«Бизнес drive» — зачем вашему бизнесу автомобиль

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Для этого надо рассказать о своей бизнес-идее, развитии компании, его пользе для потребителей и — кто знает? — инновационности. А главное — объяснить, какую роль в развитии компании играет логистика и почему без автомобиля вы как без ног. Автору лучшего кейса мы пополним бизнес-карту на 100 тысяч рублей.