше расскажу подробно о некоторых основных цифровых навыках.

Информационная гигиена

Цифровизация экономики требует особого отношения к вопросам кибербезопасности. Повсеместное использование облачных технологий размывает так называемый информационный периметр — контролировать его становится все сложнее.

Уже нельзя закрыться от угроз, поставив систему контроля утечек информации на каждый компьютер, как и перенести все средства автоматизации бизнес-процессов во внутренний периметр.

Обеспечивать цифровую безопасность бизнеса — общая задача сотрудников, а не только специализированного отдела.

Для этого сотрудникам нужно:

следовать регламенту общения внутри компании,

соблюдать личную информационную гигиену,

не распространять в соцсетях сведения, которые могут навредить компании,

отличать потенциально опасные сообщения и не переходить по подозрительным ссылкам,

не использовать слишком простые пароли.

Это простые требования, но часто и линейный персонал, и менеджмент считает их излишними. Задача руководителя — объяснить необходимость их выполнения.

Например, если менеджер отправляет финансовую информацию в незащищенном мессенджере, необходимо объяснить, почему такие сведения нужно отправлять только в цепочке электронных писем с применением шифрования. Разъяснить все это крайне важно: каждый сотрудник должен понимать меру своей ответственности.

Только за первое полугодие 2019 года Аналитический центр InfoWatch зарегистрировал 1276 случаев утечки конфиденциальной информации в мире. Это на 22% больше, чем за такой же период 2018 года. Внешние атаки стали причиной 44,4% утечек, тогда как 55,6 % причиной стал нарушитель внутри компании.

Финансовый ущерб от взломов и утечек данных по приблизительным оценкам составил $3,9 млн.

Работа с данными

Для карьерного роста сотрудники должны уметь работать с данными, владеть BI- инструментами.

BI — это платформа, соединяющая несколько программ, позволяющая интерпретировать большое количество данных и заострять внимание на ключевых факторах эффективности. С ее помощью можно моделировать исход различных вариантов действий, отслеживать результаты принятия решений.

BI Power и BI Desktop помогает визуализировать данные практически из любых источников: файлов Word, CSV, таблиц Excel, баз данных, таких как SQL Server, соцсети Facebook и других. Все сведения связываются между собой, анализируются, и пользователь получает сводный отчет в удобном для восприятия виде.

Уже сегодня менеджерам среднего звена обязательно владеть Excel и инструментами BI: читать отчеты, вносить минимальные изменения. Это один из элементов data-driven-подхода, который позволяет принимать все бизнес-решения на основе объективных данных, помогает лучше понять запросы клиентов.

Цифровое взаимодействие

Корпоративное общение на цифровых платформах ускоряет принятие решений, сокращает количество совещаний, помогает коллегам экономить силы и время.

Платформа Teams, мессенджеры Slack и другие — это инструменты, которые требуются всем сотрудникам, независимо от ранга. Так им не придется искать номера телефонов друг друга для решения срочных вопросов. Эти инструменты под силу освоить сотрудникам с любым уровнем подготовки.

Таск-трекеры — программы совместной работы — также упрощают коммуникацию. Менеджеры ставят задачи, контролируют качество выполнения и соблюдение дедлайнов, при этом у них нет необходимости перегружать сотрудников совещаниями.

Исполнителям таск-трекеры позволяют систематизировать работу, особенно если те задействованы одновременно в нескольких проектах, избавиться от ощущения аврала, правильно расставлять приоритеты в выполнении текущих задач.

Сегодня существует целый набор таск-трекеров или таск-менеджеров:

Asana,

Basecamp,

JIRA,

Redmine,

Trello и другие.

Новые технологии

Машинное обучение оптимизирует бизнес-процессы, но российские компании не спешат внедрять эти технологии просто потому, что не располагают нужным объемом данных: они либо не собираются, либо нет квалифицированных сотрудников, которые могут их обработать.

Сейчас спрос на таких специалистов на рынке труда превышает предложение. Именно поэтому работодатели не только хорошо оплачивают их труд, но и предоставляют им другие привилегии — например, опционы.

Можно с уверенностью сказать: те, кто сегодня учится работать с искусственным интеллектом, гарантируют себе стабильную работу на долгие годы вперед. Им «кадровая яма» не грозит.

Управление цифровыми проектами

Современная компания базируется на проектах. Каждое новое направление деятельности, как и поддержание прежних, — это проект.

Цифровизация бизнеса уже изменила подходы к управлению проектами. Технологии обеспечивают контроль конечных результатов при гибком подходе к постановке и распределению задач на каждом его этапе.

Навыки управления важны для менеджеров разного уровня. Для них важно знать, какие процессы происходят на разных этапах развития проекта, а также владеть современными методами управления.

Такой метод, как Agile, имеет преимущество перед классическими, которые предполагают дробление проекта на последовательные фазы. Главное его отличие — гибкость. Весь проект разбивается на отдельные мини-проекты, которые не обязательно должны складываться в хронологическую цепочку. Такой метод адаптируется к меняющимся условиям, встраивается в любые процессы организации, позволяет менять конечный продукт по мере поступления новой информации.

Практики Agile сейчас применяются и за пределами диджитал-сферы. Метод используют уже не только в IT-компаниях, но и в других областях: розничной торговле, производстве продуктов, государственных услугах, образовании.

Если переобучение своей команды сейчас невозможно, помогут знания фрилансеров. Цифровые компетенции необходимы и для таких специалистов.

Так, по данным исследования крупнейшей российской фриланс-биржи FL.ru и нашего холдинга, самыми востребованными в 2019 году оказались специалисты с digital-навыками:

разработчики сайтов, в том числе на Wordpress и Tilda,

3D-аниматоры и дизайнеры со знанием Photoshop, CorelDraw и Figma,

e-mail-маркетологи и таргетологи.

Это дает возможность бизнесу закрывать срочные и важные задачи не только с помощью своей команды, но и за счет аутсорсинга сотрудников.

Технические решения постоянно развиваются и навыки в этой сфере устаревают уже за два-пять лет, это подтверждает исследование BCG. Бизнесу надо быть готовым к тому, что цифровая трансформация — это не разовый опыт, а постоянный процесс развития. Чем раньше компании начнут внедрять диджитал-инструменты и вкладываться в обучение сотрудников, тем больше и те, и другие получат конкурентных преимуществ.

Как получить максимум

Штатным сотрудникам и фрилансерам нужно осваивать диджитал-инструменты уже сейчас.

Цифровые платформы для корпоративного общения и таск-трекеры не требуют длительного обучения сотрудников и позволяют сократить издержки коммуникации в компании.

Руководителям компаний необходимо личным примером мотивировать сотрудников приобретать цифровые навыки.

Забота об информационной безопасности должна стать задачей всего коллектива компании и фрилансеров, работающих с ней.

Проектная работа компаний требует новых методов управления. Метод Agile сегодня актуален не только для IT-бизнеса.

Цифровые компетенции штатных сотрудников и фрилансеров, работающих с компанией, обеспечивают ей data-driven-подход в управлении.

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