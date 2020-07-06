Не ждать, а действовать: с чего начать цифровую трансформацию бизнеса

Евгений Барулин, СЕО холдинга TalentTech, рассказывает, как компании подготовиться к диджитал-трансформации, что важно предпринять на первых порах и почему сотрудники — главная ценность.

Всеобщий карантин стал первой проверкой хода цифровой трансформации российских компаний. Выстоять и даже выиграть смогли те, кто быстро перестроился, перевел процессы в онлайн и своевременно обучил команду работе с технологиями.

Вне зоны риска оказались компании, которые давно поняли ценность цифры: IT-компании, а также бизнес, который успел уйти в онлайн — например, dark kitchen и телемедицина.

Согласно опросу, теперь четверть компаний планируют оставить на удаленке от 20 до 49% штата, и только 19% собираются вернуть в офис всех сотрудников.

Цифровая трансформация — не просто эволюция технологий. Современные технологии являются инструментами, с помощью которых осуществляется переосмысление способов организации работы сотрудников для продуктивного взаимодействия — как внутреннего, так и с клиентами компании.

Главная цель — увеличение эффективности работы организации с помощью сокращения издержек, что в итоге приносит больше прибыли и увеличивает конкурентоспособность компании в целом и отдельных сотрудников в частности.





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Подготовка к ЦТ

Технологические решения позволяют быть более гибкими и компаниям, и сотрудникам, упрощают построение команды, координацию фрилансеров и совершенствование бизнес-процессов.

Кроме внедрения диджитал-инструментов для подготовки компании к цифровой трансформации вам понадобятся:

Мотивированная команда: представители топ-менеджмента, которые будут отвечать за стратегию ЦТ и адаптацию своих департаментов к новой реальности. Стратегия: создайте штаб трансформации, который займется разработкой пути развития бизнеса в будущем. Адаптация персонала: со стратегией будущего приходит осознание, какими должны быть ваши сотрудники, поэтому определите компетенции, которые необходимы команде, и помогите людям освоить их. Ликвидация разрывов: проанализируйте организационные процессы вашей компании и работу сотрудников, выявите разрывы в компетенциях и займитесь развитием сотрудников до необходимого уровня.

Внедряя digital-решения в российских компаниях, мы пришли к выводу, что цифровая трансформация — это разговор не о технологиях, а о людях.

77% работников придется в ближайшее время приобрести новые навыки или полностью переквалифицироваться в связи с роботизацией.

Руководители должны создать систему мотивации персонала и на собственном примере показывать, что цифровые навыки — это «новый английский», нельзя не владеть ими. Развитие диджитал-навыков помогает подняться по карьерной лестнице, а также оставаться востребованным специалистом в условиях цифровизирующейся экономики.



Цифровизация человека

Цифровой сотрудник должен уметь выполнять свою работу с помощью актуальных диджитал-инструментов, которые появляются в компании, а также понимать ценность цифровизации.

Для начала необходимо рассказать сотрудникам о существующих цифровых инструментах в организации и об их назначении, смыслах и правилах функционирования, а также объяснить важность обеспечения достоверности данных на любом уровне.

Адаптация сотрудников к новой реальности должна быть комплексной и вестись в трех направлениях: do digital, be digital, drive digital. Высокие технологии требуют особой организационной экосистемы, умения команды экспериментировать, реагировать на вызовы, даже неожиданные, быть чуткими к потребностям рынка, особенно в кризисное время.

Этап Do digital включает в себя владение цифровыми инструментами, а также следующими компетенциями:

Навык работы с данными, в том числе поиск, оценка достоверности, формирование и проверка гипотезы, управление источниками и жизненным циклом данных, владение аналитическими инструментами для их анализа — например, Power BI. Знание и владение инструментами и способами эффективной работы в кросс-функциональных командах, взаимодействию с внешней экосистемой, а также цифровое взаимодействие. Способность работать с существующими и внедряющимися цифровыми технологиями, понимание их потенциала и границ применимости, текущих бизнес-процессов, используемых в них данных интеграционных точек. Также важно понимание мирового опыта использования технологий. Кибербезопасность, которая поможет защитить персональные данные, корпоративные процессы и данные от цифровых угроз.



Уровни цифровых компетенций

На базовом уровне сотрудник знает принятые в компании наборы инструментов и технологий, осознает важность их использования, может выполнить типовые задачи в рамках своих должностных обязанностей. На среднем сотрудник уверенно владеет цифровыми инструментами и технологиями, способен решать сложные задачи в рамках своих должностных обязанностей. Продвинутым можно назвать бизнес-заказчика цифровых проектов, который формулирует задачи на развитие используемых инструментов и применение новых. Экспертный уже реализует техническую часть диджитал-проектов, определяет стратегию и управляет развитием технологического фундамента, а также разрабатывает стандарты использования технологий в компании.

На базовом уровне инструменты должны знать все сотрудники. Дальше — расти до среднего, чтобы максимально освободить себя от рутины и автоматизировать процессы, существенно сэкономив время. А потом, в зависимости от функции и необходимых в работе компетенций, расти до продвинутого или экспертного уровня.

Постепенно осваивая и улучшая цифровые навыки, сотрудник подойдет к этапу Be digital. Такой «цифровой» человек понимает важность происходящих в компании процессов трансформации, он мотивирован формировать цифровую культуру, как личную, так и всей компании, а также регулярно расширять собственные знания.

Это очень сложный и трудоемкий процесс, ведь технологии постоянно обновляются и улучшаются.

Объем знаний и навыков в сфере IT колоссален, а главное — нельзя останавливать учебный процесс, ведь если вы решили, что знаете достаточно, — это момент начала заката вашей карьеры.

Следующий этап — Drive digital: развитие проводников изменений — цифровых амбассадоров. Такой человек делится накопленной экспертизой, помогая другим сотрудникам проходить предыдущие этапы ЦТ.





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Подсказка! Помочь провести цифровую трансформацию команды может методика Buy-Borrow-Build:

Build . Рынок испытывает острый дефицит digital-специалистов, поэтому в первую очередь необходимо развивать собственных сотрудников, а не искать новую команду. Уделяя внимание обучению и мотивации уже имеющейся команды, работодатель получит не только квалифицированных профессионалов, но и лояльных, «влюбленных» в свою работу сотрудников, на которых можно рассчитывать.

. Рынок испытывает острый дефицит digital-специалистов, поэтому в первую очередь необходимо развивать собственных сотрудников, а не искать новую команду. Уделяя внимание обучению и мотивации уже имеющейся команды, работодатель получит не только квалифицированных профессионалов, но и лояльных, «влюбленных» в свою работу сотрудников, на которых можно рассчитывать. Buy . Быстрый и эффективный найм сотрудников в штат возможен с помощью современных технологий в HR, например решения на базе ИИ или ATS. Такие задачи автоматизированно решают уже 80% московских компаний.

. Быстрый и эффективный найм сотрудников в штат возможен с помощью современных технологий в HR, например решения на базе ИИ или ATS. Такие задачи автоматизированно решают уже 80% московских компаний. Borrow. Когда компания только начинает трансформировать команду, бывает так, что сотрудники еще проходят обучение цифровым навыкам и пока не умеют их применять. Или процесс найма затягивается по разным причинам. В таких случаях можно найти фрилансера для выполнения срочной разовой или проектной работы.



Держать сотрудника в штате только для редких, непрофильных задач неудобно — оптимальнее найти исполнителя на проектную работу. Такая тенденция, скорее всего, останется востребованной, а значит руководителям, HR-специалистам и менеджерам важно развивать компетенции и учиться работать с гибридной формой организации.



Вместо заключения

Диджитал-трансформация — неизбежный процесс, который так или иначе ждет все компании, как на российском, так и на мировом рынках. Бизнесу надо быть готовым к тому, что это не разовый опыт, а постоянный процесс развития.

К 2023 году глобальный рынок ЦТ может вырасти до $2,3 трлн. Ждать и наблюдать, как ваши конкуренты проходят этот путь, с какими ошибками сталкиваются и как их решают, чтобы потом опытным путем совершить трансформацию, — ошибочная стратегия.

Цифровая трансформация придет ко всем, но те, кто внедряют ее первыми, пусть и с некоторой долей ошибок, будут впереди тех, кто откладывает перемены на потом.

Фото на обложке: Shutterstock / Quardia