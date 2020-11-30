«Бизнес drive» — зачем вашему бизнесу автомобиль
«Бизнес drive» — зачем вашему бизнесу автомобиль
100 000
RB.RU и Mastercard узнают, как и почему логистика играет огромную роль в предпринимательстве.
И «заправят» ваш бизнес на...
И «заправят» ваш бизнес на...
РУБЛЕЙ
RB.RU — медиа, которое решает проблемы предпринимателей. В рамках спецпроекта с Mastercard мы предлагаем «заправить» ваш бизнес — оформить бизнес-карту ПСБ и рассказать о вас на сайте RB.RU.
Для этого надо рассказать о своей бизнес-идее, развитии компании, его пользе для потребителей и — кто знает? — инновационности. А главное — объяснить, какую роль в развитии компании играет логистика и почему без автомобиля вы как без ног. Автору лучшего кейса мы пополним бизнес-карту на 100 тысяч рублей.
Для этого надо рассказать о своей бизнес-идее, развитии компании, его пользе для потребителей и — кто знает? — инновационности. А главное — объяснить, какую роль в развитии компании играет логистика и почему без автомобиля вы как без ног. Автору лучшего кейса мы пополним бизнес-карту на 100 тысяч рублей.
Конкурс RB.RU и Mastercard для предпринимателей
«на колёсах», которые умеют считать деньги.
«на колёсах», которые умеют считать деньги.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Откройте счет для бизнеса и оформите бизнес-карту Mastercard в «Промсвязьбанке» с 30 ноября по 14 декабря
Заполните заявку и станьте претендентом на главный приз — 100 тысяч рублей и публикация интервью на rb.ru
XX декабря 2020 года мы объявим победителей на этой странице!
ПРИЗЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
100 тысяч рублей и
интервью на сайте rb.ru
интервью на сайте rb.ru
Интервью на сайте rb.ru
Интервью на сайте rb.ru
КТО МОЖЕТ УЧАСТВОВАТЬ?
- Участники конкурса — граждане РФ старше 18 лет.
- Владельцы бизнеса, связанного с доставкой, транспортировкой, логистикой, перевозкой и другими сферами, где задействован транспорт.
- Компания должна существовать более полугода, быть зарегистрирована.
Нажимая «ЗАПРАВИТЬ БИЗНЕС, вы соглашаетесь с правилами конкурса и политикой в отношении обработки персональных данных
А ЧТО ЗА КАРТА?
Экономия до 40%
- кешбэк 10% на все покупки для новых клиентов ПСБ;
- скидка 10% на топливо, оплаченное через приложение «Яндекс.Заправка»;
- документы на возврат 20% НДС за топливо с «Яндекс.Заправки».
Простота и удобство
- никаких очередей — можно оформить с помощью смартфона;
- никаких бумаг — сканы документов по НДС приходят сразу на электронную почту;
Партнерский материал
©RB.RU, 2020
©RB.RU, 2020
Анна Харалгина