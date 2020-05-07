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«Это продуманное искусство, заточенное под цифры». Самое главное о карьере в контекстной рекламе

YOUNG
Алексей Стрельцов
Алексей Стрельцов

Руководитель направления рекламы и продвижения компании «Инф...

Мария Передок

Реклама всегда видится чем-то очень ярким и привлекательным: креативные заголовки, интересное содержание, море творчества и постоянные мозговые штурмы с командой. Так ли это на самом деле? 

Своим опытом делится руководитель направления рекламы и продвижения компании «Инфомаксимум» Алексей Стрельцов.

«Это продуманное искусство, заточенное под цифры». Самое главное о карьере в контекстной рекламе

Как я случайно пришёл в рекламу 

Я закончил экономический факультет – пять лет изучал тонкости экономической безопасности и никогда не предполагал, что свяжу свою жизнь с рекламой. В «Инфомаксимум» я пришёл на собеседование на должность специалиста отдела внедрений. Позже выяснилось, что вакансия уже закрылась, но мне предложили попробовать себя в рекламе. 

На тот момент компания существовала как стартап, занималась разработкой своей системы учёта рабочего времени и практически не касалась вопросов продвижения, были задействованы минимальные ресурсы. До сих пор помню свой первый рабочий день. Мне предложили изучить Google AdWords: посмотреть интерфейс, почитать про особенности сервиса, ознакомиться с накопленной статистикой (о которой я ничего вообще не знал). Мое внимание сразу привлёк список рекламных площадок.

Для себя отметил список ненужных, которые, судя по показателям, не приносили пользы. Очевидно, что менять что-то самостоятельно в первый день я не мог, поэтому сразу отправился к руководителю, показал ему все найденные площадки и предложил отказаться от них. Моё предложение рассмотрели и согласовали. Как по мне, это было круто: сэкономить 60 тысяч рублей в первый рабочий день в компании – окупил свою ЗП и не только. 

Не скажу, что это и стало основной мотивацией, но определённо придало сил и желания узнать все тонкости, чтобы научиться правильно распределять бюджет и получать видимый результат. Время было непростым: по моим подсчётам в день за компьютером я проводил порядка 10-13 часов, раньше всех приходил в офис и позже всех его покидал, приезжал домой и учился-учился-учился. Я забыл, что такое нормальная еда, все мои силы были брошены в одном направлении — кейсы, статьи, видео, экспертные блоги, курсы по Директу и Adwords. 

Я трачу деньги других людей и зарабатываю на этом. Если более конкретно: занимаюсь настройкой контекстной рекламы (Яндекс.Директа, Google Ads), оптимизирую сайты для поисковых систем (SEO). 


«Как (не) работать»Новый подкаст Rusbase.

Как развивалась моя карьера

Я не могу назвать себя сейчас сильным специалистом (Senior) или лучшим из лучших. Да, это то, чем я зарабатываю на жизнь, но до сих пор считаю, что нужно ещё много чего изучить. Нет предела совершенству. 

В интернет-маркетинге, в отличие от программирования, не существует конкретных делений познаний на Junior, Middle, Senior. Как Senior может создать рекламные кампании, так и Middle, и Junior. Но в зависимости от скилла будет отличаться их эффективность. Эти три уровня грейдов можно различить как знаниями тонкостей настроек: проработки семантического ядра, работа с аудиториями, расширения объявлений, работа с фидами, скриптами, так и скоростью работы. Если Junior создаст для простой сферы бизнеса рекламу в «Яндекс.Директ» за 3-5 рабочих дней, то Senior справится с этой задачей за 2-3 часа.

До Junior я дорос примерно за месяц упорного труда, путь до Middle занял больше года и был тернистым. Если представить, что сам я на ступени Senior, то случилось это ещё через полгода. Значительно быстрее, чем в разработке, но позволяет представить уровень знаний. Мой нынешний уровень определенно позволяет делать эффективную рекламу, где ROI больше 1000%, а в некоторых проектах эти цифры достигают и 4900%.

Что самое сложное в профессии

Самое сложное — это согласование и общение с заказчиком. Проблема в разнице видения процесса или результата. Самое длительное согласование длилось порядка двух месяцев. Это был проект, связанный с контекстной рекламой. Мы переходили на новое использование рекламных кампаний, которые строились на устаревшем принципе. Систему нужно было менять, и два месяца именно этим я и занимался:

  • анализировал вручную более 4500 площадок, каждой присваивая своё резюме;
  • поднял всю отчётность GoogleAds по каждому дню каждой рекламной кампании (больше 100), переносил отчёты каждого уровня;
  • сводил все данные из площадок контекстной рекламы в Google-таблицы, чтобы руководство могло наглядно всё изучить.

Да, непросто, но итог того стоил.

Без каких навыков и личных качеств не обойтись

Кроме достаточно распространённых и, считаю, обязательных качеств типа внимательности, ответственности, эрудированности, я бы отметил математический склад ума: способности мыслить аналитически и разбираться в числах обязательны. Только со стороны кажется, что в любой рекламе превалирует творчество, для кого-то будет большим разочарованием всматриваться в колонки цифр вместо креативов. Все завязано на математике, а поэтому вам нужно терпение и умение долго выполнять монотонную работу. 

Очень сложно развиваться без определенного чувства вкуса и эстетики – почти как UX-дизайнерам, умения поймать тренд в нужный момент, хотя бы минимальных знаний html, css и Excel. Формулы – наше всё. Когорты, например, выделил вручную, это нельзя автоматизировать. А вот анализировать можно уже с формулами. 

Где ловить тренды

У меня около 30 источников. Большинство – профильные телеграм-каналы и официальные блоги различных площадок. Среди подписок – специалисты «Яндекс.Директа». Они делают акцент на обучение: разрабатывают гипотезы, создают курсы. Практическую сторону идей, несмотря на перспективность, я проверяю сам: внедряю, наблюдаю, проверяю, обсуждаю варианты со своей помощницей Татьяной.  

Из наиболее интересных и полезных ресурсов:

А что с использованием ПО? Есть обязательный must-have?

Я бы выделил среди профильных сервисов:

  • Key Collector;
  • Ads Editor;
  • Директ Коммандер;
  • Spywords;
  • SimilarWeb.

Плюсом идёт стандартный пакет Microsoft, связка Google-сервисов, Google Data Studio, графический редактор, Adobe Photoshop или Figma. 

Математика, аналитика, но есть ли место креативу и искусству в рекламе?

Реклама – это продуманное искусство, подточенное под цифры. Сейчас почти нет возможности проявлять свою креативность и творческие задумки. Сложно уложиться в строгие рамки и проявить фантазию: не умеешь считать/читать веб-аналитику/писать объявления/работать с внутренними базами данных – не получится сделать ничего даже суперкреативному специалисту. Самый оптимальный путь искусства – в создании баннеров и текстов, но тут больше возможности проявить себя у дизайнера. 

Что такое реклама в современных условиях

Всё подорожало. В разы увеличились охваты. Сейчас почти у каждого как минимум по несколько гаджетов: смартфон, ноутбук, телевизор, планшет и т.д. Реклама может быть везде. Площадки совершенствуются, затраты увеличиваются. Если прикинуть исключительно по нашей сфере учёта рабочего времени, то за четыре года стоимость увеличилась минимум в два раза.

Правда ли, что рынок контекстной рекламы умирает 

Погибает, да. Не секрет, что в России жёсткая олигополия: «Яндекс» и Google. Удобных альтернативных площадок у нас нет. В этом и кроется одна из причин падения рынка: «Яндекс», по сути, забирает работу агентств и частных специалистов себе, предлагая бесплатную настройку рекламы на «Яндекс.Директ». Специалист выполняет все необходимые манипуляции, создавая рекламные кампании. Заказчики же вливают туда бюджеты, не вдаваясь в тонкости. Не могу сказать, сколько времени занимает эта операция, но качество услуги оставляет желать лучшего. Много обращений, как ко мне, к коллегам с просьбой переделать подобные рекламные кампании.

Google хорошо подобное не делает.

Что бы я посоветовал тем, кто хочет идти в рекламу

Контекстная реклама относится к digital-маркетингу. Я не уверен, что высшие учебные заведения выпускают готовых специалистов такой отрасли. Тонкости и детали всегда основаны только на практическом применении инструментов. 

Говорить о среднем заработке довольно сложно: ситуации в городах федерального значения и регионах полярно разные. Часто работать с региональными заказчиками себе дороже: потратишь больше нервов, чем заработаешь. Если попробовать обобщить средний заработок, то я бы вывел такую градацию:

  • Junior ~ до 30 тыс;
  • Middle ~ до 55 тыс;
  • Senior ~ от 70 тыс.

У Senior нет потолка, поскольку они редко берутся за мелкие проекты. Многие бросают офисы и открывают свои агентства, работают на партнерских проектах, делегируют заказы. Они больше перенимают на себя управленческие функции, нежели исполнительские. Хотя и вторых немало. 

Несмотря на неблагоприятную ситуацию, думаю, ещё как минимум лет 6-7 всё будет актуально: пока я лично не ощущаю дефицит заказчиков, проектов и бюджетов. Но контекстологов много. Нет, их ОЧЕНЬ много. Конкуренция огромная. И если вы готовы к упорному труду и постоянному развитию, то попробовать определенно стоит. 

Фото на обложке: Shutterstock / wichayada suwanachun

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