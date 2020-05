Вика: Сейчас в команде 17 человек из 8 городов — это Киев, Минск, Москва, Питер, Рыбинск, Ростов, Ярославль и Лимассол.



Наташа Т.: Некоторых уже раздражают разговоры про команду-семью. Не буду говорить, что у нас «family», но у нас точно команда единомышленников. По сути все интервью так или иначе проходят через Вику. Она является тем камертоном, который определяет, войдёт ли человек в компанию.



Изначально закладывается горизонтальное управление с отсутствием жёсткой иерархии. Конечно, у нас есть стандартные атрибуты — постановка задач, ответ по этим задачам, менторство, работа по блокам. Во время кризиса наши обороты не снизились, потому что стиль управления практически не изменился — мы умеем работать на удалёнке, у нас есть тимлиды, еженедельные общие созвоны для обсуждения выполненных задач и планов, общая коммуникация, коммуникация по отделам, и очень высокая степень понимания, куда мы идём, инициативы, желания развиваться.



Недавно мы инициировали опрос, чтобы узнать, что мотивирует наших сотрудников. Около 80% сказали, что это инициатива и свобода действий — не когда ты работаешь час в день, а когда делаешь свой тайм-менеджмент, который вписывается в общий. Ещё у нас много ребят, которые любят вебинары, приезжают в Москву присутствовать на митапах, слушают видео от Y Combinator, 500 Startups и бизнес-мастодонтов. Важно быть в контексте, и большинство сотрудников в этом плане очень активны.



Как уже сказала Вика, в России сложная и нестабильная стартап-экосистема. Стартаперы — люди-авантюристы, в стартапы идут с определёнными целями — кто-то хочет «from zero to hero», кто-то — получить опционы, кто-то — опыт. Здесь ты и жнец, и на дуде игрец. Важны инициатива, уважение и, несомненно, юмор. У нас даже есть общий чат, в котором мы юморим, делимся новостями, видео и фото из жизни. И два раза в год мы собираем всю команду, устраиваем корпоративы, выезжаем за город, играем.



Вика: Есть хорошая книга про ранние стадии развития компаний, которая была написана по результатам общения с 172 стартапами — The Hockey Stick Principles: The 4 Key Stages to Entrepreneurial Success, автор Бобби Мартин. В ней рассказывается, что на этапе, когда нужно масштабировать MVP, 80% стартапов закрывается, потому что сделать продукт на мелком объёме и подтвердить, что ты попал в боль рынка — это не то же самое, что реализовать его на большом объёме.