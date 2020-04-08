Код красный: 10 российских сервисов, которые помогут найти психолога

«Ясно» — сервис видео-консультаций с психотерапевтом. Подходящий специалист подбирается автоматически: пользователю нужно указать имя, возраст и часовой пояс, желаемый пол специалиста, отметить, был ли опыт работы с психотерапевтом, выбрать свои симптомы и вопросы, которые необходимо обсудить. После этого система предложит нескольких психотерапевтов на выбор и покажет свободные слоты для сеанса в ближайшее время. Пользователь также может перейти в каталог всех специалистов и выбрать любого из них самостоятельно.



Все сессии проходят по видеочату. «Перед запуском проекта у нас была идея добавить возможность консультаций в текстовом чате, но затем мы мы поняли, что это странный и довольно неэффективный формат. Кроме того, переписка с терапевтом, даже если она по каким-то причинам идет человеку на пользу, — это не терапия, а скорее, линия психологической помощи, которая маскируется под терапию. Что тоже, в принципе, неплохо, однако не совсем то, чем мы хотели заниматься», — рассказывает Данила Антоновский, основатель «Ясно».



«Ясно» сотрудничает с более чем сотней специалистов. У каждого из них есть высшее профильное образование, опыт консультирования 3+ лет и наличие рекомендаций от кого-либо из признанных членов профессионального сообщества. Компания также проводит с психотерапевтами личное собеседование. Специалисты «Ясно» помогут наладить отношения, справиться с тревогой, повысить самооценку, перестать прокрастинировать и найти мотивацию. Самые популярные запросы, если судить по анкетам — проблемы в отношениях и отсутствие мотивации, говорит Антоновский.



Данила Антоновский запустил сервис в 2017 году вместе со своим другом Андреем Зайцевым-Зотовым, создателем Bookmate. Для Данилы это тоже далеко не первый бизнес — он также открыл барбершопы Chop-Chop и Meatball Company и сервис аренды недвижимости The Locals. Идея «Ясно» родилась из личной потребности: в процессе поиска психотерапевта Антоновский увидел, что рынку не хватает понятного ценообразования и структуры, и решил это изменить.



Вложения в запуск бизнеса составили 400 тысяч рублей. Несколько месяцев назад «Ясно» привлекли небольшие инвестиции от дружественных частных инвесторов, рассказывает основатель сервиса. Сейчас в команде, помимо Данилы и Андрея, CFO, специалист по подбору терапевтов, специалист по маркетингу, дизайнер, служба поддержки, разработчики и другие.



В месяц на сервисе проводят более двух тысяч сессий. Стоимость сеанса — 2850 рублей, длительность — 50 минут. «Ясно» получает комиссию около 30% с каждой сессии. Сейчас команда сервиса заканчивает формирование корпоративного пакета и тестирует его на дружественных компаниях, рассказывает Антоновский. «Перспективы, кажется, очень хорошие. Единственное, что мы сейчас пытаемся понять — так это то, не уведет ли нас развитие B2B от нашей основной B2C-услуги. Сейчас, навскидку, кажется, что эти два направления очень похожи и не будут конкурировать друг с другом — однако есть вероятность, что это не так». В 2019 году компания заработала 32 млн рублей, средний рост в месяц достиг 20%. В 2020 году «Ясно» собирается вырасти в 10 раз, в том числе в оборотах.

