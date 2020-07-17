Онлайн-квизы, батлы и дуэли: как цифровизируется металлургическая компания

Цифровизация затрагивает даже самые неожиданные сферы. Сергей Колбасов, руководитель управления по развитию новых технологий «Северсталь-Инфоком», и Мария Лорман, руководитель программы трансформации в ИТ-функции «Северстали», рассказывают о том, как компания обучает сотрудников цифровым компетенциям.

Как металлургу войти в IT

Цифровая трансформация бизнеса неизбежна. Коронакризис способствовал перераспределению сил, и теперь в технологическую гонку могут вступить еще больше участников рынка.

Пандемия еще раз обратила внимание на необходимость внедрения цифровых инструментов: по оценкам экспертов, легче пережить кризис будет тем компаниям, которые успели диджитализировать бизнес-процессы. Но если новые технологии так активно проникают в разные сферы бизнеса и в будущем этот процесс ускорится, значит ли это, что стать «цифровыми» должны все сотрудники компании? Или цифровизация — дело профессионалов IT-служб?

Мы ответили на этот вопрос однозначно: нам важна цифровизация всех сотрудников, а задача компании — дать необходимый набор цифровых навыков и умений.





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Зачем цифровые знания шахтерам и металлургам

Металлургические и горнодобывающие компании, как ни странно это может прозвучать для читателей, оказались в авангарде цифровизации промышленности. Сейчас в угольных шахтах есть Wi-Fi, на металлургическом комбинате рабочие с помощью VR учатся реагировать на непредвиденные ситуации, бизнес-процессы отражены в интерактивных дашбордах, нейросети контролируют качество проката, а искусственный интеллект управляет крупными промышленными агрегатами.

Технологии не замещают сотрудников: лучшие результаты получаются только при совместной работе. В будущем эта связка будет только крепнуть.

Мы готовим сотрудников к такому формату работы и заинтересованы в предложениях о цифровизации рабочих процессов, поэтому решили провести массовое обучение персонала цифровым компетенциям.

Когда мы говорим об обучении всей компании, то мы прекрасно понимаем, что представителям разных специальностей требуется разная степень погружения в цифровые знания, поэтому мы разделили обучение на базовый, средний, продвинутый и экспертный уровни. По нашим расчетам, первым уровнем к 2023 году должны овладеть все 50 тыс. сотрудников компании, первыми двумя — все сотрудники топ-4000. При этом мы не закрываем возможность переходить на следующий уровень: если человек хочет повысить свои знания и понимает, что ему это пригодится, он может сдать тест и перейти дальше.

Вместе с базовыми знаниями придет понимание того, что могут технологии. Прокачавшись на среднем уровне, сотрудники смогут участвовать в создании проектов и решений.

В результате должно сформироваться профессиональное сообщество, которое станет генерировать новые предложения о цифровизации компании.

Конечно, мы не ожидаем, что проходчик в шахте или горновой доменной печи потеснят IT-специалиста, но, пройдя обучение, они смогут говорить на одном языке, обладать единым набором информации и эффективнее работать над совместными проектами. Продвинутый и экспертный уровни предусматривают индивидуальные программы.





Вызови коллегу на батл

Для обучения сотрудников базовому и среднему уровню компетенций мы создали платформу «Цифровая сталь». Это онлайн-квиз, в котором пользователь проходит обучение четырем дисциплинам: «Кибербезопасность», «Работа с данными», «Цифровое взаимодействие» и «Цифровизация процессов».

Каждый урок квиза состоит из справочной информации и вопросов по ней. Он снабжается полезными ссылками и видео по теме. Знакомясь с материалами и успешно отвечая на вопросы тестов, сотрудник зарабатывает баллы, строит свое виртуальное предприятие и получает ачивки.

Быстро набрать баллы и закрепить пройденный материал помогают «дуэли»: пользователи соревнуются в ответах на вопросы курса в онлайн-режиме.

Можно вызвать на батл коллегу или случайного пользователя, а если повезет, то и топ-менеджера: программа обучения рассчитана на всех, руководители тоже участвуют.

В конце изучения дисциплины пользователя ожидает большой итоговый тест с разбором ошибок.

Рейтинг пользователей и команд обновляется ежедневно. На прохождение каждой дисциплины базового курса требуется 2-3 часа, а на среднем уровне придется выделить уже больше времени — 15-20 часов. Проходить обучение можно в любое время, если это не мешает должностным обязанностям.

Сейчас показатель NPS (Net Promoter Score) у «Цифровой стали» — 73% при 22 тыс. ответов. Программа стартовала в апреле 2020 года, но уже больше 7 тыс. сотрудников разных бизнес-единиц активно включились в обучение, возвращаются к нему и рекомендуют своим коллегам.





Контент с собственного производства

Важно отметить, что контент для всех курсов «Цифровой стали» создавали сотрудники компании, и он во многом строится на ее кейсах. На подготовку каждого уровня у них ушло по три месяца, и материалы продолжают дорабатываться: исправляются неточности, добавляется актуальная информация.

Цифровая трансформация стартовала несколько лет назад, и к этому моменту у нас накопился большой опыт внедрения технологий. По каждой изучаемой технологии у нас есть собственный кейс, на котором мы можем объяснить, как она работает.

Например, внедрение промышленного интернета вещей разбирается на примере системы удаленного мониторинга локомотива или системы автоаттестации продукции, которые успешно работают на предприятиях компании.

Роботизация процессов рассматривается на примере робота Егора, который помогает обрабатывать заявки на плановые отпуска сотрудников, или на примере беспилотного внутрицехового транспорта для перевозки заготовок.

Технологию машинного обучения помогает понять модель для управления скоростью движения полосы на непрерывно-травильном агрегате. Конечно, мы могли бы объяснить тему роботизации на примере Boston Dynamics, а интернет вещей — на примере «умного холодильника», но тогда у сотрудника не появилось бы привязки новых знаний к его реальному опыту, к тому, с чем он сталкивается на работе.

Нам важно показать пользователю, что все, что он узнал из курса — не фантастика, а уже существует на его предприятии.







Shutterstock/Who is Danny





Главный KPI — новые идеи

Существует фраза: «Образование — это то, что остается, когда все выученное забывается». Эффективность обучения измерить сложно, но мы определили для себя некоторые метрики.

Мы рассчитываем, что после аттестации всех сотрудников снизится количество пользователей, поддавшихся на фишинг или кибератаки. Курс о методах цифрового взаимодействия, в котором мы рассказываем о базе знаний Confluence, приведет к появлению большего числа авторов и редакторов статей на этом ресурсе и активизирует обмен полезной информацией в компании.

Мы ожидаем снижение объема заявок на консультации по IT-вопросам, потому что в рамках курса пользователям предлагаются пути для более быстрого и эффективного решения вопросов. Программа максимум — увидеть рост предложений по цифровизации процессов от сотрудников и их конверсию в реальные проекты.





Как достичь максимума

«Цифровая сталь» только стартовала, но мы уже анализируем поведение и отклики пользователей, изучаем восприимчивость к такому роду обучения и подстраиваем программу, чтобы проходить ее было удобно и интересно. Мы планируем использовать полученные инсайты для формирования новых образовательных программ.

Компаниям, которые задумываются об обучении сотрудников цифровым навыкам, мы бы посоветовали:

изучить, какие знания и из каких областей цифровизации необходимы сотрудникам: электронный документооборот, кибербезопасность, а может роботизация и искусственный интеллект;

максимально наполнить контент кейсами компании или теми, что близки к специфике ее деятельности;

обратить внимание на геймификацию: это рабочий инструмент, который увлекает и вовлекает пользователей. Неважно, проходят они квест в онлайн-игре или отвечают на вопросы о кибербезопасности.



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