— Ваш инвестиционный фокус — B2B-проекты «в области бизнес-аналитики, Big Data-анализа; продукты на базе технологии машинного обучения и искусственного интеллекта; решения для оптимизации, замены традиционных бизнес-процессов или роботизации бизнеса». Есть ли какие-то направления внутри этого фокуса, которые ты выделяешь как наиболее перспективные, «трендовые»?



— У нас есть инвестиционный фокус фирмы и фондов, которые находятся под управлением. Фирма в целом нацелена на русскоговорящих предпринимателей. Это идейная составляющая — поддержать команды с российскими корнями по всему миру, которые испытывают сложности в привлечении локальных венчурных средств.



Хотя по образованию я математик, я совсем не фанат подхода «мы инвестируем только в big data, блокчейн и искусственный интеллект». Естественно, это важно, так как технологии порождают новые компании. Но в конечном итоге всё зависит от того, как с помощью технологии решается проблема бизнеса, удовлетворяется его потребность. Поэтому я не могу сказать, что, например, ИИ — самое трендовое или перспективное направление.



Логика у нас такая: на многих рынках есть «боли», которые можно и нужно лечить с помощью технологий. До сих пор существуют рутинные процессы, часть из которых машины уже делают вместо людей. Можно провести аналогию с прошлым веком: раньше в офисах каждый производил одну вычислительную операцию на калькуляторе. Потом появился Excel, многие должности оказались не нужны, но общий объём задач, которые можно решать с его помощью, сразу увеличился — ведь функционал стал доступен большему числу людей и организаций. Сейчас происходит то же самое с вещами вроде машинного обучения: автоматизируется то, что нельзя было реализовать простыми алгоритмами.

