— Кто ваш клиент? Как он менялся за эти три года?



— Изначально мы целились в таких же ребят, как и мы, которые тренируются и хотят быть в классной форме. Но потом поняли, что еда же заставляет чувствовать себя лучше. Плюс ты экономишь время: у меня поесть занимает четыре минуты.



Так что сначала все клиенты были из фитнес-тусовки, а сейчас это люди где-то от 25 до 45 лет. Они все равно узнают через спорт, что питание — это важно, и дальше просто кайфуют от того, что этот вопрос решен.



— Сколько у вас в месяц клиентов?



— Одновременно больше 1000 людей ест нашу еду.



— Как растет это число?



— Чтобы у тебя активно росла клиентская база, надо вкладывать деньги в маркетинг. В 2019 году привлекли такое же количество новых клиентов, как и в 2018 году. Но выручка у нас на 50% больше. То есть мы на 50% больше заработали с такого же количества людей. Это означает, что люди чаще пользовались нашим продуктом.



Мы начали активно вкладывать в маркетинг в конце 2019 года: в январе мы выросли на 50%.



— А как вы привлекаете клиентов? Сначала были блогеры, а сейчас?



— Сейчас у нас половина клиентов — это органический поиск, еще половина — платные каналы. Но мы вообще считаем, что в стартапах все новые клиенты — платные. Вопрос их стоимости и ее отношения к прибыли, у нас это очень хорошая пропорция.



— Для доставки еды важны лояльные клиенты. Сколько времени с вами должен оставаться клиент, чтобы его можно было назвать лояльным?



— Ты считаешься активным клиентом, если заказывал в течение последнего месяца. Потому что люди все равно уезжают в отпуска. Нас спрашивают: вы станете единственным игроком на рынке? Ответ: нет, потому что не останется единственного. Это как рассуждать: «А какая ресторанная сеть останется на рынке?». Еда — это субъективная штука. Мы обновляем весь ассортимент еды каждый год, но главное — что у нас есть собственный почерк. Люди выбирают себе 2-3 сервиса, между которыми они ходят — и это нормально.

