«У новичка должны гореть глаза, иначе он не сможет работать по 12-14 часов», — Миша Розов, основатель дизайн-лаборатории интерфейсов Pinkman

— Как ты открыл свою студию?



Все на том же форуме мы познакомились с будущим напарником: он мне дал несколько проектов, а сам курировал их. Мы быстро сработались, и он вкинул идею сделать свою студию. У меня такая идея на тот момент тоже уже была.



В 2006 году мы начали работать, а в 2008 случился кризис. У нас был штат из 15 человек, офис располагался в квартире. В один момент было довольно много денег, а уже через два месяца мы остались в долгах: заказчики не заплатили за все, что мы сделали. Новые клиенты, которые приходили, предлагали дешевые проекты. Мне тогда было 22 года, а Савва, партнер, был на два года младше.



— Что ты делал после этой студии?



Через полгода внепланово появилась вторая студия. У меня было много фрилансовых проектов, которыми я продолжал делиться. На freelance.ru мне в личку написал человек, похвалил дизайн и предложил поработать вместе. Мы с ним увиделись в кафе около цирка на Цветном, приехали оба на машинах. Пока мы болтали, его машину эвакуировали, и я предложил его отвезти на штрафстоянку. После той встречи мы спелись.



Никита был совладельцем компании, которая помогала бизнесу записывать онлайн-курсы для сотрудников. Он рассказал, что к ним приходят заказы на дизайн, и они бы хотели сделать отдельное направление. Никита предложил мне взять эту задачу на себя, а они покрывали все расходы, в том числе зарплату команды. Меня это купило! Когда у первой студии были проблемы, я продал машину, чтобы оплатить работу сотрудников. Повторять тот опыт я был не готов.



— Получается, ты в 22 года уже руководил сотрудниками?



Да, у меня к тому моменту был сильный скилл арт-директора, и я сам собрал команду. Мы почти сразу сделали большой проект для «Фруктовоза» — это первый онлайн-магазин по доставке фруктов в Москве. Купили рекламу у Лебедева — это добавило заказов. За четыре года, что я руководил студией, мы поработали с разными компаниями, в том числе со Сбербанком: сделали им виртуальную школу. Еще работали с Raffaello, Peugeot, Škoda. В 2015 году снова случился кризис. Интересных клиентов почти не осталось, перспектив не было, и мы с партнерами довольно спокойно разошлись.

