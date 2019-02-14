По словам команды, экзоскелеты прошли испытания в полевых условиях. Эксперименты подтвердили повышение выносливости пользователя X-Soft до 91% в статике и до 38% в динамике. Модель X-Soft обещает снизить нагрузку на спину на 30% при работе с тяжёлым инструментом, переноске деталей и грузов, наклонах. Основные сферы применения экзоскелетов Exorise — металлургия, нефтегазовая отрасль, машиностроение, строительство, спасательные работы, складское хозяйство, погрузочно-разгрузочные работы, сельское хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство.



Команда утверждает, что помимо высокой технологичности разработки приятно удивят ценой, потому что в комплектации отсутствуют дорогостоящие детали. Так, стоимость экзоскелета для грузчиков X-Soft — от 72 000 рублей в зависимости от объема партии; экзоскелет для поддержки рук X-Rise оценивается в 220 000 рублей; ремонтный комплекс X-Arm в зависимости от комплектации можно заказать по цене от 450 000 рублей.



По словам Дмитрия Копылова, генерального директора ООО «ЭКЗОРАЙЗ», с 2019 года X-Soft используется на ПАО «ММК», по заказу которого и были созданы первые прототипы «мягкого» экзоскелета, а также на других ведущих предприятиях горно-металлургической отрасли России. Кроме того, осуществляются поставки на машиностроительные предприятия, автопроизводителям и логистическим компаниям.



«Наверное, главным преимуществом является то, что изначально мы создавали экзоскелет не как технически сложное устройство с инженерной точки зрения, а как антропоморфную конструкцию, усиливающую человека и помогающую ему. Мы строили математические модели, проводили серьёзные медицинские исследования, лабораторные и полевые испытания прототипов», — отмечает Данила Целиканов.

