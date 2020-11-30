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«Бизнес drive» — зачем вашему бизнесу автомобиль
«Бизнес drive» — зачем вашему бизнесу автомобиль
100 000
RB.RU и Mastercard узнают, как и почему логистика играет огромную роль в предпринимательстве.
И «заправят» ваш бизнес на...
РУБЛЕЙ
ЗАПРАВИТЬ
RB.RU — медиа, которое решает проблемы предпринимателей. В рамках спецпроекта с Mastercard мы предлагаем «заправить» ваш бизнес — оформить бизнес-карту ПСБ и рассказать о вас на сайте RB.RU.

Для этого надо рассказать о своей бизнес-идее, развитии компании, его пользе для потребителей и — кто знает? — инновационности. А главное — объяснить, какую роль в развитии компании играет логистика и почему без автомобиля вы как без ног. Автору лучшего кейса мы пополним бизнес-карту на 100 тысяч рублей.
Конкурс RB.RU и Mastercard для предпринимателей
«на колёсах», которые умеют считать деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Прочитайте правила конкурса — это важно (почему-то многие упускают этот этап — не надо так!)
Откройте счет для бизнеса и оформите бизнес-карту Mastercard в «Промсвязьбанке» с 30 ноября по 14 декабря
Заполните заявку и станьте претендентом на главный приз — 100 тысяч рублей и публикация интервью на rb.ru
XX декабря 2020 года мы объявим победителей на этой странице!
ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
100 тысяч рублей и
интервью на сайте rb.ru
Интервью на сайте rb.ru

Интервью на сайте rb.ru
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
  • Участники конкурса — граждане РФ старше 18 лет.
  • Владельцы бизнеса, связанного с доставкой, транспортировкой, логистикой, перевозкой и другими сферами, где задействован транспорт.
  • Компания должна существовать более полугода, быть зарегистрирована.

E-mail
Имя
Город
В каких городах представлен ваш продукт/услуги?
Название компании / ИНН
Сайт / социальные сети компании
Сколько автомобилей в вашей компании?
+
Какую пользу приносит ваш бизнес для людей?
Насколько важно наличие автомобиля (-лей) в вашем бизнесе для развития и получения прибыли?
Считаете ли вы свой бизнес инновационным и почему?
Расскажите о своём бизнесе подробнее (или ссылка на google docs)
Нажимая «ЗАПРАВИТЬ БИЗНЕС, вы соглашаетесь с правилами конкурса и политикой в отношении обработки персональных данных
А ЧТО ЗА КАРТА?
Это карта, созданная специально для предпринимателей. Больше не нужно использовать платежки — операции по карте проводятся онлайн, со скидками и кешбэком. Кроме того, теперь не придется платить комиссию топливным компаниям, ведь все необходимые сервисы бесплатны для клиентов ПСБ.
Экономия до 40%
  • кешбэк 10% на все покупки для новых клиентов ПСБ;

  • скидка 10% на топливо, оплаченное через приложение «Яндекс.Заправка»;

  • документы на возврат 20% НДС за топливо с «Яндекс.Заправки».
Простота и удобство
  • никаких очередей — можно оформить с помощью смартфона;

  • никаких бумаг — сканы документов по НДС приходят сразу на электронную почту;
Стань клиентом и получить выгодные условия
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©RB.RU, 2020
Анна Харалгина