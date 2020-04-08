Rusbase
Код красный: 10 российских сервисов, которые помогут найти психолога
8 апреля 2020
Пандемия коронавируса и вынужденная изоляция неизбежно сказываются на нашей психике: людям всё чаще нужна помощь специалистов, чтобы справиться с паникой и другими тревожными состояниями. В связи с этим крупные компании и стартапы уже начали предлагать бесплатные психологические консультации: Сбербанк запустил психологическую помощь для всех жителей России, которую можно получить по телефону или через приложение DocDoc, «АльфаСтрахование» открыла линию психологической поддержки для своих клиентов, а компания Alter реализовала на своей платформе «открытые дни», во время которых психологи будут проводить индивидуальные бесплатные онлайн-консультации и помогать россиянам справляться со страхами. Психологическую помощь также оказывают волонтёры проекта #МЫВМЕСТЕ, акции взаимопомощи во время пандемии.
Возможности бесплатных консультаций ограничены: для более глубокой проработки запросов необходимы регулярные сессии с подходящим человеку специалистом, которого не так просто найти. В последние годы на российском рынке начали появляться онлайн-сервисы, которые решают эту проблему.
Возможности бесплатных консультаций ограничены: для более глубокой проработки запросов необходимы регулярные сессии с подходящим человеку специалистом, которого не так просто найти. В последние годы на российском рынке начали появляться онлайн-сервисы, которые решают эту проблему.
Мы собрали в этой подборке десять компаний с фокусом
на B2C и B2B, которые помогают людям найти психологов
и психотерапевтов, и выяснили, как развивается их бизнес.
на B2C и B2B, которые помогают людям найти психологов
и психотерапевтов, и выяснили, как развивается их бизнес.
В чём разница между психологом, психотерапевтом и психиатром.
По российским стандартам, психотерапевты — это специалисты с медицинским образованием, которые прошли профильную переподготовку по какому-либо направлению психотерапии (гештальт-терапия, системная семейная терапия, когнитивно-бихевиоральная терапия и другие). Подготовка включает в себя аудиторные часы, супервизии, практику и личную терапию.
По европейским стандартам, психотерапевты — это в том числе психологи-практики, которые прошли эту переподготовку. Медицинского образования профессия психотерапевта в этом случае не требует.
Все сервисы из этой подборки помогают найти не только психологов, но и психотерапевтов в европейском понимании (иногда и в российском, с медицинским образованием). Некоторые из компаний (например, Alter) пишут на сайте о том, что придерживаются европейского подхода. Другие (YouTalk) используют российскую классификацию и называют своих специалистов психологами, хотя они также прошли программы повышения классификации по психотерапии.
Подробнее о классификации можно почитать, например, здесь и здесь.
- Психиатр — получил высшее медицинское образование и специализируется на диагностике и лечении психических расстройств.
- Психолог — получил психологическое образование. Работает с психической нормой (консультирует психически здоровых людей).
- Психотерапевт — прошёл программу повышения квалификации по психотерапии. Работает с более глубокими запросами, чем психолог, с «тонкими» настройками человеческой психики, помогает докопаться до сути вещей.
По российским стандартам, психотерапевты — это специалисты с медицинским образованием, которые прошли профильную переподготовку по какому-либо направлению психотерапии (гештальт-терапия, системная семейная терапия, когнитивно-бихевиоральная терапия и другие). Подготовка включает в себя аудиторные часы, супервизии, практику и личную терапию.
По европейским стандартам, психотерапевты — это в том числе психологи-практики, которые прошли эту переподготовку. Медицинского образования профессия психотерапевта в этом случае не требует.
Все сервисы из этой подборки помогают найти не только психологов, но и психотерапевтов в европейском понимании (иногда и в российском, с медицинским образованием). Некоторые из компаний (например, Alter) пишут на сайте о том, что придерживаются европейского подхода. Другие (YouTalk) используют российскую классификацию и называют своих специалистов психологами, хотя они также прошли программы повышения классификации по психотерапии.
Подробнее о классификации можно почитать, например, здесь и здесь.
С фокусом на B2C
(многие из них уже начали развивать B2B)
(многие из них уже начали развивать B2B)
Данила Антоновский, основатель «Ясно»
Источник: The Village
Источник: The Village
«Ясно» — сервис видео-консультаций с психотерапевтом. Подходящий специалист подбирается автоматически: пользователю нужно указать имя, возраст и часовой пояс, желаемый пол специалиста, отметить, был ли опыт работы с психотерапевтом, выбрать свои симптомы и вопросы, которые необходимо обсудить. После этого система предложит нескольких психотерапевтов на выбор и покажет свободные слоты для сеанса в ближайшее время. Пользователь также может перейти в каталог всех специалистов и выбрать любого из них самостоятельно.
Все сессии проходят по видеочату. «Перед запуском проекта у нас была идея добавить возможность консультаций в текстовом чате, но затем мы мы поняли, что это странный и довольно неэффективный формат. Кроме того, переписка с терапевтом, даже если она по каким-то причинам идет человеку на пользу, — это не терапия, а скорее, линия психологической помощи, которая маскируется под терапию. Что тоже, в принципе, неплохо, однако не совсем то, чем мы хотели заниматься», — рассказывает Данила Антоновский, основатель «Ясно».
«Ясно» сотрудничает с более чем сотней специалистов. У каждого из них есть высшее профильное образование, опыт консультирования 3+ лет и наличие рекомендаций от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. Компания также проводит с психотерапевтами личное собеседование. Специалисты «Ясно» помогут наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку, перестать прокрастинировать и найти мотивацию. Самые популярные запросы, если судить по анкетам — проблемы в отношениях и отсутствие мотивации, говорит Антоновский.
Данила Антоновский запустил сервис в 2017 году вместе со своим другом Андреем Зайцевым-Зотовым, создателем Bookmate. Для Данилы это тоже далеко не первый бизнес — он также открыл барбершопы Chop-Chop и Meatball Company и сервис аренды недвижимости The Locals. Идея «Ясно» родилась из личной потребности: в процессе поиска психотерапевта Антоновский увидел, что рынку не хватает понятного ценообразования и структуры, и решил это изменить.
Вложения в запуск бизнеса составили 400 тысяч рублей. Несколько месяцев назад «Ясно» привлекли небольшие инвестиции от дружественных частных инвесторов, рассказывает основатель сервиса. Сейчас в команде, помимо Данилы и Андрея, CFO, специалист по подбору терапевтов, специалист по маркетингу, дизайнер, служба поддержки, разработчики и другие.
В месяц на сервисе проводят более двух тысяч сессий. Стоимость сеанса — 2850 рублей, длительность — 50 минут. «Ясно» получает комиссию около 30% с каждой сессии. Сейчас команда сервиса заканчивает формирование корпоративного пакета и тестирует его на дружественных компаниях, рассказывает Антоновский. «Перспективы, кажется, очень хорошие. Единственное, что мы сейчас пытаемся понять — так это то, не уведет ли нас развитие B2B от нашей основной B2C-услуги. Сейчас, навскидку, кажется, что эти два направления очень похожи и не будут конкурировать друг с другом — однако есть вероятность, что это не так». В 2019 году компания заработала 32 млн рублей, средний рост в месяц достиг 20%. В 2020 году «Ясно» собирается вырасти в 10 раз, в том числе в оборотах.
Все сессии проходят по видеочату. «Перед запуском проекта у нас была идея добавить возможность консультаций в текстовом чате, но затем мы мы поняли, что это странный и довольно неэффективный формат. Кроме того, переписка с терапевтом, даже если она по каким-то причинам идет человеку на пользу, — это не терапия, а скорее, линия психологической помощи, которая маскируется под терапию. Что тоже, в принципе, неплохо, однако не совсем то, чем мы хотели заниматься», — рассказывает Данила Антоновский, основатель «Ясно».
«Ясно» сотрудничает с более чем сотней специалистов. У каждого из них есть высшее профильное образование, опыт консультирования 3+ лет и наличие рекомендаций от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. Компания также проводит с психотерапевтами личное собеседование. Специалисты «Ясно» помогут наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку, перестать прокрастинировать и найти мотивацию. Самые популярные запросы, если судить по анкетам — проблемы в отношениях и отсутствие мотивации, говорит Антоновский.
Данила Антоновский запустил сервис в 2017 году вместе со своим другом Андреем Зайцевым-Зотовым, создателем Bookmate. Для Данилы это тоже далеко не первый бизнес — он также открыл барбершопы Chop-Chop и Meatball Company и сервис аренды недвижимости The Locals. Идея «Ясно» родилась из личной потребности: в процессе поиска психотерапевта Антоновский увидел, что рынку не хватает понятного ценообразования и структуры, и решил это изменить.
Вложения в запуск бизнеса составили 400 тысяч рублей. Несколько месяцев назад «Ясно» привлекли небольшие инвестиции от дружественных частных инвесторов, рассказывает основатель сервиса. Сейчас в команде, помимо Данилы и Андрея, CFO, специалист по подбору терапевтов, специалист по маркетингу, дизайнер, служба поддержки, разработчики и другие.
В месяц на сервисе проводят более двух тысяч сессий. Стоимость сеанса — 2850 рублей, длительность — 50 минут. «Ясно» получает комиссию около 30% с каждой сессии. Сейчас команда сервиса заканчивает формирование корпоративного пакета и тестирует его на дружественных компаниях, рассказывает Антоновский. «Перспективы, кажется, очень хорошие. Единственное, что мы сейчас пытаемся понять — так это то, не уведет ли нас развитие B2B от нашей основной B2C-услуги. Сейчас, навскидку, кажется, что эти два направления очень похожи и не будут конкурировать друг с другом — однако есть вероятность, что это не так». В 2019 году компания заработала 32 млн рублей, средний рост в месяц достиг 20%. В 2020 году «Ясно» собирается вырасти в 10 раз, в том числе в оборотах.
Ольга Китаина и Андрей Бреслав, основатели Alter
Источники: Theory&Practice, Jetbrains.ru
Источники: Theory&Practice, Jetbrains.ru
Alter — онлайн-сервис подбора психологов и психотерапевтов для личного или онлайн-консультирования. Пользователю нужно выбрать город, формат работы, 2-4 основных запроса, а также заполнить небольшую анкету и указать степень заинтересованности в каждой из приведённых в анкете тем. После этого — оставить своё имя и email и записаться к подходящему специалисту. Пользователь также может выбрать психолога из общего каталога. Специалистов подбирает научный алгоритм, разработанный Alter совместно со специалистами Психологического института Российской академии образования. После подбора Alter сопровождает клиента в процессе прохождения терапии: оценивает её качество, рассказывает, как оценить свой прогресс и эффективность, с помощью контентной рассылки, и многое другое. Компания также запустила свой курс по психотерапии на портале Stepik.
Сейчас в базе Alter 240 психологов, отбор проходит менее 30% желающих. Компания рассматривает только кандидатов со специализированным образованием по долгосрочной программе (более 500 часов). Кроме того, психологи проходят тест на профессиональную компетенцию, разработанный Alter совместно с учёными из ПИ РАО. Наконец, специалисты должны сами проходить личную терапию и супервизию и иметь рекомендации от коллег. Клиенты Alter — люди 18-45 лет (самый крупный пласт — 25-35 лет), преимущественно женщины — около 70% В основном это жители больших российских городов, около 50% приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Самые популярные запросы: тревога, состояния, которые можно охарактеризовать как депрессия или околодепрессивные, а также вопросы, связанные с отношениями.
Компания Alter была основана в 2017 году Ольгой Китаиной и Андреем Бреславом. Ольга — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов; Андрей — программист, преподаватель и один из создателей языка программирования Kotlin, а также руководитель отдела в компании JetBrains. Первоначальные ангельские инвестиции составили 5 млн рублей, после компания привлекла еще 3 млн рублей.
Сейчас в базе Alter 240 психологов, отбор проходит менее 30% желающих. Компания рассматривает только кандидатов со специализированным образованием по долгосрочной программе (более 500 часов). Кроме того, психологи проходят тест на профессиональную компетенцию, разработанный Alter совместно с учёными из ПИ РАО. Наконец, специалисты должны сами проходить личную терапию и супервизию и иметь рекомендации от коллег. Клиенты Alter — люди 18-45 лет (самый крупный пласт — 25-35 лет), преимущественно женщины — около 70% В основном это жители больших российских городов, около 50% приходятся на Москву и Санкт-Петербург. Самые популярные запросы: тревога, состояния, которые можно охарактеризовать как депрессия или околодепрессивные, а также вопросы, связанные с отношениями.
Компания Alter была основана в 2017 году Ольгой Китаиной и Андреем Бреславом. Ольга — практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-бихевиоральных терапевтов; Андрей — программист, преподаватель и один из создателей языка программирования Kotlin, а также руководитель отдела в компании JetBrains. Первоначальные ангельские инвестиции составили 5 млн рублей, после компания привлекла еще 3 млн рублей.
«В ходе своей учебы психотерапии я должна была сама проходить длительную терапию, что очень важно для развития профессиональной компетентности, осознанности и создания правильной терапевтической позиции. Я хотела найти специалиста, с которым могу не просто засчитывать нужные часы для получения сертификата, но и добиться положительных изменений в жизни. Психолог, который мне подошел, был шестым по счету, хотя нельзя сказать, что остальные были плохими специалистами. Мне захотелось сделать систему, которая помогала бы каждому легко подобрать себе профессионального психолога, подходящего лично ему».
Ольга Китаина
Соосновательница Alter
У Андрея Бреслава немного другая история: он сам проходил терапию и увидел, что психотерапия крайне недооценена как инструмент изменения жизни. Сначала он думал только о просветительской деятельности, но потом решил, что людям обязательно захочется узнать, а где можно найти терапевта себе. В этот момент они с Ольгой и познакомились — и решили объединить усилия.
Более 7000 клиентов уже обратились к психологу через Alter. Цена за приём — от 1500 рублей, средняя — 2700 рублей. Оборот за первый квартал 2020 года уже превысил 17 млн рублей. Раньше Alter работал по модели агрегатора: приводил психологу клиента, после этого они сами договаривались о времени встречи, и клиент платил напрямую специалисту. Психолог отдавал сервису фиксированную комиссию за клиента. Сейчас Alter — маркетплейс со своей платформой, через которую пользователь не только находит психолога, но и записывается на прием, а также оплачивает услугу онлайн. Компания по-прежнему берёт фиксированную комиссию за первую сессию и небольшой процент за последующие.
Более 7000 клиентов уже обратились к психологу через Alter. Цена за приём — от 1500 рублей, средняя — 2700 рублей. Оборот за первый квартал 2020 года уже превысил 17 млн рублей. Раньше Alter работал по модели агрегатора: приводил психологу клиента, после этого они сами договаривались о времени встречи, и клиент платил напрямую специалисту. Психолог отдавал сервису фиксированную комиссию за клиента. Сейчас Alter — маркетплейс со своей платформой, через которую пользователь не только находит психолога, но и записывается на прием, а также оплачивает услугу онлайн. Компания по-прежнему берёт фиксированную комиссию за первую сессию и небольшой процент за последующие.
«Мы уже вышли на самоокупаемость и сейчас сфокусированы на увеличении количества клиентов и совершенствовании технической и методологической реализации продукта (развитие платформы, улучшение качества подбора). Мы также запускаем продукт для B2B, у нас уже есть пул клиентов. Про инвестиции будем думать позже. Цель — увеличить количество сессий, которые проходят на нашей платформе в месяц, в несколько раз».
Ольга Китаина
Соосновательница Alter
Иван Замесин, основатель «Мета»
Источник: Facebook
Источник: Facebook
Мета — онлайн-сервис подбора психотерапевтов, который помогает пользователям найти подходящего специалиста в автоматическом или ручном режиме. В первом случае нужно заполнить небольшую анкету, указав удобный формат посещения (очный или онлайн), темы, которые беспокоят, желаемый пол психотерапевта, ожидаемую стоимость сеанса и свои данные. Во втором специалиста подберёт эксперт «Меты» на основе развёрнутого описания запросов. Ответ придёт на следующий день. «Мета» также предлагает каталог психотерапевтов на случай, если клиенты хотят выбрать специалиста самостоятельно.
Сейчас в базе «Мета» 169 психотерапевтов, которые принимают онлайн и очно, указано на сайте компании. У каждого из них есть соответствующие дипломы и сертификаты. Компания также запрашивает отзыв у преподавателей и супервизоров специалистов и проводит видеоинтервью. Психотерапевты сервиса работают с эмоциональными срывами, сложностями в отношениях, паническими атаками, низкой самооценкой, депрессией и апатией, зависимостью от родителей и многими другими запросами.
По данным Inc.Russia, в среднем сеанс с психотерапевтом «Мета» обходится пользователю в 2800 рублей, а сервис получает 50% гонорара за первые 4 сеанса с каждым клиентом. При этом основатель «Мета» Иван Замесин позиционирует свой проект как nonprofit, в котором вся прибыль реинвестируется в развитие стартапа. Изначальная причина такого решения, как пишет издание — психологический блок основателя на занятия бизнесом после того, как партнёры его первого проекта (студии веб-дизайна 365Degrees) фактически забрали у него бизнес. После этого Замесин работал в «Яндекс.Картинках» и компании-разработчике чат-ботов Chatfuel, а затем, летом 2018 года, запустил «Мету». Стартовые инвестиции составили 2 млн рублей, пишет Inc.Russia.
Сейчас в команде «Мета» 13 человек. В феврале 2020 года компания вышла на самоокупаемость — выручка составила более 1,1 миллиона рублей за месяц, прибыль — 31 тысячу рублей. Следующая цель по выручке — 1,4 млн рублей, пишет Иван на своём сайте. По его словам, выход на прибыль стал возможным за счёт оптимизации расходов на рекламу и хорошему перформансу всех трёх продуктов: каталога психотерапевтов, алгоритмического подбора и экспертного подбора. Компания планирует пересмотреть бизнес-модель для клиентов, которые пришли по профилю, научиться стабильно привлекать пользователей через инфлюенсеров, оцифровать операционные процессы и рассмотреть работу с компаниями.
Сейчас в базе «Мета» 169 психотерапевтов, которые принимают онлайн и очно, указано на сайте компании. У каждого из них есть соответствующие дипломы и сертификаты. Компания также запрашивает отзыв у преподавателей и супервизоров специалистов и проводит видеоинтервью. Психотерапевты сервиса работают с эмоциональными срывами, сложностями в отношениях, паническими атаками, низкой самооценкой, депрессией и апатией, зависимостью от родителей и многими другими запросами.
По данным Inc.Russia, в среднем сеанс с психотерапевтом «Мета» обходится пользователю в 2800 рублей, а сервис получает 50% гонорара за первые 4 сеанса с каждым клиентом. При этом основатель «Мета» Иван Замесин позиционирует свой проект как nonprofit, в котором вся прибыль реинвестируется в развитие стартапа. Изначальная причина такого решения, как пишет издание — психологический блок основателя на занятия бизнесом после того, как партнёры его первого проекта (студии веб-дизайна 365Degrees) фактически забрали у него бизнес. После этого Замесин работал в «Яндекс.Картинках» и компании-разработчике чат-ботов Chatfuel, а затем, летом 2018 года, запустил «Мету». Стартовые инвестиции составили 2 млн рублей, пишет Inc.Russia.
Сейчас в команде «Мета» 13 человек. В феврале 2020 года компания вышла на самоокупаемость — выручка составила более 1,1 миллиона рублей за месяц, прибыль — 31 тысячу рублей. Следующая цель по выручке — 1,4 млн рублей, пишет Иван на своём сайте. По его словам, выход на прибыль стал возможным за счёт оптимизации расходов на рекламу и хорошему перформансу всех трёх продуктов: каталога психотерапевтов, алгоритмического подбора и экспертного подбора. Компания планирует пересмотреть бизнес-модель для клиентов, которые пришли по профилю, научиться стабильно привлекать пользователей через инфлюенсеров, оцифровать операционные процессы и рассмотреть работу с компаниями.
Анна Крымская и Александра Темлякова, основательницы YouTalk
Источник: lenadegtyar
Источник: lenadegtyar
YouTalk — сервис онлайн-консультирования с психологом, позволяющий получить помощь в течение дня, не дожидаясь очной или онлайн-консультации. Пользователю нужно заполнить заявку на сайте и указать имя, возраст, номер телефона, email, а также в свободной форме рассказать, с чем необходима помощь, и выбрать желаемый вид связи. Координатор свяжется через Telegram или WhatsApp и поможет определиться с оптимальным форматом работы, а затем команда YouTalk подберёт подходящего специалиста.
«На данный момент психолога в нашем сервисе подбирают координаторы. Эта схема позволяет установить контакт с клиентом, точнее понять его запрос и пожелания к психологу, оценить актуальное состояние клиента (если он в кризисе или на грани суицида, мы можем своевременно направить его к необходимым ресурсам помощи). Помимо этого, координаторы могут очень точно уловить нюансы характера и потребностей клиента и подобрать ему психолога, который не только умеет работать с его запросом, но и подходит личностно.
Но у такого подхода есть и минусы: из-за роста числа заявок координаторам становится все труднее их обрабатывать, но при этом бесконечно увеличивать число координаторов мы не готовы. Да и с ростом числа психологов становится все труднее знакомить их всех с координаторами, а без этого теряется суть индивидуального подбора специалиста. Поэтому без алгоритма и автоматизации процесса мы не обойдемся. Но очень хотим оставить в параллели возможность подобрать психолога "вручную", а не только с помощью алгоритма».
Но у такого подхода есть и минусы: из-за роста числа заявок координаторам становится все труднее их обрабатывать, но при этом бесконечно увеличивать число координаторов мы не готовы. Да и с ростом числа психологов становится все труднее знакомить их всех с координаторами, а без этого теряется суть индивидуального подбора специалиста. Поэтому без алгоритма и автоматизации процесса мы не обойдемся. Но очень хотим оставить в параллели возможность подобрать психолога "вручную", а не только с помощью алгоритма».
Анна Крымская
Соосновательница YouTalk
Клиентам доступны три тарифа: «Переписка» (безлимитное количество сообщений психологу и ответы минимум 1-2 раза в день), «Переписка + Скайп» (к переписке добавляется 50-минутная видео- или аудиосессия) и «Скайп» (50-минутная видео- или аудиосессия или 50 минут переписки в режиме реального времени). Стоимость тарифов составляет 2500 рублей в неделю, 4000 рублей в неделю и 2500 рублей за консультацию соответственно.
В YouTalk также стартовало B2B-направление. «Я 3 года проработала программным директором в компании-провайдере программ психологической поддержки сотрудников и являюсь членом международной ассоциации профессионалов в сфере поддержки сотрудников (EAPA). Поэтому с B2B-направлением знакома очень плотно. В свое время даже выступала с докладом в Лос-Анджелесе на тему того, как это направление развито в России», — объясняет Крымская.
В команде YouTalk около 60 психологов с высшим психологическим образованием. Среди других требований к специалистам — повышение квалификации по разным направлениям психотерапии, супервизия и интервизия, опыт прохождения личной терапии, опыт работы с клиентами от трёх лет и работы онлайн, а также грамотная речь и готовность проходить дополнительное обучение по системе YouTalk. Кроме того, психологи регулярно проходят внутреннюю супервизию с клиническим директором компании. Пользователи чаще всего обращаются в YouTalk с тревожными и депрессивными состояниями, с внутренними кризисами. 95% клиентов — женщины в возрасте 25-35 лет из разных стран. Стабильно много запросов про отношения, семью, самоопределение и личную эффективность. Сейчас увеличилось число тревожных запросов из-за коронавируса.
Компания была основана в 2018 году Анной Крымской и Александрой Темляковой. Обе закончили факультет психологии МГУ по специальности «Клиническая психология» и проходили программы по повышению квалификации. Анна пять лет работала медицинским психологом в Научном центре психического здоровья и восемь лет вела частную психотерапевтическую практику. Александра работала медицинским психологом в Психиатрической клинической больнице № 4 им. П. Б. Ганнушкина, а также занималась обработкой и анализом медицинских данных и работала в медицинском IT-стартапе. Сейчас в проекте, помимо основательниц, три координатора, HR-менеджер, научный консультант, супервизор, PR-консультант, копирайтер и несколько специалистов на аутсорсе.
Оборот проекта с момента запуска — 13 млн рублей. По словам Крымской, YouTalk сразу был прибыльным. «В 2020 году мы хотим значительно расширить клиентскую базу в России и за рубежом. Увеличить оборот минимум вдвое, активнее развивать B2B. Также расширить команду, усовершенствовать систему отбора и обучения наших специалистов, развить платформу», — говорит Анна о планах компании, уточняя, что пандемия может внести свои коррективы. В будущем команда ожидает маржинальность сервиса на уровне 20-30%.
В YouTalk также стартовало B2B-направление. «Я 3 года проработала программным директором в компании-провайдере программ психологической поддержки сотрудников и являюсь членом международной ассоциации профессионалов в сфере поддержки сотрудников (EAPA). Поэтому с B2B-направлением знакома очень плотно. В свое время даже выступала с докладом в Лос-Анджелесе на тему того, как это направление развито в России», — объясняет Крымская.
В команде YouTalk около 60 психологов с высшим психологическим образованием. Среди других требований к специалистам — повышение квалификации по разным направлениям психотерапии, супервизия и интервизия, опыт прохождения личной терапии, опыт работы с клиентами от трёх лет и работы онлайн, а также грамотная речь и готовность проходить дополнительное обучение по системе YouTalk. Кроме того, психологи регулярно проходят внутреннюю супервизию с клиническим директором компании. Пользователи чаще всего обращаются в YouTalk с тревожными и депрессивными состояниями, с внутренними кризисами. 95% клиентов — женщины в возрасте 25-35 лет из разных стран. Стабильно много запросов про отношения, семью, самоопределение и личную эффективность. Сейчас увеличилось число тревожных запросов из-за коронавируса.
Компания была основана в 2018 году Анной Крымской и Александрой Темляковой. Обе закончили факультет психологии МГУ по специальности «Клиническая психология» и проходили программы по повышению квалификации. Анна пять лет работала медицинским психологом в Научном центре психического здоровья и восемь лет вела частную психотерапевтическую практику. Александра работала медицинским психологом в Психиатрической клинической больнице № 4 им. П. Б. Ганнушкина, а также занималась обработкой и анализом медицинских данных и работала в медицинском IT-стартапе. Сейчас в проекте, помимо основательниц, три координатора, HR-менеджер, научный консультант, супервизор, PR-консультант, копирайтер и несколько специалистов на аутсорсе.
Оборот проекта с момента запуска — 13 млн рублей. По словам Крымской, YouTalk сразу был прибыльным. «В 2020 году мы хотим значительно расширить клиентскую базу в России и за рубежом. Увеличить оборот минимум вдвое, активнее развивать B2B. Также расширить команду, усовершенствовать систему отбора и обучения наших специалистов, развить платформу», — говорит Анна о планах компании, уточняя, что пандемия может внести свои коррективы. В будущем команда ожидает маржинальность сервиса на уровне 20-30%.
Zigmund.Online — сервис для онлайн-психотерапии. «Мы помогаем психотерапевтам и клиентам находить друг друга и делаем сам процесс психотерапии проще, в том числе с помощью напоминаний и встроенной системы платежей. Мы нацелены на то, чтобы клиенты не просто получали консультации, а приходили к желаемому результату, поэтому собираем фидбек, следим за качеством услуги и улучшаем его», — подчёркивает Даниил Чаус, основатель сервиса.
Для начала работы со специалистом пользователю необходимо заполнить анкету и указать, что его беспокоит, описать свои ощущения, рассказать, что для него важно в психологе, выбрать удобное время занятия и оставить свои контакты. На основе алгоритма подбирается подходящий специалист. «Ответы на закрытые вопросы легко сопоставляются с параметрами психологов. В открытых же комментариях встречаются ключевые слова, например, когда человек считает, что ему нужен психотерапевт в определенном подходе или с медицинским бэкграундом — эти параметры тоже учитываются при подборе», — рассказывает Чаус.
В процессе работы с сервисом пользователя сопровождает Zigmund Assistant — напоминает о занятиях, помогает изменить расписание, найти другого психолога и решить прочие вопросы. Консультации проходят в Skype, Zoom, WhatsApp, FaceTime или Telegram. «"Типичный" клиент — девушка лет 26-ти, которая работает в офисе и имеет нормальный достаток, чтобы заботиться о себе. Она рефлексирует на тему отношений или поиска себя. Как правило, именно сложности в отношениях с другими людьми становятся триггером для прихода в психотерапию», — объясняет Даниил.
С компанией работает более 100 психологов-психотерапевтов, которые используют различные подходы: гештальт-терапию, экзистенциальный анализ, системную семейную терапию, когнитивно-поведенческий подход — и так далее. Каждый специалист проходит несколько этапов отбора, в процессе которых Zigmund.Online проверяет их образование, подтверждает опыт, прохождение супервизий и личной терапии и проводит личное собеседование с экспертами для оценки профессионализма и этических качеств. Среди запросов, с которыми работают специалисты: трудности в отношениях, поиск себя, семейные проблемы и проблемы из детства, сложности на работе, сексуальные отношения и многое другое.
Для начала работы со специалистом пользователю необходимо заполнить анкету и указать, что его беспокоит, описать свои ощущения, рассказать, что для него важно в психологе, выбрать удобное время занятия и оставить свои контакты. На основе алгоритма подбирается подходящий специалист. «Ответы на закрытые вопросы легко сопоставляются с параметрами психологов. В открытых же комментариях встречаются ключевые слова, например, когда человек считает, что ему нужен психотерапевт в определенном подходе или с медицинским бэкграундом — эти параметры тоже учитываются при подборе», — рассказывает Чаус.
В процессе работы с сервисом пользователя сопровождает Zigmund Assistant — напоминает о занятиях, помогает изменить расписание, найти другого психолога и решить прочие вопросы. Консультации проходят в Skype, Zoom, WhatsApp, FaceTime или Telegram. «"Типичный" клиент — девушка лет 26-ти, которая работает в офисе и имеет нормальный достаток, чтобы заботиться о себе. Она рефлексирует на тему отношений или поиска себя. Как правило, именно сложности в отношениях с другими людьми становятся триггером для прихода в психотерапию», — объясняет Даниил.
С компанией работает более 100 психологов-психотерапевтов, которые используют различные подходы: гештальт-терапию, экзистенциальный анализ, системную семейную терапию, когнитивно-поведенческий подход — и так далее. Каждый специалист проходит несколько этапов отбора, в процессе которых Zigmund.Online проверяет их образование, подтверждает опыт, прохождение супервизий и личной терапии и проводит личное собеседование с экспертами для оценки профессионализма и этических качеств. Среди запросов, с которыми работают специалисты: трудности в отношениях, поиск себя, семейные проблемы и проблемы из детства, сложности на работе, сексуальные отношения и многое другое.
«Однажды я прочел историю про юристов на основе AI и решил, что деятельность психотерапевтов тоже возможно автоматизировать. А через несколько месяцев мне понадобилось найти себе личного психолога, и я заметил, что это крайне непростая задача. Было очень интересно, как много людей с таким сталкивается. Оказалось, что это довольно массовое явление, и вообще интерес к психотерапии в России растёт. Незадолго до этого я работал над стратегией в "Авито Услуги", где мы изучали маркетплейсы и их бизнес-модели по всему миру. Мой профессиональный опыт наслоился на проблематику, и с мая 2018 года я начал работать над Zigmund.Online».
Даниил Чаус
основатель Zigmund.Online
Основатель вложил в проект около 2 млн рублей собственных накоплений и с момента полного ухода в «Зигмунд Онлайн» весной 2019 года привлёк деньги в большем размере от FFF (friends, family and fools — прим.). Сейчас в команде 7 человек фултайм и 8 — на парт-тайм и фрилансе.
Одно занятие с психологом длится 50 минут. Стоимость первых двух занятий — 2490 рублей, после этого столько будет стоить одно занятие. «Зигмунд Онлайн» берёт комиссию со стоимости сессий, проводимых с помощью сервиса. Компания уже провела около 5000 сессий, из которых почти половину — за последние три месяца. Оборот за последние полгода составил больше 6 млн рублей.
Одно занятие с психологом длится 50 минут. Стоимость первых двух занятий — 2490 рублей, после этого столько будет стоить одно занятие. «Зигмунд Онлайн» берёт комиссию со стоимости сессий, проводимых с помощью сервиса. Компания уже провела около 5000 сессий, из которых почти половину — за последние три месяца. Оборот за последние полгода составил больше 6 млн рублей.
«Сейчас мы получаем обратную связь от рынка в широком смысле слова — в виде всё большего внимания со стороны. Мы растём и планируем расти дальше за счёт увеличения количества клиентов, диверсификации продукта, улучшения качества сервиса. На рост нужны ресурсы, здесь я рассчитываю на то, что рынок становится понятнее и интереснее для профессиональных инвесторов».
Даниил Чаус
основатель Zigmund.Online
«Контакт» — онлайн-сервис психологического консультирования. Пользователь может выбрать психолога или психотерапевта в каталоге, найти специалиста по интересующей теме, заполнить небольшую анкету для автоматического подбора или отправить заявку консультанту, который в индивидуальном порядке подберёт нужного специалиста. «За год существования сайта мы тестировали разные способы подбора, в том числе вручную. На данном этапе собрали более 4000 анкет на подбор психолога и на их основе спроектировали новую улучшенную систему подбора. Скоро выкатим полностью переработанную версию сервиса», — говорит основательница сервиса Анастасия Сингаевская.
Сессия может представлять из себя видео- или аудиоконсультацию и чат с психологом (60 минут переписки в режиме реального времени или 50 сообщений в свободном режиме) и проходит в WhatsApp, Telegram, Skype и других программах. Сейчас онлайн-сессии популярнее чата. Как правило, чат — это возможность преодолеть барьер общения с психологом, рассказывает Сингаевская. Компания также работает в B2B — по словам Анастасии, многие компании заинтересованы в помощи сотрудникам в условиях распространения Covid-19 и введения карантина.
На сайте «Контакта» можно увидеть 18 психологов, однако Анастасия поясняет, что отбор идёт прямо сейчас, так что по факту их больше. Все они — проверенные специалисты с высшим профильным образованием и специализацией, с которыми команда «Контакта» знакома лично и часто видится на конференциях, семинарах и супервизиях. К специалистам компании обращаются, чтобы наладить контакт с противоположным полом, собой, семьёй и окружающими.
Сессия может представлять из себя видео- или аудиоконсультацию и чат с психологом (60 минут переписки в режиме реального времени или 50 сообщений в свободном режиме) и проходит в WhatsApp, Telegram, Skype и других программах. Сейчас онлайн-сессии популярнее чата. Как правило, чат — это возможность преодолеть барьер общения с психологом, рассказывает Сингаевская. Компания также работает в B2B — по словам Анастасии, многие компании заинтересованы в помощи сотрудникам в условиях распространения Covid-19 и введения карантина.
На сайте «Контакта» можно увидеть 18 психологов, однако Анастасия поясняет, что отбор идёт прямо сейчас, так что по факту их больше. Все они — проверенные специалисты с высшим профильным образованием и специализацией, с которыми команда «Контакта» знакома лично и часто видится на конференциях, семинарах и супервизиях. К специалистам компании обращаются, чтобы наладить контакт с противоположным полом, собой, семьёй и окружающими.
«Нет "типичного" клиента. Всё как в старые добрые времена: "Все счастливые семьи счастливы одинаково, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему". Возраст, пол, география — к нам обращаются абсолютно разные люди из разных стран, чаще всего из России, США и Европы. Единственная оговорка, мы не работаем с людьми младше 18-ти лет без их родителей. Имею в виду параллельную работу и только с полной готовностью и родителя, и ребёнка».
Анастасия Сингаевская
основательница
«Контакта»
«Контакта»
«Контакт» был создан в начале 2019 года: Анастасия хотела поддержать маму, которая получила профессию психолога в зрелом возрасте и начала вести частную практику. «Кроме того, хотелось работать над собственным продуктом. Идея создания маркетплейса для психологов не новая, в США и Европе много отлично работающих проектов. Почему бы не попробовать сделать что-то своё — и сделать это лучше?» — рассказывает Анастасия.
Для Сингаевской это — первый опыт предпринимательства, до этого она работала digital-дизайнером в Condé Nast Россия и компании NeuroHive. В создание «Контакта» предпринимательница вложила 500 тысяч рублей, внешних инвестиций не было. Первая версия сайта была сделана на конструкторе, без вложений в разработку. «Я могла сама тестировать решения и оперативно собирать статистику по ним. Так постепенно я улучшала сервис и увеличивала оборот», — говорит Анастасия.
Сейчас на ресурс приходит 200 человек в день. Средняя стоимость одной сессии с психологом составляет 2650 рублей. Текущую выручку «Контакт» не раскрывает, но хочет увеличить ежемесячный оборот до миллиона рублей в месяц в течение двух лет. «Контакт» планирует расширять команду, работает над системой отбора кандидатов и собирается создать свою платформу для проведения онлайн-сессий (в том числе продукты для iOS и Android).
Для Сингаевской это — первый опыт предпринимательства, до этого она работала digital-дизайнером в Condé Nast Россия и компании NeuroHive. В создание «Контакта» предпринимательница вложила 500 тысяч рублей, внешних инвестиций не было. Первая версия сайта была сделана на конструкторе, без вложений в разработку. «Я могла сама тестировать решения и оперативно собирать статистику по ним. Так постепенно я улучшала сервис и увеличивала оборот», — говорит Анастасия.
Сейчас на ресурс приходит 200 человек в день. Средняя стоимость одной сессии с психологом составляет 2650 рублей. Текущую выручку «Контакт» не раскрывает, но хочет увеличить ежемесячный оборот до миллиона рублей в месяц в течение двух лет. «Контакт» планирует расширять команду, работает над системой отбора кандидатов и собирается создать свою платформу для проведения онлайн-сессий (в том числе продукты для iOS и Android).
«Сейчас говорить о планах сложно, в каком состоянии будет экономика после пандемии — неизвестно. Мы планируем запускать бесплатные сервисы для людей, попавших в сложную ситуацию из-за распространения вируса. Главным образом это психологическая помощь медработникам; людям, пережившим брошенность и изоляцию в детском возрасте; людям с опытом острого стрессового события, воспоминание о котором вызывает сильные переживания или соматические симптомы (головную боль, боль в желудке, повышение давления). Пока в России ситуация не критичная, но мы уже собираем волонтёров и подготавливаем раздел на сайте, где можно будет обратиться за бесплатной поддержкой».
Анастасия Сингаевская
основательница
«Контакта»
«Контакта»
Андрей Мосин и Тимур Козьменко, основатели Breeze.live
Источники: Travelpayouts, Facebook
Источники: Travelpayouts, Facebook
Breeze.live — онлайн-сервис психологического консультирования, который позволяет подобрать квалифицированного специалиста автоматически или в ручном режиме. В первом случае пользователь заполняет короткую анкету, указав, с какими запросом ищет психолога или психотерапевта. Сервис предлагает несколько специалистов на выбор, к каждому из которых можно записаться на сайте. В случае с ручным подбором есть возможность более детально описать свой запрос и пожелания. Сессии проходят по видео или аудиозвонку на сайте, длятся около 50 минут и стоят 2700 рублей. Компания берёт комиссию за каждую сессию.
Сейчас в команде Breeze.live 9 психологов, к которым можно записаться «здесь и сейчас». Также есть большой пул специалистов, к которым компания может отправлять клиентов дополнительно, по конкретным запросам, рассказывает Андрей Мосин, сооснователь сервиса. У психотерапевтов сервиса есть высшее профильное образование, опыт работы не меньше 3 лет и рекомендации от коллег и клиентов. Кроме того, они регулярно проходят курсы повышения квалификации и супервизии. Команда Breeze знакомится с ними лично и проводит дополнительное собеседование с ментором. Психологи и терапевты компании помогут избавиться от чувства страха, тревоги, грусти и депрессии, обрести уверенность в себе, наладить отношения с семьёй и близкими, решить сексуальные проблемы и многое другое. Аудитория Breeze.live — в основном мужчины и женщины от 27 до 35 лет, многие из IT-сферы. Часто встречаются запросы по отношениям, депрессии, тревоге.
IT-специалист Тимур Козьменко и программист Андрей Мосин запустили Breeze.live в августе 2018 года, после нескольких месяцев разработки. «Идею нашёл Тимур — в тот период он искал возможности для создания стартапа. Похожие проекты уже были на рынке, я тоже видел подобное где-то в Twitter. Но когда Тимур рассказал о проекте, я не раздумывая поддержал его. Понимал, что это точно будет востребовано и полезно людям», — рассказывает Мосин. Breeze.live — сайд-проект основателей: Андрей придумывает и создаёт механизмы автоматизации разных частей бизнеса для Travelpayouts, туристической партнёрской сети, Тимур работает старшим программным инженером в Bravado, соцсети для профессионалов в области B2B.
По словам Андрея, если учитывать трудозатраты и внутренние инвестиции, на текущий момент команда вложила в Breeze.live больше $100 тысяч. Внешних инвестиций ещё не было. В 2019 году выручка Breeze.live составила около 1 млн рублей, маржинальность — 28%. Компания собирается заработать по крайней мере в 10 раз больше в 2020, в основном за счёт вложений в маркетинг (до этого рост в основном был органическим).
Сейчас в команде Breeze.live 9 психологов, к которым можно записаться «здесь и сейчас». Также есть большой пул специалистов, к которым компания может отправлять клиентов дополнительно, по конкретным запросам, рассказывает Андрей Мосин, сооснователь сервиса. У психотерапевтов сервиса есть высшее профильное образование, опыт работы не меньше 3 лет и рекомендации от коллег и клиентов. Кроме того, они регулярно проходят курсы повышения квалификации и супервизии. Команда Breeze знакомится с ними лично и проводит дополнительное собеседование с ментором. Психологи и терапевты компании помогут избавиться от чувства страха, тревоги, грусти и депрессии, обрести уверенность в себе, наладить отношения с семьёй и близкими, решить сексуальные проблемы и многое другое. Аудитория Breeze.live — в основном мужчины и женщины от 27 до 35 лет, многие из IT-сферы. Часто встречаются запросы по отношениям, депрессии, тревоге.
IT-специалист Тимур Козьменко и программист Андрей Мосин запустили Breeze.live в августе 2018 года, после нескольких месяцев разработки. «Идею нашёл Тимур — в тот период он искал возможности для создания стартапа. Похожие проекты уже были на рынке, я тоже видел подобное где-то в Twitter. Но когда Тимур рассказал о проекте, я не раздумывая поддержал его. Понимал, что это точно будет востребовано и полезно людям», — рассказывает Мосин. Breeze.live — сайд-проект основателей: Андрей придумывает и создаёт механизмы автоматизации разных частей бизнеса для Travelpayouts, туристической партнёрской сети, Тимур работает старшим программным инженером в Bravado, соцсети для профессионалов в области B2B.
По словам Андрея, если учитывать трудозатраты и внутренние инвестиции, на текущий момент команда вложила в Breeze.live больше $100 тысяч. Внешних инвестиций ещё не было. В 2019 году выручка Breeze.live составила около 1 млн рублей, маржинальность — 28%. Компания собирается заработать по крайней мере в 10 раз больше в 2020, в основном за счёт вложений в маркетинг (до этого рост в основном был органическим).
«В самое ближайшее время Breeze.live выпустит мобильные приложения. Можно будет общаться с психотерапевтом по переписке. После долгих вложений в продукт и инфраструктуру мы хотим ориентироваться на маркетинг. На другие страны смотрим одним глазом, но думаю, что идти туда стоит немного с другим предложением — нашим решением для ведения онлайн-терапии. Инвестиций у нас не было, но мы открыты для предложений».
Андрей Мосин
Сооснователь Breeze.lve
В планах также — предлагать компаниям услуги корпоративного психолога. Компания старается делать не просто сайт под конкретную задачу, а универсальное решение, платформу для решения задач психотерапии и смежных с ней сфер.
Psy Psy — онлайн-сервис психологического консультирования по подписке. Для начала работы пользователю нужно зарегистрироваться и заполнить анкету, описав свои запросы и состояние. Специалиста подбирает алгоритм, работу которого выборочно проверяет ведущий психолог. Алгоритм совершенствуется основе данных, полученных во время работы клиента с психологом (успешность терапии, отказы, смена психолога и так далее).
Доступ к консультированию пользователь получит после оформления подписки стоимостью 2490 рублей в неделю (есть промокоды и персональные скидки). В подписку входит неделя безлимитной переписки, аудио- и видеосообщений с психологом, а также 30 минут живой консультации — видео или аудио, на выбор. Для консультаций и общения можно использовать WhatsApp, Telegram, Skype и Viber.
По словам Алексея Шумилова, основателя сервиса, сейчас компания фокусируется на B2C, что в связи с пандемией проще и социально полезнее, но старается не отказываться от корпоративных запросов и считает B2B-направление перспективным.
Psy Psy сотрудничает более чем с 50 специалистами и проводит многоуровневый отбор психологов. Требования к специалистам: высшее образование в сфере психологии, подтверждённое повышение квалификации, опыт работы в онлайне и стаж не менее 8 лет, указано на сайте. Все психологи проходят регулярные супервизии, большинство из них — клинические специалисты. Пользователь может бесплатно и быстро поменять психолога в процессе терапии, если он по каким-то причинам не подошёл. «"Типичные клиенты" — жители больших городов и экспаты среднего возраста. Большинство запросов — выгорание, семейные трудности. Заметили рост панических атак и тревожности, связанных с коронавирусом и изоляцией», — рассказывает Шумилов.
Компания была основана в конце 2019 года Алексеем Шумиловым и Ринатом Шакировым, полноценно сервис работает с февраля 2020 года. У Алексея это не первый опыт предпринимательства: ещё будучи студентом, он запустил небольшую веб-студию, а после отвечал за трафик и нью-медиа, а затем и финансы в разных компаниях, в том числе стартапах. Ринат занимался преимущественно трафиком и перформанс-маркетингом. «Идея пришла после анализа рынка и изучения зарубежных аналогов. Мы подумали, что предпринимательский опыт основателей может хорошо лечь на предметную область. Тем более, что создавать продукт для людей было давней мечтой», — рассказывает Шумилов. В запуск вложили 1 млн рублей собственных средств. Сейчас в команде 8 человек, включая разработку, клиентскую поддержку, поддержку психологов. Иногда компания привлекает фрилансеров.
В апреле Psy Psy перешагнёт отметку в 2 тысячи клиентов и 12 тысяч консультаций.
Доступ к консультированию пользователь получит после оформления подписки стоимостью 2490 рублей в неделю (есть промокоды и персональные скидки). В подписку входит неделя безлимитной переписки, аудио- и видеосообщений с психологом, а также 30 минут живой консультации — видео или аудио, на выбор. Для консультаций и общения можно использовать WhatsApp, Telegram, Skype и Viber.
По словам Алексея Шумилова, основателя сервиса, сейчас компания фокусируется на B2C, что в связи с пандемией проще и социально полезнее, но старается не отказываться от корпоративных запросов и считает B2B-направление перспективным.
Psy Psy сотрудничает более чем с 50 специалистами и проводит многоуровневый отбор психологов. Требования к специалистам: высшее образование в сфере психологии, подтверждённое повышение квалификации, опыт работы в онлайне и стаж не менее 8 лет, указано на сайте. Все психологи проходят регулярные супервизии, большинство из них — клинические специалисты. Пользователь может бесплатно и быстро поменять психолога в процессе терапии, если он по каким-то причинам не подошёл. «"Типичные клиенты" — жители больших городов и экспаты среднего возраста. Большинство запросов — выгорание, семейные трудности. Заметили рост панических атак и тревожности, связанных с коронавирусом и изоляцией», — рассказывает Шумилов.
Компания была основана в конце 2019 года Алексеем Шумиловым и Ринатом Шакировым, полноценно сервис работает с февраля 2020 года. У Алексея это не первый опыт предпринимательства: ещё будучи студентом, он запустил небольшую веб-студию, а после отвечал за трафик и нью-медиа, а затем и финансы в разных компаниях, в том числе стартапах. Ринат занимался преимущественно трафиком и перформанс-маркетингом. «Идея пришла после анализа рынка и изучения зарубежных аналогов. Мы подумали, что предпринимательский опыт основателей может хорошо лечь на предметную область. Тем более, что создавать продукт для людей было давней мечтой», — рассказывает Шумилов. В запуск вложили 1 млн рублей собственных средств. Сейчас в команде 8 человек, включая разработку, клиентскую поддержку, поддержку психологов. Иногда компания привлекает фрилансеров.
В апреле Psy Psy перешагнёт отметку в 2 тысячи клиентов и 12 тысяч консультаций.
«Мы улучшаем B2C-продукт с точки зрения взаимодействия клиента с психологом, пока остаемся на российском рынке. Внешние инвестиции сейчас не планируем, однако рассматриваем все предложения от профильных игроков инвестиционного рынка».
Алексей Шумилов
Сооснователь Psy Psy
С фокусом на B2B
По данным ежегодного исследования Hays Salary Guide 2019, 53% работников сталкивались с проблемой выгорания лично, а еще 38% наблюдали, как его переживали коллеги. Всё это неизбежно отражается на продуктивности — так, например, в США, согласно опросу Gallup, «выключенные» работники ежегодно приносят убытки в размере $450-550 млрд. Психологическое консультирование сотрудников — один из способов решения проблемы.
«Понимаю» — сервис дистанционных консультаций. 95% бизнеса — B2B-клиенты, как крупный бизнес, так и МСБ. Оставшиеся — частные лица. Чаще всего это люди, которые когда-то работали в компаниях с программами поддержки сотрудников (ППС), поменяли работу, но, поскольку платформа понравилась, решили обслуживаться самостоятельно. «Для небольших предприятий наш сервис может стать выгодной альтернативой ДМС и другим традиционным видам льгот и компенсаций, которые малые предприниматели не могут себе позволить», — рассказывает Антон Кушнер, основатель сервиса. Клиентами «Понимаю» уже стали десятки компаний, среди них Сбербанк, Mars, Allianz, страховой дом ВСК, «Ланит», JTI, PwC и другие, по данным с сайта компании.
«Понимаю» предлагает клиентам психологические и юридические консультации, включая консультации по налоговым вопросам (это российское право для физлиц, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства). Сервис также предоставляет консультации по личным финансам и любым финансовым инструментам — российским и зарубежным. Помимо этого компания делает семинары, тренинги и вебинары по всем трем направлениям по запросу заказчика. Они могут быть бесплатными в рамках программы поддержки сотрудников для стимулирования обращаемости или делаться под заказ. «Понимаю» также проводит очные психологические и финансовые консультации на территории клиента и реализует программы по аналитике и стратегии компании-заказчика.
«Понимаю» предлагает клиентам психологические и юридические консультации, включая консультации по налоговым вопросам (это российское право для физлиц, а также для субъектов малого и среднего предпринимательства). Сервис также предоставляет консультации по личным финансам и любым финансовым инструментам — российским и зарубежным. Помимо этого компания делает семинары, тренинги и вебинары по всем трем направлениям по запросу заказчика. Они могут быть бесплатными в рамках программы поддержки сотрудников для стимулирования обращаемости или делаться под заказ. «Понимаю» также проводит очные психологические и финансовые консультации на территории клиента и реализует программы по аналитике и стратегии компании-заказчика.
«Последний пункт довольно специфичен. Например, со Сбербанком мы делаем программу Mental Health First Aiders (оказание первой психологической помощи). Это информирование и обучение менеджеров среднего и младшего звена по теме того, какие бывают признаки психологического расстройства, как их выявлять и отслеживать, как говорить об этом с сотрудником и отправить его за психологической поддержкой. Это очень важная тема, и если ее запустить, диапазон проблем будет варьироваться от депрессии и снижения эффективности труда до несчастных случаев на производстве и даже ЧП с нанесением вреда жизни и здоровью себе или окружающим».
Антон Кушнер
основатель и генеральный директор «Понимаю»
Основной продукт — программа поддержки сотрудников. Работодатель приобретает годовой доступ к платформе, чтобы сотрудники могли бесплатно и безлимитно консультироваться с психологами, юристами и финансистами. С 1 апреля «Понимаю» добавила консультациями по здоровому образу жизни — интегративным техникам благополучия и профилактики заболеваемости. Благодаря программе работодатель повышает конкурентоспособность на рынке и получает обезличенную статистику по происходящему в коллективе, а сотрудник бесплатно общается с психологами и другими специалистами. Частые запросы работников — межличностные отношения и личностное развитие. Осенью увеличивается число обращений из-за тревожных расстройств.
Доход компании складывается из разницы между суммой контракта и тем, сколько она выплачивает специалистам. «Экономический риск избыточной утилизации — на нас. Если число обращений превышает средний показатель, это снижает выгоду, но, с другой стороны, высокая утилизация доказывает работодателю, что сотрудники нуждаются в нашем сервисе, а значит, при любом раскладе мы в плюсе. Платежи за избыточную утилизацию мы расцениваем как вложения в маркетинг», — объясняет Кушнер. Абонентская плата зависит от численности предприятия и набора услуг. В среднем стоимость ППС составляет 2-5% от ДМС, то есть если компания платит за сотрудника 30 тысяч рублей в год, то за ППС надо будет заплатить до 1500 рублей в год. Чем больше предприятие, тем меньше удельная стоимость. В B2C цена консультации составляет 2900 рублей.
Антон Кушнер запустил «Понимаю» в 2016 году, до этого был генеральным директором ЗАО «Русский Стандарт Страхование» (руководил компанией с 2009 по 2016 год). Инвестиционная фаза длилась 2 года, в компанию вложили около 15 млн рублей примерно равными частями, рассказывает основатель. Сначала это был базовый сеттинг — инвестиции в ИТ, затем компания реинвестировала операционную прибыль. Внешние инвестиции в «Понимаю» не привлекали. Сейчас в команде 50 человек, из них — 34 психолога. Также есть резерв, людей из которого подключают к программам, если необходимы дополнительные кадры. Выручка за 2019 год составила 71 млн рублей. В 2020 году «Понимаю» планирует преодолеть рубеж в 100 млн рублей.
Доход компании складывается из разницы между суммой контракта и тем, сколько она выплачивает специалистам. «Экономический риск избыточной утилизации — на нас. Если число обращений превышает средний показатель, это снижает выгоду, но, с другой стороны, высокая утилизация доказывает работодателю, что сотрудники нуждаются в нашем сервисе, а значит, при любом раскладе мы в плюсе. Платежи за избыточную утилизацию мы расцениваем как вложения в маркетинг», — объясняет Кушнер. Абонентская плата зависит от численности предприятия и набора услуг. В среднем стоимость ППС составляет 2-5% от ДМС, то есть если компания платит за сотрудника 30 тысяч рублей в год, то за ППС надо будет заплатить до 1500 рублей в год. Чем больше предприятие, тем меньше удельная стоимость. В B2C цена консультации составляет 2900 рублей.
Антон Кушнер запустил «Понимаю» в 2016 году, до этого был генеральным директором ЗАО «Русский Стандарт Страхование» (руководил компанией с 2009 по 2016 год). Инвестиционная фаза длилась 2 года, в компанию вложили около 15 млн рублей примерно равными частями, рассказывает основатель. Сначала это был базовый сеттинг — инвестиции в ИТ, затем компания реинвестировала операционную прибыль. Внешние инвестиции в «Понимаю» не привлекали. Сейчас в команде 50 человек, из них — 34 психолога. Также есть резерв, людей из которого подключают к программам, если необходимы дополнительные кадры. Выручка за 2019 год составила 71 млн рублей. В 2020 году «Понимаю» планирует преодолеть рубеж в 100 млн рублей.
«В ближайшие несколько лет мы будем расти за счет диверсификации в нише, то есть за счет расширения продуктового ряда — запуска консультаций с новыми специалистами. Мы заинтересованы не столько в материальных инвестициях, сколько в компетенциях. Нам были бы интересны миноритарные акционеры, которые за небольшие деньги привнесут в компанию свои умения. Только это должны быть люди, которые будут работать руками. Мы хотели бы рассмотреть предложения по бизнес-девелопменту, которые как следствие стали бы инвестиционным предложением, но не наоборот».
Антон Кушнер
основатель и генеральный директор «Понимаю»
Компания «Корпоративное Здоровье» была основана в 2008 году и стала первым российским провайдером программ благополучия и здоровья для организаций и предприятий. Клиентами компании уже стали более 250 организаций в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Грузии, Армении, 30 из них — из рейтинга Fortune Global 500, указано на сайте. Компания обслуживает клиентов крупнейших глобальных провайдеров программ благополучия и здоровья Optum, Chestnut Global Partners и Morneau Shepell. Программы «Корпоративного здоровья» также входят в пакет услуг страховой компании «Альянс Жизнь».
К программам благополучия, которые предлагает компания, относятся, в частности, программа управления стрессом, программа поддержки сотрудников (ППС), а также первая помощь при критических событиях. Программа поддержки позволяет работникам справляться с эмоциональными и глубокими личностными проблемами, семейными трудностями, трудностями в отношениях и на работе, зависимостями. В неё также входят финансовые и юридические консультации. Сотрудники получают доступ к консультированию 24/7, неограниченное количество обращений по психологическим вопросам, консультации в очном и удалённом формате, возможность найти ресурсы по уходу за детьми и пожилыми людьми — и многое другое. Международные исследования показывают, что возврат инвестиций в программу поддержки сотрудников может превышать затраты на ее внедрение в 4-15 раз.
К программам благополучия, которые предлагает компания, относятся, в частности, программа управления стрессом, программа поддержки сотрудников (ППС), а также первая помощь при критических событиях. Программа поддержки позволяет работникам справляться с эмоциональными и глубокими личностными проблемами, семейными трудностями, трудностями в отношениях и на работе, зависимостями. В неё также входят финансовые и юридические консультации. Сотрудники получают доступ к консультированию 24/7, неограниченное количество обращений по психологическим вопросам, консультации в очном и удалённом формате, возможность найти ресурсы по уходу за детьми и пожилыми людьми — и многое другое. Международные исследования показывают, что возврат инвестиций в программу поддержки сотрудников может превышать затраты на ее внедрение в 4-15 раз.
«Самая распространенная программа благополучия — это ППС. Полагаю, что даже те компании, которые пользуются услугами этой программы, не до конца осознают цели и ценность ППС и внедряют ее скорее как льготу для сотрудников, а не как инструмент управления бизнесом. Именно последнее делает эту программу наиболее эффективной. Мы постоянно ведем образовательную работу в этой области в надежде, что восприятие потребителей таких программ изменится».
Александр Штульман
генеральный директор «Корпоративного здоровья»
Поскольку цель программ здоровья и благополучия для рабочих мест — сократить потери бизнеса, связанные с «человеческим фактором», это достаточно низкомаржинальный бизнес, объясняет Штульман. Стоимость зависит от ряда факторов (на примере ППС): количество сотрудников в компании, прогнозируемый процент тех, кто обратится за помощью в год (уровень утилизации), набор услуг (и кто имеет право пользоваться ими), количество сессий на каждый случай обращения по психологическим вопросам (по международным стандартам — от 3 до 14). Самая частая модель предполагает до 6 консультаций на каждый случай обращения. Количество обращений по разным вопросам не ограничено.
«Мы обслуживаем бизнесы из любой сферы. Но компаниям со штатом менее 150 человек предлагаем платить только за оказанные услуги: трудно прогнозировать уровень обращаемости, что создает риски при поголовной оплате как для компании, так и для поставщика услуг», — рассказывает Александр.
Офис «Корпоративного здоровья» расположен в Москве, где в штате работает 5 человек: этого достаточно для управления качеством услуг. Помимо этого по трудовым договорам с «Корпоративным здоровьем» работают психологи, юристы и финансовые консультанты, всего больше 300 специалистов. Компания создала и развивает сеть аффилированных консультантов в регионах, где присутствуют работники компаний-клиентов, чтобы проводить очные психологические консультации.
«Мы обслуживаем бизнесы из любой сферы. Но компаниям со штатом менее 150 человек предлагаем платить только за оказанные услуги: трудно прогнозировать уровень обращаемости, что создает риски при поголовной оплате как для компании, так и для поставщика услуг», — рассказывает Александр.
Офис «Корпоративного здоровья» расположен в Москве, где в штате работает 5 человек: этого достаточно для управления качеством услуг. Помимо этого по трудовым договорам с «Корпоративным здоровьем» работают психологи, юристы и финансовые консультанты, всего больше 300 специалистов. Компания создала и развивает сеть аффилированных консультантов в регионах, где присутствуют работники компаний-клиентов, чтобы проводить очные психологические консультации.
«Наш бизнес полностью зависит от числа обслуживаемых сотрудников, и мы стараемся развиваться в этом направлении. В настоящее время мы обслуживаем более 250 компаний с общим числом сотрудников около 150 тыс. Маржинальность нашего бизнеса отвечает интересам заказчиков и эффективности услуг и находится в пределах 10-20%, снижается для отдельных компаний с большим числом сотрудников. Стоимость услуг в целом ниже, чем за рубежом».
Александр Штульман
генеральный директор «Корпоративного здоровья»
Татьяна Петрущенкова