Директор школы пророчил ему тюрьму, но он выбрал делать миллиарды. Для этого Брэнсон водил танк по Таймс-сквер, пересекал Атлантику на воздушном шаре и записывал альбомы главных панков прошлого. Он превратил свою жизнь в блокбастер, где дислексия стала даром, а любые риски — аттракционом.

Умение плутать — главная предпринимательская мышца

Ричард Брэнсон родился в 1950 году в Суррее, в приличной, но не пафосной английской семье. Отец — адвокат. Мать — стюардесса. В доме Брэнсонов не воспитывали — скорее тренировали на выживание.

Ричард был нелюдимым. Он избегал любых разговоров со взрослыми. Мать считала это «формой эгоизма» и решила: с этим надо заканчивать. В шесть лет она высадила сына в трёх милях от дома — «разберись сам». Он плутал весь день, отвлекался на жуков и камни и вернулся только к вечеру. Эксперимент сработал.

«Мама считала: рост происходит, когда ты выходишь из зоны комфорта. А зона комфорта — это, по сути, ловушка»

Если не вписываешься — перепиши правила

У Брэнсона было всё, чтобы не взлететь: тяжёлая дислексия, двойки в школе, диагноз от директора школы — «либо тюрьма, либо миллионы». Он выбрал второе. В 16 лет бросил учёбу и запустил свой первый проект — журнал Student.

Первый выпуск журнала вышел в 1968-м — уже через год издание оценивали в £50 тысяч прибыли. Брэнсон брал интервью у Мика Джаггера и печатал антивоенные тексты против Вьетнама. А потом журнал стал витриной для продажи пластинок по почте. Так Брэнсон шагнул в музыкальный бизнес — и основал свою империю.

«Мне не нравилось, как нас учат. Мне не нравилось, что творится в мире, и я хотел это исправить»

Хочешь заработать — дай голос тем, кого не слушают

В конце 60-х Брэнсон открыл магазин Virgin на Оксфорд-стрит, всего через пару лет — лейбл Virgin Records и звукозаписывающую студию The Manor. Первым релизом стал никому не известный Майк Олдфилд с альбомом Tubular Bells. Тираж — 5 миллионов. На счёте у Virgin— первый миллион.

А дальше — Sex Pistols, Gorillaz, Placebo и другие панки своего времени. Британское общество в восторге, а сам лейбл становится синонимом дерзости. Но Ричарду мало музыки — он уже смотрит на небо.

«Жить под аккомпанемент общественного протеста чертовски приятно»

Сделай рынок менее унылым — и забери его себе

В 80-х Брэнсон следует простому правилу: если рынок раздражает — значит, его надо встряхнуть. Когда British Airways отменяет его рейс, он арендует самолёт, пишет на табличке Virgin Airways — $39 до островов и летит сам. Так рождается авиакомпания Virgin Atlantic. В самолётах — мороженое, массаж, фанк.

В будущем Брэнсон сделает то же самое с другими рынками. Так появятся Virgin Mobile, Virgin Trains, Virgin Money, Virgin Active… Даже Virgin Cola. Брэнсон называет это «встряхнуть любую скучную отрасль». А заодно — сделать это весело.

«Virgin всегда воплощал качество, выгоду для клиента, инновации, дух вызова — и удовольствие»

Если не весело — не стоит и начинать

Свои успехи в бизнесе Брэнсон всегда объяснял хорошим отношением к людям. С детства мать учила его: недостатки, которые ты видишь в других, — это отражение тебя самого. Именно поэтому Брэнсон с уважением относился к сотрудникам. Главное правило бизнеса: довольный сотрудник = довольный клиент. В его бизнесе нет места скучному дресс-коду и такой же скучной бюрократии — зато есть культура драйва и эксперимента.

Вопреки стереотипам, эксцентричный Ричард — не диктатор, а скорее главный мотиватор. Он искренне верит, что бизнес — это весело. Он и игривое название выбрал неслучайно: Virgin — потому что не имел опыта ни в одной из индустрий, куда входил. Но входил — с азартом.

«Если это не весело, зачем вообще это делать?»

Не бойся провалов — бойся скуки

400 компаний под брендом Virgin — и далеко не все выстрелили. Яркий тому пример — Virgin Cola. Чтобы пропиарить, Брэнсон выпустил свою колу в бутылке с формами Памелы Андерсон и въехал на танке на Таймс-сквер в Нью-Йорке, объявив «войну газировок». Проект, правда, не смог конкурировать с классической Колой — зато было весело.

Virgin Brides — сеть свадебных салонов — тоже не выстрелила. У Брэнсона было только две версии, что же пошло не так: либо в мире не так много «невест-девственниц» (с анг. — virgin brides), либо людей отпугнула фотография самого Брэнсона в платье.

«Покажите мне человека, который никогда не терпел неудач, — и вы увидите человека, который никогда и не пытался»

Делай из бизнеса кино — и играй главную роль

Брэнсон никогда не прятался за цифрами — он строил миф вокруг себя и Virgin, и каждая реклама смотрелась как блокбастер. В 1984 году спорит с главой British Airways, кто быстрее: моторная лодка или воздушный шар. Уже в 1985-м он обгоняет воздушный шар на катере Virgin Challenger и сразу тонет. Из Атлантики его вытаскивает британский ВМФ.

Брэнсон пересекал Атлантику на воздушном шаре, надевал свадебное платье, работал стюардессой — всё это работало на бренд. Для него бизнес, жизнь и шоу — это одно и то же.

«Паника и адреналин всегда придавали мне больше сил!»

Мечтай как ребёнок, действуй как миллиардер

Если кто и умеет воплощать мечту, так это сэр Ричард. В 2004 году он основал Virgin Galactic, которая должна была открыть эпоху космического туризма. Годы шли, проект сталкивался с трагедиями: в 2014-м испытательный корабль разбился, пилот погиб.

Скептики посчитали, что «галактика» Брэнсона так и останется фантазией. Но 11 июля 2021 года 70-летний Брэнсон доказал обратное, став первым миллиардером, поднявшимся в небо на собственном космолёте.

«Когда-то я был ребенком, мечтающим о звёздах. А теперь я взрослый в космическом корабле, смотрю вниз на нашу прекрасную Землю. Новому поколению мечтателей скажу: если мы смогли это сделать — представьте, что сможете вы»

Если тонет бизнес — закладывай остров, а не мечту

Последние годы стали для Virgin испытанием. В годы пандемии Virgin Atlantic оказалась на грани разорения. Брэнсон даже предложил заложить свой остров, чтобы удержать флот в небе. «За 50 лет это самый сложный период», — признавался он.

Критики гудели: «миллиардер просит помощи», но Брэнсона это не смущало, и старания окупились. В 2021-м Virgin Atlantic ждало возрождение: $530 млн инвестиций, перезапуск рейсов и вступление в альянс SkyTeam.

Сегодня состояние Брэнсона оценивается в $3 млрд. Он далеко не в топе богатейших людей планеты, но и деньги для Брэнсона никогда не были главной мерой успеха.

«Распространенное заблуждение: деньги — это показатель успеха каждого предпринимателя. Это не так, и не должно так быть. [...] Деньги придут, если вы будете делать добро и веселиться»

Хочешь быть как Ричард Брэнсон?

Вспомни, что главное — это дерзость, драйв и люди вокруг. Бросай вызов устоям, преврати сложный путь к успеху в уникальный аттракцион. И если идея захватила тебя — следуй совету сэра Ричарда: «К чёрту всё — берись и делай!»